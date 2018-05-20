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Хельсинборг
0:0
Перерыв
Эргрюте
0'
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
26'
Эргрюте делает замену. Ханнес Сахлин-Густавссон уходит с поля, а Карл-Юхан Линдблад выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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