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Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
1:2
Второй тайм: 57'
3' Желтая карточкаХелик Михал
7' Желтая карточкаГолота Томаш
0:1
9' ГолДрыгас Камил
0:2
20' ГолФронччак Адам
23' Желтая карточкаДитятьев Алексей
1:2
45' ПенальтиПентек Кшиштоф
|
3'
7'
9'
0:1
20'
0:2
23'
45'
1:2
Состав команд
30
Adam
Wilk
39
Хелик
Михал
33
Kamil
Pestka
25
Двали
Лаша
14
Дрыгас
Камил
20
Голота
Томаш
18
Букса
Адам
Краковия 4-4-2
- Основной состав
- 30 Adam Wilk Вратарь
- 20 Даткович Нико Защитник
- 39 Хелик Михал Защитник
- 34 Дитятьев Алексей Защитник
- 33 Kamil Pestka Защитник
- 11 Вдовяк Матеуш Полузащитник
- 8 Димун Милан Полузащитник
- 19 Хави Эрнандес II Полузащитник
- 7 Чулина Антонини Полузащитник
- 99 Пентек Кшиштоф Нападающий
- 44 Брок-Мадсен Николай Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Michal Peskovic Вратарь
- 3 Сиплак Михал Защитник
- 87 Diego Ferraresso Защитник
- 10 Зенёв Сергей Полузащитник
- 9 Michal Rakoczy
- Главный тренер: Michal Probierz
Погонь Щецин 4-2-3-1
- Основной состав
- 26 Jakub Bursztyn Вратарь
- 24 David Niepsuj Защитник
- 25 Двали Лаша Защитник
- 40 Sebastian Walukiewicz Защитник
- 15 Hubert Matynia Защитник
- 14 Дрыгас Камил Полузащитник
- 20 Голота Томаш Полузащитник
- 9 Фронччак Адам Полузащитник
- 55 Sebastian Kowalczyk Полузащитник
- 18 Букса Адам Полузащитник
- 93 Зволински Лукаш Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Рудоль Себастьян Защитник
- 10 Корт Давид Полузащитник
- 29 Листковски Марчин Полузащитник
- 13 Расмуссен Мортен Нападающий
- 59 Adrian Benedyczak
- 8 Dawid Blanik
- 33 Daniel Kusztan
- Главный тренер: Kosta Runjaic
Предыдущие игры
Краковия (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 12.05.2018 Сандецья 0:1 Краковия Э
- 08.05.2018 Арка Гдыня 2:0 Краковия Э
- 04.05.2018 Краковия 3:3 Шлёнск Э
- 29.04.2018 Краковия 4:2 Нецеча Э
- 23.04.2018 Лехия Гданьск 0:0 Краковия Э
- 14.04.2018 Краковия 2:1 Пяст Э
- 07.04.2018 Краковия 2:2 Заглембе Любин Э
- 31.03.2018 Нецеча 2:0 Краковия Э
- 18.03.2018 Краковия 2:1 Сандецья Э
- 10.03.2018 Погонь Щецин 0:3 Краковия Э
- 04.03.2018 Краковия 2:1 Арка Гдыня Э
- 27.02.2018 Висла 0:1 Краковия Э
- 24.02.2018 Краковия 0:0 Легия Э
- 17.02.2018 Ягеллония 1:0 Краковия Э
- 10.02.2018 Краковия 2:1 Шлёнск Э
- 18.12.2017 Гурник Забже 0:4 Краковия Э
- 13.12.2017 Краковия 1:4 Висла Краков Э
- 10.12.2017 Лех 1:0 Краковия Э
- 04.12.2017 Краковия 2:2 Корона Кельце Э
- 24.11.2017 Краковия 2:1 Лехия Гданьск Э
Погонь Щецин (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 12.05.2018 Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Э
- 08.05.2018 Шлёнск 2:0 Погонь Щецин Э
- 05.05.2018 Погонь Щецин 3:2 Арка Гдыня Э
- 28.04.2018 Погонь Щецин 2:0 Сандецья Э
- 21.04.2018 Пяст 0:0 Погонь Щецин Э
- 15.04.2018 Погонь Щецин 2:0 Нецеча Э
- 07.04.2018 Легия 3:0 Погонь Щецин Э
- 02.04.2018 Погонь Щецин 3:2 Шлёнск Э
- 17.03.2018 Нецеча 2:4 Погонь Щецин Э
- 10.03.2018 Погонь Щецин 0:3 Краковия Э
- 03.03.2018 Корона Кельце 0:0 Погонь Щецин Э
- 28.02.2018 Гурник Забже 0:0 Погонь Щецин Э
- 24.02.2018 Погонь Щецин 2:1 Висла Э
- 18.02.2018 Лех 2:0 Погонь Щецин Э
- 10.02.2018 Погонь Щецин 4:1 Сандецья Э
- 23.01.2018 Альтах 0:1 Погонь Щецин ТМК
- 16.12.2017 Погонь Щецин 1:0 Арка Гдыня Э
- 13.12.2017 Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Э
- 10.12.2017 Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Э
- 01.12.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Э
Последние игры между собой
Краковия: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Погонь Щецин: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
- 10.03.2018 Погонь Щецин 0:3 Краковия Экстракласса
- 16.10.2017 Краковия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 19.02.2017 Краковия 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 27.08.2016 Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса
- 11.05.2016 Погонь Щецин 3:2 Краковия Экстракласса. Группа А
- 20.03.2016 Погонь Щецин 2:2 Краковия Экстракласса
- 24.10.2015 Краковия 4:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 18.04.2015 Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 25.10.2014 Погонь Щецин 2:1 Краковия Экстракласса
- 09.03.2014 Погонь Щецин 0:0 Краковия Экстракласса
- 28.09.2013 Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|36
|21
|4
|11
|52 - 35
|67
|2.
|Ягеллония
|36
|19
|7
|10
|53 - 40
|64
|3.
|Лех
|36
|16
|12
|8
|53 - 31
|60
|4.
|Висла
|36
|17
|6
|13
|52 - 43
|57
|5.
|Висла Краков
|36
|15
|10
|11
|51 - 40
|55
|6.
|Гурник Забже
|35
|14
|12
|9
|63 - 55
|54
|7.
|Заглембе Любин
|36
|12
|13
|11
|43 - 42
|49
|8.
|Корона Кельце
|36
|12
|13
|11
|49 - 52
|49
Борьба за выживание
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|1:2
|37
|13
|11
|13
|51 - 50
|50
|2.
|Шлёнск
|1:0
|37
|13
|11
|13
|50 - 54
|50
|3.
|Погонь Щецин
|2:1
|37
|12
|9
|16
|44 - 54
|45
|4.
|Арка Гдыня
|0:1
|37
|11
|10
|16
|46 - 48
|43
|5.
|Лехия Гданьск
|0:1
|37
|9
|12
|16
|45 - 58
|39
|6.
|Пяст
|2:0
|36
|8
|13
|15
|39 - 45
|37
|7.
|Нецеча
|0:2
|37
|9
|9
|19
|39 - 64
|36
|8.
|Сандецья
|1:0
|37
|7
|14
|16
|34 - 53
|35
Второй тайм
46'
Краковия делает замену. Чулина Антонини уходит с поля, а Diego Ferraresso выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Пентек Кшиштоф из команды Краковия забивает с точки!
23'
Дитятьев Алексей получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - Фронччак Адам бьет в цель!
9'
Г О О О О Л - Дрыгас Камил бьет в цель!
7'
Голота Томаш получил желтую карточку от судьи
3'
Хелик Михал получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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