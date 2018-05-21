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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 310
Стрёммен
0:1
Конец матча
Мьёндален
0'
52' Желтая карточка
Jibril Bojang
0:1
61' Гол
Jibril Bojang
66' Желтая карточка
Mathias Blaarud
88' Желтая карточка
Anders Dieserud
90' Желтая карточка
Lukas Jonsson
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Лукас Йонссон получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мьендален делает замену. Вамоити Диоманде уходит с поля, а Alexander Betten Hansen выходит на его замену.
Желтая карточка
88'
Anders Dieserud получил желтую карточку от судьи
81'
Строммен делает замену. Магнус Солум уходит с поля, а Пал Стеффен Андресен выходит на его замену.
68'
Мьендален делает замену. Jibril Bojang уходит с поля, а Гундерсен Мадс выходит на его замену.

66'
Строммен делает замену. Oeystein Vestvatn уходит с поля, а Mathias Blaarud выходит на его замену.
66'
Строммен делает замену. Mathias Blaarud уходит с поля, а Sebastian Pedersen выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Mathias Blaarud получил желтую карточку от судьи
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Jibril Bojang бьет в цель!
58'
Мьендален делает замену. Andreas Hellum уходит с поля, а Ousseynou Boye выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Jibril Bojang получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Строммен делает замену. Sindre Mauritz-Hansen уходит с поля, а Martin Troeen выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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