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Стадион:
Краковия
1:2
Второй тайм: 57'
Погонь Щецин
0'
3' Желтая карточка
Хелик Михал
7' Желтая карточка
Голота Томаш
0:1
9' Гол
Дрыгас Камил
0:2
20' Гол
Фронччак Адам
23' Желтая карточка
Дитятьев Алексей
1:2
45' Пенальти
Пентек Кшиштоф
57'
Второй тайм
46'
Краковия делает замену. Чулина Антонини уходит с поля, а Diego Ferraresso выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Пентек Кшиштоф из команды Краковия забивает с точки!
Желтая карточка
23'
Дитятьев Алексей получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Фронччак Адам бьет в цель!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Дрыгас Камил бьет в цель!
Желтая карточка
7'
Голота Томаш получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
3'
Хелик Михал получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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