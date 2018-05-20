Стадион: Beijing Fengtai Stadium
2:0
Конец матча
1:0
9' ГолМуканджо Бенжамин
2:0
15' ГолАугусто Фернандес
45' Желтая карточкаЧжи Чжэн
74' Желтая карточкаJian Liu
90' Желтая карточкаХанчао Ю
90' Красная карточкаАугусто Фернандес
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Судья сигнализирует, что Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Nizamdin Ependi
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
95'
Судья сигнализирует, что Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Айови Хайме
94'
94'
Вратарь парирует удар, который нанес Ханчао Ю, и мяч снова в игре
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Аугусто Фернандес получает красную карточку за не спортивное поведение
92'
Ханчао Ю грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
91'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
90'
Судья сигнализирует, что Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Ван Ган
89'
Тактическая замена. Bin Yu уходит с поля и его заменяет Boyang Liu
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Yihao Zhong из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
88'
88'
О, нет. Из многообещающей позиции Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
88'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
87'
87'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
87'
Гудель Неманья бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
87'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд разыграл угловой с левого угла.
86'
Тактическая замена. Жу Баожие уходит с поля и его заменяет Weizhe Sun
86'
Xin Luo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Соперник делает почти голевой пас, но Lie Zhang из команды Бэйцзин Женьхэ начеку и спасает ситуацию.
86'
Ханьвэнь Дэн мяч отрикошетил от ворот
84'
84'
Отличный пас сделал Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
83'
83'
Yihao Zhong из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
83'
83'
82'
82'
Судья сигнализирует, что Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Ханчао Ю
81'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Гудель Неманья оказался на газоне.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
80'
Хорошую попытку сделал Гуларт Рикардо. Удар в створ, но вратарь начеку
80'
80'
78'
78'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
78'
Yihao Zhong из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
78'
Сюэпэн Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
77'
77'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
77'
Тактическая замена. Жанг Вехжао уходит с поля и его заменяет Yihao Zhong
77'
Ван Ган нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
76'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
76'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
75'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
74'
Гудель Неманья не смог попасть в створ ударом издали
74'
Лю Цзянь получает желтую карточку за неспортивное поведение
73'
72'
Аугусто Фернандес наказан за толчок Гудель Неманья
71'
71'
Жанг Вехжао навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Nizamdin Ependi наказан за толчок Жанг Вехжао
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
70'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
68'
68'
67'
Судья сигнализирует, что Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Ханьвэнь Дэн
66'
Тактическая замена. Чжао Чженг уходит с поля и его заменяет Сюэпэн Ли
66'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
65'
64'
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Айови Хайме не смог попасть в створ ударом издали
63'
63'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Ханчао Ю нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Опасность предотвращена - Xin Luo из команды Бэйцзин Женьхэ вступил в отбор удачно
63'
Отличные скиллы показывает Лин Гао, обводя своих соперников
63'
Айови Хайме пробил головой, вратарь справился с ударом.
62'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
62'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с правого угла.
62'
Ван Ган имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
62'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ идет с мячом вперед на обострение...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
60'
59'
Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
59'
59'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд пробил со штрафного, но очень мимо цели.
58'
Nizamdin Ependi наказан за толчок Ханьвэнь Дэн
58'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лю Цзянь из команды Бэйцзин Женьхэ.
58'
Lie Zhang из команды Бэйцзин Женьхэ сделал отличный сейв!
57'
Лин Гао имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
57'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
57'
57'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
56'
56'
Судья сигнализирует, что Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Аугусто Фернандес
56'
55'
Тактическая замена. Чжи Чжэн уходит с поля и его заменяет Бовэнь Хуан
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
55'
Гуларт Рикардо не смог попасть в створ ударом издали
54'
Судья сигнализирует, что Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Чжао Чженг
53'
53'
52'
Лю Цзянь выбил мяч подальше от ворот.
52'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
52'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
51'
51'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
51'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Линьпэн Чжан наказан за толчок Lie Zhang
49'
49'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
49'
Ханчао Ю мяч отрикошетил от ворот
47'
47'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает в штрафную с рикошетом.
47'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Жанг Вехжао нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
46'
Судья сигнализирует, что Чжао Чженг из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Айови Хайме
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
49'
Команда Бэйцзин Женьхэ играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
48'
Аугусто Фернандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно и грубо сыграл. Айови Хайме пострадал.
46'
Чжи Чжэн получает желтую карточку за неспортивное поведение
46'
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
45'
45'
Гудель Неманья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Лю Цзянь возвращается на поле, всё в порядке.
44'
Судья сигнализирует, что Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Чжао Чженг
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Лю Цзянь получил травму и медбригада забирает его с поля.
44'
Лю Цзянь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно и грубо сыграл. Лю Цзянь пострадал.
42'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд находит одноклубника четким пасом пяткой.
42'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
41'
Судья сигнализирует, что Bin Yu из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Жанг Вехжао
41'
41'
О, нет. Из многообещающей позиции Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
40'
Судья сигнализирует, что Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Ханчао Ю
39'
39'
Чжи Чжэн не смог попасть в створ ударом издали
38'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд играет слишком грубо. Nizamdin Ependi оказался на газоне.
38'
О, нет. Из многообещающей позиции Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
37'
Чжао Чженг из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
37'
Судья сигнализирует, что Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Айови Хайме
36'
36'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
35'
Судья свистит. Чжао Чженг атаковал сзади соперника. Это Ван Ган заработал своей команде штрафной
34'
34'
Ханчао Ю не смог попасть в створ ударом издали
33'
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Муканджо Бенжамин получил травму и заменен. Nizamdin Ependi выходит на поле.
32'
Муканджо Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
ШАНС! Чжи Чжэн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Liang Shi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
30'
Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
30'
30'
29'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
29'
29'
29'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
28'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отдал передачу, которая была заблокирована.
28'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
28'
Муканджо Бенжамин пробил головой, вратарь справился с ударом.
28'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
28'
26'
Ван Ган коснулся мяча рукой.
25'
25'
Lie Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
24'
Xin Luo из команды Бэйцзин Женьхэ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
24'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
24'
24'
23'
23'
23'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
22'
22'
Гуларт Рикардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Лю Цзянь из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Лин Гао оказался на газоне.
21'
Муканджо Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
20'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Ван Ган имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
20'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ забрасывает мяч в штрафную.
20'
Судья сигнализирует, что Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Жу Баожие
19'
17'
Ван Ган коснулся мяча рукой.
17'
Отличные скиллы показывает Ван Ган, обводя своих соперников
17'
15'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
15'
Жу Баожие сделал результативную передачу.
15'
Г О О О О Л - Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ переиграл вратаря дальним ударом!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
15'
14'
Лин Гао нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
14'
Гудель Неманья не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
14'
14'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
14'
13'
Жу Баожие наказан за толчок Гуларт Рикардо
12'
Судья сигнализирует, что Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Муканджо Бенжамин
11'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
9'
Г О О О О Л - Отличный удар Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ. Классный гол!
9'
Плохо сыграл Чжао Чженг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
9'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ навешивает в штрафную с рикошетом.
7'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
7'
7'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
6'
Сяотин Фэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
5'
5'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ делает неудачный навес.
5'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с правого угла.
4'
Чжао Чженг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
4'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
4'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
2'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
1'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Beijing Fengtai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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