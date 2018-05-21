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Стадион: Стрёммен Зрители: 310
52' Желтая карточкаJibril Bojang
0:1
61' ГолJibril Bojang
66' Желтая карточкаMathias Blaarud
88' Желтая карточкаAnders Dieserud
90' Желтая карточкаLukas Jonsson
|
52'
61'
0:1
66'
88'
90'
Состав команд
24
Oumar
Diaby
19
Emil
Sildnes
20
Magnus
Solum
Стрёммен 4-4-2
- Основной состав
- 24 Oumar Diaby Вратарь
- 5 Бьорккьяер Сверре Защитник
- 4 Kristian Jahr Защитник
- 18 Mansour Gueye II Защитник
- 17 Oeystein Vestvatn Защитник
- 6 Anders Dieserud Полузащитник
- 8 Mathias Blaarud Полузащитник
- 10 Mustafa Achrifi Полузащитник
- 19 Emil Sildnes Полузащитник
- 14 Sindre M. Hansen Нападающий
- 20 Magnus Solum Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Stian Bolstad Вратарь
- 23 Paal Steffen Andresen Защитник
- 7 Petter Olsen Полузащитник
- 9 Martin Troeen Нападающий
- 79 Sebastian Pedersen II
- 15 Jake Martin
- 21 Johannes Groedtlien
- Главный тренер: Espen Olsen
Мьёндален 4-3-3
- Основной состав
- 12 Lukas Jonsson Вратарь
- 4 William Saelid Sell Защитник
- 6 Sebastian Hedlund Защитник
- 23 Sondre Solholm Johansen Защитник
- 3 Vetle Dragsnes Защитник
- 19 Линнсет Йонатан Полузащитник
- 11 Christian Gauseth Полузащитник
- 7 Ylldren Ibrahimaj Полузащитник
- 31 Jibril Bojang Нападающий
- 18 Andreas Hellum Нападающий
- 14 Vamoiti Diomande Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бокве Жорж Вратарь
- 22 Henrik Gulden Полузащитник
- 16 Гундерсен Мадс Полузащитник
- 20 Ousseynou Boye Нападающий
- 8 Эйд Махмуд Нападающий
- 5 Alexander Betten Hansen
- 17 Sebastian Hansen III
- Главный тренер: Vegard Hansen
Предыдущие игры
Стрёммен (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 16.05.2018 Олесунн 2:2 Стрёммен ПД
- 13.05.2018 Стрёммен 2:3 Ерв ПД
- 05.05.2018 Хам-Кам 3:2 Стрёммен ПД
- 02.05.2018 Стрёммен 1:2 Берум К
- 29.04.2018 Стрёммен 1:2 Нест-Сотра ПД
- 22.04.2018 Стрёммен 3:0 Левангер ПД
- 18.04.2018 Фригг 0:3 Стрёммен К
- 15.04.2018 Улленсакер/Киса 2:1 Стрёммен ПД
- 08.04.2018 Стрёммен 3:0 Осане ПД
- 02.04.2018 Саннес Ульф 2:1 Стрёммен ПД
- 23.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Стрёммен ТМК
- 18.03.2018 Стрёммен 3:1 Саннефьёрд ТМК
- 01.02.2018 Стрёммен 2:1 Стабек ТМК
- 19.01.2018 Лиллестрём 4:0 Стрёммен ТМК
- 12.01.2018 Волеренга 3:0 Стрёммен ТМК
- 05.11.2017 Стрёммен 1:6 Будё-Глимт ПД
- 29.10.2017 Флурё 1:5 Стрёммен ПД
- 22.10.2017 Стрёммен 3:4 Улленсакер/Киса ПД
- 15.10.2017 Тромсдален 1:1 Стрёммен ПД
- 01.10.2017 Стрёммен 1:2 Старт ПД
Мьёндален (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 16.05.2018 Мьёндален 0:2 Улленсакер/Киса ПД
- 13.05.2018 Конгсвингер 0:1 Мьёндален ПД
- 09.05.2018 Мьёндален 2:0 Стабек К
- 06.05.2018 Олесунн 2:1 Мьёндален ПД
- 02.05.2018 Фрам Ларвик 2:3 Мьёндален К
- 29.04.2018 Мьёндален 0:0 Тромсдален ПД
- 22.04.2018 Ерв 0:0 Мьёндален ПД
- 18.04.2018 Флинт 2:4 Мьёндален К
- 14.04.2018 Мьёндален 0:0 Согндаль ПД
- 10.04.2018 Викинг 0:2 Мьёндален ПД
- 02.04.2018 Мьёндален 1:1 Флурё ПД
- 23.03.2018 Мьёндален 2:0 Лиллестрём ТМК
- 03.03.2018 Стрёмсгодсет 5:0 Мьёндален ТМК
- 25.01.2018 Мьёндален 6:1 Саннефьёрд ТМК
- 19.11.2017 Мьёндален 1:2 Ранхейм ТПМ
- 11.11.2017 Мьёндален 3:1 Улленсакер/Киса ТПМ
- 05.11.2017 Эльверум 0:3 Мьёндален ПД
- 29.10.2017 Мьёндален 3:1 Левангер ПД
- 22.10.2017 Конгсвингер 3:2 Мьёндален ПД
- 15.10.2017 Мьёндален 3:1 Фредрикстад ПД
Последние игры между собой
Стрёммен: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 3
Мьёндален: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 1
- 20.08.2017 Мьёндален 3:0 Стрёммен Первый дивизион
- 02.07.2017 Стрёммен 2:2 Мьёндален Первый дивизион
- 11.09.2016 Стрёммен 0:0 Мьёндален Первый дивизион
- 17.04.2016 Мьёндален 1:1 Стрёммен Первый дивизион
- 05.10.2014 Стрёммен 3:0 Мьёндален Первый дивизион
- 21.04.2014 Мьёндален 4:0 Стрёммен Первый дивизион
- 04.08.2013 Мьёндален 2:2 Стрёммен Первый дивизион
- 21.04.2013 Стрёммен 1:1 Мьёндален Первый дивизион
- 31.10.2012 Мьёндален 3:2 Стрёммен Первый дивизион
- 30.06.2012 Мьёндален 2:2 Стрёммен Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|8
|6
|2
|0
|20 - 7
|20
|2.
|Викинг
|8
|6
|1
|1
|21 - 9
|19
|3.
|Саннес Ульф
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|4.
|Улленсакер/Киса
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|5.
|Осане
|9
|4
|2
|3
|17 - 16
|14
|6.
|Ерв
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|7.
|Нутодден
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|8.
|Согндаль
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|9.
|Мьёндален
|9
|3
|4
|2
|6 - 5
|13
|10.
|Нест-Сотра
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|11.
|Хам-Кам
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|12.
|Левангер
|9
|2
|2
|5
|11 - 18
|8
|13.
|Стрёммен
|9
|2
|1
|6
|15 - 15
|7
|14.
|Конгсвингер
|9
|2
|1
|6
|10 - 18
|7
|15.
|Тромсдален
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|16.
|Флурё
|9
|1
|2
|6
|5 - 22
|5
Второй тайм
90'
Лукас Йонссон получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мьендален делает замену. Вамоити Диоманде уходит с поля, а Alexander Betten Hansen выходит на его замену.
88'
Anders Dieserud получил желтую карточку от судьи
81'
Строммен делает замену. Магнус Солум уходит с поля, а Пал Стеффен Андресен выходит на его замену.
68'
Мьендален делает замену. Jibril Bojang уходит с поля, а Гундерсен Мадс выходит на его замену.
66'
Строммен делает замену. Oeystein Vestvatn уходит с поля, а Mathias Blaarud выходит на его замену.
66'
Строммен делает замену. Mathias Blaarud уходит с поля, а Sebastian Pedersen выходит на его замену.
66'
Mathias Blaarud получил желтую карточку от судьи
61'
Г О О О О Л - Jibril Bojang бьет в цель!
58'
Мьендален делает замену. Andreas Hellum уходит с поля, а Ousseynou Boye выходит на его замену.
52'
Jibril Bojang получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Строммен делает замену. Sindre Mauritz-Hansen уходит с поля, а Martin Troeen выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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