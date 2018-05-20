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Стадион:
Филадельфия Юнион
3:1
Второй тайм: 75'
Реал Солт-Лейк
0'
1:0
21' Гол
Marcus Epps
2:0
34' Гол
Дочкал Борек
2:1
65' Гол
Крейлах Дамир
75'
Второй тайм
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Marcus Epps бьет в цель!
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Крейлах Дамир бьет в цель!
64'
Филадельфия Юнион делает замену. Чарльз Сапонг уходит с поля, а Илсиньо Перейра выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Реал Солт-Лейк делает замену. Хенли Адам уходит с поля, а Сауседо Себастьян выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Дочкал Борек бьет в цель!
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Marcus Epps бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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