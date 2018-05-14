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  4. Лига чемпионов АФК
  5. 1/8 финала
Персеполис
2:1
Конец матча
Аль-Джазира
0'
45' Желтая карточка
Махини Хоссейн
48' Желтая карточка
Siamak Nemati
60' Желтая карточка
Farshad Ahmadzadeh
1:0
64' Гол
Ahmed Nourollahi
1:1
70' Гол
Ромариньо Рикардо
2:1
90' Гол
Хоссейни Джаляль
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Хоссейни Джаляль бьет в цель!
89'
Аль-Джазира делает замену. Mohamed Jamal уходит с поля, а Harib Al Saadi выходит на его замену.
85'
Персеполис делает замену. Farshad Ahmadzadeh уходит с поля, а Ali Mosleh выходит на его замену.
77'
Персеполис делает замену. Амири Вахид уходит с поля, а Bashar Resan выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Ромариньо Рикардо бьет в цель!

68'
Аль-Джазира делает замену. Фаузи Мохамед уходит с поля, а Аль-Аттас Ахмед выходит на его замену.
66'
Персеполис делает замену. Siamak Nemati уходит с поля, а Godwin Mensha выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Ahmed Nourollahi бьет в цель!
Желтая карточка
60'
Farshad Ahmadzadeh получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Siamak Nemati получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Махини Хоссейн получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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