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  4. Лига чемпионов АФК
  5. 1/8 финала
Тяньцзинь Цюаньцзянь
0:0
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
0'
13' Желтая карточка
Модест Антони
39' Желтая карточка
Haolun Mi
50' Желтая карточка
Ён Гвон Ким
52' Желтая карточка
Liu Yiming
64' Желтая карточка
Ханчао Ю
65' Желтая карточка
Jie Wang
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Тяньцзинь Цюаньцзянь делает замену. Юнпо Ван уходит с поля, а Янг Ксу выходит на его замену.
73'
Тяньцзинь Цюаньцзянь делает замену. Yuanjie Su уходит с поля, а Ванг Ксяолонг выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Jie Wang получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
64'
Ханчао Ю получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Yiming Liu получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
50'
Ён Гвон Ким получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Haolun Mi получил желтую карточку от судьи
25'
Тяньцзинь Цюаньцзянь делает замену. Кэ Сунь уходит с поля, а Jie Wang выходит на его замену.
Желтая карточка
13'
Модест Антони получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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