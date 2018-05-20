- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Talen Energy Stadium
3:1
Второй тайм: 75'
1:0
21' ГолMarcus Epps
2:0
34' ГолДочкал Борек
2:1
65' ГолКрейлах Дамир
|
21'
1:0
34'
2:0
65'
2:1
Состав команд
18
Блэйк
Андре
20
Marcus
Epps
10
Дочкал
Борек
18
Римандо
Ник
15
Глэд
Джастин
31
Руиз
27
Corey
Baird
12
Леннон
Брукс
Филадельфия Юнион 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Блэйк Андре Вратарь
- 12 Keegan Rosenberry Защитник
- 4 Mark McKenzie Защитник
- 26 Auston Trusty Защитник
- 28 Raymon Gaddis Защитник
- 6 Медунянин Харис Полузащитник
- 11 Бедойя Алехандро Полузащитник
- 20 Marcus Epps Полузащитник
- 10 Дочкал Борек Полузащитник
- 9 Пико Фабрис Полузащитник
- 17 Charles Sapong Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Alves Fabinho Защитник
- 7 Аккам Давид Полузащитник
- 2 Warren Creavalle Полузащитник
- 25 Илсиньо Перейра Полузащитник
- 3 Jack Elliott
- 21 Anthony Fontana
- 1 John McCarthy II
- Главный тренер: Jim Curtin
Реал Солт-Лейк 4-3-3
- Основной состав
- 18 Римандо Ник Вратарь
- 3 Хенли Адам Защитник
- 15 Глэд Джастин Защитник
- 30 Сильва Марсело Защитник
- 31 Руиз Защитник
- 5 Бекерман Кайл Полузащитник
- 11 Руснак Альберт Полузащитник
- 6 Крейлах Дамир Полузащитник
- 7 Саварино Джефферсон Нападающий
- 27 Corey Baird Нападающий
- 12 Леннон Брукс Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Nick Besler Защитник
- 23 Сауседо Себастьян Защитник
- 25 Акоста Данило Защитник
- 8 Сандей Стивен Полузащитник
- 24 Сперроу Коннор
- 20 Силва Луис
- 22 Aaron Herrera
- Главный тренер: Петке Майк
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 12.05.2018 Монреаль Импакт 0:2 Филадельфия Юнион М
- 10.05.2018 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 05.05.2018 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 28.04.2018 Филадельфия Юнион 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 22.04.2018 Даллас 2:0 Филадельфия Юнион М
- 14.04.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити М
- 08.04.2018 Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.04.2018 Колорадо Рэпидс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 17.03.2018 Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Крю М
- 04.03.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити М
- 16.10.2017 Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион М
- 01.10.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 28.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Филадельфия Юнион М
- 24.09.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
- 17.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион М
- 10.09.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион М
- 27.08.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Атланта Юнайтед М
- 24.08.2017 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 20.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Филадельфия Юнион М
Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 13.05.2018 Реал Солт-Лейк 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 07.05.2018 Орландо Сити 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 28.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 22.04.2018 Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 12.04.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Реал Солт-Лейк М
- 08.04.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 31.03.2018 Торонто 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 18.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 10.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес М
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 22.10.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 17.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс М
- 10.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 27.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.08.2017 Монреаль Импакт 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 14.08.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк М
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 0, ничьи: 6, поражения: 4
Реал Солт-Лейк: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 0
- 28.05.2017 Реал Солт-Лейк 1:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 01.08.2016 Филадельфия Юнион 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС
- 15.03.2015 Реал Солт-Лейк 3:3 Филадельфия Юнион МЛС
- 13.04.2014 Филадельфия Юнион 2:2 Реал Солт-Лейк МЛС
- 04.07.2013 Реал Солт-Лейк 2:2 Филадельфия Юнион МЛС
- 25.08.2012 Филадельфия Юнион 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 04.09.2011 Реал Солт-Лейк 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 12.06.2011 Филадельфия Юнион 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 12.08.2010 Филадельфия Юнион 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 09.05.2010 Реал Солт-Лейк 3:0 Филадельфия Юнион МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|11
|8
|1
|2
|25 - 13
|25
|2.
|Нью-Йорк Сити
|12
|7
|3
|2
|25 - 16
|24
|3.
|Коламбус Крю
|0:0
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|4.
|Орландо Сити
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|6
|0
|3
|23 - 11
|18
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|7.
|Филадельфия Юнион
|2:1
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|8.
|Чикаго Файр
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|9.
|Торонто
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|10.
|Монреаль Импакт
|11
|3
|0
|8
|14 - 26
|9
|11.
|Ди Си Юнайтед
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|11
|6
|2
|3
|23 - 18
|20
|3.
|Портленд Тимберс
|10
|5
|2
|3
|16 - 15
|17
|4.
|Даллас
|10
|4
|5
|1
|16 - 11
|17
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|4
|4
|5
|16 - 24
|16
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:2
|11
|4
|1
|6
|14 - 23
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|8.
|Миннесота Юнайтед
|11
|4
|0
|7
|13 - 21
|12
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|2
|3
|5
|17 - 19
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|12.
|Колорадо Рэпидс
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
Второй тайм
67'
Г О О О О Л - Marcus Epps бьет в цель!
65'
Г О О О О Л - Крейлах Дамир бьет в цель!
64'
Филадельфия Юнион делает замену. Чарльз Сапонг уходит с поля, а Илсиньо Перейра выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Реал Солт-Лейк делает замену. Хенли Адам уходит с поля, а Сауседо Себастьян выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Г О О О О Л - Дочкал Борек бьет в цель!
21'
Г О О О О Л - Marcus Epps бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация