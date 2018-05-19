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Стадион: Янки
0:0
Первый тайм: 7'
3' Желтая карточкаНиколсон Сэм
|
3'
Состав команд
27
Винне
Деклан
22
Азира
Майкл
28
Николсон
Сэм
10
Мэйсон
Джо
Нью-Йорк Сити 4-3-3
- Основной состав
- 1 Джонсон Шон Вратарь
- 30 Эррера Янгель Защитник
- 33 Sebastien Ibeagha Защитник
- 6 Alexander Martin Callens Asin Защитник
- 22 Матаррита Рональд Защитник
- 10 Моралес Максимильяно Полузащитник
- 8 Ринг Александр Полузащитник
- 12 Офори Эбенезер Полузащитник
- 29 Тажури-Шради Исмаэль Нападающий
- 7 Вилья Давид Нападающий
- 9 Бергет Йо Инге Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Ben Sweat Защитник
- 5 Унтонджи Седрик Защитник
- 3 Тиннерхольм Антон Защитник
- 15 Макнамара Томас Полузащитник
- 19 Jesus Medina Нападающий
- 23 Уоллес Родни Нападающий
- 41 Brad Stuver
- Главный тренер: Patrick Vieira
Колорадо Рэпидс 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ховард Тим Вратарь
- 27 Винне Деклан Защитник
- 4 Уилсон Дэнни Защитник
- 5 Смит Томми Защитник
- 21 Боатенг Бисмарк Полузащитник
- 90 Enzo Martinez Полузащитник
- 22 Азира Майкл Полузащитник
- 28 Николсон Сэм Полузащитник
- 2 Кастильо Эдгар Полузащитник
- 10 Мэйсон Джо Нападающий
- 14 Dominique Badji Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Zac MacMath Вратарь
- 44 Axel Sjoeberg Защитник
- 11 Гаши Шкельзен Полузащитник
- 17 Dillon Serna Полузащитник
- 23 Колви Кип Полузащитник
- 32 Jack McBean Нападающий
- 9 Боли Янник Нападающий
- Главный тренер: Хадсон Энтони
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 14.05.2018 Лос-Анджелес 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 05.05.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити М
- 30.04.2018 Нью-Йорк Сити 3:1 Даллас М
- 23.04.2018 Портленд Тимберс 3:0 Нью-Йорк Сити М
- 16.04.2018 Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 12.04.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Реал Солт-Лейк М
- 01.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити М
- 24.03.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 17.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити М
- 12.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 06.11.2017 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 01.11.2017 Коламбус Крю 4:1 Нью-Йорк Сити М
- 22.10.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Крю М
- 16.10.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 01.10.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити М
- 23.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо М
- 17.09.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 10.09.2017 Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс М
Колорадо Рэпидс (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 13.05.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 06.05.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 29.04.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Орландо Сити М
- 22.04.2018 Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 14.04.2018 Колорадо Рэпидс 2:0 Торонто М
- 08.04.2018 Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 01.04.2018 Колорадо Рэпидс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 25.03.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 10.03.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто ЛЧК
- 22.10.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 17.09.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 10.09.2017 Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 03.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс М
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|11
|8
|1
|2
|25 - 13
|25
|2.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|12
|6
|4
|2
|21 - 16
|22
|3.
|Коламбус Крю
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|4.
|Орландо Сити
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|6
|0
|3
|23 - 11
|18
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|7.
|Чикаго Файр
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|8.
|Филадельфия Юнион
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|9.
|Торонто
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|10.
|Монреаль Импакт
|11
|3
|0
|8
|14 - 26
|9
|11.
|Ди Си Юнайтед
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|10
|6
|2
|2
|22 - 16
|20
|3.
|Даллас
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|4
|3
|5
|14 - 22
|15
|5.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|6.
|Реал Солт-Лейк
|10
|4
|1
|5
|13 - 21
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|8.
|Миннесота Юнайтед
|11
|4
|0
|7
|13 - 21
|12
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|10.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|10
|2
|3
|5
|11 - 13
|9
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|2
|3
|5
|17 - 19
|9
|12.
|Сиэтл Саундерс
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
Первый тайм
3'
Николсон Сэм получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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