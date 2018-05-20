  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Китай
  5. Суперлига
Стадион:
Бэйцзин Женьхэ
2:0
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
0'
1:0
9' Гол
Муканджо Бенжамин
2:0
15' Гол
Аугусто Фернандес
45' Желтая карточка
Чжи Чжэн
74' Желтая карточка
Jian Liu
90' Желтая карточка
Ханчао Ю
90' Красная карточка
Аугусто Фернандес
90'+7
Второй тайм
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
97'
Судья сигнализирует, что Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Nizamdin Ependi
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Айови Хайме
94'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
94'
Вратарь парирует удар, который нанес Ханчао Ю, и мяч снова в игре

94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Аугусто Фернандес получает красную карточку за не спортивное поведение
Желтая карточка
92'
Ханчао Ю грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
91'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
90'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Ван Ган
89'
Тактическая замена. Bin Yu уходит с поля и его заменяет Boyang Liu
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Yihao Zhong из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
88'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
О, нет. Из многообещающей позиции Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
Угловой
88'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
87'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
87'
Гудель Неманья бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Угловой
87'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд разыграл угловой с левого угла.
86'
Тактическая замена. Жу Баожие уходит с поля и его заменяет Weizhe Sun
86'
Xin Luo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Соперник делает почти голевой пас, но Lie Zhang из команды Бэйцзин Женьхэ начеку и спасает ситуацию.
86'
Лин Гао нанес удар, мяч был парирован, но Lie Zhang не удержал его в руках.
86'
Ханьвэнь Дэн мяч отрикошетил от ворот
84'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
84'
Отличный пас сделал Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
83'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Yihao Zhong из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
83'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Ханчао Ю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Ханчао Ю
Фол, нарушение
81'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Гудель Неманья оказался на газоне.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
80'
Хорошую попытку сделал Гуларт Рикардо. Удар в створ, но вратарь начеку
80'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
80'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
78'
Yihao Zhong из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
78'
Сюэпэн Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
77'
Ханьвэнь Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
77'
Тактическая замена. Жанг Вехжао уходит с поля и его заменяет Yihao Zhong
77'
Ван Ган нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
76'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
76'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
75'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
74'
Гудель Неманья не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
74'
Лю Цзянь получает желтую карточку за неспортивное поведение
73'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
Фол, нарушение
72'
Аугусто Фернандес наказан за толчок Гудель Неманья
71'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
71'
Жанг Вехжао навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Nizamdin Ependi наказан за толчок Жанг Вехжао
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
70'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
68'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Ханчао Ю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Ханьвэнь Дэн
66'
Тактическая замена. Чжао Чженг уходит с поля и его заменяет Сюэпэн Ли
66'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
65'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Айови Хайме не смог попасть в створ ударом издали
63'
Игроки ФК "Бэйцзин Женьхэ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Ханчао Ю нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Опасность предотвращена - Xin Luo из команды Бэйцзин Женьхэ вступил в отбор удачно
63'
Отличные скиллы показывает Лин Гао, обводя своих соперников
63'
Айови Хайме пробил головой, вратарь справился с ударом.
62'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
Угловой
62'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с правого угла.
62'
Ван Ган имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
62'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ идет с мячом вперед на обострение...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
60'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
59'
Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
59'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
59'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
58'
Nizamdin Ependi наказан за толчок Ханьвэнь Дэн
58'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лю Цзянь из команды Бэйцзин Женьхэ.
58'
Lie Zhang из команды Бэйцзин Женьхэ сделал отличный сейв!
57'
Лин Гао имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
57'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
57'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
56'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Аугусто Фернандес
56'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
55'
Тактическая замена. Чжи Чжэн уходит с поля и его заменяет Бовэнь Хуан
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
55'
Гуларт Рикардо не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Чжао Чженг
53'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
52'
Лю Цзянь выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
52'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
52'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
51'
Ханьвэнь Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
51'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
50'
Линьпэн Чжан наказан за толчок Lie Zhang
49'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
49'
Ханчао Ю мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
48'
Назначен штрафной. Пострадал Ханчао Ю, его свалил Ван Ган.
47'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает в штрафную с рикошетом.
47'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Жанг Вехжао нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Чжао Чженг из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Айови Хайме
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
49'
Команда Бэйцзин Женьхэ играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Ханьвэнь Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Аугусто Фернандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно и грубо сыграл. Айови Хайме пострадал.
Желтая карточка
46'
Чжи Чжэн получает желтую карточку за неспортивное поведение
46'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
45'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Гудель Неманья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
44'
Лю Цзянь возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Чжао Чженг
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Лю Цзянь получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
44'
Лю Цзянь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
43'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно и грубо сыграл. Лю Цзянь пострадал.
42'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд находит одноклубника четким пасом пяткой.
42'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Bin Yu из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Жанг Вехжао
41'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
41'
О, нет. Из многообещающей позиции Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
40'
Ханчао Ю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Ханчао Ю
39'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
39'
Чжи Чжэн не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
38'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд играет слишком грубо. Nizamdin Ependi оказался на газоне.
38'
О, нет. Из многообещающей позиции Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
37'
Чжао Чженг из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Айови Хайме
36'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
36'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
36'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
35'
Судья свистит. Чжао Чженг атаковал сзади соперника. Это Ван Ган заработал своей команде штрафной
34'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
34'
Ханчао Ю не смог попасть в створ ударом издали
33'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Муканджо Бенжамин получил травму и заменен. Nizamdin Ependi выходит на поле.
Травма, повреждение
32'
Муканджо Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
ШАНС! Чжи Чжэн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Liang Shi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
31'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
30'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
29'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
29'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
28'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отдал передачу, которая была заблокирована.
28'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
28'
Муканджо Бенжамин пробил головой, вратарь справился с ударом.
28'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
28'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
Фол, нарушение
26'
Ван Ган коснулся мяча рукой.
25'
Игроки ФК "Бэйцзин Женьхэ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Lie Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
24'
Xin Luo из команды Бэйцзин Женьхэ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
24'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
24'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
23'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
23'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
22'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
22'
Гуларт Рикардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Лю Цзянь из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Лин Гао оказался на газоне.
21'
Муканджо Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Ханьвэнь Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Ван Ган имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
20'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Жу Баожие
19'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Ван Ган коснулся мяча рукой.
17'
Отличные скиллы показывает Ван Ган, обводя своих соперников
17'
Игроки ФК "Бэйцзин Женьхэ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
15'
Жу Баожие сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ переиграл вратаря дальним ударом!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
14'
Лин Гао нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
14'
Гудель Неманья не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
14'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
14'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Жу Баожие наказан за толчок Гуларт Рикардо
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Муканджо Бенжамин
11'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Отличный удар Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ. Классный гол!
9'
Плохо сыграл Чжао Чженг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
9'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
9'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ навешивает в штрафную с рикошетом.
7'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
7'
Ханьвэнь Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
6'
Сяотин Фэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
5'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
5'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ делает неудачный навес.
Угловой
5'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с правого угла.
4'
Чжао Чженг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
4'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
4'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
2'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
1'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
1'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
1'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Beijing Fengtai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация