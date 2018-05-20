Стадион: Dalian Sports Center Stadium
0:1
Первый тайм: 43'
16' Желтая карточкаXin Tang
24' Красная карточкаTing Yang
0:1
30' ГолYunlong Fan
Первый тайм
42'
42'
Yunlong Fan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Чжу Сяоган из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
41'
Мушекви Няша нарушил правила.
40'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
40'
Чжу Сяоган нарушает правила. Bubacarr Trawally пострадал
39'
39'
Карраско Янник нарушил правила.
39'
Boyang Su взял и забрал мяч на выходе
39'
Голкипер мог бы сыграть и получше
38'
Shuai Li из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
38'
Yuan Zhang нарушил правила.
37'
37'
Гайтан Николас нарушил правила.
36'
Хорошую попытку сделал Мушекви Няша. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
35'
Xin Tang нарушает правила. Гайтан Николас пострадал
34'
Yaopeng Wang возвращается на поле, всё в порядке.
34'
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Yaopeng Wang получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Yaopeng Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Boyang Su взял и забрал мяч на выходе
32'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
32'
Yuan Zhang нарушает правила. Чжу Тин пострадал
30'
Bubacarr Trawally сделал результативную передачу.
30'
Г О О О О Л - Yunlong Fan изменил счет на табло!
30'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу одноклубнику.
30'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
29'
Янг Шенпинг нарушил правила.
29'
29'
29'
Чжу Тин из команды Далянь Эйрбин навешивает в штрафную с рикошетом.
28'
28'
Карраско Янник возвращается на поле, всё в порядке.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Карраско Янник получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
Карраско Янник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
УДАЛЕНИЕ! - Ting Yang увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
24'
Безумный фол. Ting Yang грубо играет против соперника. Пострадал Карраско Янник
24'
24'
ШАНС! Bubacarr Trawally нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Yuan Zhang из команды Гуйчжоу Чжичэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Boyang Su взял и забрал мяч на выходе
23'
22'
Судья сигнализирует, что Yuan Zhang из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Чжу Тин
22'
Yuan Zhang нарушил правила.
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
21'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
20'
19'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
19'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
18'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин подал угловой слева.
18'
Ting Yang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Shuai Li из команды Далянь Эйрбин навешивает в штрафную с рикошетом.
18'
16'
Xin Tang получил желтую карточку от судьи
16'
Судья свистит. Xin Tang атаковал сзади соперника. Это Гайтан Николас заработал своей команде штрафной
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Jinxian Wang нарушает правила. Junlin Min пострадал
14'
14'
13'
Судья сигнализирует, что Shuai Li из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Yunlong Fan
12'
12'
10'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
9'
Судья свистит. Вей Ду атаковал сзади соперника. Это Мушекви Няша заработал своей команде штрафной
9'
Мушекви Няша из команды Далянь Эйрбин опасно и грубо сыграл. Ting Yang пострадал.
8'
8'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
7'
ШАНС! Ming'an Cui нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
6'
Судья сигнализирует, что Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Мушекви Няша
6'
Мушекви Няша из команды Далянь Эйрбин играет слишком грубо. Суарес Марио оказался на газоне.
5'
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
4'
Судья сигнализирует, что Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Мушекви Няша
2'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
2'
2'
Shuai Li из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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