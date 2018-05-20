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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Городской стадион Белостока
33' Желтая карточкаБурлига Лукаш
0:1
35' ГолКанте Хосе
37' Желтая карточкаШтилич Семир
|
33'
35'
0:1
37'
Состав команд
17
Рунье
Иван
30
Дене
Томас
18
Alan
Uryga
14
Джигала
Адам
23
Штилич
Семир
29
Канте
Хосе
Ягеллония 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Келемен Марьян Вратарь
- 8 Бурлига Лукаш Защитник
- 17 Рунье Иван Защитник
- 5 Митрович Неманья Защитник
- 12 Гильерме Хауберт Защитник
- 99 Bartosz Kwiecien Полузащитник
- 6 Романчук Тарас Полузащитник
- 21 Франковски Пшемыслав Полузащитник
- 26 Поспишил Мартин Полузащитник
- 9 Новиковас Арвидас Полузащитник
- 18 Шеридан Силлиан Нападающий
- Запасные игроки
- 81 Павелек Мариуш Вратарь
- 20 Вуйцицки Якуб Защитник
- 14 Марек Василюк Защитник
- 28 Свидерски Кароль Полузащитник
- 23 Piotr Wlazlo Полузащитник
- 22 Гжиб Рафал Полузащитник
- 16 Гути Томелин
- Главный тренер: Ireneusz Mamrot
Висла 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Дене Томас Вратарь
- 20 Cezary Stefanczyk Защитник
- 18 Alan Uryga Защитник
- 14 Джигала Адам Защитник
- 9 Arkadiuzs Reca Защитник
- 4 Шимански Дамиан Полузащитник
- 8 Фурман Доминик Полузащитник
- 77 Михаляк Конрад Полузащитник
- 23 Штилич Семир Полузащитник
- 7 Nico Varela Полузащитник
- 29 Канте Хосе Нападающий
- Запасные игроки
- 87 Seweryn Kielpin Вратарь
- 17 Быртек Дамьян Защитник
- 95 Стемпиньски Мариуш Защитник
- 5 Bartlomiej Sielewski Защитник
- 96 Jakub Lukowski Полузащитник
- 6 Damian Rasak Полузащитник
- 19 Билиньски Камил Нападающий
- Главный тренер: Jerzy Brzeczek
Предыдущие игры
Ягеллония (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 13.05.2018 Заглембе Любин 1:2 Ягеллония Э
- 09.05.2018 Лех 0:2 Ягеллония Э
- 06.05.2018 Ягеллония 0:0 Легия Э
- 29.04.2018 Ягеллония 0:1 Висла Краков Э
- 21.04.2018 Корона Кельце 0:3 Ягеллония Э
- 14.04.2018 Ягеллония 1:2 Гурник Забже Э
- 07.04.2018 Ягеллония 1:3 Висла Э
- 02.04.2018 Заглембе Любин 1:0 Ягеллония Э
- 17.03.2018 Ягеллония 3:2 Арка Гдыня Э
- 11.03.2018 Лех 5:1 Ягеллония Э
- 05.03.2018 Ягеллония 2:0 Висла Краков Э
- 27.02.2018 Легия 0:2 Ягеллония Э
- 23.02.2018 Ягеллония 4:1 Лехия Гданьск Э
- 17.02.2018 Ягеллония 1:0 Краковия Э
- 12.02.2018 Пяст 0:2 Ягеллония Э
- 15.12.2017 Шлёнск 1:0 Ягеллония Э
- 12.12.2017 Ягеллония 5:1 Корона Кельце Э
- 08.12.2017 Сандецья 0:1 Ягеллония Э
- 01.12.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Э
- 24.11.2017 Гурник Забже 3:1 Ягеллония Э
Висла (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 13.05.2018 Висла 4:1 Корона Кельце Э
- 09.05.2018 Легия 3:2 Висла Э
- 05.05.2018 Висла 0:0 Лех Э
- 28.04.2018 Висла 1:2 Заглембе Любин Э
- 21.04.2018 Гурник Забже 0:1 Висла Э
- 16.04.2018 Висла 2:2 Висла Краков Э
- 07.04.2018 Ягеллония 1:3 Висла Э
- 02.04.2018 Висла 1:0 Пяст Э
- 18.03.2018 Шлёнск 1:1 Висла Э
- 10.03.2018 Висла 2:0 Корона Кельце Э
- 02.03.2018 Нецеча 1:2 Висла Э
- 27.02.2018 Висла 0:1 Краковия Э
- 24.02.2018 Погонь Щецин 2:1 Висла Э
- 17.02.2018 Висла 2:0 Заглембе Любин Э
- 09.02.2018 Висла 4:2 Гурник Забже Э
- 25.01.2018 Уфа 1:0 Висла ТМК
- 16.12.2017 Легия 0:2 Висла Э
- 13.12.2017 Висла 2:2 Сандецья Э
- 10.12.2017 Висла Краков 0:1 Висла Э
- 02.12.2017 Висла 2:0 Арка Гдыня Э
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Висла: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|1:0
|37
|22
|4
|11
|53 - 35
|70
|2.
|Ягеллония
|0:0
|37
|19
|8
|10
|53 - 40
|65
|3.
|Лех
|0:1
|37
|16
|12
|9
|53 - 32
|60
|4.
|Висла
|0:0
|37
|17
|7
|13
|52 - 43
|58
|5.
|Гурник Забже
|1:0
|36
|15
|12
|9
|64 - 55
|57
|6.
|Висла Краков
|0:1
|37
|15
|10
|12
|51 - 41
|55
|7.
|Заглембе Любин
|1:0
|37
|13
|13
|11
|44 - 42
|52
|8.
|Корона Кельце
|0:1
|37
|12
|13
|12
|49 - 53
|49
Борьба за выживание
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|37
|13
|11
|13
|51 - 52
|50
|2.
|Шлёнск
|37
|13
|11
|13
|50 - 54
|50
|3.
|Погонь Щецин
|37
|12
|9
|16
|46 - 54
|45
|4.
|Арка Гдыня
|37
|11
|10
|16
|46 - 48
|43
|5.
|Лехия Гданьск
|37
|9
|13
|15
|46 - 58
|40
|6.
|Пяст
|36
|8
|13
|15
|41 - 45
|37
|7.
|Нецеча
|37
|9
|9
|19
|39 - 66
|36
|8.
|Сандецья
|37
|6
|15
|16
|34 - 54
|33
Первый тайм
37'
Штилич Семир получил желтую карточку от судьи
35'
Г О О О О Л - Канте Хосе бьет в цель!
33'
Бурлига Лукаш получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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