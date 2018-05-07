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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:1
Второй тайм: 59'
11' Желтая карточкаКамябиниа Камаледдин
17' Желтая карточкаОбаид Салим
0:1
43' ГолAli Alipourghara
1:1
52' ГолМабхут Али
|
17'
43'
0:1
52'
1:1
Состав команд
12
Обаид
Салим
21
Ягуб
Юсеф
Аль-Джазира 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Хасеиф Али Вратарь
- 51 Альхаммади Халифа Защитник
- 5 Фаез Мусаллем Защитник
- 13 Аль-Мусалами Мухаммед Защитник
- 12 Обаид Салим Защитник
- 2 Фаузи Мохамед Полузащитник
- 10 Буссуфа Мубарак Полузащитник
- 40 Аль-Аттас Мохамед Полузащитник
- 21 Ягуб Юсеф Полузащитник
- 31 Ромариньо Рикардо Полузащитник
- 7 Мабхут Али Нападающий
- Запасные игроки
- 56 Аль-Амери Абдулрахман Вратарь
- 3 Алиди Салем Защитник
- 70 Аль-Аттас Ахмед Нападающий
- 80 Али-Ибрагим Салим Нападающий
- 29 Zayed Alameri
- 50 Mohamed Jamal III
- 23 Harib Al Saadi
- Главный тренер: Тен Кате Хенк
Персеполис 4-3-3
- Основной состав
- 1 Бейранванд Алиреза Вратарь
- 2 Sadegh Moharrami Защитник
- 3 Shoja Khalilzadeh Защитник
- 88 Siamak Nemati Защитник
- 15 Ансари Мохаммад Защитник
- 10 Farshad Ahmadzadeh Полузащитник
- 8 Ahmed Nourollahi Полузащитник
- 11 Камябиниа Камаледдин Полузащитник
- 19 Амири Вахид Нападающий
- 70 Ali Alipourghara Нападающий
- 13 Махини Хоссейн Нападающий
- Запасные игроки
- 44 Радошевич Божидар Вратарь
- 5 Ресан Башар Защитник
- 77 Mohsen Mosalman Полузащитник
- 90 Godwin Mensha Нападающий
- 21 Adam Hemati
- 25 Ehsan Alvanzadeh
- 69 Ali Mosleh
- Главный тренер: Ali Daei
Предыдущие игры
Аль-Джазира (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 03.05.2018 Аль-Джазира 1:0 Тхат Рас ПЛ
- 29.04.2018 Аль-Вахда 4:1 Аль-Джазира АГЛ
- 28.04.2018 Аль-Ярмук 0:4 Аль-Джазира ПЛ
- 24.04.2018 Малькия 1:2 Аль-Джазира КАК
- 21.04.2018 Аль-Джазира 3:1 Аль-Шарджа АГЛ
- 17.04.2018 Аль-Джазира 1:2 Аль-Ахли Джидда ЛЧА
- 10.04.2018 Аль-Джазира 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия КАК
- 07.04.2018 Эмирейтс 1:0 Аль-Джазира АГЛ
- 03.04.2018 Аль-Гарафа 2:3 Аль-Джазира ЛЧА
- 02.04.2018 Аль-Ахли Амман 0:0 Аль-Джазира ПЛ
- 17.03.2018 Акаба 3:2 Аль-Джазира ПЛ
- 17.03.2018 Аль-Джазира 2:3 Аль-Айн АГЛ
- 13.03.2018 Аль-Джазира 4:0 Аль-Сувейк КАК
- 13.03.2018 Тракторсази 1:1 Аль-Джазира ЛЧА
- 09.03.2018 Аль-Джазира 4:1 Маншеят ПЛ
- 05.03.2018 Аль-Джазира 0:0 Тракторсази ЛЧА
- 05.03.2018 Аль-Сувейк 2:3 Аль-Джазира КАК
- 28.02.2018 Аль-Ахли Дубай 2:1 Аль-Джазира АГЛ
- 26.02.2018 Аль-Джазира 1:0 Малькия КАК
- 23.02.2018 Аль-Джазира 2:1 Хатта АГЛ
Персеполис (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 27.04.2018 Персеполис 3:0 Сепидруд Рашт ПГПЛ
- 22.04.2018 Зобахан 2:1 Персеполис ПГПЛ
- 16.04.2018 Персеполис 1:0 Аль-Садд ЛЧА
- 11.04.2018 Персеполис 1:1 Парс Джем Бушир ПГПЛ
- 07.04.2018 Падиде 0:1 Персеполис ПГПЛ
- 02.04.2018 Насаф 0:0 Персеполис ЛЧА
- 29.03.2018 Персеполис 1:2 Сайпа ПГПЛ
- 13.03.2018 Аль-Васль 0:1 Персеполис ЛЧА
- 05.03.2018 Персеполис 2:0 Аль-Васль ЛЧА
- 01.03.2018 Эстегляль Тегеран 1:0 Персеполис ПГПЛ
- 24.02.2018 Персеполис 1:0 Эстегляль Хузестан ПГПЛ
- 20.02.2018 Аль-Садд 3:1 Персеполис ЛЧА
- 13.02.2018 Персеполис 3:0 Насаф ЛЧА
- 07.02.2018 Санат Нафт 0:3 Персеполис ПГПЛ
- 02.02.2018 Персеполис 2:0 Сепахан ПГПЛ
- 26.01.2018 Пайкан 1:3 Персеполис ПГПЛ
- 18.01.2018 Персеполис 1:1 Гостареш Фулад ПГПЛ
- 12.01.2018 Сиах Джамеган 0:1 Персеполис ПГПЛ
- 05.01.2018 Персеполис 0:0 Нафт Тегеран ПГПЛ
- 29.12.2017 Персеполис 2:0 Тракторсази ПГПЛ
Последние игры между собой
Аль-Джазира: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Персеполис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 01.05.2015 Персеполис 1:0 Персеполис Лига Жюпиле
Аль-Джазира
Персеполис
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Ахли Джидда
|0:2
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|Аль-Гарафа
|6
|2
|2
|2
|12 - 9
|8
|3.
|Аль-Джазира
|1:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|4.
|Тракторсази
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехвия
|6
|6
|0
|0
|13 - 6
|18
|2.
|Локомотив Ташкент
|6
|2
|1
|3
|13 - 9
|7
|3.
|Зобахан
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|4.
|Аль-Вахда
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|1:1
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|2.
|Аль-Садд
|2:0
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|3.
|Насаф
|6
|3
|1
|2
|4 - 8
|10
|4.
|Аль-Васль
|6
|0
|0
|6
|3 - 10
|0
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстегляль Тегеран
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|2.
|Аль-Айн
|6
|2
|4
|0
|10 - 6
|10
|3.
|Аль-Райян
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|4.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Моторс
|6
|5
|0
|1
|22 - 9
|15
|2.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|6
|4
|1
|1
|15 - 11
|13
|3.
|Касива Рейсол
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|4.
|Китчи
|6
|1
|0
|5
|1 - 14
|3
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|2.
|Ульсан
|6
|2
|3
|1
|15 - 11
|9
|3.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|11 - 16
|8
|4.
|Кавасаки Фронтале
|6
|0
|3
|3
|6 - 9
|3
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|2.
|Бурирам Юнайтед
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|3.
|Серезо Осака
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|4.
|Чеджу Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|6 - 11
|3
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сувон Блюуингз
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|2.
|Касима Антлерс
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|3.
|Сидней
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|4.
|Шанхай Шэньхуа
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
Второй тайм
52'
Г О О О О Л - Мабхут Али бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Аль-Джазира делает замену. Ягуб Юсеф уходит с поля, а Аль-Аттас Ахмед выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Ali Alipour бьет в цель!
17'
Обаид Салим получил желтую карточку от судьи
11'
Камябиниа Камаледдин получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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