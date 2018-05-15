- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
2:2
Конец матча
1:0
17' ГолГуларт Рикардо
1:1
19' ГолПато Алешандре
27' Желтая карточкаЧжи Чжэн
45' Желтая карточкаЛиньпэн Чжан
2:1
48' ГолГуларт Рикардо
51' Желтая карточкаБовэнь Хуан
2:2
52' ГолJie Wang
60' Желтая карточкаCheng Zhang
|
17'
1:0
19'
1:1
27'
45'
48'
2:1
51'
52'
2:2
60'
Состав команд
19
Чэн
Цзэн
28
Ён
Гвон
Ким
35
Сюэпэн
Ли
16
Бовэнь
Хуан
10
Чжи
Чжэн
7
Alan
VI
29
Лин
Гао
18
Cheng
Zhang
3
Jie
Wang
21
Вон
Гвон
Ген
25
Haolun
Mi
39
Юнпо
Ван
Гуанчжоу Эвергранд 4-2-3-1
- Основной состав
- 19 Чэн Цзэн Вратарь
- 5 Линьпэн Чжан Защитник
- 6 Сяотин Фэн Защитник
- 28 Ён Гвон Ким Защитник
- 35 Сюэпэн Ли Защитник
- 16 Бовэнь Хуан Полузащитник
- 10 Чжи Чжэн Полузащитник
- 8 Гудель Неманья Полузащитник
- 11 Гуларт Рикардо Полузащитник
- 7 Alan VI Полузащитник
- 29 Лин Гао Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Dianzuo Liu Вратарь
- 23 Ханьвэнь Дэн Защитник
- 21 Chenglin Zhang Защитник
- 27 Лун Чжэн Полузащитник
- 20 Ханчао Ю Полузащитник
- 2 Ляо Лишэн Полузащитник
- 15 Wenzhao Zhang Полузащитник
- Главный тренер: Fabio Cannavaro
Тяньцзинь Цюаньцзянь 5-4-1
- Основной состав
- 1 Lu Zhang II Вратарь
- 18 Cheng Zhang Защитник
- 4 Liu Yiming Защитник
- 3 Jie Wang Защитник
- 21 Вон Гвон Ген Защитник
- 25 Haolun Mi Защитник
- 39 Юнпо Ван Полузащитник
- 7 Сюйжи Чжао Полузащитник
- 28 Витсель Аксель Полузащитник
- 10 Пато Алешандре Полузащитник
- 27 Модест Антони Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Shuai Pei Полузащитник
- 19 Xiaolong Wang Полузащитник
- 9 Xu Yang I
- 32 Qibin Sun
- 33 Jinzhao Chu
- 17 Yuanjie Su
- 26 Yi Liu
- Главный тренер: Соуза Паулу
Предыдущие игры
Гуанчжоу Эвергранд (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 12.05.2018 Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэбей Форчун С
- 08.05.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:0 Гуанчжоу Эвергранд ЛЧА
- 05.05.2018 Далянь Эйрбин 3:0 Гуанчжоу Эвергранд С
- 02.05.2018 Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуйчжоу Чжичэн К
- 28.04.2018 Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Цзянсу Сунин С
- 25.04.2018 Иньчуань Хеланьшань 0:1 Гуанчжоу Эвергранд К
- 22.04.2018 Бэйцзин Гоань 2:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 17.04.2018 Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Серезо Осака ЛЧА
- 13.04.2018 Шанхай Шэньхуа 2:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 08.04.2018 Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Лунэн С
- 03.04.2018 Бурирам Юнайтед 1:1 Гуанчжоу Эвергранд ЛЧА
- 30.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:1 Гуанчжоу Эвергранд С
- 18.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэнань Цзянье С
- 14.03.2018 Чеджу Юнайтед 0:2 Гуанчжоу Эвергранд ЛЧА
- 09.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Чанчунь Ятай С
- 06.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 5:3 Чеджу Юнайтед ЛЧА
- 02.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 4:5 Гуанчжоу Фули С
- 26.02.2018 Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шанхай Шэньхуа С
- 21.02.2018 Серезо Осака 0:0 Гуанчжоу Эвергранд ЛЧА
- 14.02.2018 Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Бурирам Юнайтед ЛЧА
Тяньцзинь Цюаньцзянь (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 12.05.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:1 Шаньдун Лунэн С
- 08.05.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:0 Гуанчжоу Эвергранд ЛЧА
- 05.05.2018 Чуньцинь Лифан 0:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 01.05.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:2 Цзянсу Сунин К
- 28.04.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:3 Хэбей Форчун С
- 24.04.2018 Далянь Боян 0:3 Тяньцзинь Цюаньцзянь К
- 22.04.2018 Далянь Эйрбин 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 18.04.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:2 Касива Рейсол ЛЧА
- 13.04.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:1 Цзянсу Сунин С
- 08.04.2018 Гуйчжоу Чжичэн 0:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 04.04.2018 Китчи 0:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 30.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:1 Гуанчжоу Эвергранд С
- 18.03.2018 Тяньцзинь Тэда 3:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 14.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 4:2 Чонбук Моторс ЛЧА
- 10.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:2 Бэйцзин Женьхэ С
- 06.03.2018 Чонбук Моторс 6:3 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 02.03.2018 Хэнань Цзянье 0:4 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 20.02.2018 Касива Рейсол 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 13.02.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Китчи ЛЧА
- 30.01.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:0 Серес ЛЧА(
Последние игры между собой
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Тяньцзинь Цюаньцзянь: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
- 08.05.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Лига чемпионов АФК
- 30.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
- 04.11.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь Суперлига
- 02.07.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 4:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
Гуанчжоу Эвергранд
Тяньцзинь Цюаньцзянь
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Тяньцзинь Цюаньцзянь делает замену. Юнпо Ван уходит с поля, а Янг Ксу выходит на его замену.
87'
Тяньцзинь Цюаньцзянь делает замену. Jie Wang уходит с поля, а Ванг Ксяолонг выходит на его замену.
81'
Тяньцзинь Цюаньцзянь делает замену. Модест Антони уходит с поля, а Yuanjie Su выходит на его замену.
77'
Гуанчжоу Эвергранд делает замену. Сюэпэн Ли уходит с поля, а Ханчао Ю выходит на его замену.
64'
Гуанчжоу Эвергранд делает замену. Бовэнь Хуан уходит с поля, а Жанг Вехжао выходит на его замену.
60'
Cheng Zhang получил желтую карточку от судьи
52'
Г О О О О Л - Jie Wang бьет в цель!
51'
Бовэнь Хуан получил желтую карточку от судьи
48'
Г О О О О Л - Гуларт Рикардо бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Линьпэн Чжан получил желтую карточку от судьи
27'
Чжи Чжэн получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Пато Алешандре бьет в цель!
17'
Г О О О О Л - Гуларт Рикардо бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация