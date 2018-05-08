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  4. Лига чемпионов АФК
  5. 1/8 финала
Аль-Айн
2:4
Второй тайм: 90+'
Лехвия
0'
0:1
16' Гол
Эль-Араби Юссеф
0:2
39' Гол
Нам Тхэ-Хи
0:3
48' Гол
Мохаммед Исмаиль
0:4
55' Гол
Али Альмоэз
58' Желтая карточка
Абдуррахман Омар
1:4
68' Гол
Халиль Ахмед
84' Желтая карточка
Траоре Даме
2:4
86' Гол
Diaky Ibrhim
89' Желтая карточка
Rayan Yaslam Al Jaberi
90' Красная карточка
Caio V
90'+3
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! - Caio увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
89'
Rayan Yaslam Al Jaberi получил желтую карточку от судьи
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Ибрахим Диаки бьет в цель!
Желтая карточка
84'
Траоре Даме получил желтую карточку от судьи
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Халиль Ахмед бьет в цель!
59'
Аль-Айн делает замену. Бармен Ахмед уходит с поля, а Халиль Ахмед выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Абдуррахман Омар получил желтую карточку от судьи
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Али Альмоэз бьет в цель!
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Мохаммед Исмаиль бьет в цель!
46'
Аль-Айн делает замену. Амер Абдуррахман уходит с поля, а Rayan Yaslam Al Jaberi выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Нам Тхэ-Хи бьет в цель!
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Эль-Араби Юссеф бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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