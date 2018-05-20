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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:0
Перерыв
Состав команд
30
Ханссон
Пер
15
Max
Svensson
Хельсинборг 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Ханссон Пер Вратарь
- 7 Рандруп Андерс Защитник
- 2 Carl Johansson II Защитник
- 21 Charlie Weberg Защитник
- 11 Эрикссон Адам Защитник
- 14 Абубакари Мохаммед Полузащитник
- 6 Андреас Ландгрен Полузащитник
- 8 Mamudu Moro Полузащитник
- 10 Боянич Дарьян Полузащитник
- 15 Max Svensson Полузащитник
- 99 Бьярнасон Андри-Рунар Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Kalle Joelsson Вратарь
- 18 Розенквист Расмус Полузащитник
- 40 Mattias Almeida
- 37 Carl Thulin
- 23 Jonathan Larsson
- 9 Alexander Timossi Andersson
- 35 Casper Seger
- Главный тренер: Henrik Larsson
Эргрюте 3-4-3
- Основной состав
- 1 Лукич Стоян Вратарь
- 29 Danny Ervik Защитник
- 23 David Engstroem Защитник
- 6 Hannes Sahlin-Gustavsson Защитник
- 22 Filip Almstroem-Taehti Полузащитник
- 20 Diego Montiel II Полузащитник
- 8 Jakob Lindstroem Полузащитник
- 18 Эрикссон Якоб Полузащитник
- 9 Simon Nilsson Нападающий
- 15 Gustav Ludwigson Нападающий
- 14 Daniel Paulson Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Karl-Johan Lindblad Защитник
- 96 Алиев Алибек Нападающий
- 27 Jens-Lys Michel Cajuste Нападающий
- 17 Emil Skogh Нападающий
- 7 Слипер Даниэль Нападающий
- 30 Hjalmar Baeckstroem
- 19 Jesper Joernvik
Предыдущие игры
Хельсинборг (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 15.05.2018 Ландскруна 1:1 Хельсинборг С
- 08.05.2018 Хельсинборг 2:1 ГАИС С
- 29.04.2018 Браге 1:1 Хельсинборг С
- 24.04.2018 Хельсинборг 0:2 АФК Эскильстуна С
- 14.04.2018 Фрей 1:5 Хельсинборг С
- 08.04.2018 Хельсинборг 3:1 Эстер С
- 25.03.2018 АИК 1:3 Хельсинборг ТМК
- 03.03.2018 Хельсинборг 3:0 Твоокер К
- 24.02.2018 Эребру 1:1 Хельсинборг К
- 17.02.2018 Норрчёпинг 1:1 Хельсинборг К
- 03.02.2018 Хельсинборг 1:0 Сундсвалль ТМК
- 04.11.2017 Хельсинборг 0:2 Эстер С
- 29.10.2017 Эргрюте 0:3 Хельсинборг С
- 21.10.2017 Дегерфорс 1:1 Хельсинборг С
- 16.10.2017 Хельсинборг 1:2 Вернаму С
- 02.10.2017 Гефле 2:1 Хельсинборг С
- 24.09.2017 Хельсинборг 0:0 Фалькенберг С
- 18.09.2017 Хельсинборг 2:0 Варбергс Боис С
- 12.09.2017 Броммапойкарна 1:1 Хельсинборг С
- 05.09.2017 Хельсинборг 2:2 Далкурд С
Эргрюте (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 11.05.2018 Эргрюте 3:1 Гефле С
- 05.05.2018 Дегерфорс 0:1 Эргрюте С
- 28.04.2018 Эстер 1:3 Эргрюте С
- 21.04.2018 Эргрюте 2:0 Хальмстад С
- 17.04.2018 Ландскруна 2:2 Эргрюте С
- 08.04.2018 Эргрюте 2:1 Фрей С
- 03.04.2018 Варбергс Боис 0:2 Эргрюте С
- 24.03.2018 Гётеборг 1:0 Эргрюте ТМК
- 10.02.2018 Эльфсборг 1:0 Эргрюте ТМК
- 11.11.2017 Эргрюте 3:1 Мьельбю С
- 08.11.2017 Мьельбю 2:1 Эргрюте С
- 04.11.2017 Вернаму 2:1 Эргрюте С
- 29.10.2017 Эргрюте 0:3 Хельсинборг С
- 21.10.2017 Варбергс Боис 0:0 Эргрюте С
- 16.10.2017 Эргрюте 1:1 Гефле С
- 30.09.2017 Эстер 1:1 Эргрюте С
- 26.09.2017 Эргрюте 2:0 Треллеборг С
- 17.09.2017 Фалькенберг 1:1 Эргрюте С
- 10.09.2017 Эргрюте 3:0 Сюрианска С
- 04.09.2017 ГАИС 1:1 Эргрюте С
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Эргрюте: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
- 29.10.2017 Эргрюте 0:3 Хельсинборг Суперэттан
- 22.07.2017 Хельсинборг 1:0 Эргрюте Суперэттан
- 18.10.2009 Эргрюте 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан
- 25.05.2009 Хельсинборг 3:1 Эргрюте Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эргрюте
|0:0
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|2.
|АФК Эскильстуна
|8
|5
|2
|1
|14 - 4
|17
|3.
|Фалькенберг
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|4.
|Хальмстад
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Хельсинборг
|0:0
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|6.
|Эстер
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|7.
|Дегерфорс
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|8.
|Браге
|8
|2
|5
|1
|13 - 11
|11
|9.
|Йёнчёпинг
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|10.
|Варбергс Боис
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|11.
|Норрбю
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|12.
|Ландскруна
|8
|2
|2
|4
|11 - 11
|8
|13.
|ГАИС
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|14.
|Гефле
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|15.
|Вернаму
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|16.
|Фрей
|8
|1
|1
|6
|9 - 19
|4
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
26'
Эргрюте делает замену. Ханнес Сахлин-Густавссон уходит с поля, а Карл-Юхан Линдблад выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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