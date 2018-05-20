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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: ИНЕА
0:1
9' ГолАнтолич Домагой
24' Желтая карточкаЮзвяк Камиль
30' Желтая карточкаРадослав Маевски
|
9'
0:1
24'
30'
Состав команд
26
Яницки
Рафал
77
Томасик
Пётр
10
Йевтич
Дарко
29
Юзвяк
Камиль
44
Реми
Вильям
34
Астис
Иньяки
26
Кафу
Карлуш
Лех 4-3-3
- Основной состав
- 30 Путноцки Матуш Вратарь
- 2 Гумни Роберт Защитник
- 13 Вуядинович Никола Защитник
- 26 Яницки Рафал Защитник
- 77 Томасик Пётр Защитник
- 6 Тралка Лукаш Полузащитник
- 86 Радослав Маевски Полузащитник
- 7 Гаёс Мацей Полузащитник
- 10 Йевтич Дарко Нападающий
- 32 Гюткьяр Кристиан Нападающий
- 29 Юзвяк Камиль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бурич Ясмин Вратарь
- 22 Костевич Владимир Защитник
- 4 Рогне Томас Защитник
- 21 Jacub Serafin Полузащитник
- 17 Макушевски Мацей Полузащитник
- 14 Elvir Koljic Нападающий
- 34 Tymoteusz Klups
- Главный тренер: Rafal Ulatowski
Легия 4-3-3
- Основной состав
- 1 Маляж Аркадиуш Вратарь
- 20 Вешович Марко Защитник
- 44 Реми Вильям Защитник
- 34 Астис Иньяки Защитник
- 55 Енджейчик Артур Защитник
- 26 Кафу Карлуш Полузащитник
- 6 Филиппс Крис Полузащитник
- 7 Антолич Домагой Полузащитник
- 53 Шиманьски Себастьян Нападающий
- 18 Кухарчик Михал Нападающий
- 32 Радович Мирослав Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Цежняк Радослав Вратарь
- 14 Глоушек Адам Защитник
- 28 Брозь Лукаш Защитник
- 8 Паскуато Кристиан Полузащитник
- 22 Хямяляйнен Каспер Полузащитник
- 11 Jaroslaw Niezgoda Нападающий
- 9 Эдуардо да Силва Нападающий
- Главный тренер: Dean Klafuric
Предыдущие игры
Лех (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 13.05.2018 Висла Краков 1:1 Лех Э
- 09.05.2018 Лех 0:2 Ягеллония Э
- 05.05.2018 Висла 0:0 Лех Э
- 28.04.2018 Лех 2:4 Гурник Забже Э
- 20.04.2018 Заглембе Любин 0:1 Лех Э
- 13.04.2018 Лех 0:1 Корона Кельце Э
- 07.04.2018 Лех 3:1 Гурник Забже Э
- 02.04.2018 Висла Краков 1:3 Лех Э
- 16.03.2018 Лех 3:0 Лехия Гданьск Э
- 11.03.2018 Лех 5:1 Ягеллония Э
- 04.03.2018 Легия 2:1 Лех Э
- 28.02.2018 Лех 2:1 Шлёнск Э
- 25.02.2018 Корона Кельце 1:0 Лех Э
- 18.02.2018 Лех 2:0 Погонь Щецин Э
- 11.02.2018 Арка Гдыня 0:0 Лех Э
- 17.12.2017 Лех 3:1 Нецеча Э
- 13.12.2017 Заглембе Любин 0:0 Лех Э
- 10.12.2017 Лех 1:0 Краковия Э
- 03.12.2017 Пяст 0:0 Лех Э
- 26.11.2017 Лех 2:1 Висла Э
Легия (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 13.05.2018 Легия 2:0 Гурник Забже Э
- 09.05.2018 Легия 3:2 Висла Э
- 06.05.2018 Ягеллония 0:0 Легия Э
- 02.05.2018 Арка Гдыня 1:2 Легия К
- 27.04.2018 Легия 3:1 Корона Кельце Э
- 22.04.2018 Висла Краков 0:1 Легия Э
- 18.04.2018 Легия 2:1 Гурник Забже К
- 14.04.2018 Легия 0:1 Заглембе Любин Э
- 07.04.2018 Легия 3:0 Погонь Щецин Э
- 03.04.2018 Гурник Забже 1:1 Легия К
- 31.03.2018 Арка Гдыня 1:0 Легия Э
- 18.03.2018 Легия 0:2 Висла Краков Э
- 11.03.2018 Лехия Гданьск 1:3 Легия Э
- 04.03.2018 Легия 2:1 Лех Э
- 27.02.2018 Легия 0:2 Ягеллония Э
- 24.02.2018 Краковия 0:0 Легия Э
- 16.02.2018 Легия 4:1 Шлёнск Э
- 09.02.2018 Заглембе Любин 2:3 Легия Э
- 27.01.2018 Легия 2:0 Силькеборг ТМК
- 16.12.2017 Легия 0:2 Висла Э
Последние игры между собой
Лех: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Легия: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
- 04.03.2018 Легия 2:1 Лех Экстракласса
- 01.10.2017 Лех 3:0 Легия Экстракласса
- 17.05.2017 Легия 2:0 Лех Экстракласса. Группа А
- 09.04.2017 Лех 1:2 Легия Экстракласса
- 22.10.2016 Легия 2:1 Лех Экстракласса
- 07.07.2016 Легия 1:4 Лех Суперкубок
- 02.05.2016 Лех 0:1 Легия Кубок
- 15.04.2016 Легия 1:0 Лех Экстракласса. Группа А
- 19.03.2016 Лех 0:2 Легия Экстракласса
- 25.10.2015 Легия 0:1 Лех Экстракласса
- 10.07.2015 Лех 3:1 Легия Суперкубок
- 09.05.2015 Легия 1:2 Лех Ekstraklasa Final Round
- 02.05.2015 Лех 1:2 Легия Кубок
- 22.03.2015 Лех 2:1 Легия Экстракласса
- 27.09.2014 Легия 2:2 Лех Экстракласса
- 01.06.2014 Легия 2:0 Лех Экстракласса
- 29.03.2014 Легия 1:0 Лех Экстракласса
- 27.10.2013 Лех 1:1 Легия Экстракласса
- 18.05.2013 Легия 1:0 Лех Экстракласса
- 18.11.2012 Лех 1:3 Легия Экстракласса
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|1:0
|37
|22
|4
|11
|53 - 35
|70
|2.
|Ягеллония
|0:0
|37
|19
|8
|10
|53 - 40
|65
|3.
|Лех
|0:1
|37
|16
|12
|9
|53 - 32
|60
|4.
|Висла
|0:0
|37
|17
|7
|13
|52 - 43
|58
|5.
|Гурник Забже
|1:0
|36
|15
|12
|9
|64 - 55
|57
|6.
|Висла Краков
|0:1
|37
|15
|10
|12
|51 - 41
|55
|7.
|Заглембе Любин
|1:0
|37
|13
|13
|11
|44 - 42
|52
|8.
|Корона Кельце
|0:1
|37
|12
|13
|12
|49 - 53
|49
Борьба за выживание
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|37
|13
|11
|13
|51 - 52
|50
|2.
|Шлёнск
|37
|13
|11
|13
|50 - 54
|50
|3.
|Погонь Щецин
|37
|12
|9
|16
|46 - 54
|45
|4.
|Арка Гдыня
|37
|11
|10
|16
|46 - 48
|43
|5.
|Лехия Гданьск
|37
|9
|13
|15
|46 - 58
|40
|6.
|Пяст
|36
|8
|13
|15
|41 - 45
|37
|7.
|Нецеча
|37
|9
|9
|19
|39 - 66
|36
|8.
|Сандецья
|37
|6
|15
|16
|34 - 54
|33
Первый тайм
30'
Радослав Маевски получил желтую карточку от судьи
24'
Юзвяк Камиль получил желтую карточку от судьи
9'
Г О О О О Л - Антолич Домагой бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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