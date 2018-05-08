- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
1:0
Конец матча
22' Желтая карточкаШоджэян Дарьюш
51' Желтая карточкаMohammad Nejadmahdi
89' Желтая карточкаFarshid Esmaeili
90' Вторая желтая карточкаMohammad Nejadmahdi
1:0
90' ПенальтиГвелесиани Георгий
|
22'
89'
90'
1:0
Состав команд
99
Kiros
Зобахан 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Мазахери Мохаммад Вратарь
- 34 Milad Fakhreddini Защитник
- 2 Mohammad Nejadmahdi Защитник
- 3 Vahid Mohammadzadeh Защитник
- 33 Seyed Mohammad Sattari Защитник
- 5 Гвелесиани Георгий Полузащитник
- 88 Hamid Bouhamdan Полузащитник
- 7 Sayed Mohammad Hosseini Полузащитник
- 10 Рахмани Бахтияр Полузащитник
- 11 Morteza Tabrizi Полузащитник
- 99 Kiros Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Ghasem Hadadifar Полузащитник
- 31 Mohammad Amini
- 4 Akbar Imani
- 30 Mehdi Rajabzadeh
- 9 Rabih Ataya
- 17 Mohammadreza Abbasi
- 1 Mohammad Bagher Sadeghi
Эстегляль Тегеран 4-4-2
- Основной состав
- 1 Рахмати Осгуей Сейед Махди Вратарь
- 33 Монтазери Педжман Защитник
- 4 Чешми Рузбе Защитник
- 5 Хоссеини Маджид Защитник
- 13 Armin Sohrabian Защитник
- 21 Гафури Вурия Полузащитник
- 6 Эбраими Омид Полузащитник
- 14 Farshid Bagheri Полузащитник
- 23 Шоджэян Дарьюш Полузащитник
- 8 Farshid Esmaeili Нападающий
- 20 Джепаров Сервер Нападающий
- Запасные игроки
- 9 Ali Ghorbani Полузащитник
- 24 Нурафкан Омид Полузащитник
- 11 Jaber Ansari Полузащитник
- 2 Хейдари Хосро Полузащитник
- 10 Найденов Боян Нападающий
- 22 Хоссейни Сайед
- 18 Milad Zakipour
- Главный тренер: Amir Ghalenoei
Предыдущие игры
Зобахан (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 27.04.2018 Нафт Тегеран 0:1 Зобахан ПГПЛ
- 22.04.2018 Зобахан 2:1 Персеполис ПГПЛ
- 17.04.2018 Локомотив Ташкент 1:1 Зобахан ЛЧА
- 12.04.2018 Фулад Хузестан 1:1 Зобахан ПГПЛ
- 07.04.2018 Зобахан 3:0 Сепидруд Рашт ПГПЛ
- 03.04.2018 Зобахан 0:1 Лехвия ЛЧА
- 30.03.2018 Зобахан 3:0 Тракторсази ПГПЛ
- 12.03.2018 Аль-Вахда 3:0 Зобахан ЛЧА
- 06.03.2018 Зобахан 2:0 Аль-Вахда ЛЧА
- 01.03.2018 Парс Джем Бушир 0:0 Зобахан ПГПЛ
- 24.02.2018 Зобахан 2:1 Падиде ПГПЛ
- 19.02.2018 Зобахан 2:0 Локомотив Ташкент ЛЧА
- 12.02.2018 Лехвия 3:1 Зобахан ЛЧА
- 08.02.2018 Сайпа 4:2 Зобахан ПГПЛ
- 04.02.2018 Зобахан 2:1 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 30.01.2018 Зобахан 3:1 Аиджал ЛЧА(
- 24.01.2018 Эстегляль Хузестан 0:2 Зобахан ПГПЛ
- 18.01.2018 Зобахан 2:1 Санат Нафт ПГПЛ
- 12.01.2018 Сепахан 1:2 Зобахан ПГПЛ
- 05.01.2018 Зобахан 2:1 Пайкан ПГПЛ
Эстегляль Тегеран (последние 20 матчей: +13 =6 -1)
- 03.05.2018 Хонех-Бе-Хонех 0:1 Эстегляль Тегеран КХ
- 27.04.2018 Сепахан 0:1 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 22.04.2018 Эстегляль Тегеран 3:2 Пайкан ПГПЛ
- 16.04.2018 Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Эстегляль Тегеран ЛЧА
- 11.04.2018 Гостареш Фулад 1:1 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 06.04.2018 Эстегляль Тегеран 4:1 Сиах Джамеган ПГПЛ
- 02.04.2018 Эстегляль Тегеран 2:0 Аль-Райян ЛЧА
- 29.03.2018 Нафт Тегеран 1:2 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 12.03.2018 Эстегляль Тегеран 1:1 Аль-Айн ЛЧА
- 06.03.2018 Аль-Айн 2:2 Эстегляль Тегеран ЛЧА
- 01.03.2018 Эстегляль Тегеран 1:0 Персеполис ПГПЛ
- 24.02.2018 Фулад Хузестан 1:4 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 20.02.2018 Эстегляль Тегеран 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд ЛЧА
- 13.02.2018 Аль-Райян 2:2 Эстегляль Тегеран ЛЧА
- 08.02.2018 Эстегляль Тегеран 3:0 Сепидруд Рашт ПГПЛ
- 04.02.2018 Зобахан 2:1 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 30.01.2018 Санат Нафт 1:2 Эстегляль Тегеран КХ
- 25.01.2018 Эстегляль Тегеран 4:0 Парс Джем Бушир ПГПЛ
- 19.01.2018 Падиде 0:0 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 12.01.2018 Эстегляль Тегеран 1:1 Сайпа ПГПЛ
Последние игры между собой
Зобахан: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Эстегляль Тегеран: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
- 04.02.2018 Зобахан 2:1 Эстегляль Тегеран Персиан Галф Про Лига
- 20.09.2017 Эстегляль Тегеран 1:1 Зобахан Персиан Галф Про Лига
- 16.02.2017 Зобахан 0:2 Эстегляль Тегеран Персиан Галф Про Лига
- 20.09.2016 Эстегляль Тегеран 2:1 Зобахан Персиан Галф Про Лига
- 29.05.2016 Зобахан 1:1 Эстегляль Тегеран Кубок Хазфи
- 02.02.2016 Зобахан 0:0 Эстегляль Тегеран Лига Про
- 14.08.2015 Эстегляль Тегеран 0:2 Зобахан Лига Про
- 10.04.2015 Эстегляль Тегеран 1:1 Зобахан Лига Жюпиле
Зобахан
Эстегляль Тегеран
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Гвелесиани Георгий из команды Зобахан забивает с точки!
90'
Mohammad Nejadmahdi получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Farshid Esmaeili получил желтую карточку от судьи
85'
Зобахан делает замену. Sayed Mohammad Hosseini уходит с поля, а Rabih Ataya выходит на его замену.
67'
Зобахан делает замену. Morteza Tabrizi уходит с поля, а Mohammadreza Abbasi выходит на его замену.
51'
Mohammad Nejadmahdi получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Эстегляль Тегеран делает замену. Шоджэян Дарьюш уходит с поля, а Ali Ghorbani выходит на его замену.
22'
Шоджэян Дарьюш получил желтую карточку от судьи
19'
Зобахан делает замену. Seyed Mohammad Sattari уходит с поля, а Гасем Хададифар выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация