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  4. Лига чемпионов АФК
  5. 1/8 финала
Лехвия
4:1
Конец матча
Аль-Айн
0'
1:0
12' Гол в свои ворота
Mohamed Ahmad II
16' Желтая карточка
Ахмед Исмаил
2:0
30' Гол
Эль-Араби Юссеф
3:0
54' Гол
Мохаммед Исмаиль
85' Желтая карточка
Салем Моханнад
4:0
86' Пенальти
Эль-Араби Юссеф
4:1
90' Пенальти
Абдуррахман Омар
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Абдуррахман Омар из команды Аль-Айн забивает с точки!
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Эль-Араби Юссеф из команды Лехвия забивает с точки!
Желтая карточка
85'
Салем Моханнад получил желтую карточку от судьи
75'
Лехвия делает замену. Нам Тхэ-Хи уходит с поля, а Абдулсалам Абдулла выходит на его замену.
69'
Аль-Айн делает замену. Халиль Ахмед уходит с поля, а Ибрахим Диаки выходит на его замену.

69'
Лехвия делает замену. Будьяф Карим уходит с поля, а Bassam Hisham выходит на его замену.
67'
Лехвия делает замену. Али Альмоэз уходит с поля, а Афиф Али выходит на его замену.
59'
Аль-Айн делает замену. Бармен Ахмед уходит с поля, а Амер Абдуррахман выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Мохаммед Исмаиль бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Аль-Айн делает замену. Ахмед Исмаил уходит с поля, а Бандар Мохаммед выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Эль-Араби Юссеф бьет в цель!
Желтая карточка
16'
Ахмед Исмаил получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Али Ахмад Гариб уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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