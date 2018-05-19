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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
Конец матча
4' Желтая карточкаEmerson Junior
21' Желтая карточкаBruno Silva II
28' Желтая карточкаМанкуэльо Федерико
49' Вторая желтая карточкаМанкуэльо Федерико
59' Желтая карточкаВаркен Адилсон
1:0
61' ГолRoger I
71' Желтая карточкаMendes Elias II
|
21'
58'
59'
61'
1:0
71'
Состав команд
17
Gleison
27
Luan
III
10
Касарес
Хуан
23
Roger
I
Атлетико Минейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 14 Emerson Junior Защитник
- 4 Gabriel Paulista XVI Защитник
- 17 Gleison Защитник
- 6 Fabio Santos IV Защитник
- 7 Mendes Elias II Полузащитник
- 21 Варкен Адилсон Полузащитник
- 27 Luan III Полузащитник
- 10 Касарес Хуан Полузащитник
- 23 Roger I Полузащитник
- 9 Оливейра Рикардо II Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Cleiton Schwengber Вратарь
- 25 Yago Полузащитник
- 31 Майкл Полузащитник
- 20 Matheus Galdezani Полузащитник
- 11 Отеро Ромуло Полузащитник
- 3 Leo Silva I
- 44 Alerrandro
- 26 Jose Ferreira
- 28 Iago Maidana
- 8 Tomas Andrade
- 18 Erik IV
- 29 Patric II
- Главный тренер: Кульпи Левир
Крузейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Фабио Лопес Вратарь
- 2 Esekel Kriado II Защитник
- 27 Manoel Ribeiro II Защитник
- 4 Murilo Cerqueira Защитник
- 25 Marcelo Hermes Защитник
- 21 Манкуэльо Федерико Полузащитник
- 5 Alejandro Ariel Cabral Полузащитник
- 19 Робиньо Робсон Полузащитник
- 17 Raniel Полузащитник
- 20 Bruno Silva II Полузащитник
- 7 Собис Рафаэл Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Lucas Daniel Romero Защитник
- 10 Де Арраскаэта Джорджиан Полузащитник
- 34 Витиньо Виктор Нападающий
- 99 Sassa II
- 28 Digao II
- 36 Patrick Brey
- 16 Lucas Silva IV
- 8 Энрике Лима
- 37 Lucas Franca
- 3 Лео Ренан
Предыдущие игры
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 17.05.2018 Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Минейро К
- 13.05.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро СA
- 09.05.2018 Атлетико Минейро 0:0 Сан-Лоренсо КС
- 06.05.2018 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро СA
- 03.05.2018 Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе К
- 29.04.2018 Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс СA
- 22.04.2018 Атлетико Минейро 2:1 Витория СA
- 19.04.2018 Ферровиарио 2:2 Атлетико Минейро К
- 15.04.2018 Васко да Гама 2:1 Атлетико Минейро СA
- 12.04.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Атлетико Минейро КС
- 08.04.2018 Крузейро 2:0 Атлетико Минейро М
- 05.04.2018 Атлетико Минейро 4:0 Ферровиарио К
- 01.04.2018 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро М
- 25.03.2018 Америка Минейро 0:2 Атлетико Минейро М
- 23.03.2018 Атлетико Минейро 1:0 Америка Минейро М
- 18.03.2018 Атлетико Минейро 1:0 УРТ М
- 15.03.2018 Атлетико Минейро 1:2 Фигейренсе К
- 11.03.2018 Атлетико Минейро 1:0 Томбенсе М
- 09.03.2018 Уберландия 0:2 Атлетико Минейро М
- 04.03.2018 Атлетико Минейро 0:1 Крузейро М
Крузейро (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 17.05.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:2 Крузейро К
- 13.05.2018 Крузейро 2:0 Спорт Ресифи СA
- 06.05.2018 Крузейро 1:0 Ботафого СA
- 03.05.2018 Васко да Гама 0:4 Крузейро КЛ
- 30.04.2018 Интернасьональ 0:0 Крузейро СA
- 27.04.2018 Крузейро 7:0 Универсидад де Чили КЛ
- 22.04.2018 Флуминенсе 1:0 Крузейро СA
- 20.04.2018 Универсидад де Чили 0:0 Крузейро КЛ
- 14.04.2018 Крузейро 0:1 Гремио СA
- 08.04.2018 Крузейро 2:0 Атлетико Минейро М
- 05.04.2018 Крузейро 0:0 Васко да Гама КЛ
- 01.04.2018 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро М
- 25.03.2018 Крузейро 2:1 Тупи М
- 22.03.2018 Тупи 0:1 Крузейро М
- 17.03.2018 Крузейро 2:0 Патросиненсе М
- 11.03.2018 Патросиненсе 1:1 Крузейро М
- 11.03.2018 Крузейро 0:1 Кахиас Г
- 08.03.2018 Крузейро 3:0 УРТ М
- 08.03.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ Г
- 04.03.2018 Атлетико Минейро 0:1 Крузейро М
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Крузейро: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
- 08.04.2018 Крузейро 2:0 Атлетико Минейро Минейро
- 01.04.2018 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро Минейро
- 04.03.2018 Атлетико Минейро 0:1 Крузейро Минейро
- 22.10.2017 Крузейро 1:3 Атлетико Минейро Серия A
- 02.07.2017 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро Серия A
- 07.05.2017 Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Минейро 1
- 30.04.2017 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Минейро 1
- 01.04.2017 Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Минейро 1
- 02.02.2017 Крузейро 1:0 Атлетико Минейро Копа Суль-Минас-Рио
- 18.09.2016 Крузейро 1:1 Атлетико Минейро Серия A
- 12.06.2016 Атлетико Минейро 2:3 Крузейро Серия A
- 27.03.2016 Атлетико Минейро 0:1 Крузейро Минейро 1
- 13.09.2015 Крузейро 1:1 Атлетико Минейро Серия A
- 07.06.2015 Атлетико Минейро 1:3 Крузейро Серия A
- 19.04.2015 Крузейро 1:2 Атлетико Минейро Минейро 1
- 12.04.2015 Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Минейро 1
- 08.03.2015 Крузейро 1:1 Атлетико Минейро Минейро 1
- 27.11.2014 Крузейро 0:1 Атлетико Минейро Кубок Бразилии
- 13.11.2014 Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Кубок Бразилии
- 21.09.2014 Крузейро 2:3 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|Фламенго
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|3.
|Коринтианс
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Гремио
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Палмейрас
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|6.
|Ботафого
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Васко да Гама
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Флуминенсе
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Америка Минейро
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|10.
|Спорт Ресифи
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|Сан-Паулу
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|12.
|Крузейро
|6
|2
|1
|3
|3 - 3
|7
|13.
|Сантос
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Шапекоэнсе
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|16.
|Интернасьональ
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|17.
|Баия
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|18.
|Витория
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|19.
|Сеара
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|20.
|Парана
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Атлетико Минейро делает замену. Оливейра Рикардо II уходит с поля, а Alerrandro выходит на его замену.
83'
Атлетико Минейро делает замену. Элиас Мендес Триндаде уходит с поля, а Matheus Galdezani выходит на его замену.
71'
Элиас Мендес Триндаде получил желтую карточку от судьи
68'
Крузейро делает замену. Робиньо Робсон уходит с поля, а Vitinho выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Roger бьет в цель!
59'
Варкен Адилсон получил желтую карточку от судьи
58'
Атлетико Минейро делает замену. Luan уходит с поля, а Отеро Ромуло выходит на его замену.
49'
Манкуэльо Федерико получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Крузейро делает замену. Собис Рафаэл уходит с поля, а Де Арраскаэта Джорджиан выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Манкуэльо Федерико получил желтую карточку от судьи
21'
Бруно Силва получил желтую карточку от судьи
4'
Emerson Junior получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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