Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Манчестер Юнайтед

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Уэмбли
Позже
Предыдущие игры
Челси (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 13.05.2018 Ньюкасл 3:0 Челси ПЛ
- 09.05.2018 Челси 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 06.05.2018 Челси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 28.04.2018 Суонси 0:1 Челси ПЛ
- 22.04.2018 Челси 2:0 Саутгемптон К
- 19.04.2018 Бёрнли 1:2 Челси ПЛ
- 14.04.2018 Саутгемптон 2:3 Челси ПЛ
- 08.04.2018 Челси 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 01.04.2018 Челси 1:3 Тоттенхэм ПЛ
- 18.03.2018 Лестер 1:2 Челси К
- 14.03.2018 Барселона 3:0 Челси ЛЧ
- 10.03.2018 Челси 2:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 04.03.2018 Манчестер Сити 1:0 Челси ПЛ
- 25.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси ПЛ
- 20.02.2018 Челси 1:1 Барселона ЛЧ
- 16.02.2018 Челси 4:0 Халл Сити К
- 12.02.2018 Челси 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 05.02.2018 Уотфорд 4:1 Челси ПЛ
- 31.01.2018 Челси 0:3 Борнмут ПЛ
- 28.01.2018 Челси 3:0 Ньюкасл К
Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 13.05.2018 Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд ПЛ
- 10.05.2018 Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 04.05.2018 Брайтон 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 29.04.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал ПЛ
- 21.04.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм К
- 18.04.2018 Борнмут 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 15.04.2018 Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Бромвич ПЛ
- 07.04.2018 Манчестер Сити 2:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Суонси ПЛ
- 17.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Брайтон К
- 13.03.2018 Манчестер Юнайтед 1:2 Севилья ЛЧ
- 10.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль ПЛ
- 05.03.2018 Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси ПЛ
- 21.02.2018 Севилья 0:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 17.02.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Манчестер Юнайтед К
- 11.02.2018 Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 03.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 26.01.2018 Йовил Таун 0:4 Манчестер Юнайтед К
Последние игры между собой
Челси: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Манчестер Юнайтед: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
- 25.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси Премьер-лига
- 05.11.2017 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 16.04.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Челси Премьер-лига
- 13.03.2017 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок
- 23.10.2016 Челси 4:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 07.02.2016 Челси 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 28.12.2015 Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига
- 18.04.2015 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 26.10.2014 Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Премьер-лига
- 19.01.2014 Челси 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 26.08.2013 Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига
- 05.05.2013 Манчестер Юнайтед 0:1 Челси Премьер-лига
- 01.04.2013 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок
- 10.03.2013 Манчестер Юнайтед 2:2 Челси Кубок
- 31.10.2012 Челси 5:4 Манчестер Юнайтед Кубок лиги
- 28.10.2012 Челси 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 05.02.2012 Челси 3:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 18.09.2011 Манчестер Юнайтед 3:1 Челси Премьер-лига
- 08.05.2011 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси Премьер-лига
- 12.04.2011 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси Лига чемпионов
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 Челси
0 Манчестер Юнайтед
-
Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Манчестер ЮнайтедДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 50 минут, которая состоится 19.05.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Челси - Манчестер Юнайтед
Челси
50.5% (47)
Ничья:
29% (27)
Манчестер Юнайтед
20.4% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Челси:
33.3% (31)
1:1 Ничья:
20.4% (19)
1:0 Челси:
14% (13)
1:2 Манчестер Юнайтед:
12.9% (12)
2:2 Ничья:
6.5% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация