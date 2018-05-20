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Стадион:
Тяньцзинь Цюаньцзянь
2:1
Конец матча
Шанхай Шэньхуа
0'
1:0
49' Гол
Yuanjie Su
81' Желтая карточка
Haolun Mi
1:1
82' Гол
Wei Wang
2:1
87' Гол
Пато Алешандре
90' Желтая карточка
Yougang Xu
90' Желтая карточка
Shuai Pei
90'+7
Второй тайм
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Гуарин Фредди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
96'
Shuai Pei получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
96'
Безумный фол. Shuai Pei грубо играет против соперника. Пострадал Ромеро Оскар
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.

95'
Тактическая замена. Модест Антони уходит с поля и его заменяет Янг Ксу
Офсайд
94'
Гао Ди из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
Фол, нарушение
94'
Yougang Xu наказан за толчок Ванг Ксяолонг
Офсайд
93'
Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
Желтая карточка
93'
Yougang Xu получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
93'
Yougang Xu из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Ванг Ксяолонг оказался на газоне.
Фол, нарушение
92'
Cheng Zhang нарушает правила. Ruofan Liu пострадал
92'
Хорошую попытку сделал Вон Гвон Ген. Удар в створ, но вратарь начеку
92'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Гуарин Фредди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа толкнул локтем оппонента. Это Yiming Liu заработал фол
91'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
90'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Тактическая замена. Юнпо Ван уходит с поля и его заменяет Shuai Pei
89'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
89'
Yougang Xu из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
88'
Тактическая замена. Пато Алешандре уходит с поля и его заменяет Ванг Ксяолонг
87'
Yuanjie Su сделал результативную передачу.
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Пато Алешандре изменил счет на табло!
87'
Хорошие навыки показал Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь, красиво сыграв в пас с одноклубником.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
85'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
85'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Ruofan Liu нарушает правила. Сюйжи Чжао пострадал
84'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Wei Wang первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
82'
После штрафного удара,который нанес Ромеро Оскар мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
81'
Haolun Mi получил желтую карточку от судьи
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
78'
Матч остановлен
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Yougang Xu
77'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Тактическая замена. Shilin Sun уходит с поля и его заменяет Ванг Юн
76'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Хайо Ронг мяч отрикошетил от ворот
76'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
75'
Wei Wang из команды Шанхай Шэньхуа нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
75'
Yougang Xu из команды Шанхай Шэньхуа навешивает в штрафную с рикошетом.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
74'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
74'
Отличный пас сделал Yougang Xu из команды Шанхай Шэньхуа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Лу Жанг получил травму и заменен. Ruofan Liu выходит на поле.
Травма, повреждение
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Лу Жанг получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
73'
Лу Жанг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
72'
Yuanjie Su наказан за толчок Лу Жанг
71'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
71'
Гао Ди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
71'
Yougang Xu из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
70'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Опасность! Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
68'
Yuanjie Su из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
67'
Yuanjie Su возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
67'
Aidi Fulang Xisi возвращается на поле, всё в порядке.
67'
Гуарин Фредди нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Wei Wang из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
67'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Травма, повреждение
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Yuanjie Su получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Aidi Fulang Xisi получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
65'
Yuanjie Su на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
65'
Aidi Fulang Xisi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
65'
Yuanjie Su нарушает правила. Aidi Fulang Xisi пострадал
64'
Гуарин Фредди бьет со штрафного в створ, но Лу Чжан держит все под контролем
Фол, нарушение
63'
Wei Wu наказан за толчок Ромеро Оскар
63'
Wei Wu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
62'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа толкнул локтем оппонента. Это Cheng Zhang заработал фол
61'
Yougang Xu из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
60'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
59'
Yougang Xu из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Пато Алешандре оказался на газоне.
59'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
58'
Wei Wang из команды Шанхай Шэньхуа делает неудачный навес.
Фол, нарушение
57'
Cheng Zhang нарушает правила. Лу Жанг пострадал
57'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
56'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
56'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
55'
Лу Жанг мяч отрикошетил от ворот
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
Ли Шуай взял и забрал мяч на выходе
54'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Wei Wang из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Пато Алешандре
54'
Лин Ванг получил травму и заменен. Wei Wang выходит на поле.
53'
Ли Шуай взял и забрал мяч на выходе
53'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
53'
Пато Алешандре нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
51'
Ох, нехорошо это выглядит. Лин Ванг получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
50'
Лин Ванг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Пато Алешандре сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Yuanjie Su из команды команды Тяньцзинь Цюаньцзянь.
49'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Лу Жанг нарушает правила. Пато Алешандре пострадал
48'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
48'
Yuanjie Su мяч отрикошетил от ворот
48'
Отличные скиллы показывает Пато Алешандре, обводя своих соперников
47'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
47'
Yougang Xu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
46'
Гуарин Фредди нанес удар издали, а Лу Чжан отбил его обратно в игру!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Офсайд
46'
Лу Жанг из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
46'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
45'
Лин Ванг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Wei Wu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
44'
Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа толкнул локтем оппонента. Это Модест Антони заработал фол
44'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
44'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает неудачный навес.
43'
Хайо Ронг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
42'
ШАНС! Пато Алешандре нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
41'
Лу Жанг наказан за толчок Wei Wu
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
40'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает неудачный навес.
39'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
39'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
38'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
38'
Лу Жанг из команды Шанхай Шэньхуа навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
37'
Лу Жанг наказан за толчок Пато Алешандре
37'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
37'
Вон Гвон Ген возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Вон Гвон Ген получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
36'
Вон Гвон Ген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
35'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
33'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Модест Антони оказался на газоне.
33'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
32'
Юнпо Ван наказан за толчок Ромеро Оскар
32'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
31'
Ромеро Оскар наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
31'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный кросс...
30'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
29'
Yougang Xu не смог попасть в створ ударом издали
29'
Лин Ванг из команды Шанхай Шэньхуа отдал передачу, которая была заблокирована.
29'
Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Yougang Xu из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
28'
Гао Ди нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
27'
Пато Алешандре наказан за толчок Лу Жанг
Фол, нарушение
26'
Гао Ди из команды Шанхай Шэньхуа толкнул локтем оппонента. Это Yiming Liu заработал фол
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
24'
Yuanjie Su из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
24'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Yougang Xu из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
24'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Ли Шуай взял и забрал мяч на выходе
23'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
23'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Ли Шуай взял и забрал мяч на выходе
23'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
22'
Модест Антони нанес удар головой, но Ли Шуай спокойно отбил мяч.
22'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
20'
Гао Ди наказан за толчок Вон Гвон Ген
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Wei Wu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Гуарин Фредди нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Yougang Xu из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
15'
Ромеро Оскар наказан за толчок Юнпо Ван
15'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
15'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Опасность! Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
14'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
14'
Отличный пас сделал Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
14'
Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа опасно и грубо сыграл. Лу Чжан пострадал.
13'
Лу Жанг нанес удар головой, но Лу Чжан спокойно отбил мяч.
Угловой
13'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
13'
Wei Wu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Лин Ванг из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
10'
Хайо Ронг нарушает правила. Пато Алешандре пострадал
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
10'
Shilin Sun нарушает правила. Сюйжи Чжао пострадал
Фол, нарушение
9'
Модест Антони нарушает правила. Yougang Xu пострадал
Фол, нарушение
9'
Wei Wu нарушает правила. Ромеро Оскар пострадал
8'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Yuanjie Su
7'
Плохо сыграл Cheng Zhang - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
7'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
6'
Yiming Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Модест Антони нанес удар головой, но Ли Шуай спокойно отбил мяч.
6'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
Угловой
5'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с правого угла.
5'
Хороший удар издали нанес Юнпо Ван, но отличный сейв сделал Ли Шуай. Угловой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
4'
Ли Шуай взял и забрал мяч на выходе
4'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь навешивает в штрафную с рикошетом.
3'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
3'
Haolun Mi не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
2'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
2'
Shilin Sun предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай Шэньхуа". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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