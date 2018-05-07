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  5. 1/8 финала
Аль-Джазира
1:1
Второй тайм: 59'
Персеполис
0'
11' Желтая карточка
Камябиниа Камаледдин
17' Желтая карточка
Обаид Салим
0:1
43' Гол
Ali Alipourghara
1:1
52' Гол
Мабхут Али
59'
Второй тайм
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Мабхут Али бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Аль-Джазира делает замену. Ягуб Юсеф уходит с поля, а Аль-Аттас Ахмед выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Ali Alipour бьет в цель!
Желтая карточка
17'
Обаид Салим получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
11'
Камябиниа Камаледдин получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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