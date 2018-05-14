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  4. Лига чемпионов АФК
  5. 1/8 финала
Аль-Ахли Джидда
2:2
Конец матча
Аль-Садд
0'
0:1
2' Гол
Бунеджах Багдад
1:1
9' Гол
Клаудемир де Соуза
33' Желтая карточка
Хаусави Мотаз
2:1
39' Гол
Асери Моханад
42' Желтая карточка
Эсса Яссер
2:2
71' Гол
Бунеджах Багдад
87' Желтая карточка
Асери Моханад
88' Желтая карточка
Аль-Шееб Саад
90' Желтая карточка
Клаудемир де Соуза
90'+7
Второй тайм
90'
Аль-Садд делает замену. Хави Эрнандес уходит с поля, а Ahmed Sayyar выходит на его замену.
90'
Аль-Садд делает замену. Исмаил Хамид уходит с поля, а Ahmed Al Hamawende выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Клаудемир де Соуза получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
88'
Аль-Шееб Саад получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
87'
Асери Моханад получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
86'
Хассан Абделькарим получил желтую карточку от судьи
86'
Аль-Ахли Джидда делает замену. Миллиган Марк уходит с поля, а Закария Момен выходит на его замену.
75'
Аль-Ахли Джидда делает замену. Аль-Машер Салман уходит с поля, а Abdulrahman Ghareeb выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Бунеджах Багдад бьет в цель!
65'
Аль-Садд делает замену. Афиф Акрам уходит с поля, а Хамрун Жюгюрта выходит на его замену.
58'
Аль-Ахли Джидда делает замену. Аль-Сахби Акиль уходит с поля, а Abdullah Tarmin выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Эсса Яссер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Асери Моханад бьет в цель!
Желтая карточка
33'
Хаусави Мотаз получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Клаудемир де Соуза бьет в цель!
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Бунеджах Багдад бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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