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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:1
16' ГолЭль-Араби Юссеф
0:2
39' ГолНам Тхэ-Хи
0:3
48' ГолМохаммед Исмаиль
0:4
55' ГолАли Альмоэз
58' Желтая карточкаАбдуррахман Омар
1:4
68' ГолХалиль Ахмед
84' Желтая карточкаТраоре Даме
2:4
86' ГолDiaky Ibrhim
89' Желтая карточкаRayan Yaslam Al Jaberi
90' Красная карточкаCaio V
|
16'
0:1
39'
0:2
48'
0:3
55'
0:4
58'
68'
1:4
84'
86'
2:4
90'
Состав команд
17
Еиса
Халид
13
Бармен
Ахмед
7
Caio
V
40
Леком
Амин
22
Murad
Naji
12
Будьяф
Карим
10
Нам
Тхэ-Хи
19
Али
Альмоэз
Аль-Айн 4-4-2
- Основной состав
- 17 Еиса Халид Вратарь
- 5 Ахмед Исмаил Защитник
- 13 Бармен Ахмед Защитник
- 6 Амер Абдуррахман Защитник
- 23 Mohamed Ahmad II Защитник
- 11 Bandar Mohammed Полузащитник
- 33 Tsukasa Shiotani Полузащитник
- 10 Абдуррахман Омар Полузащитник
- 16 Абдулрахман Мухамед Полузащитник
- 9 Берг Маркус Нападающий
- 7 Caio V Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Файез Мохаммед Защитник
- 15 Khaled Abdulrahman Защитник
- 20 Халиль Ахмед Нападающий
- 43 Rayan Yaslam Al Jaberi
- 37 Rashed Muhayer Saeed
- 18 Diaky Ibrhim
- 75 Hamad Al Mansory
Лехвия 4-2-3-1
- Основной состав
- 40 Леком Амин Вратарь
- 22 Murad Naji Защитник
- 6 Траоре Даме Защитник
- 2 Муса Мохамед II Защитник
- 18 Sultan Al Brake Защитник
- 12 Будьяф Карим Полузащитник
- 8 Сеара Луис Полузащитник
- 10 Нам Тхэ-Хи Полузащитник
- 7 Мохаммед Исмаиль Полузащитник
- 19 Али Альмоэз Полузащитник
- 9 Эль-Араби Юссеф Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Муфтах Халид Защитник
- 20 Афиф Али Полузащитник
- 14 Абдулсалам Абдулла Полузащитник
- 33 Ahmad Ali Hatami
- 36 Adel Farhan Mousa
- 17 Abdelrahman Moustafa
- 15 Bassam Hisham
Предыдущие игры
Аль-Айн (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 29.04.2018 Аль-Айн 5:0 Аль-Дафра АГЛ
- 21.04.2018 Аль-Наср Дубай 0:4 Аль-Айн АГЛ
- 16.04.2018 Аль-Райян 1:4 Аль-Айн ЛЧА
- 06.04.2018 Аль-Айн 4:0 Дибба Аль-Фуджайра АГЛ
- 02.04.2018 Аль-Айн 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд ЛЧА
- 17.03.2018 Аль-Джазира 2:3 Аль-Айн АГЛ
- 12.03.2018 Эстегляль Тегеран 1:1 Аль-Айн ЛЧА
- 06.03.2018 Аль-Айн 2:2 Эстегляль Тегеран ЛЧА
- 01.03.2018 Аль-Айн 6:2 Аль-Вахда АГЛ
- 24.02.2018 Аль-Шарджа 3:1 Аль-Айн АГЛ
- 20.02.2018 Аль-Айн 1:1 Аль-Райян ЛЧА
- 13.02.2018 Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Айн ЛЧА
- 08.02.2018 Аль-Айн 3:0 Эмирейтс АГЛ
- 03.02.2018 Аль-Айн 7:0 Аджман АГЛ
- 30.01.2018 Аль-Айн 2:0 Малькия ЛЧА(
- 26.01.2018 Аль-Ахли Дубай 1:1 Аль-Айн АГЛ
- 21.01.2018 Аль-Айн 6:2 Хатта АГЛ
- 12.01.2018 Аль-Васль 1:3 Аль-Айн АГЛ
- 08.12.2017 Аль-Дафра 1:2 Аль-Айн АГЛ
- 01.12.2017 Аль-Айн 2:1 Аль-Наср Дубай АГЛ
Лехвия (последние 20 матчей: +18 =2 -0)
- 17.04.2018 Лехвия 1:0 Аль-Вахда ЛЧА
- 07.04.2018 Лехвия 5:2 Аль-Сайлия КС
- 03.04.2018 Зобахан 0:1 Лехвия ЛЧА
- 17.03.2018 Аль-Мархия 2:4 Лехвия КС
- 12.03.2018 Локомотив Ташкент 1:2 Лехвия ЛЧА
- 09.03.2018 Аль-Харитият 0:5 Лехвия КС
- 06.03.2018 Лехвия 3:2 Локомотив Ташкент ЛЧА
- 01.03.2018 Лехвия 4:3 Аль-Садд КС
- 24.02.2018 Лехвия 4:0 Аль-Хор КС
- 19.02.2018 Аль-Вахда 2:3 Лехвия ЛЧА
- 15.02.2018 Лехвия 5:0 Умм Салал КС
- 12.02.2018 Лехвия 3:1 Зобахан ЛЧА
- 08.02.2018 Аль-Гарафа 1:5 Лехвия КС
- 02.02.2018 Аль-Ахли Доха 0:4 Лехвия КС
- 27.01.2018 Лехвия 3:3 Аль-Райян КС
- 19.01.2018 Аль-Араби Доха 0:1 Лехвия КС
- 13.01.2018 СК Катар 0:6 Лехвия КС
- 07.12.2017 Аль-Сайлия 1:1 Лехвия КС
- 02.12.2017 Лехвия 2:1 Аль-Мархия КС
- 24.11.2017 Аль-Садд 2:4 Лехвия КС
Последние игры между собой
Аль-Айн
Лехвия
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! - Caio увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
89'
Rayan Yaslam Al Jaberi получил желтую карточку от судьи
86'
Г О О О О Л - Ибрахим Диаки бьет в цель!
84'
Траоре Даме получил желтую карточку от судьи
68'
Г О О О О Л - Халиль Ахмед бьет в цель!
59'
Аль-Айн делает замену. Бармен Ахмед уходит с поля, а Халиль Ахмед выходит на его замену.
58'
Абдуррахман Омар получил желтую карточку от судьи
55'
Г О О О О Л - Али Альмоэз бьет в цель!
48'
Г О О О О Л - Мохаммед Исмаиль бьет в цель!
46'
Аль-Айн делает замену. Амер Абдуррахман уходит с поля, а Rayan Yaslam Al Jaberi выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Нам Тхэ-Хи бьет в цель!
16'
Г О О О О Л - Эль-Араби Юссеф бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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