  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Польша
  5. Экстракласса
Стадион:
Лех
0:1
Первый тайм: 41'
Легия
0'
0:1
9' Гол
Антолич Домагой
24' Желтая карточка
Юзвяк Камиль
30' Желтая карточка
Радослав Маевски
41'
Первый тайм
Желтая карточка
30'
Радослав Маевски получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Юзвяк Камиль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Антолич Домагой бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация