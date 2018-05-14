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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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2:1
Конец матча
45' Желтая карточкаМахини Хоссейн
48' Желтая карточкаSiamak Nemati
60' Желтая карточкаFarshad Ahmadzadeh
1:0
64' ГолAhmed Nourollahi
1:1
70' ГолРомариньо Рикардо
2:1
90' ГолХоссейни Джаляль
|
45'
48'
64'
1:0
70'
1:1
90'
2:1
Состав команд
19
Амири
Вахид
Персеполис 4-4-2
- Основной состав
- 1 Бейранванд Алиреза Вратарь
- 13 Махини Хоссейн Защитник
- 3 Shoja Khalilzadeh Защитник
- 4 Хоссейни Джаляль Защитник
- 2 Sadegh Moharrami Защитник
- 15 Ансари Мохаммад Полузащитник
- 8 Ahmed Nourollahi Полузащитник
- 10 Farshad Ahmadzadeh Полузащитник
- 19 Амири Вахид Полузащитник
- 88 Siamak Nemati Нападающий
- 70 Ali Alipourghara Нападающий
- Запасные игроки
- 44 Радошевич Божидар Вратарь
- 5 Ресан Башар Защитник
- 77 Mohsen Mosalman Полузащитник
- 11 Камябиниа Камаледдин Полузащитник
- 90 Godwin Mensha Нападающий
- 21 Adam Hemati
- 69 Ali Mosleh
- Главный тренер: Ali Daei
Аль-Джазира 4-4-2
- Основной состав
- 1 Хасеиф Али Вратарь
- 2 Фаузи Мохамед Защитник
- 40 Аль-Аттас Мохамед Защитник
- 13 Аль-Мусалами Мухаммед Защитник
- 5 Фаез Мусаллем Защитник
- 10 Буссуфа Мубарак Полузащитник
- 12 Обаид Салим Полузащитник
- 50 Mohamed Jamal III Полузащитник
- 51 Альхаммади Халифа Полузащитник
- 31 Ромариньо Рикардо Нападающий
- 7 Мабхут Али Нападающий
- Запасные игроки
- 56 Аль-Амери Абдулрахман Вратарь
- 3 Алиди Салем Защитник
- 21 Ягуб Юсеф Полузащитник
- 80 Али-Ибрагим Салим Нападающий
- 70 Аль-Аттас Ахмед Нападающий
- 29 Zayed Alameri
- 23 Harib Al Saadi
- Главный тренер: Тен Кате Хенк
Предыдущие игры
Персеполис (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 07.05.2018 Аль-Джазира 3:2 Персеполис ЛЧА
- 27.04.2018 Персеполис 3:0 Сепидруд Рашт ПГПЛ
- 22.04.2018 Зобахан 2:1 Персеполис ПГПЛ
- 16.04.2018 Персеполис 1:0 Аль-Садд ЛЧА
- 11.04.2018 Персеполис 1:1 Парс Джем Бушир ПГПЛ
- 07.04.2018 Падиде 0:1 Персеполис ПГПЛ
- 02.04.2018 Насаф 0:0 Персеполис ЛЧА
- 29.03.2018 Персеполис 1:2 Сайпа ПГПЛ
- 13.03.2018 Аль-Васль 0:1 Персеполис ЛЧА
- 05.03.2018 Персеполис 2:0 Аль-Васль ЛЧА
- 01.03.2018 Эстегляль Тегеран 1:0 Персеполис ПГПЛ
- 24.02.2018 Персеполис 1:0 Эстегляль Хузестан ПГПЛ
- 20.02.2018 Аль-Садд 3:1 Персеполис ЛЧА
- 13.02.2018 Персеполис 3:0 Насаф ЛЧА
- 07.02.2018 Санат Нафт 0:3 Персеполис ПГПЛ
- 02.02.2018 Персеполис 2:0 Сепахан ПГПЛ
- 26.01.2018 Пайкан 1:3 Персеполис ПГПЛ
- 18.01.2018 Персеполис 1:1 Гостареш Фулад ПГПЛ
- 12.01.2018 Сиах Джамеган 0:1 Персеполис ПГПЛ
- 05.01.2018 Персеполис 0:0 Нафт Тегеран ПГПЛ
Аль-Джазира (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 11.05.2018 Аль-Джазира 0:4 Аль-Вехдат ПЛ
- 07.05.2018 Аль-Джазира 1:1 Аль-Файсали Амман КАК
- 07.05.2018 Аль-Джазира 3:2 Персеполис ЛЧА
- 03.05.2018 Аль-Джазира 1:0 Тхат Рас ПЛ
- 29.04.2018 Аль-Вахда 4:1 Аль-Джазира АГЛ
- 28.04.2018 Аль-Ярмук 0:4 Аль-Джазира ПЛ
- 24.04.2018 Малькия 1:2 Аль-Джазира КАК
- 21.04.2018 Аль-Джазира 3:1 Аль-Шарджа АГЛ
- 17.04.2018 Аль-Джазира 1:2 Аль-Ахли Джидда ЛЧА
- 10.04.2018 Аль-Джазира 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия КАК
- 07.04.2018 Эмирейтс 1:0 Аль-Джазира АГЛ
- 03.04.2018 Аль-Гарафа 2:3 Аль-Джазира ЛЧА
- 02.04.2018 Аль-Ахли Амман 0:0 Аль-Джазира ПЛ
- 17.03.2018 Акаба 3:2 Аль-Джазира ПЛ
- 17.03.2018 Аль-Джазира 2:3 Аль-Айн АГЛ
- 13.03.2018 Аль-Джазира 4:0 Аль-Сувейк КАК
- 13.03.2018 Тракторсази 1:1 Аль-Джазира ЛЧА
- 09.03.2018 Аль-Джазира 4:1 Маншеят ПЛ
- 05.03.2018 Аль-Джазира 0:0 Тракторсази ЛЧА
- 05.03.2018 Аль-Сувейк 2:3 Аль-Джазира КАК
Последние игры между собой
Персеполис
Аль-Джазира
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
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3 Жёлтые карточки 0
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0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Хоссейни Джаляль бьет в цель!
89'
Аль-Джазира делает замену. Mohamed Jamal уходит с поля, а Harib Al Saadi выходит на его замену.
85'
Персеполис делает замену. Farshad Ahmadzadeh уходит с поля, а Ali Mosleh выходит на его замену.
77'
Персеполис делает замену. Амири Вахид уходит с поля, а Bashar Resan выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Ромариньо Рикардо бьет в цель!
68'
Аль-Джазира делает замену. Фаузи Мохамед уходит с поля, а Аль-Аттас Ахмед выходит на его замену.
66'
Персеполис делает замену. Siamak Nemati уходит с поля, а Godwin Mensha выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Ahmed Nourollahi бьет в цель!
60'
Farshad Ahmadzadeh получил желтую карточку от судьи
48'
Siamak Nemati получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Махини Хоссейн получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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