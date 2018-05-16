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  5. 1/8 финала
Сувон Блюуингз
3:0
Конец матча
Ульсан
0'
24' Желтая карточка
Ho-Ik Jang
1:0
26' Гол
Gun-Hee Kim
2:0
31' Гол
Gun-Hee Kim
56' Желтая карточка
Виндбихлер Рихард
57' Желтая карточка
Kwang-Seon Kwak
67' Желтая карточка
Jong-Eun Lim
3:0
90' Гол
Waguininho
90'+4
Второй тайм
90'
Сувон Блюуингз делает замену. Gun-Hee Kim уходит с поля, а Song-Jin Cho выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Waguininho бьет в цель!
86'
Сувон Блюуингз делает замену. Ki-Jee Lee уходит с поля, а Hyung-Jin Park выходит на его замену.
83'
Сувон Блюуингз делает замену. Дамьянович Деян уходит с поля, а Se-Jin Jeon выходит на его замену.
74'
Ульсан делает замену. Seung-Joon Kim уходит с поля, а Su-An Kim выходит на его замену.

Желтая карточка
67'
Лим Чен Ин получил желтую карточку от судьи
61'
Ульсан делает замену. Тойода Йохэй уходит с поля, а Ким Инсунг выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Kwang-Seon Kwak получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
56'
Виндбихлер Рихард получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ульсан делает замену. Хван Иль-Су уходит с поля, а Seung-Gyu Han выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Gun-Hee Kim бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Gun-Hee Kim бьет в цель!
Желтая карточка
24'
Ho-Ik Jang получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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