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Стадион: Тойота Парк
2:1
Первый тайм: 42'
0:1
4' ГолКиото Роммель
1:1
14' ГолНиколич Неманья
2:1
16' ГолDiego Campos
37' Желтая карточкаMohammed Adams
|
4'
0:1
14'
1:1
16'
2:1
37'
Состав команд
12
Tony
Tchani
17
Diego
Campos
23
Joe
Willis
17
Элис
Альберт
Чикаго Файр 4-3-3
- Основной состав
- 45 Richard Sanchez II Вратарь
- 5 Kevin Ellis Защитник
- 4 Каппелхоф Йохан Защитник
- 15 Grant Lillard Защитник
- 3 Brandon Vincent Защитник
- 19 Mohammed Adams Полузащитник
- 31 Швайнштайгер Бастиан Полузащитник
- 12 Tony Tchani Полузащитник
- 17 Diego Campos Нападающий
- 23 Николич Неманья Нападающий
- 10 Катай Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Jonathan Campbell Защитник
- 27 Rafael Ramos Защитник
- 20 Джонсон Даниэль Полузащитник
- 21 Алан Гордон Нападающий
- 32 Patrick McLain
- 25 Jorge Corrales
- 13 Brandt Bronico
- Главный тренер: Veljko Paunovic
Хьюстон Динамо 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Joe Willis Вратарь
- 3 Мачадо Адольфо Защитник
- 2 Alejandro Fuenmayor Защитник
- 7 Бизли Дамаркус Защитник
- 11 Andrew Wenger Защитник
- 6 Александер Эрик Полузащитник
- 27 Гарсия Оскар IV Полузащитник
- 17 Элис Альберт Полузащитник
- 10 Мартинес Томас Полузащитник
- 31 Киото Роммель Полузащитник
- 9 Mauro Manotas Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Chris Seitz Вратарь
- 14 Лундквист Адам Защитник
- 12 Алварес Артуро Полузащитник
- 8 Memo Rodriguez Нападающий
- 25 Eric Bird
- 13 Luis Gil I
- 22 Leonardo II
- Главный тренер: Wilmer Cabrera
Предыдущие игры
Чикаго Файр (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 13.05.2018 Коламбус Крю 3:0 Чикаго Файр М
- 10.05.2018 Чикаго Файр 1:0 Монреаль Импакт М
- 06.05.2018 Чикаго Файр 1:2 Атланта Юнайтед М
- 28.04.2018 Торонто 2:2 Чикаго Файр М
- 21.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Чикаго Файр М
- 14.04.2018 Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 08.04.2018 Чикаго Файр 1:0 Коламбус Крю М
- 01.04.2018 Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс М
- 17.03.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр М
- 11.03.2018 Чикаго Файр 3:4 Спортинг Канзас-Сити М
- 26.10.2017 Чикаго Файр 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 22.10.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Чикаго Файр М
- 16.10.2017 Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион М
- 01.10.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 28.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Чикаго Файр М
- 24.09.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
- 17.09.2017 Чикаго Файр 3:0 Ди Си Юнайтед М
- 09.09.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 03.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Чикаго Файр М
- 27.08.2017 Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед М
Хьюстон Динамо (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 12.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 06.05.2018 Хьюстон Динамо 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.04.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо М
- 21.04.2018 Хьюстон Динамо 5:1 Торонто М
- 15.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 01.04.2018 Хьюстон Динамо 0:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 17.03.2018 Ди Си Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо М
- 11.03.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 03.03.2018 Хьюстон Динамо 4:0 Атланта Юнайтед М
- 01.12.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо М
- 22.11.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс М
- 06.11.2017 Портленд Тимберс 1:2 Хьюстон Динамо М
- 31.10.2017 Хьюстон Динамо 0:0 Портленд Тимберс М
- 27.10.2017 Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 22.10.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Чикаго Файр М
- 16.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо М
- 12.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 28.09.2017 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 23.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо М
Последние игры между собой
Чикаго Файр: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 9
Хьюстон Динамо: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 4
- 22.10.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Чикаго Файр МЛС
- 22.05.2016 Чикаго Файр 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 04.07.2015 Хьюстон Динамо 1:1 Чикаго Файр МЛС
- 25.10.2014 Чикаго Файр 2:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 28.09.2014 Хьюстон Динамо 2:0 Чикаго Файр МЛС
- 01.09.2013 Чикаго Файр 1:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 28.07.2013 Хьюстон Динамо 1:1 Чикаго Файр МЛС
- 15.04.2013 Хьюстон Динамо 2:1 Чикаго Файр МЛС
- 01.11.2012 Чикаго Файр 1:2 Хьюстон Динамо МЛС
- 03.09.2012 Чикаго Файр 3:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 04.07.2012 Чикаго Файр 0:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 02.10.2011 Хьюстон Динамо 1:1 Чикаго Файр МЛС
- 24.04.2011 Чикаго Файр 1:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 22.08.2010 Хьюстон Динамо 4:3 Чикаго Файр МЛС
- 25.04.2010 Чикаго Файр 2:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 10.08.2009 Хьюстон Динамо 3:2 Чикаго Файр МЛС
- 06.06.2009 Чикаго Файр 0:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 01.09.2008 Хьюстон Динамо 2:1 Чикаго Файр МЛС
- 18.05.2008 Чикаго Файр 1:2 Хьюстон Динамо МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|11
|8
|1
|2
|25 - 13
|25
|2.
|Нью-Йорк Сити
|12
|7
|3
|2
|25 - 16
|24
|3.
|Коламбус Крю
|13
|7
|3
|3
|18 - 10
|24
|4.
|Орландо Сити
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|6
|0
|3
|23 - 11
|18
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|7.
|Чикаго Файр
|2:1
|11
|4
|2
|5
|15 - 18
|14
|8.
|Филадельфия Юнион
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|9.
|Торонто
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|10.
|Монреаль Импакт
|11
|3
|0
|8
|14 - 26
|9
|11.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|7
|3
|2
|24 - 13
|24
|2.
|Лос-Анджелес
|11
|6
|2
|3
|23 - 18
|20
|3.
|Портленд Тимберс
|10
|5
|2
|3
|16 - 15
|17
|4.
|Даллас
|10
|4
|5
|1
|16 - 11
|17
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|4
|4
|5
|16 - 24
|16
|6.
|Реал Солт-Лейк
|11
|4
|1
|6
|14 - 25
|13
|7.
|Миннесота Юнайтед
|12
|4
|1
|7
|14 - 22
|13
|8.
|Хьюстон Динамо
|1:2
|10
|3
|3
|4
|21 - 17
|12
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|2
|3
|6
|18 - 22
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|12.
|Колорадо Рэпидс
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
Первый тайм
37'
Mohammed Adams получил желтую карточку от судьи
16'
Г О О О О Л - Diego Campos бьет в цель!
14'
Г О О О О Л - Николич Неманья бьет в цель!
4'
Г О О О О Л - Киото Роммель бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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