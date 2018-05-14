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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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2:2
Конец матча
0:1
2' ГолБунеджах Багдад
1:1
9' ГолКлаудемир де Соуза
33' Желтая карточкаХаусави Мотаз
2:1
39' ГолАсери Моханад
42' Желтая карточкаЭсса Яссер
2:2
71' ГолБунеджах Багдад
87' Желтая карточкаАсери Моханад
88' Желтая карточкаАль-Шееб Саад
90' Желтая карточкаКлаудемир де Соуза
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2'
0:1
9'
1:1
33'
39'
2:1
42'
71'
2:2
87'
88'
Состав команд
12
Исмаил
Хамид
2
Ро-Ро
16
Хухи
Буалем
96
Афиф
Акрам
Аль-Ахли Джидда 4-5-1
- Основной состав
- 33 Аль-Оваис Мохаммед Вратарь
- 21 Аль-Сахби Акиль Защитник
- 5 Миллиган Марк Защитник
- 25 Хаусави Мотаз Защитник
- 31 Аль-Харби Мансур Защитник
- 15 Saleh Al Jamaan Полузащитник
- 19 Клаудемир де Соуза Полузащитник
- 45 Асири Абдулфаттах Полузащитник
- 6 Аль-Фатил Мохаммед Полузащитник
- 7 Аль-Машер Салман Полузащитник
- 14 Асери Моханад Нападающий
- Запасные игроки
- 66 Basem Al Baqi Вратарь
- 88 Закария Момен Нападающий
- 50 Abdullah Magrshi
- 18 Ali Al Asmari
- 37 Abdullah Tarmin
- 29 Abdulrahman Ghareeb
- 27 Hamdan Al Shamrani
- Главный тренер: Гросс Кристиан
Аль-Садд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Аль-Шееб Саад Вратарь
- 12 Исмаил Хамид Защитник
- 2 Ро-Ро Защитник
- 24 Пуралиганджи Мортеза Защитник
- 14 Хассан Абделькарим Защитник
- 16 Хухи Буалем Полузащитник
- 20 Аль-Хайри Салем Полузащитник
- 3 Эсса Яссер Полузащитник
- 11 Бунеджах Багдад Нападающий
- 6 Хави Эрнандес Нападающий
- 96 Афиф Акрам Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Маджид Ибрагим Защитник
- 7 Musaab Khoder Защитник
- 5 Хамрун Жюгюрта Нападающий
- 4 Ahmed Sayyar
- 37 Ahmed Al Hamawende
- 22 Meshaal Barsham
- 99 Ali Farydon
- Главный тренер: Hussein Amotta
Предыдущие игры
Аль-Ахли Джидда (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 07.05.2018 Аль-Садд 2:1 Аль-Ахли Джидда ЛЧА
- 17.04.2018 Аль-Джазира 1:2 Аль-Ахли Джидда ЛЧА
- 12.04.2018 Аль-Ахли Джидда 1:0 Охуд ПЛ
- 07.04.2018 Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд ПЛ
- 03.04.2018 Аль-Ахли Джидда 2:0 Тракторсази ЛЧА
- 16.03.2018 Аль-Раед Бурайда 0:3 Аль-Ахли Джидда ПЛ
- 13.03.2018 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Гарафа ЛЧА
- 09.03.2018 Аль-Кадисия 0:1 Аль-Ахли Джидда ПЛ
- 05.03.2018 Аль-Гарафа 1:1 Аль-Ахли Джидда ЛЧА
- 01.03.2018 Аль-Ахли Джидда 5:1 Аль-Тавун Бурайда ПЛ
- 19.02.2018 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Джазира ЛЧА
- 16.02.2018 Аль-Файха 1:1 Аль-Ахли Джидда ПЛ
- 12.02.2018 Тракторсази 0:1 Аль-Ахли Джидда ЛЧА
- 08.02.2018 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Файзали Харма ПЛ
- 04.02.2018 Аль-Иттихад 0:0 Аль-Ахли Джидда ПЛ
- 30.01.2018 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд ПЛ
- 12.01.2018 Аль-Ахли Джидда 5:0 Аль-Батин ПЛ
- 29.12.2017 Аль-Наср Эр-Рияд 3:1 Аль-Ахли Джидда ПЛ
- 23.12.2017 Аль-Фатех 1:3 Аль-Ахли Джидда ПЛ
- 15.12.2017 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Иттифак ПЛ
Аль-Садд (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 07.05.2018 Аль-Садд 2:1 Аль-Ахли Джидда ЛЧА
- 16.04.2018 Персеполис 1:0 Аль-Садд ЛЧА
- 07.04.2018 Аль-Садд 9:1 Аль-Харитият КС
- 02.04.2018 Аль-Садд 2:1 Аль-Васль ЛЧА
- 17.03.2018 Аль-Садд 0:1 Аль-Хор КС
- 13.03.2018 Аль-Садд 4:0 Насаф ЛЧА
- 09.03.2018 Умм Салал 2:1 Аль-Садд КС
- 05.03.2018 Насаф 1:0 Аль-Садд ЛЧА
- 01.03.2018 Лехвия 4:3 Аль-Садд КС
- 25.02.2018 Аль-Садд 5:0 Аль-Ахли Доха КС
- 20.02.2018 Аль-Садд 3:1 Персеполис ЛЧА
- 17.02.2018 Аль-Садд 5:1 Аль-Араби Доха КС
- 13.02.2018 Аль-Васль 1:2 Аль-Садд ЛЧА
- 08.02.2018 Аль-Райян 0:2 Аль-Садд КС
- 03.02.2018 СК Катар 1:3 Аль-Садд КС
- 25.01.2018 Аль-Гарафа 0:4 Аль-Садд КС
- 20.01.2018 Аль-Садд 6:0 Аль-Сайлия КС
- 13.01.2018 Аль-Садд 0:0 Аль-Мархия КС
- 07.12.2017 Аль-Харитият 0:4 Аль-Садд КС
- 01.12.2017 Аль-Хор 2:3 Аль-Садд КС
Последние игры между собой
Аль-Ахли Джидда: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Аль-Садд: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
- 07.05.2018 Аль-Садд 2:1 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК
- 21.04.2015 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК
- 07.03.2015 Аль-Садд 3:3 Аль-Ахли Джидда Катар Старз
- 25.02.2015 Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК
- 22.04.2014 Аль-Садд 2:1 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК
- 12.03.2014 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Садд Лига чемпионов АФК
- 07.05.2008 Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Садд Лига Чемпионов Азии
- 12.03.2008 Аль-Садд 2:1 Аль-Ахли Джидда Лига Чемпионов Азии
Аль-Ахли Джидда
Аль-Садд
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Второй тайм
90'
Аль-Садд делает замену. Хави Эрнандес уходит с поля, а Ahmed Sayyar выходит на его замену.
90'
Аль-Садд делает замену. Исмаил Хамид уходит с поля, а Ahmed Al Hamawende выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Клаудемир де Соуза получил желтую карточку от судьи
88'
Аль-Шееб Саад получил желтую карточку от судьи
87'
Асери Моханад получил желтую карточку от судьи
86'
Хассан Абделькарим получил желтую карточку от судьи
86'
Аль-Ахли Джидда делает замену. Миллиган Марк уходит с поля, а Закария Момен выходит на его замену.
75'
Аль-Ахли Джидда делает замену. Аль-Машер Салман уходит с поля, а Abdulrahman Ghareeb выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Бунеджах Багдад бьет в цель!
65'
Аль-Садд делает замену. Афиф Акрам уходит с поля, а Хамрун Жюгюрта выходит на его замену.
58'
Аль-Ахли Джидда делает замену. Аль-Сахби Акиль уходит с поля, а Abdullah Tarmin выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Эсса Яссер получил желтую карточку от судьи
39'
Г О О О О Л - Асери Моханад бьет в цель!
33'
Хаусави Мотаз получил желтую карточку от судьи
9'
Г О О О О Л - Клаудемир де Соуза бьет в цель!
2'
Г О О О О Л - Бунеджах Багдад бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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