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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Пяст
1:0
23' ГолМак Матеуш
46' Желтая карточкаСедлар Александр
|
23'
1:0
35'
2:0
46'
Состав команд
19
Мак
Матеуш
12
Живец
Саша
Пяст 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Шматула Якуб Вратарь
- 20 Кончковски Мартин Защитник
- 25 Седлар Александр Защитник
- 4 Червински Якуб Защитник
- 5 Петровски Марцин Защитник
- 33 Йодловец Томаш Полузащитник
- 16 Patryk Dziczek Полузащитник
- 19 Мак Матеуш Полузащитник
- 82 Буката Мартин Полузащитник
- 12 Живец Саша Полузащитник
- 27 Пападопулос Михал Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Frantisek Plach Вратарь
- 88 Корун Урош Защитник
- 2 Mikkel Kirkeskov Защитник
- 21 Бадиа Жерар Полузащитник
- 3 Гойко Денис Полузащитник
- 10 Ангельски Кароль Нападающий
- 44 Mateusz Sebastian Szczepaniak Нападающий
- Главный тренер: Форналик Вальдемар
Нецеча 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Dariusz Trela Вратарь
- 17 Шелига Бартош Защитник
- 77 Путивцев Артём Защитник
- 25 Mateusz Kupczak Защитник
- 2 Максименко Виталий Защитник
- 5 Vlastimir Jovanovic Полузащитник
- 6 Гжелак Рафал Полузащитник
- 20 Павловски Шимон Полузащитник
- 30 Пурече Флориан Полузащитник
- 18 Bartosz Spiaczka Полузащитник
- 21 Гутковский Владислав Нападающий
- Запасные игроки
- 82 Муха Ян Вратарь
- 14 Матей Габриэль Защитник
- 3 Тойвио Йоона Защитник
- 28 Пионтек Лукаш Полузащитник
- 16 Микович Мартин Полузащитник
- 10 Стефаник Самуэль Полузащитник
- 7 Гергел Роман Полузащитник
- Главный тренер: Зелиньски Яцек
Предыдущие игры
Пяст (последние 20 матчей: +3 =10 -7)
- 12.05.2018 Шлёнск 3:1 Пяст Э
- 08.05.2018 Пяст 0:2 Лехия Гданьск Э
- 05.05.2018 Сандецья 2:1 Пяст Э
- 27.04.2018 Арка Гдыня 1:5 Пяст Э
- 21.04.2018 Пяст 0:0 Погонь Щецин Э
- 14.04.2018 Краковия 2:1 Пяст Э
- 07.04.2018 Пяст 1:1 Нецеча Э
- 02.04.2018 Висла 1:0 Пяст Э
- 16.03.2018 Пяст 0:0 Заглембе Любин Э
- 10.03.2018 Сандецья 0:3 Пяст Э
- 28.02.2018 Арка Гдыня 0:0 Пяст Э
- 25.02.2018 Пяст 0:0 Висла Краков Э
- 18.02.2018 Лехия Гданьск 0:2 Пяст Э
- 12.02.2018 Пяст 0:2 Ягеллония Э
- 29.01.2018 Пяст 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 15.12.2017 Корона Кельце 1:1 Пяст Э
- 12.12.2017 Пяст 0:1 Легия Э
- 09.12.2017 Шлёнск 2:2 Пяст Э
- 03.12.2017 Пяст 0:0 Лех Э
- 25.11.2017 Погонь Щецин 2:2 Пяст Э
Нецеча (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 12.05.2018 Нецеча 2:1 Арка Гдыня Э
- 08.05.2018 Нецеча 1:1 Сандецья Э
- 04.05.2018 Лехия Гданьск 0:1 Нецеча Э
- 29.04.2018 Краковия 4:2 Нецеча Э
- 20.04.2018 Нецеча 1:2 Шлёнск Э
- 15.04.2018 Погонь Щецин 2:0 Нецеча Э
- 07.04.2018 Пяст 1:1 Нецеча Э
- 31.03.2018 Нецеча 2:0 Краковия Э
- 17.03.2018 Нецеча 2:4 Погонь Щецин Э
- 12.03.2018 Арка Гдыня 4:0 Нецеча Э
- 02.03.2018 Нецеча 1:2 Висла Э
- 27.02.2018 Лехия Гданьск 2:2 Нецеча Э
- 24.02.2018 Нецеча 1:0 Сандецья Э
- 19.02.2018 Гурник Забже 3:0 Нецеча Э
- 11.02.2018 Нецеча 0:3 Корона Кельце Э
- 17.12.2017 Лех 3:1 Нецеча Э
- 12.12.2017 Нецеча 2:1 Шлёнск Э
- 09.12.2017 Легия 3:0 Нецеча Э
- 02.12.2017 Заглембе Любин 4:2 Нецеча Э
- 27.11.2017 Нецеча 3:3 Висла Краков Э
Последние игры между собой
Пяст: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Нецеча: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|36
|21
|4
|11
|52 - 35
|67
|2.
|Ягеллония
|36
|19
|7
|10
|53 - 40
|64
|3.
|Лех
|36
|16
|12
|8
|53 - 31
|60
|4.
|Висла
|36
|17
|6
|13
|52 - 43
|57
|5.
|Висла Краков
|36
|15
|10
|11
|51 - 40
|55
|6.
|Гурник Забже
|35
|14
|12
|9
|63 - 55
|54
|7.
|Заглембе Любин
|36
|12
|13
|11
|43 - 42
|49
|8.
|Корона Кельце
|36
|12
|13
|11
|49 - 52
|49
Борьба за выживание
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|1:2
|37
|13
|11
|13
|51 - 50
|50
|2.
|Шлёнск
|1:0
|37
|13
|11
|13
|50 - 54
|50
|3.
|Погонь Щецин
|2:1
|37
|12
|9
|16
|44 - 54
|45
|4.
|Арка Гдыня
|0:1
|37
|11
|10
|16
|46 - 48
|43
|5.
|Лехия Гданьск
|0:1
|37
|9
|12
|16
|45 - 58
|39
|6.
|Пяст
|2:0
|36
|8
|13
|15
|39 - 45
|37
|7.
|Нецеча
|0:2
|37
|9
|9
|19
|39 - 64
|36
|8.
|Сандецья
|1:0
|37
|7
|14
|16
|34 - 53
|35
Второй тайм
53'
Нецеча делает замену. Пурече Флориан уходит с поля, а Стефаник Самуэль выходит на его замену.
46'
Седлар Александр получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
23'
Г О О О О Л - Мак Матеуш бьет в цель!
5'
Нецеча делает замену. Bartosz Spiaczka уходит с поля, а Гергел Роман выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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