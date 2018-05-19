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Атлетико Минейро
1:0
Конец матча
Крузейро
0'
4' Желтая карточка
Emerson Junior
21' Желтая карточка
Bruno Silva II
28' Желтая карточка
Манкуэльо Федерико
49' Вторая желтая карточка
Манкуэльо Федерико
59' Желтая карточка
Варкен Адилсон
1:0
61' Гол
Roger I
71' Желтая карточка
Mendes Elias II
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Атлетико Минейро делает замену. Оливейра Рикардо II уходит с поля, а Alerrandro выходит на его замену.
83'
Атлетико Минейро делает замену. Элиас Мендес Триндаде уходит с поля, а Matheus Galdezani выходит на его замену.
74'
Крузейро делает замену. Raniel уходит с поля, а Sassa выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Элиас Мендес Триндаде получил желтую карточку от судьи
68'
Крузейро делает замену. Робиньо Робсон уходит с поля, а Vitinho выходит на его замену.

Описание гола
61'
Г О О О О Л - Roger бьет в цель!
Желтая карточка
59'
Варкен Адилсон получил желтую карточку от судьи
58'
Атлетико Минейро делает замену. Luan уходит с поля, а Отеро Ромуло выходит на его замену.
49'
Манкуэльо Федерико получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Крузейро делает замену. Собис Рафаэл уходит с поля, а Де Арраскаэта Джорджиан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
28'
Манкуэльо Федерико получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Бруно Силва получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
4'
Emerson Junior получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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