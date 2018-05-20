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Стадион:
Далянь Эйрбин
0:1
Первый тайм: 43'
Гуйчжоу Чжичэн
0'
16' Желтая карточка
Xin Tang
24' Красная карточка
Ting Yang
0:1
30' Гол
Yunlong Fan
43'
Первый тайм
42'
Игрок клуба "Далянь Эйрбин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Yunlong Fan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Чжу Сяоган из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
41'
Мушекви Няша нарушил правила.
Офсайд
40'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
40'
Чжу Сяоган нарушает правила. Bubacarr Trawally пострадал
39'
Удар от ворот произведет Далянь Эйрбин
Фол, нарушение
39'
Карраско Янник нарушил правила.
39'
Boyang Su взял и забрал мяч на выходе
39'
Голкипер мог бы сыграть и получше
38'
Shuai Li из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Yuan Zhang нарушил правила.
37'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
37'
Гайтан Николас нарушил правила.
36'
Хорошую попытку сделал Мушекви Няша. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
35'
Xin Tang нарушает правила. Гайтан Николас пострадал
Травма, повреждение
34'
Yaopeng Wang возвращается на поле, всё в порядке.
34'
Игрок клуба "Далянь Эйрбин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Yaopeng Wang получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
33'
Yaopeng Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Boyang Su взял и забрал мяч на выходе
32'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
32'
Yuan Zhang нарушает правила. Чжу Тин пострадал
30'
Bubacarr Trawally сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Yunlong Fan изменил счет на табло!
30'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу одноклубнику.
30'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
29'
Янг Шенпинг нарушил правила.
29'
Игрок клуба "Далянь Эйрбин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Чжу Тин из команды Далянь Эйрбин навешивает в штрафную с рикошетом.
28'
Игрок клуба "Далянь Эйрбин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
28'
Карраско Янник возвращается на поле, всё в порядке.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Карраско Янник получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Травма, повреждение
25'
Карраско Янник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
УДАЛЕНИЕ! - Ting Yang увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
24'
Безумный фол. Ting Yang грубо играет против соперника. Пострадал Карраско Янник
24'
Удар от ворот произведет Далянь Эйрбин
24'
ШАНС! Bubacarr Trawally нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Yuan Zhang из команды Гуйчжоу Чжичэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Boyang Su взял и забрал мяч на выходе
23'
Гайтан Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Yuan Zhang из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Чжу Тин
Фол, нарушение
22'
Yuan Zhang нарушил правила.
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
21'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
20'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
19'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
18'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин подал угловой слева.
18'
Ting Yang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Shuai Li из команды Далянь Эйрбин навешивает в штрафную с рикошетом.
18'
Игрок клуба "Далянь Эйрбин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
16'
Xin Tang получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
16'
Судья свистит. Xin Tang атаковал сзади соперника. Это Гайтан Николас заработал своей команде штрафной
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
15'
Jinxian Wang нарушает правила. Junlin Min пострадал
14'
Игрок клуба "Далянь Эйрбин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Удар от ворот произведет Далянь Эйрбин
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Shuai Li из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Yunlong Fan
12'
Игрок клуба "Далянь Эйрбин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игрок клуба "Далянь Эйрбин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
10'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
9'
Судья свистит. Вей Ду атаковал сзади соперника. Это Мушекви Няша заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
9'
Мушекви Няша из команды Далянь Эйрбин опасно и грубо сыграл. Ting Yang пострадал.
8'
Игрок клуба "Далянь Эйрбин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
7'
ШАНС! Ming'an Cui нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Гайтан Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Мушекви Няша
Фол, нарушение
6'
Мушекви Няша из команды Далянь Эйрбин играет слишком грубо. Суарес Марио оказался на газоне.
5'
Гайтан Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Офсайд
4'
Судья сигнализирует, что Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Мушекви Няша
2'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
2'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Shuai Li из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
1'
Игрок клуба "Далянь Эйрбин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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