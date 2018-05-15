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  4. Лига чемпионов АФК
  5. 1/8 финала
Гуанчжоу Эвергранд
2:2
Конец матча
Тяньцзинь Цюаньцзянь
0'
1:0
17' Гол
Гуларт Рикардо
1:1
19' Гол
Пато Алешандре
27' Желтая карточка
Чжи Чжэн
45' Желтая карточка
Линьпэн Чжан
2:1
48' Гол
Гуларт Рикардо
51' Желтая карточка
Бовэнь Хуан
2:2
52' Гол
Jie Wang
60' Желтая карточка
Cheng Zhang
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Тяньцзинь Цюаньцзянь делает замену. Юнпо Ван уходит с поля, а Янг Ксу выходит на его замену.
87'
Тяньцзинь Цюаньцзянь делает замену. Jie Wang уходит с поля, а Ванг Ксяолонг выходит на его замену.
81'
Тяньцзинь Цюаньцзянь делает замену. Модест Антони уходит с поля, а Yuanjie Su выходит на его замену.
77'
Гуанчжоу Эвергранд делает замену. Сюэпэн Ли уходит с поля, а Ханчао Ю выходит на его замену.
64'
Гуанчжоу Эвергранд делает замену. Бовэнь Хуан уходит с поля, а Жанг Вехжао выходит на его замену.

Желтая карточка
60'
Cheng Zhang получил желтую карточку от судьи
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Jie Wang бьет в цель!
Желтая карточка
51'
Бовэнь Хуан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Гуларт Рикардо бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Линьпэн Чжан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Чжи Чжэн получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Пато Алешандре бьет в цель!
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Гуларт Рикардо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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