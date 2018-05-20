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Витория
1:0
Первый тайм: 42'
Сеара
0'
1:0
21' Гол
Walisson
26' Желтая карточка
Kanu V
26' Желтая карточка
Andre Lima
42'
Первый тайм
Желтая карточка
26'
Андрэ Лима получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Кану получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Walisson бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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