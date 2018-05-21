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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Сёр Арена Зрители: 3500
1:0
Конец матча
1:0
7' ГолБёруфсен Эспен
45' Желтая карточкаИсидоро Хосе
67' Желтая карточкаJens Hauge
76' Желтая карточкаЛав Дэмион
80' Желтая карточкаХурадо Хосе
87' Желтая карточкаФиннбогасон Кристьян Флоки
90' Желтая карточкаДоймеланд Йонас
90' Желтая карточкаTobias Christensen II
90' Желтая карточкаPhilip Zinckernagel
90' Желтая карточкаОпсет Кристиан
|
7'
1:0
45'
67'
76'
80'
90'
90'
Состав команд
27
Eirik
Wichne
31
Лав
Дэмион
18
Isaac
Twum
25
Рикардо
II
17
Исидоро
Хосе
10
Хурадо
Хосе
20
Amor
Layoni
Старт 4-3-3
- Основной состав
- 26 Доймеланд Йонас Вратарь
- 27 Eirik Wichne Защитник
- 31 Лав Дэмион Защитник
- 6 Simon Andreas Larsen I Защитник
- 2 Кёкк Эллиот Защитник
- 19 Скаанес Каспер Полузащитник
- 4 Aremu Afeez Полузащитник
- 18 Isaac Twum Полузащитник
- 10 Tobias Christensen II Нападающий
- 22 Финнбогасон Кристьян Флоки Нападающий
- 14 Бёруфсен Эспен Нападающий
- Запасные игроки
- 45 Benjamin Boujar Вратарь
- 15 Henrik Robstad Защитник
- 20 Mathias Bringaker Нападающий
- 11 Сигурдарсон Арон Нападающий
- 7 Kevin Kabran Нападающий
- 21 Niklas Sandberg I
- 5 Adnan Hadzic III
- Главный тренер: Mark Dempsey
Будё-Глимт 4-3-3
- Основной состав
- 25 Рикардо II Вратарь
- 17 Исидоро Хосе Защитник
- 4 Martin Bjoernbak Защитник
- 2 Marius Lode Защитник
- 3 Юнассен Эмиль Защитник
- 14 Ulrik Saltnes Полузащитник
- 10 Хурадо Хосе Полузащитник
- 19 Philip Zinckernagel Полузащитник
- 20 Amor Layoni Нападающий
- 22 Опсет Кристиан Нападающий
- 30 Trond Olsen II Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Patrick Berg Полузащитник
- 21 Geir Andre Herrem Нападающий
- 11 Jens Hauge Нападающий
- 7 Драге Томас Нападающий
- 5 Thomas Jacobsen I
- 26 Haakon Evjen
- 12 Попович Зоран
- Главный тренер: Kjetil Knutsen
Предыдущие игры
Старт (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 16.05.2018 Сарпсборг-08 4:0 Старт Т
- 12.05.2018 Старт 0:1 Бранн Т
- 09.05.2018 Эгерсунд 0:1 Старт К
- 06.05.2018 Одд 3:0 Старт Т
- 02.05.2018 Арендал 0:3 Старт К
- 29.04.2018 Старт 0:1 Хёугесунн Т
- 25.04.2018 Стабек 1:1 Старт Т
- 22.04.2018 Русенборг 2:0 Старт Т
- 18.04.2018 Вигёр 1:8 Старт К
- 14.04.2018 Старт 1:6 Волеренга Т
- 09.04.2018 Лиллестрём 1:0 Старт Т
- 02.04.2018 Старт 1:4 Саннефьёрд Т
- 24.03.2018 Старт 3:1 Викинг ТМК
- 11.03.2018 Старт 4:1 Тромсё Т
- 03.03.2018 Волеренга 2:1 Старт ТМК
- 25.02.2018 Старт 0:1 Будё-Глимт ТМК
- 21.02.2018 Олесунн 0:0 Старт ТМК
- 16.02.2018 Старт 5:0 Арендал ТМК
- 09.02.2018 Старт 1:2 Саннефьёрд ТМК
- 03.02.2018 Старт 2:1 Хёугесунн ТМК
Будё-Глимт (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 16.05.2018 Будё-Глимт 0:1 Тромсё Т
- 13.05.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт Т
- 09.05.2018 Мьёльнер 1:2 Будё-Глимт К
- 06.05.2018 Будё-Глимт 2:2 Стрёмсгодсет Т
- 02.05.2018 Харстад 2:5 Будё-Глимт К
- 29.04.2018 Сарпсборг-08 0:0 Будё-Глимт Т
- 22.04.2018 Кристиансунд 1:1 Будё-Глимт Т
- 19.04.2018 Мельбу 1:4 Будё-Глимт К
- 16.04.2018 Будё-Глимт 0:1 Русенборг Т
- 08.04.2018 Одд 1:0 Будё-Глимт Т
- 02.04.2018 Будё-Глимт 0:3 Хёугесунн Т
- 23.03.2018 Будё-Глимт 3:0 Олесунн ТМК
- 18.03.2018 Бранн 2:0 Будё-Глимт Т
- 11.03.2018 Будё-Глимт 3:1 Лиллестрём Т
- 04.03.2018 Будё-Глимт 4:1 Тромсё ТМК
- 25.02.2018 Старт 0:1 Будё-Глимт ТМК
- 21.02.2018 Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд ТМК
- 10.02.2018 Юргорден 3:1 Будё-Глимт ТМК
- 02.02.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт ТМК
- 26.01.2018 Стрёмсгодсет 2:1 Будё-Глимт ТМК
Последние игры между собой
Старт: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Будё-Глимт: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
- 25.02.2018 Старт 0:1 Будё-Глимт Товарищеские матчи. Клубы
- 12.09.2017 Старт 2:2 Будё-Глимт Первый дивизион
- 02.05.2017 Будё-Глимт 3:2 Старт Первый дивизион
- 28.08.2016 Будё-Глимт 2:0 Старт Типпелиген
- 08.07.2016 Старт 1:4 Будё-Глимт Типпелиген
- 29.01.2016 Будё-Глимт 2:0 Старт Товарищеские матчи. Клубы
- 09.08.2015 Будё-Глимт 5:1 Старт Типпелиген
- 13.05.2015 Старт 1:1 Будё-Глимт Типпелиген
- 22.03.2015 Старт 6:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи. Клубы
- 22.03.2015 Старт 6:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи. Сборные
- 19.07.2014 Старт 2:1 Будё-Глимт Типпелиген
- 20.05.2014 Будё-Глимт 2:1 Старт Типпелиген
- 07.02.2014 Старт 1:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи. Сборные
- 28.10.2012 Будё-Глимт 5:0 Старт Первый дивизион
- 28.05.2012 Старт 3:0 Будё-Глимт Первый дивизион
Старт
Будё-Глимт
-
3 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
37 Владение мячом, % 63
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|11
|8
|3
|0
|18 - 4
|27
|2.
|Русенборг
|11
|7
|3
|1
|18 - 6
|24
|3.
|Ранхейм
|11
|7
|2
|2
|23 - 16
|23
|4.
|Сарпсборг-08
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|5.
|Хёугесунн
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|6.
|Волеренга
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|7.
|Тромсё
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|8.
|Мольде
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|9.
|Одд
|11
|5
|1
|5
|18 - 14
|16
|10.
|Кристиансунд
|11
|3
|4
|4
|16 - 15
|13
|11.
|Лиллестрём
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|12.
|Стабек
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|13.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|14 - 19
|9
|14.
|Будё-Глимт
|11
|2
|3
|6
|8 - 14
|9
|15.
|Старт
|11
|2
|1
|8
|8 - 24
|7
|16.
|Саннефьёрд
|11
|1
|2
|8
|10 - 25
|5
Второй тайм
90'
Опсет Кристиан получил желтую карточку от судьи
90'
Philip Zinckernagel получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Tobias Christensen получил желтую карточку от судьи
90'
Доймеланд Йонас получил желтую карточку от судьи
87'
Финнбогасон Кристьян Флоки получил желтую карточку от судьи
81'
Буде-Глимт делает замену. Хурадо Хосе уходит с поля, а Гейр Андре Херрем выходит на его замену.
80'
Хурадо Хосе получил желтую карточку от судьи
76'
Лав Дэмион получил желтую карточку от судьи
74'
Старт делает замену. Скаанес Каспер уходит с поля, а Adnan Hadzic выходит на его замену.
67'
Jens Hauge получил желтую карточку от судьи
66'
Старт делает замену. Бёруфсен Эспен уходит с поля, а Kevin Kabran выходит на его замену.
65'
Буде-Глимт делает замену. Amor Layouni уходит с поля, а Jens Hauge выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Исидоро Хосе получил желтую карточку от судьи
34'
Буде-Глимт делает замену. Marius Lode уходит с поля, а Patrick Berg выходит на его замену.
33'
Старт делает замену. Кёкк Эллиот уходит с поля, а Henrik Robstad выходит на его замену.
7'
Г О О О О Л - Бёруфсен Эспен бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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