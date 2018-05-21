Стадион: МСХ Арена Зрители: 11432
1:0
Конец матча
34' Желтая карточкаКвист Миккель
44' Желтая карточкаAlexander Ludwig II
1:0
59' ГолХенде Марк-Даль
Второй тайм
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 11432 болельщиков
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Митьюлланд вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
94'
94'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
94'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
94'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Bjarke Jacobsen
94'
93'
93'
Тактическая замена. Спарв Тим уходит с поля и его заменяет Джанус Драчманн
92'
Судья сигнализирует, что Rune Frantsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Frank Onyeka
92'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
91'
Александр Людвиг выбил мяч подальше от ворот.
91'
91'
Шанс! Йонас Торсен из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
90'
Oliver Drost из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
90'
90'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс делает пас партнеру.
89'
Борринг Йонас из команды Хорсенс в офсайде
89'
89'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
88'
88'
Александр Людвиг коснулся мяча рукой.
88'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
87'
87'
87'
Судья сигнализирует, что Frank Onyeka из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Bjarke Jacobsen
86'
85'
85'
Rune Frantsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
85'
84'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
84'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Frank Onyeka
83'
83'
ШАНС! Александр Людвиг нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
83'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
82'
82'
Oliver Drost из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
81'
81'
Тактическая замена. Ханссон Халлюр уходит с поля и его заменяет Борринг Йонас
80'
80'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
80'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
79'
79'
79'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
78'
78'
Oliver Drost из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
78'
78'
77'
Хенде Марк-Даль нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Delphin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Довбик Артём из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
77'
Rune Frantsen наказан за толчок Хенде Марк-Даль
76'
76'
76'
76'
75'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Bjarke Jacobsen
75'
75'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
75'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
75'
74'
Rune Frantsen из команды Хорсенс навешивает в штрафную с рикошетом.
74'
74'
Довбик Артём из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
73'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
73'
Bjarke Jacobsen выбил мяч подальше от ворот.
72'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
72'
72'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
72'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Oliver Drost из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
71'
71'
71'
Отличный пас сделал Андерсен Мадс из команды Хорсенс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
70'
Rune Frantsen из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
68'
Delphin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
66'
Судья сигнализирует, что Викхейм Густав из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Андерсен Мадс
66'
Томас Кортегаард наказан за толчок Довбик Артём
65'
65'
Тактическая замена. Финнбогасон Къяртан уходит с поля и его заменяет Oliver Drost
65'
Тактическая замена. Mikkel Qvist уходит с поля и его заменяет Томас Кортегаард
65'
Тактическая замена. Дуэлунд Миккель уходит с поля и его заменяет Довбик Артём
64'
Шанс! Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
64'
64'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
63'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
63'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
62'
Судья сигнализирует, что Йонас Торсен из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
62'
61'
61'
Шанс! Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
61'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
61'
61'
59'
Онуачу Пол сделал результативную передачу.
59'
Г О О О О Л - Хенде Марк-Даль классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
59'
58'
Ayo Simon Okosun наказан за толчок Корчмар Жолт
57'
57'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
56'
Судья сигнализирует, что Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Mikkel Qvist
56'
Ayo Simon Okosun нанес удар головой, но Хансен Йеспер спокойно отбил мяч.
55'
55'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд в офсайде
55'
Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
54'
54'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
54'
53'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
52'
52'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
51'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
51'
50'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс играет слишком грубо. Поульсен Якоб оказался на газоне.
50'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
50'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
49'
Судья сигнализирует, что Андерсен Мадс из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Хенде Марк-Даль
48'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
48'
47'
Йонас Торсен из команды Хорсенс толкнул локтем оппонента. Это Святченко Эрик заработал фол
47'
Rune Frantsen из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
47'
47'
46'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
45'
Шанс! Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
45'
44'
Александр Людвиг - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
44'
Александр Людвиг из команды Хорсенс играет слишком грубо. Онуачу Пол оказался на газоне.
44'
44'
43'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Финнбогасон Къяртан оказался на газоне.
42'
Опасность предотвращена - Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
42'
Отличные скиллы показывает Дуэлунд Миккель, обводя своих соперников
41'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Йонас Торсен из команды Хорсенс играет слишком грубо. Святченко Эрик оказался на газоне.
40'
40'
Шанс! Онуачу Пол из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
40'
39'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
38'
38'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
37'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс играет слишком грубо. Корчмар Жолт оказался на газоне.
35'
35'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
35'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
34'
34'
Mikkel Qvist сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
34'
Mikkel Qvist наказан за толчок Дуэлунд Миккель
33'
33'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
33'
Ханссон Халлюр нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
33'
32'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Финнбогасон Къяртан оказался на газоне.
32'
Rune Frantsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
31'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
31'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
29'
Delphin Tshiembe наказан за толчок Корчмар Жолт
29'
29'
28'
28'
Поульсен Якоб решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
27'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
27'
Отличные скиллы показывает Дуэлунд Миккель, обводя своих соперников
26'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс в офсайде
26'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
26'
Финнбогасон Къяртан наказан за толчок Корчмар Жолт
25'
Rune Frantsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
25'
25'
24'
24'
Bjarke Jacobsen выбил мяч подальше от ворот.
23'
Ayo Simon Okosun выбил мяч подальше от ворот.
23'
23'
22'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
22'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
21'
Судья свистит. Финнбогасон Къяртан атаковал сзади соперника. Это Святченко Эрик заработал своей команде штрафной
20'
20'
Александр Людвиг выбил мяч подальше от ворот.
19'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
19'
19'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
18'
18'
17'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
16'
15'
Mikkel Qvist наказан за толчок Тюкосен Мадс
15'
Судья свистит. Андерсен Мадс атаковал сзади соперника. Это Тюкосен Мадс заработал своей команде штрафной
15'
14'
14'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
14'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
14'
13'
Александр Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Отличные скиллы показывает Викхейм Густав, обводя своих соперников
13'
13'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
12'
Ayo Simon Okosun наказан за толчок Спарв Тим
11'
11'
Тюкосен Мадс выбил мяч подальше от ворот.
10'
10'
Опасность предотвращена - Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
10'
Отличные скиллы показывает Ханссон Халлюр, обводя своих соперников
9'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Йонас Торсен
8'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
7'
7'
Александр Людвиг бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
7'
7'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
6'
6'
Судья сигнализирует, что Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Mikkel Qvist
5'
5'
Шанс! Спарв Тим из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
5'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
5'
5'
Rune Frantsen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
4'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
4'
4'
4'
Александр Людвиг из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
4'
3'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Александр Людвиг из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
3'
3'
2'
2'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
2'
Судья сигнализирует, что Александр Людвиг из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Онуачу Пол
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хорсенс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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