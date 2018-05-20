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Стадион:
Ягеллония
0:1
Первый тайм: 40'
Висла
0'
33' Желтая карточка
Бурлига Лукаш
0:1
35' Гол
Канте Хосе
37' Желтая карточка
Штилич Семир
40'
Первый тайм
Желтая карточка
37'
Штилич Семир получил желтую карточку от судьи
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Канте Хосе бьет в цель!
Желтая карточка
33'
Бурлига Лукаш получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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