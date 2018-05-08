  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига чемпионов АФК
  5. 1/8 финала
Зобахан
1:0
Конец матча
Эстегляль Тегеран
0'
22' Желтая карточка
Шоджэян Дарьюш
51' Желтая карточка
Mohammad Nejadmahdi
89' Желтая карточка
Farshid Esmaeili
90' Вторая желтая карточка
Mohammad Nejadmahdi
1:0
90' Пенальти
Гвелесиани Георгий
90'+6
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Гвелесиани Георгий из команды Зобахан забивает с точки!
90'
Mohammad Nejadmahdi получает вторую желтую карточку. Удаление.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Farshid Esmaeili получил желтую карточку от судьи
85'
Зобахан делает замену. Sayed Mohammad Hosseini уходит с поля, а Rabih Ataya выходит на его замену.
67'
Зобахан делает замену. Morteza Tabrizi уходит с поля, а Mohammadreza Abbasi выходит на его замену.

Желтая карточка
51'
Mohammad Nejadmahdi получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Эстегляль Тегеран делает замену. Шоджэян Дарьюш уходит с поля, а Ali Ghorbani выходит на его замену.
Желтая карточка
22'
Шоджэян Дарьюш получил желтую карточку от судьи
19'
Зобахан делает замену. Seyed Mohammad Sattari уходит с поля, а Гасем Хададифар выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация