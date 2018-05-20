Стадион: Haihe Stadium
2:1
Конец матча
1:0
49' ГолYuanjie Su
81' Желтая карточкаHaolun Mi
1:1
82' ГолWei Wang
2:1
87' ГолПато Алешандре
90' Желтая карточкаYougang Xu
90' Желтая карточкаShuai Pei
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
96'
Гуарин Фредди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
96'
Shuai Pei получил желтую карточку от судьи
96'
Безумный фол. Shuai Pei грубо играет против соперника. Пострадал Ромеро Оскар
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
95'
Тактическая замена. Модест Антони уходит с поля и его заменяет Янг Ксу
94'
Гао Ди из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
94'
Yougang Xu наказан за толчок Ванг Ксяолонг
93'
Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
93'
Yougang Xu получил желтую карточку от судьи
93'
Yougang Xu из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Ванг Ксяолонг оказался на газоне.
92'
Cheng Zhang нарушает правила. Ruofan Liu пострадал
92'
Хорошую попытку сделал Вон Гвон Ген. Удар в створ, но вратарь начеку
92'
92'
Гуарин Фредди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа толкнул локтем оппонента. Это Yiming Liu заработал фол
91'
90'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
90'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
89'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
89'
88'
Тактическая замена. Пато Алешандре уходит с поля и его заменяет Ванг Ксяолонг
87'
Yuanjie Su сделал результативную передачу.
87'
Г О О О О Л - Пато Алешандре изменил счет на табло!
87'
Хорошие навыки показал Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь, красиво сыграв в пас с одноклубником.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
85'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
85'
85'
Ruofan Liu нарушает правила. Сюйжи Чжао пострадал
84'
82'
Г О О О О Л - Wei Wang первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
82'
После штрафного удара,который нанес Ромеро Оскар мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Haolun Mi получил желтую карточку от судьи
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
78'
Матч остановлен
78'
Судья сигнализирует, что Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Yougang Xu
77'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Тактическая замена. Shilin Sun уходит с поля и его заменяет Ванг Юн
76'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Хайо Ронг мяч отрикошетил от ворот
76'
75'
Wei Wang из команды Шанхай Шэньхуа нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
75'
Yougang Xu из команды Шанхай Шэньхуа навешивает в штрафную с рикошетом.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
74'
74'
Отличный пас сделал Yougang Xu из команды Шанхай Шэньхуа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Лу Жанг получил травму и заменен. Ruofan Liu выходит на поле.
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Лу Жанг получил травму и медбригада забирает его с поля.
73'
Лу Жанг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Yuanjie Su наказан за толчок Лу Жанг
71'
71'
Гао Ди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
71'
70'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Опасность! Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
68'
Yuanjie Su из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
67'
67'
Yuanjie Su возвращается на поле, всё в порядке.
67'
Aidi Fulang Xisi возвращается на поле, всё в порядке.
67'
Гуарин Фредди нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Wei Wang из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
67'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Yuanjie Su получил травму и медбригада забирает его с поля.
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Aidi Fulang Xisi получил травму и медбригада забирает его с поля.
65'
Yuanjie Su на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Aidi Fulang Xisi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Yuanjie Su нарушает правила. Aidi Fulang Xisi пострадал
64'
Гуарин Фредди бьет со штрафного в створ, но Лу Чжан держит все под контролем
63'
Wei Wu наказан за толчок Ромеро Оскар
63'
Wei Wu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа толкнул локтем оппонента. Это Cheng Zhang заработал фол
61'
60'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
Yougang Xu из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Пато Алешандре оказался на газоне.
59'
58'
58'
Wei Wang из команды Шанхай Шэньхуа делает неудачный навес.
57'
Cheng Zhang нарушает правила. Лу Жанг пострадал
57'
57'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
56'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
56'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
55'
Лу Жанг мяч отрикошетил от ворот
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
54'
54'
Судья сигнализирует, что Wei Wang из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Пато Алешандре
54'
Лин Ванг получил травму и заменен. Wei Wang выходит на поле.
53'
53'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
53'
Пато Алешандре нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Ох, нехорошо это выглядит. Лин Ванг получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
Лин Ванг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Пато Алешандре сделал результативную передачу.
49'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Yuanjie Su из команды команды Тяньцзинь Цюаньцзянь.
49'
49'
Лу Жанг нарушает правила. Пато Алешандре пострадал
48'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
48'
Yuanjie Su мяч отрикошетил от ворот
48'
Отличные скиллы показывает Пато Алешандре, обводя своих соперников
47'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
47'
Yougang Xu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
46'
Гуарин Фредди нанес удар издали, а Лу Чжан отбил его обратно в игру!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Лу Жанг из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
46'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
Лин Ванг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Wei Wu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
44'
Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа толкнул локтем оппонента. Это Модест Антони заработал фол
44'
44'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает неудачный навес.
43'
Хайо Ронг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
42'
ШАНС! Пато Алешандре нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
40'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает неудачный навес.
39'
39'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
38'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
38'
Лу Жанг из команды Шанхай Шэньхуа навешивает в штрафную с рикошетом.
37'
Лу Жанг наказан за толчок Пато Алешандре
37'
37'
37'
Вон Гвон Ген возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Вон Гвон Ген получил травму и медбригада забирает его с поля.
36'
Вон Гвон Ген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
35'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Модест Антони оказался на газоне.
33'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Юнпо Ван наказан за толчок Ромеро Оскар
32'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
31'
Ромеро Оскар наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
31'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный кросс...
30'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
29'
Yougang Xu не смог попасть в створ ударом издали
29'
Лин Ванг из команды Шанхай Шэньхуа отдал передачу, которая была заблокирована.
29'
Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
Гао Ди нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Пато Алешандре наказан за толчок Лу Жанг
26'
Гао Ди из команды Шанхай Шэньхуа толкнул локтем оппонента. Это Yiming Liu заработал фол
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
25'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
24'
Yuanjie Su из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
24'
24'
24'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
23'
23'
23'
23'
22'
Модест Антони нанес удар головой, но Ли Шуай спокойно отбил мяч.
22'
20'
Гао Ди наказан за толчок Вон Гвон Ген
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Wei Wu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Гуарин Фредди нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
18'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
15'
Ромеро Оскар наказан за толчок Юнпо Ван
15'
15'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Опасность! Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
14'
14'
Отличный пас сделал Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
13'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
13'
Wei Wu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Лин Ванг из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Хайо Ронг нарушает правила. Пато Алешандре пострадал
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Shilin Sun нарушает правила. Сюйжи Чжао пострадал
9'
Модест Антони нарушает правила. Yougang Xu пострадал
9'
Wei Wu нарушает правила. Ромеро Оскар пострадал
8'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Судья сигнализирует, что Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Yuanjie Su
7'
Плохо сыграл Cheng Zhang - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
7'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
6'
Yiming Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Модест Антони нанес удар головой, но Ли Шуай спокойно отбил мяч.
6'
5'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с правого угла.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
4'
4'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь навешивает в штрафную с рикошетом.
3'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
3'
Haolun Mi не смог попасть в створ ударом издали
2'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
2'
Shilin Sun предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай Шэньхуа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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