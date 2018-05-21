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Стадион: Зрители: 3500
Старт
1:0
Конец матча
Будё-Глимт
0'
1:0
7' Гол
Бёруфсен Эспен
45' Желтая карточка
Исидоро Хосе
67' Желтая карточка
Jens Hauge
76' Желтая карточка
Лав Дэмион
80' Желтая карточка
Хурадо Хосе
87' Желтая карточка
Финнбогасон Кристьян Флоки
90' Желтая карточка
Доймеланд Йонас
90' Желтая карточка
Tobias Christensen II
90' Желтая карточка
Philip Zinckernagel
90' Желтая карточка
Опсет Кристиан
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Опсет Кристиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Philip Zinckernagel получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Tobias Christensen получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Доймеланд Йонас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
87'
Финнбогасон Кристьян Флоки получил желтую карточку от судьи

81'
Буде-Глимт делает замену. Хурадо Хосе уходит с поля, а Гейр Андре Херрем выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Хурадо Хосе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
76'
Лав Дэмион получил желтую карточку от судьи
74'
Старт делает замену. Скаанес Каспер уходит с поля, а Adnan Hadzic выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Jens Hauge получил желтую карточку от судьи
66'
Старт делает замену. Бёруфсен Эспен уходит с поля, а Kevin Kabran выходит на его замену.
65'
Буде-Глимт делает замену. Amor Layouni уходит с поля, а Jens Hauge выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Исидоро Хосе получил желтую карточку от судьи
34'
Буде-Глимт делает замену. Marius Lode уходит с поля, а Patrick Berg выходит на его замену.
33'
Старт делает замену. Кёкк Эллиот уходит с поля, а Henrik Robstad выходит на его замену.
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Бёруфсен Эспен бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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