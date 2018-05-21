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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Альфхейм Зрители: 3914
1:0
7' ГолАнтонсен Кент-Аре
42' Желтая карточкаЭджук Чидера
2:0
45' ГолSimen Wangberg
3:0
77' ГолБернтсен Даниэль
81' Желтая карточкаИбрахим Абдисалам
|
7'
1:0
42'
45'
2:0
77'
3:0
Состав команд
25
Lasse
Nilsen
33
Амин
Нури
25
Адекугбе
Сэм
40
Эджук
Чидера
10
Джонсон
Сэм
Тромсё 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Gudmund Taksdal Kongshavn Вратарь
- 5 Magnar Oedegaard Защитник
- 22 Simen Wangberg Защитник
- 26 Jostein Gundersen Защитник
- 11 Тейлор Роберт Полузащитник
- 3 Антонсен Кент-Аре Полузащитник
- 7 Педерсен Мортен-Гамст Полузащитник
- 25 Lasse Nilsen Полузащитник
- 17 Бернтсен Даниэль Полузащитник
- 23 Gjermund Aasen Полузащитник
- 30 Эспейор Рунар Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Jacob Karlstroem Вратарь
- 2 Хогли Том Защитник
- 8 Кьяергор Оливер Полузащитник
- 6 Christian Landu Landu Полузащитник
- 42 Бакенга Мушага Нападающий
- 9 Вук Слободан Нападающий
- 18 Mour Samb
- Главный тренер: Simo Valakari
Волеренга 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Adam Larsen II Вратарь
- 33 Амин Нури Защитник
- 4 Натьон Йонатан Защитник
- 5 Карвальо Фелипе Защитник
- 25 Адекугбе Сэм Защитник
- 6 Ибрахим Абдисалам Полузащитник
- 8 Леквен Магнус Полузащитник
- 17 Юклеред Симен Полузащитник
- 27 Фридьонссон Самуэль Полузащитник
- 40 Эджук Чидера Полузащитник
- 10 Джонсон Сэм Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сандберг Маркус Вратарь
- 22 Несберг Иван Защитник
- 18 Даль Кристиан Защитник
- 29 Грёдем Магнус Полузащитник
- 11 Финне Бор Нападающий
- 35 Ulrik Mathisen
- 19 Peter Michael
- Главный тренер: Дейла Ронни
Предыдущие игры
Тромсё (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 16.05.2018 Будё-Глимт 0:1 Тромсё Т
- 13.05.2018 Тромсё 1:2 Лиллестрём Т
- 09.05.2018 Альта 0:1 Тромсё К
- 06.05.2018 Бранн 3:0 Тромсё Т
- 02.05.2018 Сенья 0:1 Тромсё К
- 29.04.2018 Тромсё 0:0 Кристиансунд Т
- 22.04.2018 Тромсё 4:1 Саннефьёрд Т
- 18.04.2018 Шервёй 1:3 Тромсё К
- 15.04.2018 Стабек 1:1 Тромсё Т
- 11.04.2018 Тромсё 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 08.04.2018 Тромсё 4:0 Ранхейм Т
- 02.04.2018 Мольде 2:1 Тромсё Т
- 11.03.2018 Старт 4:1 Тромсё Т
- 04.03.2018 Будё-Глимт 4:1 Тромсё ТМК
- 18.02.2018 Тромсё 2:2 Ростов ТМК
- 15.02.2018 Волеренга 0:3 Тромсё ТМК
- 09.02.2018 Тромсё 4:0 Тромсдален ТМК
- 01.02.2018 Тромсё 1:0 Рубин ТМК
- 26.01.2018 Санкт-Пёльтен 1:0 Тромсё ТМК
- 26.11.2017 Бранн 2:2 Тромсё Т
Волеренга (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 16.05.2018 Волеренга 1:0 Стабек Т
- 12.05.2018 Саннефьёрд 0:1 Волеренга Т
- 09.05.2018 Скейд 1:2 Волеренга К
- 06.05.2018 Волеренга 2:2 Хёугесунн Т
- 01.05.2018 Гроруд 0:1 Волеренга К
- 28.04.2018 Ранхейм 2:2 Волеренга Т
- 22.04.2018 Волеренга 0:0 Мольде Т
- 18.04.2018 Aarvoll 0:8 Волеренга К
- 14.04.2018 Старт 1:6 Волеренга Т
- 07.04.2018 Волеренга 1:4 Стрёмсгодсет Т
- 02.04.2018 Сарпсборг-08 3:0 Волеренга Т
- 23.03.2018 Волеренга 3:1 Нымме Калью ТМК
- 18.03.2018 Волеренга 2:1 Одд Т
- 12.03.2018 Кристиансунд 0:1 Волеренга Т
- 03.03.2018 Волеренга 2:1 Старт ТМК
- 22.02.2018 Мольде 1:1 Волеренга ТМК
- 18.02.2018 Рубин 3:0 Волеренга ТМК
- 15.02.2018 Волеренга 0:3 Тромсё ТМК
- 09.02.2018 Волеренга 4:2 Стабек ТМК
- 06.02.2018 Волеренга 4:0 Конгсвингер ТМК
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Волеренга: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
- 15.02.2018 Волеренга 0:3 Тромсё Товарищеские матчи. Клубы
- 14.08.2017 Волеренга 0:0 Тромсё Типпелиген
- 03.06.2017 Тромсё 2:4 Волеренга Типпелиген
- 23.10.2016 Тромсё 0:3 Волеренга Типпелиген
- 17.04.2016 Волеренга 4:0 Тромсё Типпелиген
- 07.08.2015 Волеренга 1:0 Тромсё Типпелиген
- 12.05.2015 Тромсё 4:5 Волеренга Типпелиген
- 04.08.2013 Тромсё 2:2 Волеренга Типпелиген
- 16.05.2013 Волеренга 2:0 Тромсё Типпелиген
- 28.10.2012 Волеренга 1:0 Тромсё Типпелиген
- 12.05.2012 Тромсё 3:1 Волеренга Типпелиген
- 17.07.2011 Тромсё 4:1 Волеренга Типпелиген
- 10.07.2011 Волеренга 2:0 Тромсё Типпелиген
- 03.02.2011 Волеренга 0:2 Тромсё Товарищеские матчи. Сборные
- 07.11.2010 Волеренга 3:0 Тромсё Типпелиген
- 24.05.2010 Тромсё 2:1 Волеренга Типпелиген
- 26.01.2010 Волеренга 2:1 Тромсё Товарищеские матчи. Сборные
- 09.08.2009 Волеренга 4:3 Тромсё Кубок НМ
- 13.07.2009 Тромсё 2:0 Волеренга Типпелиген
- 06.04.2009 Волеренга 2:4 Тромсё Типпелиген
Тромсё
Волеренга
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|11
|8
|3
|0
|18 - 4
|27
|2.
|Русенборг
|11
|7
|3
|1
|18 - 6
|24
|3.
|Ранхейм
|11
|7
|2
|2
|23 - 16
|23
|4.
|Сарпсборг-08
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|5.
|Хёугесунн
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|6.
|Волеренга
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|7.
|Тромсё
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|8.
|Мольде
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|9.
|Одд
|11
|5
|1
|5
|18 - 14
|16
|10.
|Кристиансунд
|11
|3
|4
|4
|16 - 15
|13
|11.
|Лиллестрём
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|12.
|Стабек
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|13.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|14 - 19
|9
|14.
|Будё-Глимт
|11
|2
|3
|6
|8 - 14
|9
|15.
|Старт
|11
|2
|1
|8
|8 - 24
|7
|16.
|Саннефьёрд
|11
|1
|2
|8
|10 - 25
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Ибрахим Абдисалам получил желтую карточку от судьи
79'
Тромсё делает замену. Бернтсен Даниэль уходит с поля, а Вук Слободан выходит на его замену.
77'
Г О О О О Л - Бернтсен Даниэль бьет в цель!
75'
Тромсё делает замену. Эспейор Рунар уходит с поля, а Бакенга Мушага выходит на его замену.
70'
Волеренга делает замену. Фридьонссон Самуэль уходит с поля, а Peter Michael выходит на его замену.
62'
Тромсё делает замену. Симен Вангберг уходит с поля, а Кристиан Ланду Ланду выходит на его замену.
60'
Волеренга делает замену. Chidera Ejuke уходит с поля, а Грёдем Магнус выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Симен Вангберг бьет в цель!
42'
Chidera Ejuke получил желтую карточку от судьи
7'
Г О О О О Л - Антонсен Кент-Аре бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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