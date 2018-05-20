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Стадион: Теле2 Арена
39' Желтая карточкаМилошевич Александер
Состав команд
77
Матс
Солхеим
13
Фенгер
Мадс
14
Дибба
Па
Хаммарбю 4-3-3
- Основной состав
- 1 Виланд Йохан Вратарь
- 2 Сандберг Симон Защитник
- 4 Bjoern Paulsen Защитник
- 5 Фельман Давид Защитник
- 77 Матс Солхеим Защитник
- 13 Фенгер Мадс Полузащитник
- 22 Танкович Муамер Полузащитник
- 19 Мартинссон-Нгуали Серж Полузащитник
- 14 Дибба Па Нападающий
- 40 Джурджич Никола Нападающий
- 6 Хамад Илоан Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Rebin Assad Полузащитник
- 11 Смарасон Арнор Полузащитник
- 9 Свеннсен Сандер Нападающий
- 7 Имад Халили Нападающий
- 23 Marcus Degerlund
- 3 Neto Borges
- 25 Davor Blazevic
- Главный тренер: Stefan Billborn
АИК 3-5-2
- Основной состав
- 23 Budimir Janosevic Вратарь
- 6 Милошевич Александер Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 24 Robin Jansson Защитник
- 21 Сундгрен Даниэль Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 8 Аду Энох Полузащитник
- 17 Бауи Набиль Полузащитник
- 9 Линдквист Расмус Полузащитник
- 20 Элюнусси Тарик Нападающий
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Линнер Оскар Вратарь
- 2 Хаукссон Хаукур Защитник
- 19 Ясин Ахмед Полузащитник
- 16 Салетрос Антон Полузащитник
- 22 Стефанелли Николас Нападающий
- 10 Авдич Денни Нападающий
- 18 Bilal Hussein
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Предыдущие игры
Хаммарбю (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 16.05.2018 Хаммарбю 3:2 Мальмё А
- 13.05.2018 Эребру 1:2 Хаммарбю А
- 05.05.2018 Хаммарбю 4:3 Сундсвалль А
- 29.04.2018 Юргорден 1:2 Хаммарбю А
- 22.04.2018 Хеккен 2:2 Хаммарбю А
- 19.04.2018 Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг А
- 16.04.2018 Хаммарбю 4:0 Броммапойкарна А
- 10.04.2018 Гётеборг 1:2 Хаммарбю А
- 01.04.2018 Хаммарбю 3:1 Сириус А
- 25.03.2018 Хаммарбю 3:2 Норрчёпинг ТМК
- 18.03.2018 Хаммарбю 3:0 Мариехамн ТМК
- 04.03.2018 Эльфсборг 2:1 Хаммарбю К
- 25.02.2018 Хаммарбю 3:3 ГАИС К
- 18.02.2018 Васалунд 1:3 Хаммарбю К
- 10.02.2018 Фрей 4:1 Хаммарбю ТМК
- 06.02.2018 Стад де Ньон 1:2 Хаммарбю КА
- 03.02.2018 Хаммарбю 0:0 Шемрок Роверс КА
- 30.01.2018 Яблонец 2:1 Хаммарбю КА
- 13.01.2018 ХИК 3:4 Хаммарбю ТМК
- 05.11.2017 Хаммарбю 1:3 Хальмстад А
АИК (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 14.05.2018 АИК 1:1 Эстерсунд А
- 06.05.2018 Эльфсборг 0:0 АИК А
- 02.05.2018 Сириус 2:3 АИК А
- 27.04.2018 АИК 2:0 Сириус А
- 22.04.2018 АИК 2:0 Гётеборг А
- 18.04.2018 Эребру 1:1 АИК А
- 15.04.2018 АИК 2:0 Юргорден А
- 09.04.2018 Мальмё 1:1 АИК А
- 02.04.2018 АИК 2:0 Далкурд А
- 25.03.2018 АИК 1:3 Хельсинборг ТМК
- 18.03.2018 АИК 0:2 Юргорден К
- 13.03.2018 АИК 2:0 Эребру К
- 04.03.2018 АИК 3:1 Хальмстад К
- 24.02.2018 Оддевольд 1:2 АИК К
- 17.02.2018 АИК 2:1 Сюрианска К
- 07.02.2018 Шахтёр Дн 2:0 АИК ТМК
- 03.02.2018 Митьюлланд 3:1 АИК ТМК
- 27.01.2018 АИК 3:0 Интер Турку ТМК
- 20.01.2018 Фрей 0:1 АИК ТМК
- 24.11.2017 АИК 3:1 Соллентуна ТМК
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
АИК: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
- 10.09.2017 Хаммарбю 1:1 АИК Аллсвенскан
- 17.04.2017 АИК 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан
- 28.08.2016 АИК 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 24.07.2016 Хаммарбю 0:3 АИК Аллсвенскан
- 15.03.2016 АИК 1:1 Хаммарбю Кубок
- 27.09.2015 Хаммарбю 1:0 АИК Аллсвенскан
- 04.05.2015 АИК 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 07.03.2015 АИК 1:2 Хаммарбю Кубок
- 25.10.2009 Хаммарбю 1:2 АИК Аллсвенскан
- 28.05.2009 АИК 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 25.08.2008 АИК 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан
- 14.04.2008 Хаммарбю 1:1 АИК Аллсвенскан
Хаммарбю
АИК
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|0:0
|10
|8
|2
|0
|24 - 12
|26
|2.
|АИК
|0:0
|10
|5
|5
|0
|14 - 5
|20
|3.
|Норрчёпинг
|9
|6
|1
|2
|17 - 9
|19
|4.
|Кальмар
|9
|5
|1
|3
|11 - 8
|16
|5.
|Эребру
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|6.
|Хеккен
|8
|4
|2
|2
|15 - 6
|14
|7.
|Юргорден
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|8.
|Гётеборг
|8
|4
|0
|4
|10 - 11
|12
|9.
|Сундсвалль
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|10.
|Эстерсунд
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|11.
|Мальмё
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|12.
|Броммапойкарна
|9
|3
|0
|6
|7 - 19
|9
|13.
|Треллеборг
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|14.
|Эльфсборг
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|15.
|Сириус
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|16.
|Далкурд
|9
|1
|1
|7
|10 - 18
|4
Второй тайм
72'
АИК делает замену. Бауи Набиль уходит с поля, а Салетрос Антон выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Милошевич Александер получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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