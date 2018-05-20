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1:0
21' ГолWalisson
26' Желтая карточкаKanu V
26' Желтая карточкаAndre Lima
|
21'
1:0
26'
26'
Состав команд
25
Kanu
V
4
Walisson
14
Jose
Welison
90
Rhayner
22
Wallyson
99
Andre
Lima
1
Everson
22
Samuel
VII
37
Romario
II
20
Juninho
V
27
Wescley
V
99
Elton
V
Витория 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Курзел Элиас Вратарь
- 2 Лукас Риос Защитник
- 25 Kanu V Защитник
- 4 Walisson Защитник
- 28 Jefferson de Oliveira XI Защитник
- 14 Jose Welison Полузащитник
- 5 Виллиан Фариас Полузащитник
- 90 Rhayner Полузащитник
- 10 Неилтон Мейра Полузащитник
- 22 Wallyson Полузащитник
- 99 Andre Lima Нападающий
- Запасные игроки
- 97 Rodrigo Andrade Защитник
- 27 Педро Ботельо Защитник
- 15 Луан Мишель Полузащитник
- 7 Коррея Уйллиан Полузащитник
- 77 Yago I
- 95 Denilson VI
- 40 Ramon XII
- 31 Nickson
- 19 Lucas Fernandes III
- 21 Guilherme II
- 12 Роналдо
- 32 Junior Todinho
Сеара 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Everson Вратарь
- 22 Samuel VII Защитник
- 33 Rafael Pereira I Защитник
- 13 Luiz Otavio II Защитник
- 37 Romario II Защитник
- 20 Juninho V Полузащитник
- 26 Michael Richardson III Полузащитник
- 27 Wescley V Полузащитник
- 8 Ricardinho VI Полузащитник
- 7 Eder Luis Полузащитник
- 99 Elton V Нападающий
- Запасные игроки
- 90 Жуниньо Пернамбукано Защитник
- 3 Вальдо Валмиро Защитник
- 11 Felipe Azevedo Полузащитник
- 17 Юри Нападающий
- 12 Renan IX
- 89 Arnaldo II
- 30 Pio II
- 5 Ronaldo Aparecido Rodrigues II
Предыдущие игры
Витория (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 17.05.2018 Сампайо Корреа 3:0 Витория КСВ
- 13.05.2018 Васко да Гама 2:3 Витория СA
- 11.05.2018 Коринтианс 3:1 Витория К
- 06.05.2018 Витория 1:2 Флуминенсе СA
- 01.05.2018 Америка Минейро 2:1 Витория СA
- 26.04.2018 Витория 0:0 Коринтианс К
- 22.04.2018 Атлетико Минейро 2:1 Витория СA
- 20.04.2018 Витория 1:0 Интернасьональ К
- 15.04.2018 Витория 2:2 Фламенго СA
- 12.04.2018 Интернасьональ 2:1 Витория К
- 08.04.2018 Витория 0:1 Баия Б
- 01.04.2018 Баия 2:1 Витория Б
- 28.03.2018 Витория 3:1 ФК Глобо КСВ
- 24.03.2018 Витория 3:2 Баия де Фейра Б
- 22.03.2018 Ферровиарио 1:4 Витория КСВ
- 18.03.2018 Баия де Фейра 1:1 Витория Б
- 16.03.2018 Витория 3:0 Брагантино К
- 12.03.2018 Витория 3:3 Эй-Би-Си КСВ
- 08.03.2018 Флуминенсе де Фейра 1:2 Витория Б
- 04.03.2018 Витория 2:1 Жакобина Б
Сеара (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 15.05.2018 Сеара 2:2 Америка Минейро СA
- 11.05.2018 Регатас 3:3 Сеара КСВ
- 06.05.2018 Коринтианс 1:1 Сеара СA
- 29.04.2018 Сеара 0:3 Фламенго СA
- 22.04.2018 Сеара 0:0 Сан-Паулу СA
- 15.04.2018 Сантос 2:0 Сеара СA
- 08.04.2018 Форталеза 1:2 Сеара ЧС
- 05.04.2018 Сеара 2:1 Форталеза ЧС
- 02.04.2018 Сеара 0:1 Униклиник ЧС
- 30.03.2018 Сеара 6:0 Сальгиеро КСВ
- 25.03.2018 Униклиник 0:6 Сеара ЧС
- 23.03.2018 Сеара 2:0 Флореста C2GS
- 21.03.2018 Алагоано 1:1 Сеара КСВ
- 18.03.2018 Сеара 2:1 Униклиник C2GS
- 16.03.2018 Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе К
- 14.03.2018 Сеара 3:3 Игуату C2GS
- 10.03.2018 Сеара 2:1 Сампайо Корреа КСВ
- 08.03.2018 Ферровиарио 0:3 Сеара C2GS
- 05.03.2018 Форталеза 1:1 Сеара C2GS
- 01.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара К
Последние игры между собой
Витория: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Сеара: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
- 14.11.2015 Витория 1:0 Сеара Серия B
- 08.08.2015 Сеара 1:2 Витория Серия B
- 11.04.2015 Витория 2:2 Сеара Кубок Северо-Востока
- 09.04.2015 Сеара 0:0 Витория Кубок Северо-Востока
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|Фламенго
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|3.
|Палмейрас
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|4.
|Коринтианс
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Гремио
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|6.
|Васко да Гама
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|7.
|Ботафого
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Флуминенсе
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Америка Минейро
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|10.
|Спорт Ресифи
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|Сан-Паулу
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|12.
|Крузейро
|6
|2
|1
|3
|3 - 3
|7
|13.
|Витория
|1:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Сантос
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|15.
|Шапекоэнсе
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|17.
|Интернасьональ
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|18.
|Баия
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|19.
|Сеара
|0:1
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|20.
|Парана
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
Первый тайм
26'
Андрэ Лима получил желтую карточку от судьи
26'
Кану получил желтую карточку от судьи
21'
Г О О О О Л - Walisson бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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