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Челси
 
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Манчестер Юнайтед
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Манчестер Юнайтед

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 50 минут, которая состоится 19.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Челси - Манчестер Юнайтед
Челси
50.5% (47)
Ничья:
29% (27)
Манчестер Юнайтед
20.4% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
33.3% (31)
Ничья:
20.4% (19)
Челси:
14% (13)
Манчестер Юнайтед:
12.9% (12)
Ничья:
6.5% (6)
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