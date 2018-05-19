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Стадион:
Пяст
2:0
Второй тайм: 56'
Нецеча
0'
1:0
23' Гол
Мак Матеуш
2:0
35' Гол
46' Желтая карточка
Седлар Александр
56'
Второй тайм
53'
Нецеча делает замену. Пурече Флориан уходит с поля, а Стефаник Самуэль выходит на его замену.
Желтая карточка
46'
Седлар Александр получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Мак Матеуш бьет в цель!
5'
Нецеча делает замену. Bartosz Spiaczka уходит с поля, а Гергел Роман выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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