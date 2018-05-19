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Стадион:
Даллас
1:0
Второй тайм: 51'
Ванкувер Уайткэпс
0'
16' Желтая карточка
Felipe Martins
1:0
40' Гол
Reggie Cannon
47' Желтая карточка
Хеджес Мэтт
51'
Второй тайм
Желтая карточка
47'
Хеджес Мэтт получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Даллас Burn делает замену. Акоста Келлин II уходит с поля, а Jacori Hayes выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Reggie Cannon бьет в цель!
Желтая карточка
16'
Фелипе Мартинс получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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