- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
2:1
Конец матча
1:0
3' ГолХухи Буалем
2:0
28' ГолХухи Буалем
2:1
47' ГолКурди Амири
62' Желтая карточкаБакшвин Валид
|
3'
1:0
28'
2:0
47'
2:1
62'
Состав команд
12
Исмаил
Хамид
16
Хухи
Буалем
96
Афиф
Акрам
77
Курди
Амири
24
Ali
Awaji
Аль-Садд 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Аль-Шееб Саад Вратарь
- 12 Исмаил Хамид Защитник
- 37 Ahmed Al Hamawende Защитник
- 24 Пуралиганджи Мортеза Защитник
- 14 Хассан Абделькарим Защитник
- 16 Хухи Буалем Полузащитник
- 20 Аль-Хайри Салем Полузащитник
- 10 Аль-Хаидос Хассан Полузащитник
- 6 Хави Эрнандес Полузащитник
- 96 Афиф Акрам Полузащитник
- 11 Бунеджах Багдад Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Musaab Khoder Защитник
- 3 Эсса Яссер Полузащитник
- 4 Ahmed Sayyar
- 87 Sauoud Ebrahim
- 99 Ali Farydon
- 17 Hassan Palang
- 22 Meshaal Barsham
- Главный тренер: Hussein Amotta
Аль-Ахли Джидда 4-1-4-1
- Основной состав
- 33 Аль-Оваис Мохаммед Вратарь
- 77 Курди Амири Защитник
- 5 Миллиган Марк Защитник
- 25 Хаусави Мотаз Защитник
- 31 Аль-Харби Мансур Защитник
- 4 Бакшвин Валид Полузащитник
- 45 Асири Абдулфаттах Полузащитник
- 19 Клаудемир де Соуза Полузащитник
- 11 Аль-Мугахви Хуссейн Полузащитник
- 24 Ali Awaji Полузащитник
- 14 Асери Моханад Нападающий
- Запасные игроки
- 66 Basem Al Baqi Вратарь
- 6 Аль-Фатил Мохаммед Защитник
- 15 Saleh Al Jamaan Полузащитник
- 88 Закария Момен Нападающий
- 27 Hamdan Al Shamrani
- 18 Ali Al Asmari
- 37 Abdullah Tarmin
- Главный тренер: Гросс Кристиан
Предыдущие игры
Аль-Садд (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 16.04.2018 Персеполис 1:0 Аль-Садд ЛЧА
- 07.04.2018 Аль-Садд 9:1 Аль-Харитият КС
- 02.04.2018 Аль-Садд 2:1 Аль-Васль ЛЧА
- 17.03.2018 Аль-Садд 0:1 Аль-Хор КС
- 13.03.2018 Аль-Садд 4:0 Насаф ЛЧА
- 09.03.2018 Умм Салал 2:1 Аль-Садд КС
- 05.03.2018 Насаф 1:0 Аль-Садд ЛЧА
- 01.03.2018 Лехвия 4:3 Аль-Садд КС
- 25.02.2018 Аль-Садд 5:0 Аль-Ахли Доха КС
- 20.02.2018 Аль-Садд 3:1 Персеполис ЛЧА
- 17.02.2018 Аль-Садд 5:1 Аль-Араби Доха КС
- 13.02.2018 Аль-Васль 1:2 Аль-Садд ЛЧА
- 08.02.2018 Аль-Райян 0:2 Аль-Садд КС
- 03.02.2018 СК Катар 1:3 Аль-Садд КС
- 25.01.2018 Аль-Гарафа 0:4 Аль-Садд КС
- 20.01.2018 Аль-Садд 6:0 Аль-Сайлия КС
- 13.01.2018 Аль-Садд 0:0 Аль-Мархия КС
- 07.12.2017 Аль-Харитият 0:4 Аль-Садд КС
- 01.12.2017 Аль-Хор 2:3 Аль-Садд КС
- 24.11.2017 Аль-Садд 2:4 Лехвия КС
Аль-Ахли Джидда (последние 20 матчей: +13 =6 -1)
- 17.04.2018 Аль-Джазира 1:2 Аль-Ахли Джидда ЛЧА
- 12.04.2018 Аль-Ахли Джидда 1:0 Охуд ПЛ
- 07.04.2018 Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд ПЛ
- 03.04.2018 Аль-Ахли Джидда 2:0 Тракторсази ЛЧА
- 16.03.2018 Аль-Раед Бурайда 0:3 Аль-Ахли Джидда ПЛ
- 13.03.2018 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Гарафа ЛЧА
- 09.03.2018 Аль-Кадисия 0:1 Аль-Ахли Джидда ПЛ
- 05.03.2018 Аль-Гарафа 1:1 Аль-Ахли Джидда ЛЧА
- 01.03.2018 Аль-Ахли Джидда 5:1 Аль-Тавун Бурайда ПЛ
- 19.02.2018 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Джазира ЛЧА
- 16.02.2018 Аль-Файха 1:1 Аль-Ахли Джидда ПЛ
- 12.02.2018 Тракторсази 0:1 Аль-Ахли Джидда ЛЧА
- 08.02.2018 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Файзали Харма ПЛ
- 04.02.2018 Аль-Иттихад 0:0 Аль-Ахли Джидда ПЛ
- 30.01.2018 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд ПЛ
- 12.01.2018 Аль-Ахли Джидда 5:0 Аль-Батин ПЛ
- 29.12.2017 Аль-Наср Эр-Рияд 3:1 Аль-Ахли Джидда ПЛ
- 23.12.2017 Аль-Фатех 1:3 Аль-Ахли Джидда ПЛ
- 15.12.2017 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Иттифак ПЛ
- 10.12.2017 Охуд 2:2 Аль-Ахли Джидда ПЛ
Последние игры между собой
Аль-Садд: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Аль-Ахли Джидда: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
- 21.04.2015 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК
- 07.03.2015 Аль-Садд 3:3 Аль-Ахли Джидда Катар Старз
- 25.02.2015 Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК
- 22.04.2014 Аль-Садд 2:1 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК
- 12.03.2014 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Садд Лига чемпионов АФК
- 07.05.2008 Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Садд Лига Чемпионов Азии
- 12.03.2008 Аль-Садд 2:1 Аль-Ахли Джидда Лига Чемпионов Азии
Аль-Садд
Аль-Ахли Джидда
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Ахли Джидда
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|Аль-Гарафа
|6
|2
|2
|2
|12 - 9
|8
|3.
|Аль-Джазира
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|4.
|Тракторсази
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехвия
|6
|6
|0
|0
|13 - 6
|18
|2.
|Локомотив Ташкент
|6
|2
|1
|3
|13 - 9
|7
|3.
|Зобахан
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|4.
|Аль-Вахда
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|2.
|Аль-Садд
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|3.
|Насаф
|6
|3
|1
|2
|4 - 8
|10
|4.
|Аль-Васль
|6
|0
|0
|6
|3 - 10
|0
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстегляль Тегеран
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|2.
|Аль-Айн
|6
|2
|4
|0
|10 - 6
|10
|3.
|Аль-Райян
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|4.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Моторс
|6
|5
|0
|1
|22 - 9
|15
|2.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|6
|4
|1
|1
|15 - 11
|13
|3.
|Касива Рейсол
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|4.
|Китчи
|6
|1
|0
|5
|1 - 14
|3
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|2.
|Ульсан
|6
|2
|3
|1
|15 - 11
|9
|3.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|11 - 16
|8
|4.
|Кавасаки Фронтале
|6
|0
|3
|3
|6 - 9
|3
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|2.
|Бурирам Юнайтед
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|3.
|Серезо Осака
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|4.
|Чеджу Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|6 - 11
|3
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сувон Блюуингз
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|2.
|Касима Антлерс
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|3.
|Сидней
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|4.
|Шанхай Шэньхуа
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Аль-Садд делает замену. Исмаил Хамид уходит с поля, а Musaab Khoder выходит на его замену.
70'
Аль-Садд делает замену. Аль-Хайри Салем уходит с поля, а Эсса Яссер выходит на его замену.
62'
Бакшвин Валид получил желтую карточку от судьи
54'
Аль-Ахли Джидда делает замену. Асери Моханад уходит с поля, а Hamdan Al Shamrani выходит на его замену.
47'
Г О О О О Л - Курди Амири бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Аль-Ахли Джидда делает замену. Аль-Мугахви Хуссейн уходит с поля, а Закария Момен выходит на его замену.
28'
Г О О О О Л - Хухи Буалем бьет в цель!
9'
Аль-Ахли Джидда делает замену. Ali Awaji уходит с поля, а Saleh Al Jamaan выходит на его замену.
3'
Г О О О О Л - Хухи Буалем бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация