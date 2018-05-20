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Палмейрас
3:0
Второй тайм: 52'
Баия
0'
1:0
3' Гол
Виллиан Сикейра
22' Желтая карточка
Lucas Fonseca
2:0
33' Гол
Antonio Carlos I
3:0
42' Гол
Борха Мигель
43' Желтая карточка
Борха Мигель
45' Желтая карточка
Лима Лукас II
52'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Лима Лукас II получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
43'
Борха Мигель получил желтую карточку от судьи
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Борха Мигель бьет в цель!
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Antonio Carlos бьет в цель!
Желтая карточка
22'
Lucas Fonseca получил желтую карточку от судьи
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Виллиан Сикейра бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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