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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 11432
Митьюлланд
1:0
Конец матча
Хорсенс
0'
34' Желтая карточка
Квист Миккель
44' Желтая карточка
Alexander Ludwig II
1:0
59' Гол
Хенде Марк-Даль
90'+4
Второй тайм
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 11432 болельщиков
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Митьюлланд вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
94'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

94'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
94'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Bjarke Jacobsen
94'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Тактическая замена. Спарв Тим уходит с поля и его заменяет Джанус Драчманн
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Rune Frantsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Frank Onyeka
92'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
91'
Александр Людвиг выбил мяч подальше от ворот.
91'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
91'
Шанс! Йонас Торсен из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
90'
Oliver Drost из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
90'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс делает пас партнеру.
Офсайд
89'
Борринг Йонас из команды Хорсенс в офсайде
89'
Удар от ворот произведет Хорсенс
89'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
88'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
88'
Александр Людвиг коснулся мяча рукой.
88'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
87'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Frank Onyeka из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Bjarke Jacobsen
86'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
85'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Rune Frantsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
85'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
84'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Frank Onyeka
83'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
83'
ШАНС! Александр Людвиг нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
83'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Ayo Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
82'
Oliver Drost из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Тактическая замена. Ханссон Халлюр уходит с поля и его заменяет Борринг Йонас
80'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
80'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
79'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
78'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Oliver Drost из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
78'
Marcus Bobjerg взял и забрал мяч на выходе
78'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Хенде Марк-Даль нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Delphin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Довбик Артём из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
77'
Rune Frantsen наказан за толчок Хенде Марк-Даль
76'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
76'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Bjarke Jacobsen
75'
Marcus Bobjerg взял и забрал мяч на выходе
75'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
75'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
74'
Rune Frantsen из команды Хорсенс навешивает в штрафную с рикошетом.
74'
Удар от ворот произведет Хорсенс
74'
Довбик Артём из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
73'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
73'
Bjarke Jacobsen выбил мяч подальше от ворот.
72'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
72'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
72'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
72'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Oliver Drost из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
71'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
71'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
71'
Отличный пас сделал Андерсен Мадс из команды Хорсенс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
70'
Rune Frantsen из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
68'
Delphin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Викхейм Густав из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Андерсен Мадс
Фол, нарушение
66'
Томас Кортегаард наказан за толчок Довбик Артём
65'
Удар от ворот произведет Хорсенс
65'
Тактическая замена. Финнбогасон Къяртан уходит с поля и его заменяет Oliver Drost
65'
Тактическая замена. Mikkel Qvist уходит с поля и его заменяет Томас Кортегаард
65'
Тактическая замена. Дуэлунд Миккель уходит с поля и его заменяет Довбик Артём
64'
Шанс! Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
Угловой
64'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
64'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
63'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
63'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Йонас Торсен из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
62'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
61'
Шанс! Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
61'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
61'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
59'
Онуачу Пол сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Хенде Марк-Даль классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
59'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
58'
Ayo Simon Okosun наказан за толчок Корчмар Жолт
57'
Удар от ворот произведет Хорсенс
57'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Mikkel Qvist
56'
Ayo Simon Okosun нанес удар головой, но Хансен Йеспер спокойно отбил мяч.
55'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Офсайд
55'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд в офсайде
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
54'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
54'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Офсайд
53'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
52'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
52'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Удар от ворот произведет Хорсенс
51'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
51'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс играет слишком грубо. Поульсен Якоб оказался на газоне.
50'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
50'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Андерсен Мадс из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Хенде Марк-Даль
48'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
48'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
47'
Йонас Торсен из команды Хорсенс толкнул локтем оппонента. Это Святченко Эрик заработал фол
47'
Rune Frantsen из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
47'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Удар от ворот произведет Хорсенс
45'
Шанс! Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
45'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
44'
Александр Людвиг - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
44'
Александр Людвиг из команды Хорсенс играет слишком грубо. Онуачу Пол оказался на газоне.
44'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
43'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Финнбогасон Къяртан оказался на газоне.
42'
Опасность предотвращена - Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
42'
Отличные скиллы показывает Дуэлунд Миккель, обводя своих соперников
41'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
40'
Йонас Торсен из команды Хорсенс играет слишком грубо. Святченко Эрик оказался на газоне.
40'
Удар от ворот произведет Хорсенс
40'
Шанс! Онуачу Пол из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
40'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
39'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
38'
Удар от ворот произведет Хорсенс
38'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
37'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс играет слишком грубо. Корчмар Жолт оказался на газоне.
35'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
35'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
34'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
34'
Mikkel Qvist сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
34'
Mikkel Qvist наказан за толчок Дуэлунд Миккель
33'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
33'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
33'
Ханссон Халлюр нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
33'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
32'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Финнбогасон Къяртан оказался на газоне.
32'
Rune Frantsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
Угловой
31'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
31'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
29'
Delphin Tshiembe наказан за толчок Корчмар Жолт
29'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
Удар от ворот произведет Хорсенс
28'
Поульсен Якоб решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
27'
Отличные скиллы показывает Дуэлунд Миккель, обводя своих соперников
Офсайд
26'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс в офсайде
26'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
26'
Финнбогасон Къяртан наказан за толчок Корчмар Жолт
25'
Rune Frantsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
25'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
24'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
24'
Bjarke Jacobsen выбил мяч подальше от ворот.
23'
Ayo Simon Okosun выбил мяч подальше от ворот.
23'
Ayo Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
22'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Судья свистит. Финнбогасон Къяртан атаковал сзади соперника. Это Святченко Эрик заработал своей команде штрафной
20'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
20'
Александр Людвиг выбил мяч подальше от ворот.
19'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
19'
Marcus Bobjerg взял и забрал мяч на выходе
19'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
18'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
17'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
15'
Mikkel Qvist наказан за толчок Тюкосен Мадс
Фол, нарушение
15'
Судья свистит. Андерсен Мадс атаковал сзади соперника. Это Тюкосен Мадс заработал своей команде штрафной
15'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
Удар от ворот произведет Хорсенс
14'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
14'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
Угловой
14'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
13'
Александр Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Отличные скиллы показывает Викхейм Густав, обводя своих соперников
13'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
Удар от ворот произведет Хорсенс
Фол, нарушение
12'
Ayo Simon Okosun наказан за толчок Спарв Тим
11'
Ayo Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Тюкосен Мадс выбил мяч подальше от ворот.
10'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
10'
Опасность предотвращена - Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
10'
Отличные скиллы показывает Ханссон Халлюр, обводя своих соперников
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Йонас Торсен
8'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Удар от ворот произведет Хорсенс
7'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
7'
Александр Людвиг бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
7'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
6'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Mikkel Qvist
5'
Удар от ворот произведет Хорсенс
5'
Шанс! Спарв Тим из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
5'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
Угловой
5'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
5'
Rune Frantsen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
4'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
4'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
4'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Александр Людвиг из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
4'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Александр Людвиг из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
3'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
Marcus Bobjerg взял и забрал мяч на выходе
2'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Александр Людвиг из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Онуачу Пол
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хорсенс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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