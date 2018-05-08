- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
0:0
Конец матча
13' Желтая карточкаМодест Антони
39' Желтая карточкаHaolun Mi
50' Желтая карточкаЁн Гвон Ким
52' Желтая карточкаLiu Yiming
64' Желтая карточкаХанчао Ю
65' Желтая карточкаJie Wang
|
13'
39'
50'
52'
64'
65'
Состав команд
18
Cheng
Zhang
21
Вон
Гвон
Ген
25
Haolun
Mi
39
Юнпо
Ван
17
Yuanjie
Su
38
Кэ
Сунь
19
Чэн
Цзэн
28
Ён
Гвон
Ким
35
Сюэпэн
Ли
16
Бовэнь
Хуан
29
Лин
Гао
20
Ханчао
Ю
7
Alan
VI
Тяньцзинь Цюаньцзянь 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Lu Zhang II Вратарь
- 18 Cheng Zhang Защитник
- 4 Liu Yiming Защитник
- 21 Вон Гвон Ген Защитник
- 25 Haolun Mi Защитник
- 39 Юнпо Ван Полузащитник
- 28 Витсель Аксель Полузащитник
- 17 Yuanjie Su Полузащитник
- 38 Кэ Сунь Полузащитник
- 10 Пато Алешандре Полузащитник
- 27 Модест Антони Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Xiaolong Wang Нападающий
- 26 Yi Liu
- 15 Yue Liu
- 9 Xu Yang I
- 32 Qibin Sun
- 3 Jie Wang
- 33 Jinzhao Chu
- Главный тренер: Соуза Паулу
Гуанчжоу Эвергранд 4-2-3-1
- Основной состав
- 19 Чэн Цзэн Вратарь
- 5 Линьпэн Чжан Защитник
- 6 Сяотин Фэн Защитник
- 28 Ён Гвон Ким Защитник
- 35 Сюэпэн Ли Защитник
- 16 Бовэнь Хуан Полузащитник
- 8 Гудель Неманья Полузащитник
- 29 Лин Гао Полузащитник
- 11 Гуларт Рикардо Полузащитник
- 20 Ханчао Ю Полузащитник
- 7 Alan VI Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Dianzuo Liu Вратарь
- 21 Chenglin Zhang Защитник
- 23 Ханьвэнь Дэн Защитник
- 2 Ляо Лишэн Полузащитник
- 15 Wenzhao Zhang Полузащитник
- 17 Liyn Yang Полузащитник
- 4 Xin Xu Полузащитник
- Главный тренер: Fabio Cannavaro
Предыдущие игры
Тяньцзинь Цюаньцзянь (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 05.05.2018 Чуньцинь Лифан 0:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 01.05.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:2 Цзянсу Сунин К
- 28.04.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:3 Хэбей Форчун С
- 24.04.2018 Далянь Боян 0:3 Тяньцзинь Цюаньцзянь К
- 22.04.2018 Далянь Эйрбин 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 18.04.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:2 Касива Рейсол ЛЧА
- 13.04.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:1 Цзянсу Сунин С
- 08.04.2018 Гуйчжоу Чжичэн 0:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 04.04.2018 Китчи 0:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 30.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:1 Гуанчжоу Эвергранд С
- 18.03.2018 Тяньцзинь Тэда 3:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 14.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 4:2 Чонбук Моторс ЛЧА
- 10.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:2 Бэйцзин Женьхэ С
- 06.03.2018 Чонбук Моторс 6:3 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 02.03.2018 Хэнань Цзянье 0:4 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 20.02.2018 Касива Рейсол 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 13.02.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Китчи ЛЧА
- 30.01.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:0 Серес ЛЧА(
- 23.01.2018 Локомотив Москва 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 14.01.2018 Базель 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
Гуанчжоу Эвергранд (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 05.05.2018 Далянь Эйрбин 3:0 Гуанчжоу Эвергранд С
- 02.05.2018 Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуйчжоу Чжичэн К
- 28.04.2018 Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Цзянсу Сунин С
- 25.04.2018 Иньчуань Хеланьшань 0:1 Гуанчжоу Эвергранд К
- 22.04.2018 Бэйцзин Гоань 2:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 17.04.2018 Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Серезо Осака ЛЧА
- 13.04.2018 Шанхай Шэньхуа 2:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 08.04.2018 Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Лунэн С
- 03.04.2018 Бурирам Юнайтед 1:1 Гуанчжоу Эвергранд ЛЧА
- 30.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:1 Гуанчжоу Эвергранд С
- 18.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэнань Цзянье С
- 14.03.2018 Чеджу Юнайтед 0:2 Гуанчжоу Эвергранд ЛЧА
- 09.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Чанчунь Ятай С
- 06.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 5:3 Чеджу Юнайтед ЛЧА
- 02.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 4:5 Гуанчжоу Фули С
- 26.02.2018 Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шанхай Шэньхуа С
- 21.02.2018 Серезо Осака 0:0 Гуанчжоу Эвергранд ЛЧА
- 14.02.2018 Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Бурирам Юнайтед ЛЧА
- 03.02.2018 Митьюлланд 1:2 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 28.01.2018 Зенит 4:1 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
Последние игры между собой
Тяньцзинь Цюаньцзянь: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Тяньцзинь Цюаньцзянь
Гуанчжоу Эвергранд
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Тяньцзинь Цюаньцзянь делает замену. Юнпо Ван уходит с поля, а Янг Ксу выходит на его замену.
73'
Тяньцзинь Цюаньцзянь делает замену. Yuanjie Su уходит с поля, а Ванг Ксяолонг выходит на его замену.
65'
Jie Wang получил желтую карточку от судьи
64'
Ханчао Ю получил желтую карточку от судьи
52'
Yiming Liu получил желтую карточку от судьи
50'
Ён Гвон Ким получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Haolun Mi получил желтую карточку от судьи
25'
Тяньцзинь Цюаньцзянь делает замену. Кэ Сунь уходит с поля, а Jie Wang выходит на его замену.
13'
Модест Антони получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация