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Стадион: Oestgoetaporten
2:2
Второй тайм: 62'
0:1
8' ГолАяз Ферхад
1:1
34' ПенальтиХольмберг Карл
2:1
53' ГолМоберг-Карлссон Давид
2:2
59' ГолСисей Кебба
|
8'
0:1
34'
1:1
53'
2:1
59'
2:2
Состав команд
21
Терн
Симон
14
Смит
Эрик
54
Simon
Strand
94
Аяз
Ферхад
14
Берг
Оливер
Норрчёпинг 3-4-3
- Основной состав
- 1 Петтерссон Исак Вратарь
- 25 Дагерстоль Филип Защитник
- 4 Юханссон Андреас Защитник
- 3 Фьолусон Йон Гудни Защитник
- 6 Вальквист Линус Полузащитник
- 21 Терн Симон Полузащитник
- 14 Смит Эрик Полузащитник
- 8 Тораринссон Гудмундур Полузащитник
- 11 Моберг-Карлссон Давид Нападающий
- 17 Хольмберг Карл Нападающий
- 27 Сигурдссон Арнор Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Янссон Густав Вратарь
- 2 Кастегрен Хенрик Защитник
- 20 Шёлунд Даниэль Полузащитник
- 22 Ian Smith III Полузащитник
- 10 Скрабб Симон Полузащитник
- 5 Герсон Ларс Полузащитник
- 70 Alexander Jakobsen Нападающий
- Главный тренер: Jens Gustafsson
Далкурд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Молин Сикстен Вратарь
- 54 Simon Strand Защитник
- 3 Сисей Кебба Защитник
- 6 Robin Tranberg Защитник
- 2 Henrik Loefkvist Защитник
- 5 Амин Реван Полузащитник
- 8 Ахмед Аммар Полузащитник
- 94 Аяз Ферхад Полузащитник
- 14 Берг Оливер Нападающий
- 18 Бертильссон Юхан Нападающий
- 11 Yukiya Sugita Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Демирджан Абдулазиз Вратарь
- 33 Irfan Jasarevic Защитник
- 4 Де Джон Алекс Защитник
- 19 Бну-Марзук Юнес Полузащитник
- 25 Malkolm Moenza Полузащитник
- 10 Ahmed Awad Нападающий
- 9 Leonard Pllana Нападающий
- Главный тренер: Azrudin Valentic
Предыдущие игры
Норрчёпинг (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 13.05.2018 Гётеборг 0:2 Норрчёпинг А
- 05.05.2018 Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг А
- 29.04.2018 Норрчёпинг 1:2 Треллеборг А
- 23.04.2018 Норрчёпинг 1:0 Сириус А
- 19.04.2018 Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг А
- 15.04.2018 Норрчёпинг 3:1 Кальмар А
- 07.04.2018 Эребру 1:1 Норрчёпинг А
- 02.04.2018 Норрчёпинг 2:1 Броммапойкарна А
- 25.03.2018 Хаммарбю 3:2 Норрчёпинг ТМК
- 17.03.2018 Кальмар 1:1 Норрчёпинг ТМК
- 03.03.2018 Норрчёпинг 2:2 Эребру К
- 24.02.2018 Твоокер 2:3 Норрчёпинг К
- 17.02.2018 Норрчёпинг 1:1 Хельсинборг К
- 13.02.2018 Норрчёпинг 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 06.02.2018 Норрчёпинг 1:1 Шемрок Роверс КА
- 02.02.2018 Риека 1:1 Норрчёпинг КА
- 29.01.2018 Норрчёпинг 1:1 Бэйцзин Гоань КА
- 05.11.2017 Эльфсборг 3:3 Норрчёпинг А
- 30.10.2017 Норрчёпинг 2:0 Эребру А
- 22.10.2017 Сундсвалль 2:2 Норрчёпинг А
Далкурд (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 13.05.2018 Юргорден 1:0 Далкурд А
- 06.05.2018 Далкурд 1:2 Кальмар А
- 30.04.2018 Эребру 3:2 Далкурд А
- 22.04.2018 Далкурд 2:2 Сундсвалль А
- 19.04.2018 Гётеборг 1:0 Далкурд А
- 14.04.2018 Хеккен 3:0 Далкурд А
- 08.04.2018 Далкурд 3:0 Эстерсунд А
- 02.04.2018 АИК 2:0 Далкурд А
- 04.03.2018 Далкурд 2:2 Гефле К
- 25.02.2018 Броммапойкарна 2:0 Далкурд К
- 18.02.2018 Мальмё 1:0 Далкурд К
- 05.02.2018 Бэйцзин Гоань 1:3 Далкурд КА
- 03.02.2018 Далкурд 1:1 Яблонец КА
- 30.01.2018 Шемрок Роверс 0:0 Далкурд КА
- 25.01.2018 Фрей 1:2 Далкурд ТМК
- 04.11.2017 Треллеборг 2:2 Далкурд С
- 28.10.2017 Далкурд 1:0 ГАИС С
- 24.10.2017 Броммапойкарна 1:0 Далкурд С
- 14.10.2017 Далкурд 1:2 Эстер С
- 01.10.2017 Далкурд 4:2 Сюрианска С
Норрчёпинг
Далкурд
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|9
|8
|1
|0
|24 - 12
|25
|2.
|АИК
|9
|5
|4
|0
|14 - 5
|19
|3.
|Норрчёпинг
|1:1
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|4.
|Кальмар
|9
|5
|1
|3
|11 - 8
|16
|5.
|Эребру
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|6.
|Хеккен
|8
|4
|2
|2
|15 - 6
|14
|7.
|Юргорден
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|8.
|Гётеборг
|8
|4
|0
|4
|10 - 11
|12
|9.
|Сундсвалль
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|10.
|Эстерсунд
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|11.
|Мальмё
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|12.
|Броммапойкарна
|9
|3
|0
|6
|7 - 19
|9
|13.
|Треллеборг
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|14.
|Эльфсборг
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|15.
|Далкурд
|1:1
|9
|1
|2
|6
|9 - 15
|5
|16.
|Сириус
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
Второй тайм
59'
Г О О О О Л - Сисей Кебба бьет в цель!
55'
Далкурд делает замену. Robin Tranberg уходит с поля, а Де Джон Алекс выходит на его замену.
54'
Далкурд делает замену. Аяз Ферхад уходит с поля, а Malkolm Moenza выходит на его замену.
53'
Г О О О О Л - Моберг-Карлссон Давид бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Норчепинг делает замену. Фьолусон Йон Гудни уходит с поля, а Герсон Ларс выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Г О О О О Л - Хольмберг Карл из команды Норчепинг забивает с точки!
8'
Г О О О О Л - Аяз Ферхад бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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