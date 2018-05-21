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Стадион: Зрители: 3914
Тромсё
3:0
Конец матча
Волеренга
0'
1:0
7' Гол
Антонсен Кент-Аре
42' Желтая карточка
Эджук Чидера
2:0
45' Гол
Simen Wangberg
3:0
77' Гол
Бернтсен Даниэль
81' Желтая карточка
Ибрахим Абдисалам
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
81'
Ибрахим Абдисалам получил желтую карточку от судьи
79'
Тромсё делает замену. Бернтсен Даниэль уходит с поля, а Вук Слободан выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Бернтсен Даниэль бьет в цель!
75'
Тромсё делает замену. Эспейор Рунар уходит с поля, а Бакенга Мушага выходит на его замену.
70'
Волеренга делает замену. Фридьонссон Самуэль уходит с поля, а Peter Michael выходит на его замену.

62'
Тромсё делает замену. Симен Вангберг уходит с поля, а Кристиан Ланду Ланду выходит на его замену.
60'
Волеренга делает замену. Chidera Ejuke уходит с поля, а Грёдем Магнус выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Симен Вангберг бьет в цель!
Желтая карточка
42'
Chidera Ejuke получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Антонсен Кент-Аре бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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