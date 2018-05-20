Стадион: Шанхай Интернешнл
2:0
Конец матча
35' Желтая карточкаXiang Ji
1:0
48' ГолЛэй У
61' Желтая карточкаZichang Huang
66' Желтая карточкаШэньчао Ван
70' Желтая карточкаБоакье Ричмонд
73' Желтая карточкаХуэй-Кан Цай
80' Желтая карточкаПалетта Габриэль
2:0
90' ГолОскар дос Сантос
Второй тайм
94'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Шанхай СИПГ заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
94'
Судья сигнализирует, что Jinghang Hu из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Палетта Габриэль
93'
Ли Шенглонг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Боакье Ричмонд коснулся мяча рукой.
93'
93'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
92'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
92'
Lingfeng Zhang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Ахмедов Одил уходит с поля и его заменяет Jungang Sun
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Кэ Ши сделал результативную передачу.
90'
Г О О О О Л - Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ переиграл вратаря дальним ударом!
89'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с левого угла.
89'
Тактическая замена. Yinong Tian уходит с поля и его заменяет Tianyi Gao
89'
Xiang Ji предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Тактическая замена. Лэй У уходит с поля и его заменяет Jinghang Hu
88'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Ли Шенглонг оказался на газоне.
86'
Тактическая замена. Yun Zhou уходит с поля и его заменяет Lingfeng Zhang
86'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
84'
Тейшейра Алекс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
84'
84'
Халк Живанилдо наказан за толчок Xiang Ji
83'
83'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
83'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
82'
81'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Плохо сыграл Палетта Габриэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
80'
Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти предупрежден после нескольких фолов.
80'
Назначен штрафной. Пострадал Халк Живанилдо, его свалил Палетта Габриэль.
80'
Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти толкнул локтем оппонента. Это Халк Живанилдо заработал фол
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
79'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
79'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
78'
Хорошую попытку сделал Лэй У. Удар в створ, но вратарь начеку
78'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Тейшейра Алекс наказан за толчок Ахмедов Одил
76'
Боакье Ричмонд из команды Цзянсу Сайнти делает неудачный навес.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Тактическая замена. Zichang Huang уходит с поля и его заменяет Ванг Сонг
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
74'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
74'
Си У навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Тактическая замена. Binbin Chen уходит с поля и его заменяет Ли Шенглонг
73'
Хуэй-Кан Цай получил желтую карточку от судьи
73'
Безумный фол. Хуэй-Кан Цай грубо играет против соперника. Пострадал Тейшейра Алекс
73'
73'
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
70'
Боакье Ричмонд получил желтую карточку от судьи
70'
Боакье Ричмонд из команды Цзянсу Сайнти опасно и грубо сыграл. Guan He пострадал.
70'
70'
69'
69'
Судья свистит. Yinong Tian атаковал сзади соперника. Это Халк Живанилдо заработал своей команде штрафной
68'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Ли Ан наказан за толчок Шэньчао Ван
67'
Халк Живанилдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Pengfei Xie навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Шэньчао Ван получил желтую карточку от судьи
66'
Безумный фол. Шэньчао Ван грубо играет против соперника. Пострадал Боакье Ричмонд
66'
Цзюнь-Лин Янь не дал случится голу! Тейшейра Алекс должен был забивать, но Цзюнь-Лин Янь сделал отличный сейв
65'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
64'
Халк Живанилдо бьет со штрафного в створ, но Chao Gu держит все под контролем
64'
Судья сигнализирует, что Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Халк Живанилдо
63'
Безумный фол. Yinong Tian грубо играет против соперника. Пострадал Оскар дос Сантос
63'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Халк Живанилдо наказан за толчок Yinong Tian
62'
62'
Тейшейра Алекс не смог попасть в створ ударом издали
61'
Zichang Huang получил жёлтую карточку за "нырок".
61'
Zichang Huang упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
60'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти разыграл угловой с левого угла.
60'
Боакье Ричмонд мяч отрикошетил от ворот
60'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
59'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
59'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
59'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
58'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
58'
Боакье Ричмонд нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Судья свистит. Ахмедов Одил атаковал сзади соперника. Это Zichang Huang заработал своей команде штрафной
57'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
57'
ШАНС! Лэй У нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Какой промах! Си У имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
55'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти делает передачу одноклубнику.
55'
55'
Хуэй-Кан Цай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
54'
Zichang Huang нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Тейшейра Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Chao Gu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Binbin Chen мяч отрикошетил от ворот
52'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
52'
Игроки ФК "Шанхай СИПГ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Си У из команды Цзянсу Сайнти направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Судья сигнализирует, что Хай Юй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Боакье Ричмонд
49'
49'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Оскар дос Сантос сделал результативную передачу.
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лэй У из клуба "Шанхай СИПГ" отправил мяч головой в ворота.
48'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает отличный кросс...
47'
47'
47'
Палетта Габриэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
47'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
46'
Судья сигнализирует, что Хай Юй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Боакье Ричмонд
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
45'
Оскар дос Сантос не смог попасть в створ ударом издали
45'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Халк Живанилдо не смог удачно сыграть.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
43'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти толкнул локтем оппонента. Это Халк Живанилдо заработал фол
43'
Ахмедов Одил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
42'
Судья сигнализирует, что Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
41'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
41'
Yinong Tian предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
Палетта Габриэль наказан за толчок Guan He
40'
39'
Хороший удар издали нанес Xiang Ji, но отличный сейв сделал Цзюнь-Лин Янь. Угловой.
39'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
38'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
38'
Судья сигнализирует, что Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Боакье Ричмонд
37'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Pengfei Xie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Игрок из команды Шанхай СИПГ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
35'
Xiang Ji получил желтую карточку от судьи
35'
Судья свистит. Xiang Ji атаковал сзади соперника. Это Binbin Chen заработал своей команде штрафной
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
33'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Судья сигнализирует, что Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Ли Ан
32'
Кэ Ши наказан за толчок Zichang Huang
31'
31'
31'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с левого угла.
30'
Chao Gu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
29'
29'
28'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Матч остановлен
25'
Guan He из команды Шанхай СИПГ в офсайде
25'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает передачу одноклубнику.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Тейшейра Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Отличные скиллы показывает Халк Живанилдо, обводя своих соперников
24'
Судья сигнализирует, что Си У из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Халк Живанилдо
23'
Оскар дос Сантос наказан за толчок Yinong Tian
23'
23'
22'
22'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
22'
22'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
21'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
21'
Как он промахнулся? Xiang Ji имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
21'
Боакье Ричмонд из команды Цзянсу Сайнти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Отличные скиллы показывает Тейшейра Алекс, обводя своих соперников
20'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
20'
Халк Живанилдо не смог попасть в створ ударом издали
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
19'
19'
Yinong Tian не смог попасть в створ ударом издали
19'
Хуэй-Кан Цай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
18'
18'
17'
17'
17'
17'
ШАНС! Zichang Huang нанес удар с лета, но не попал по воротам!
17'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает отличный кросс...
16'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
13'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ играет слишком грубо. Pengfei Xie оказался на газоне.
13'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
13'
Pengfei Xie нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает навес прямо в штрафную.
12'
Халк Живанилдо коснулся мяча рукой.
12'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
11'
Халк Живанилдо мяч отрикошетил от ворот
11'
Плохо сыграл Yun Zhou - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
10'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
8'
Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Оскар дос Сантос оказался на газоне.
8'
Халк Живанилдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Guan He наказан за толчок Тейшейра Алекс
6'
6'
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
5'
5'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Игроки ФК "Цзянсу Сайнти" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
3'
Судья сигнализирует, что Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Лэй У
3'
1'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
1'
ШАНС! Ахмедов Одил нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай СИПГ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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