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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Тойота
1:0
Второй тайм: 51'
16' Желтая карточкаFelipe Martins
1:0
40' ГолReggie Cannon
47' Желтая карточкаХеджес Мэтт
|
16'
40'
1:0
47'
Состав команд
14
Jimmy
Maurer
24
Хеджес
Мэтт
10
Диас
Мауро
20
Лама
Ролан
12
Brian
Rowe
18
Jose
Aja
46
Brett
Levis
20
Шеа
Брек
29
Рейна
Йорди
Даллас 4-2-3-1
- Основной состав
- 14 Jimmy Maurer Вратарь
- 2 Reggie Cannon Защитник
- 24 Хеджес Мэтт Защитник
- 31 Фигероа Мэйнор Защитник
- 6 Недялков Антон Защитник
- 23 Акоста Келлин II Полузащитник
- 7 Груэсо Карлос Полузащитник
- 11 Harold Mosquera Полузащитник
- 10 Диас Мауро Полузащитник
- 20 Лама Ролан Полузащитник
- 37 Maximiliano Nicolas Urruti Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гонзалез Джесси Вратарь
- 12 Ryan Hollingshead Защитник
- 21 Michael Barrios Полузащитник
- 13 Tesho Akindele Полузащитник
- 8 Victor Ulloa Полузащитник
- 9 Cristian Colman Нападающий
- 15 Jacori Hayes
- Главный тренер: Oscar Pareja
Ванкувер Уайткэпс 4-4-2
- Основной состав
- 12 Brian Rowe Вратарь
- 28 Jakob Nerwinski Защитник
- 4 Уостон Кендаль Защитник
- 18 Jose Aja Защитник
- 46 Brett Levis Защитник
- 7 Bernie Ibini-Isei Полузащитник
- 8 Felipe Martins Полузащитник
- 31 Russell Teibert Полузащитник
- 20 Шеа Брек Полузащитник
- 29 Рейна Йорди Нападающий
- 23 Kei Ansu Kamara Нападающий
- Запасные игроки
- 66 Хазаль Али Полузащитник
- 67 Дэвис Альфонсо Полузащитник
- 13 Cristian Techera Полузащитник
- 11 Nicolas Mezquida Полузащитник
- 6 Эфрайн Хуарес Полузащитник
- 9 Блондель Энтони Нападающий
- 40 Sean Melvin
- Главный тренер: Carl Robinson
Предыдущие игры
Даллас (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 12.05.2018 Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Даллас М
- 30.04.2018 Нью-Йорк Сити 3:1 Даллас М
- 22.04.2018 Даллас 2:0 Филадельфия Юнион М
- 15.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Даллас М
- 08.04.2018 Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.03.2018 Даллас 1:1 Портленд Тимберс М
- 19.03.2018 Даллас 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 01.03.2018 Даллас 3:2 Тауро ЛЧК
- 22.02.2018 Тауро 1:0 Даллас ЛЧК
- 22.10.2017 Даллас 5:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.10.2017 Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас М
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас М
- 30.09.2017 Орландо Сити 0:0 Даллас М
- 28.09.2017 Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2017 Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас М
- 17.09.2017 Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 10.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Даллас М
- 03.09.2017 Даллас 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
Ванкувер Уайткэпс (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 17.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 12.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 05.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 28.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 21.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 6:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 14.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес М
- 08.04.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 31.03.2018 Коламбус Крю 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 25.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 18.03.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 11.03.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 05.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт М
- 03.11.2017 Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 26.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.10.2017 Портленд Тимберс 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 16.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 08.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 01.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 28.09.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
Последние игры между собой
Даллас: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 5
Ванкувер Уайткэпс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 10
- 30.07.2017 Даллас 0:4 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 18.06.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Даллас МЛС
- 01.08.2016 Даллас 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 24.04.2016 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Даллас МЛС
- 15.10.2015 Даллас 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 08.10.2015 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Даллас МЛС
- 23.08.2015 Ванкувер Уайткэпс 1:0 Даллас МЛС
- 30.10.2014 Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 05.10.2014 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Даллас МЛС
- 14.09.2014 Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 28.07.2014 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Даллас МЛС
- 08.09.2013 Даллас 3:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 28.04.2013 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Даллас МЛС
- 21.04.2013 Даллас 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 16.09.2012 Даллас 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 16.08.2012 Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас МЛС
- 22.04.2012 Ванкувер Уайткэпс 1:0 Даллас МЛС
- 16.10.2011 Даллас 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 24.04.2011 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Даллас МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|11
|8
|1
|2
|25 - 13
|25
|2.
|Нью-Йорк Сити
|12
|7
|3
|2
|25 - 16
|24
|3.
|Коламбус Крю
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|4.
|Орландо Сити
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|6
|0
|3
|23 - 11
|18
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|7.
|Чикаго Файр
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|8.
|Филадельфия Юнион
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|9.
|Торонто
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|10.
|Монреаль Импакт
|11
|3
|0
|8
|14 - 26
|9
|11.
|Ди Си Юнайтед
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|11
|6
|2
|3
|23 - 18
|20
|3.
|Даллас
|1:0
|10
|5
|4
|1
|15 - 9
|19
|4.
|Портленд Тимберс
|10
|5
|2
|3
|16 - 15
|17
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|13
|4
|3
|6
|14 - 23
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|10
|4
|1
|5
|13 - 21
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|8.
|Миннесота Юнайтед
|11
|4
|0
|7
|13 - 21
|12
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|2
|3
|5
|17 - 19
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|12.
|Колорадо Рэпидс
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
Второй тайм
47'
Хеджес Мэтт получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Даллас Burn делает замену. Акоста Келлин II уходит с поля, а Jacori Hayes выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Г О О О О Л - Reggie Cannon бьет в цель!
16'
Фелипе Мартинс получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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