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Стадион:
Хаммарбю
0:0
Второй тайм: 76'
АИК
0'
39' Желтая карточка
Милошевич Александер
76'
Второй тайм
72'
АИК делает замену. Бауи Набиль уходит с поля, а Салетрос Антон выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Милошевич Александер получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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