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  4. Лига чемпионов АФК
  5. 1/8 финала
Аль-Садд
2:1
Конец матча
Аль-Ахли Джидда
0'
1:0
3' Гол
Хухи Буалем
2:0
28' Гол
Хухи Буалем
2:1
47' Гол
Курди Амири
62' Желтая карточка
Бакшвин Валид
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Аль-Садд делает замену. Исмаил Хамид уходит с поля, а Musaab Khoder выходит на его замену.
70'
Аль-Садд делает замену. Аль-Хайри Салем уходит с поля, а Эсса Яссер выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Бакшвин Валид получил желтую карточку от судьи
54'
Аль-Ахли Джидда делает замену. Асери Моханад уходит с поля, а Hamdan Al Shamrani выходит на его замену.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Курди Амири бьет в цель!

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Аль-Ахли Джидда делает замену. Аль-Мугахви Хуссейн уходит с поля, а Закария Момен выходит на его замену.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Хухи Буалем бьет в цель!
9'
Аль-Ахли Джидда делает замену. Ali Awaji уходит с поля, а Saleh Al Jamaan выходит на его замену.
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Хухи Буалем бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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