Стадион: Right To Dream Park Зрители: 10124
0:0
Конец матча
56' Желтая карточкаMathias Jensen II
84' Желтая карточкаФишер Виктор
90' Желтая карточкаЛюфтнер Михаэль
Второй тайм
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 10124 болельщиков
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген играет слишком грубо. Нельссон Виктор оказался на газоне.
94'
Mikkel Damsgaard выбил мяч подальше от ворот.
94'
94'
Magnus Kofod Andersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
93'
93'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
93'
93'
93'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
92'
92'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
92'
Люфтнер Михаэль получил желтую карточку от судьи
92'
Судья сигнализирует, что Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Расмуссен Матиас
92'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
Андерсен Стефан выбил мяч подальше от ворот.
91'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Судья сигнализирует, что Mads Pedersen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
90'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
90'
Удар от ворот произведет Норшеланн
89'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
89'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
89'
89'
89'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
88'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
88'
Тактическая замена. Godsway Donyoh уходит с поля и его заменяет Mads Aaquist
87'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
87'
87'
Опасность предотвращена - Mads Pedersen из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
87'
Отличные скиллы показывает Анкерсен Петер, обводя своих соперников
86'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Бенгтссон Пьер
84'
Рефери не любит споров - именно за это Фишер Виктор сейчас получил желтую
84'
Анкерсен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
83'
Удар от ворот произведет Норшеланн
83'
ШАНС! Фишер Виктор нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
80'
80'
Бартолец Карло не смог попасть в створ ударом издали
80'
Сантандер Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой справа.
80'
Анкерсен Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
ШАНС! Mads Pedersen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Mathias Jensen из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
79'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Расмуссен Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Тактическая замена. Фальк Расмус уходит с поля и его заменяет Бенгтссон Пьер
78'
Тактическая замена. Асанте Эрнест уходит с поля и его заменяет Расмуссен Матиас
76'
75'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
75'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
73'
ШАНС! Mikkel Damsgaard нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
73'
Бартолец Карло выбил мяч подальше от ворот.
73'
Зека Родригес из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
73'
Андерсен Стефан взял и забрал мяч на выходе
73'
Mathias Jensen выбил мяч подальше от ворот.
72'
Тактическая замена. Сков Роберт уходит с поля и его заменяет Грегуш Ян
71'
Сантандер Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Плохо сыграл Люфтнер Михаэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
70'
70'
Фальк Расмус из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
70'
Сантандер Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает пас партнеру.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Судья сигнализирует, что Mads Pedersen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Люфтнер Михаэль
68'
Magnus Kofod Andersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
67'
Фишер Виктор из команды Копенгаген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
67'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Сков Роберт заработал фол
66'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой справа.
66'
Анкерсен Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
Опасность! Mathias Jensen из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
65'
Анкерсен Петер нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
64'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
64'
64'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
63'
63'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
62'
Хансен Беньямин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
62'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Тактическая замена. Рюгаард-Йенсен Миккел уходит с поля и его заменяет Mikkel Damsgaard
60'
Удар от ворот произведет Норшеланн
59'
59'
Mathias Jensen из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.
59'
Зека Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Mads Pedersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Зека Родригес из команды Копенгаген толкнул локтем оппонента. Это Рюгаард-Йенсен Миккел заработал фол
57'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
57'
57'
Сантандер Федерико имел все шансы забить, но Рунарссон Рунар Алекс сделал отличный сейв!
57'
Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Mathias Jensen получил желтую карточку от судьи
56'
Судья сигнализирует, что Mathias Jensen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
56'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
55'
Удар от ворот произведет Норшеланн
55'
Шанс! Сотириу Пиерос из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
55'
Рунарссон Рунар Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
53'
52'
Mads Pedersen нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Mads Pedersen из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
52'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Удар от ворот произведет Норшеланн
51'
Сков Роберт не смог попасть в створ ударом издали
51'
Андерсен Стефан взял и забрал мяч на выходе
51'
Mads Pedersen выбил мяч подальше от ворот.
50'
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
49'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Опасность! Mads Pedersen из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
48'
Сотириу Пиерос делает скидку к воротам
48'
Фальк Расмус из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
48'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
46'
46'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
45'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
44'
Зека Родригес возвращается на поле, всё в порядке.
44'
Матч возобновится спорным мячом
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Зека Родригес получил травму и медбригада забирает его с поля.
44'
Зека Родригес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Удар от ворот произведет Норшеланн
42'
Шанс! Йоханссон Эрик из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
42'
42'
Сантандер Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
41'
Удар от ворот произведет Норшеланн
41'
Сков Роберт не смог попасть в створ ударом издали
40'
40'
Отличный пас сделал Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
40'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Судья сигнализирует, что Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
38'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
35'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
35'
Анкерсен Петер выбил мяч подальше от ворот.
34'
Судья сигнализирует, что Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Бойлесен Николай
33'
Сков Роберт из команды Копенгаген в офсайде
33'
32'
32'
ШАНС! Godsway Donyoh нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
Mads Pedersen из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
32'
Удар от ворот произведет Норшеланн
31'
Фишер Виктор не смог попасть в створ ударом издали
31'
31'
31'
Mathias Jensen из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
31'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
Фальк Расмус выбил мяч подальше от ворот.
30'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Опасность! Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
30'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
30'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
29'
28'
27'
Хансен Беньямин из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.
27'
27'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
26'
26'
26'
Йоханссон Эрик выбил мяч подальше от ворот.
26'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
23'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
23'
23'
23'
22'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Судья сигнализирует, что Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Зека Родригес
21'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
20'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Mathias Jensen
20'
20'
19'
Анкерсен Петер не смог попасть в створ ударом издали
19'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отдал передачу, которая была заблокирована.
18'
Отличные скиллы показывает Фишер Виктор, обводя своих соперников
18'
18'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
17'
Magnus Kofod Andersen выбил мяч подальше от ворот.
17'
17'
Удар от ворот произведет Норшеланн
16'
Шанс! Сотириу Пиерос из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
16'
16'
Почти гол! Люфтнер Михаэль пробил головой по воротам, но Рунарссон Рунар Алекс спас!
16'
15'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
15'
Судья сигнализирует, что Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Зека Родригес
14'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
14'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
14'
Отличные скиллы показывает Godsway Donyoh, обводя своих соперников
13'
Удар от ворот произведет Норшеланн
12'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
12'
Бартолец Карло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
11'
11'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
11'
Mathias Jensen выбил мяч подальше от ворот.
10'
9'
9'
9'
9'
Сков Роберт из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
8'
8'
Асанте Эрнест выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
6'
6'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
5'
Анкерсен Петер выбил мяч подальше от ворот.
4'
Судья сигнализирует, что Mathias Jensen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
4'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
Судья сигнализирует, что Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
2'
ШАНС! Анкерсен Петер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
Mads Pedersen из команды Норшеланн в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген толкнул локтем оппонента. Это Нельссон Виктор заработал фол
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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