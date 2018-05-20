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Стадион:
Чикаго Файр
2:1
Первый тайм: 42'
Хьюстон Динамо
0'
0:1
4' Гол
Киото Роммель
1:1
14' Гол
Николич Неманья
2:1
16' Гол
Diego Campos
37' Желтая карточка
Mohammed Adams
42'
Первый тайм
Желтая карточка
37'
Mohammed Adams получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Diego Campos бьет в цель!
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Николич Неманья бьет в цель!
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Киото Роммель бьет в цель!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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