  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швеция
  5. Аллсвенскан
Стадион:
Норрчёпинг
2:2
Второй тайм: 62'
Далкурд
0'
0:1
8' Гол
Аяз Ферхад
1:1
34' Пенальти
Хольмберг Карл
2:1
53' Гол
Моберг-Карлссон Давид
2:2
59' Гол
Сисей Кебба
62'
Второй тайм
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Сисей Кебба бьет в цель!
55'
Далкурд делает замену. Robin Tranberg уходит с поля, а Де Джон Алекс выходит на его замену.
54'
Далкурд делает замену. Аяз Ферхад уходит с поля, а Malkolm Moenza выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Моберг-Карлссон Давид бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Норчепинг делает замену. Фьолусон Йон Гудни уходит с поля, а Герсон Ларс выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Хольмберг Карл из команды Норчепинг забивает с точки!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Аяз Ферхад бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация