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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
3' ГолВиллиан Сикейра
22' Желтая карточкаLucas Fonseca
2:0
33' ГолAntonio Carlos I
3:0
42' ГолБорха Мигель
43' Желтая карточкаБорха Мигель
45' Желтая карточкаЛима Лукас II
|
3'
1:0
22'
33'
2:0
42'
3:0
43'
45'
Состав команд
30
Мело
Фелипе
19
Энрике
Бруно
11
Keno
14
Leo
XV
26
Gregore
15
Edson
III
29
Vinicius
X
10
Ze
Rafael
11
Edigar
Junio
Палмейрас 4-2-3-1
- Основной состав
- 42 Жаилсон Марселино Вратарь
- 2 Роша Маркос Защитник
- 25 Antonio Carlos I Защитник
- 3 Эду Драсена Защитник
- 6 Diogo VII Защитник
- 30 Мело Фелипе Полузащитник
- 19 Энрике Бруно Полузащитник
- 11 Keno Полузащитник
- 20 Лима Лукас II Полузащитник
- 29 Виллиан Сикейра Полузащитник
- 9 Борха Мигель Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Вевертон Перейра Вратарь
- 1 Прасс Фернандо Вратарь
- 12 Майке Роша Защитник
- 34 Эмерсон Рамос Защитник
- 26 Луис Виктор Защитник
- 18 Герра Алехандро Полузащитник
- 5 Тьяго Сантос Полузащитник
- 16 Дейверсон Силва Нападающий
- 31 Thiago Martins II
- 13 Luan IV
- 17 Jean III
- 28 Hyoran
- Главный тренер: Оливейра Марсело
Баия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Douglas Friedrich Вратарь
- 2 Nino Paraiba Защитник
- 25 Эверсон Перейра Защитник
- 28 Lucas Fonseca Защитник
- 14 Leo XV Защитник
- 26 Gregore Полузащитник
- 15 Edson III Полузащитник
- 7 Jose Elber Полузащитник
- 29 Vinicius X Полузащитник
- 10 Ze Rafael Полузащитник
- 11 Edigar Junio Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Дуглас Гролли Защитник
- 3 Tiago Pagnussat Защитник
- 19 Нилтон Феррейра Полузащитник
- 6 Мена Эухенио Полузащитник
- 33 Андерсон Оливейра Полузащитник
- 23 Junior Brumado
- 20 Regis I
- 27 Italo
- 5 Flavio IX
Предыдущие игры
Палмейрас (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 17.05.2018 Палмейрас 3:1 Хуниор КЛ
- 13.05.2018 Коринтианс 1:0 Палмейрас СA
- 10.05.2018 Америка Минейро 1:2 Палмейрас К
- 06.05.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:3 Палмейрас СA
- 04.05.2018 Альянса Лима 1:3 Палмейрас КЛ
- 29.04.2018 Палмейрас 0:0 Шапекоэнсе СA
- 26.04.2018 Бока Хуниорс 0:2 Палмейрас КЛ
- 22.04.2018 Палмейрас 1:0 Интернасьональ СA
- 17.04.2018 Ботафого 1:1 Палмейрас СA
- 12.04.2018 Палмейрас 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 08.04.2018 Палмейрас 0:1 Коринтианс П
- 04.04.2018 Палмейрас 2:0 Альянса Лима КЛ
- 31.03.2018 Коринтианс 0:1 Палмейрас П
- 28.03.2018 Палмейрас 1:2 Сантос П
- 25.03.2018 Сантос 0:1 Палмейрас П
- 22.03.2018 Палмейрас 5:0 Новоризонтину П
- 18.03.2018 Новоризонтину 0:3 Палмейрас П
- 11.03.2018 Итуано 0:3 Палмейрас П
- 09.03.2018 Палмейрас 2:0 Сан-Паулу П
- 06.03.2018 Палмейрас 0:1 Сан-Каэтано П
Баия (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 13.05.2018 Баия 2:2 Сан-Паулу СA
- 10.05.2018 Баия 3:0 Васко да Гама К
- 07.05.2018 Спорт Ресифи 2:0 Баия СA
- 04.05.2018 Баия 0:0 Ботафого-3 КСВ
- 29.04.2018 Баия 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 27.04.2018 Ботафого-3 1:2 Баия КСВ
- 21.04.2018 Баия 1:0 Сантос СA
- 15.04.2018 Интернасьональ 2:0 Баия СA
- 12.04.2018 Блуминг 1:0 Баия КС
- 08.04.2018 Витория 0:1 Баия Б
- 01.04.2018 Баия 2:1 Витория Б
- 30.03.2018 Ботафого-3 0:2 Баия КСВ
- 25.03.2018 Баия 3:0 Жуазейренсе Б
- 21.03.2018 Баия 5:2 Альтос КСВ
- 18.03.2018 Жуазейренсе 0:0 Баия Б
- 10.03.2018 Наутико 1:0 Баия КСВ
- 08.03.2018 Баия 6:1 Жекие Б
- 04.03.2018 Жуазейренсе 1:2 Баия Б
- 25.02.2018 Баия 2:1 Атлантико ЕК Б
- 23.02.2018 Баия 2:1 Наутико КСВ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|Фламенго
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|3.
|Палмейрас
|3:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|4.
|Коринтианс
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Гремио
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|6.
|Васко да Гама
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|7.
|Ботафого
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Флуминенсе
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Америка Минейро
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|10.
|Спорт Ресифи
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|Сан-Паулу
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|12.
|Крузейро
|6
|2
|1
|3
|3 - 3
|7
|13.
|Сантос
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Шапекоэнсе
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|16.
|Интернасьональ
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|17.
|Баия
|0:3
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|18.
|Витория
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|19.
|Сеара
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|20.
|Парана
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Лима Лукас II получил желтую карточку от судьи
43'
Борха Мигель получил желтую карточку от судьи
42'
Г О О О О Л - Борха Мигель бьет в цель!
33'
Г О О О О Л - Antonio Carlos бьет в цель!
22'
Lucas Fonseca получил желтую карточку от судьи
3'
Г О О О О Л - Виллиан Сикейра бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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