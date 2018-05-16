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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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3:0
Конец матча
24' Желтая карточкаHo-Ik Jang
1:0
26' ГолGun-Hee Kim
2:0
31' ГолGun-Hee Kim
56' Желтая карточкаВиндбихлер Рихард
57' Желтая карточкаKwang-Seon Kwak
67' Желтая карточкаJong-Eun Lim
3:0
90' ГолWaguininho
|
24'
26'
1:0
31'
2:0
57'
67'
90'
3:0
Состав команд
15
Ja-Ryong
Koo
14
Gun-Hee
Kim
35
Ho-Ik
Jang
23
Ki-Jee
Lee
27
Ким
Чань-Су
33
Ю-Хо
Пак
11
Хван
Иль-Су
55
Тойода
Йохэй
Сувон Блюуингз 3-4-3
- Основной состав
- 1 Hwa-Yong Shin Вратарь
- 15 Ja-Ryong Koo Защитник
- 14 Gun-Hee Kim Защитник
- 20 Kwang-Seon Kwak Защитник
- 35 Ho-Ik Jang Полузащитник
- 8 Чо Вон-Хи Полузащитник
- 4 Eun-Sun Kim Полузащитник
- 6 Юрман Мэттью Полузащитник
- 7 Waguininho Нападающий
- 10 Дамьянович Деян Нападающий
- 23 Ki-Jee Lee Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Dong-Geon No Вратарь
- 5 Song-Jin Cho Защитник
- 25 Sung-Keun Choi Полузащитник
- 17 Jong-Woo Kim Нападающий
- 99 Se-Jin Jeon
- 11 Sang-Hyub Lim
- 13 Hyung-Jin Park
- Главный тренер: Jung-Won Seo
Ульсан 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Seung-Hoon Oh Вратарь
- 27 Ким Чань-Су Защитник
- 5 Jong-Eun Lim Защитник
- 4 Min-Soo Kang Защитник
- 13 Myung-Jae Lee Защитник
- 40 Виндбихлер Рихард Полузащитник
- 33 Ю-Хо Пак Полузащитник
- 19 Seung-Joon Kim Полузащитник
- 11 Хван Иль-Су Полузащитник
- 9 Оршич Мислав Полузащитник
- 55 Тойода Йохэй Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Soo-Hyuk Jo Вратарь
- 32 Yeong-Jae Lee Полузащитник
- 6 Jae-Yong Jeong Полузащитник
- 7 Ким Инсунг Нападающий
- 34 Yong-Woo Park
- 24 Seung-Gyu Han
- 29 Yong-Jin Kim
Предыдущие игры
Сувон Блюуингз (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 13.05.2018 Сувон Блюуингз 2:0 Тэгу KЛ1
- 09.05.2018 Ульсан 1:0 Сувон Блюуингз ЛЧА
- 05.05.2018 Сеул 2:1 Сувон Блюуингз KЛ1
- 02.05.2018 Сувон Блюуингз 0:0 Ульсан KЛ1
- 29.04.2018 Чонбук Моторс 2:0 Сувон Блюуингз KЛ1
- 25.04.2018 Сувон Блюуингз 3:1 Кённам KЛ1
- 22.04.2018 Инчхон Юнайтед 2:3 Сувон Блюуингз KЛ1
- 17.04.2018 Касима Антлерс 0:1 Сувон Блюуингз ЛЧА
- 14.04.2018 Сувон Блюуингз 2:1 Санджу Сангму KЛ1
- 11.04.2018 Канвон 2:3 Сувон Блюуингз KЛ1
- 08.04.2018 Сувон Блюуингз 0:0 Сеул KЛ1
- 03.04.2018 Сувон Блюуингз 1:4 Сидней ЛЧА
- 31.03.2018 Чеджу Юнайтед 0:1 Сувон Блюуингз KЛ1
- 18.03.2018 Сувон Блюуингз 1:1 Пхохан KЛ1
- 13.03.2018 Шанхай Шэньхуа 0:2 Сувон Блюуингз ЛЧА
- 10.03.2018 Тэгу 0:2 Сувон Блюуингз KЛ1
- 07.03.2018 Сувон Блюуингз 1:1 Шанхай Шэньхуа ЛЧА
- 01.03.2018 Сувон Блюуингз 1:2 Чуннам KЛ1
- 21.02.2018 Сувон Блюуингз 1:2 Касима Антлерс ЛЧА
- 14.02.2018 Сидней 0:2 Сувон Блюуингз ЛЧА
Ульсан (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 13.05.2018 Ульсан 1:1 Кённам KЛ1
- 09.05.2018 Ульсан 1:0 Сувон Блюуингз ЛЧА
- 05.05.2018 Ульсан 2:1 Пхохан KЛ1
- 02.05.2018 Сувон Блюуингз 0:0 Ульсан KЛ1
- 28.04.2018 Ульсан 1:1 Чуннам KЛ1
- 25.04.2018 Ульсан 2:1 Инчхон Юнайтед KЛ1
- 22.04.2018 Кённам 0:0 Ульсан KЛ1
- 18.04.2018 Кавасаки Фронтале 2:2 Ульсан ЛЧА
- 14.04.2018 Ульсан 1:0 Сеул KЛ1
- 11.04.2018 Тэгу 0:2 Ульсан KЛ1
- 08.04.2018 Ульсан 3:1 Канвон KЛ1
- 04.04.2018 Ульсан 6:2 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 31.03.2018 Пхохан 2:1 Ульсан KЛ1
- 18.03.2018 Ульсан 0:1 Чеджу Юнайтед KЛ1
- 13.03.2018 Ульсан 0:1 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 10.03.2018 Ульсан 0:2 Санджу Сангму KЛ1
- 07.03.2018 Шанхай СИПГ 2:2 Ульсан ЛЧА
- 01.03.2018 Чонбук Моторс 2:0 Ульсан KЛ1
- 20.02.2018 Ульсан 2:1 Кавасаки Фронтале ЛЧА
- 13.02.2018 Мельбурн Виктори 3:3 Ульсан ЛЧА
Последние игры между собой
Сувон Блюуингз: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ульсан: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
- 09.05.2018 Ульсан 1:0 Сувон Блюуингз Лига чемпионов АФК
- 02.05.2018 Сувон Блюуингз 0:0 Ульсан K-Лига 1
- 15.10.2017 Сувон Блюуингз 2:0 Ульсан K-Лига 1
- 02.08.2017 Ульсан 1:1 Сувон Блюуингз K-Лига 1
- 01.07.2017 Ульсан 2:1 Сувон Блюуингз K-Лига 1
- 06.05.2017 Сувон Блюуингз 1:2 Ульсан K-Лига 1
- 26.10.2016 Сувон Блюуингз 3:1 Ульсан Кубок
- 10.08.2016 Сувон Блюуингз 0:0 Ульсан K-Лига 1
- 02.07.2016 Ульсан 2:1 Сувон Блюуингз K-Лига 1
- 21.05.2016 Сувон Блюуингз 2:4 Ульсан K-Лига 1
- 22.08.2015 Сувон Блюуингз 3:1 Ульсан K-Лига 1
- 01.07.2015 Сувон Блюуингз 3:1 Ульсан K-Лига 1
- 15.04.2015 Ульсан 1:1 Сувон Блюуингз K-Лига 1
- 01.11.2014 Ульсан 0:3 Сувон Блюуингз K-Лига 1
- 10.09.2014 Сувон Блюуингз 2:0 Ульсан K-Лига 1
- 09.07.2014 Сувон Блюуингз 3:2 Ульсан K-Лига 1
- 19.04.2014 Ульсан 2:2 Сувон Блюуингз K-Лига 1
- 18.11.2012 Ульсан 0:0 Сувон Блюуингз K-Лига
- 28.10.2012 Сувон Блюуингз 0:0 Ульсан K-Лига
- 05.08.2012 Ульсан 3:2 Сувон Блюуингз K-Лига
Сувон Блюуингз
Ульсан
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Второй тайм
90'
Сувон Блюуингз делает замену. Gun-Hee Kim уходит с поля, а Song-Jin Cho выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Waguininho бьет в цель!
86'
Сувон Блюуингз делает замену. Ki-Jee Lee уходит с поля, а Hyung-Jin Park выходит на его замену.
83'
Сувон Блюуингз делает замену. Дамьянович Деян уходит с поля, а Se-Jin Jeon выходит на его замену.
74'
Ульсан делает замену. Seung-Joon Kim уходит с поля, а Su-An Kim выходит на его замену.
67'
Лим Чен Ин получил желтую карточку от судьи
61'
Ульсан делает замену. Тойода Йохэй уходит с поля, а Ким Инсунг выходит на его замену.
57'
Kwang-Seon Kwak получил желтую карточку от судьи
56'
Виндбихлер Рихард получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Ульсан делает замену. Хван Иль-Су уходит с поля, а Seung-Gyu Han выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Г О О О О Л - Gun-Hee Kim бьет в цель!
26'
Г О О О О Л - Gun-Hee Kim бьет в цель!
24'
Ho-Ik Jang получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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