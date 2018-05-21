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Стадион: Зрители: 10124
Нордшелланн
0:0
Конец матча
Копенгаген
0'
56' Желтая карточка
Mathias Jensen II
84' Желтая карточка
Фишер Виктор
90' Желтая карточка
Люфтнер Михаэль
90'+5
Второй тайм
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 10124 болельщиков
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
95'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген играет слишком грубо. Нельссон Виктор оказался на газоне.
94'
Mikkel Damsgaard выбил мяч подальше от ворот.
94'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

94'
Magnus Kofod Andersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
93'
Рунарссон Рунар Алекс взял и забрал мяч на выходе
93'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
93'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
93'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
92'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
Желтая карточка
92'
Люфтнер Михаэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Расмуссен Матиас
92'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
Андерсен Стефан выбил мяч подальше от ворот.
91'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Mads Pedersen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
90'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Игра в одни ворота сейчас. Копенгаген доминирует и владеет мячом
90'
Удар от ворот произведет Норшеланн
89'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
89'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
89'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
89'
Рунарссон Рунар Алекс взял и забрал мяч на выходе
89'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
88'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
88'
Тактическая замена. Godsway Donyoh уходит с поля и его заменяет Mads Aaquist
87'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
87'
Опасность предотвращена - Mads Pedersen из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
87'
Отличные скиллы показывает Анкерсен Петер, обводя своих соперников
86'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Бенгтссон Пьер
Желтая карточка
84'
Рефери не любит споров - именно за это Фишер Виктор сейчас получил желтую
84'
Анкерсен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
83'
Удар от ворот произведет Норшеланн
83'
ШАНС! Фишер Виктор нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Удар от ворот произведет Копенгаген
80'
Бартолец Карло не смог попасть в створ ударом издали
80'
Сантандер Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой справа.
80'
Анкерсен Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
ШАНС! Mads Pedersen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
79'
Mathias Jensen из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
79'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Расмуссен Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Тактическая замена. Фальк Расмус уходит с поля и его заменяет Бенгтссон Пьер
78'
Тактическая замена. Асанте Эрнест уходит с поля и его заменяет Расмуссен Матиас
76'
Игра в одни ворота сейчас. Копенгаген доминирует и владеет мячом
75'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
75'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
Удар от ворот произведет Копенгаген
73'
ШАНС! Mikkel Damsgaard нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
73'
Бартолец Карло выбил мяч подальше от ворот.
73'
Зека Родригес из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
73'
Андерсен Стефан взял и забрал мяч на выходе
73'
Mathias Jensen выбил мяч подальше от ворот.
72'
Тактическая замена. Сков Роберт уходит с поля и его заменяет Грегуш Ян
71'
Сантандер Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой слева.
71'
Плохо сыграл Люфтнер Михаэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
70'
Рунарссон Рунар Алекс взял и забрал мяч на выходе
70'
Фальк Расмус из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
70'
Сантандер Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает пас партнеру.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Mads Pedersen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Люфтнер Михаэль
68'
Magnus Kofod Andersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
67'
Фишер Виктор из команды Копенгаген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
67'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Сков Роберт заработал фол
66'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой справа.
66'
Анкерсен Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
Опасность! Mathias Jensen из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
65'
Анкерсен Петер нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
64'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
64'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
63'
Удар от ворот произведет Копенгаген
63'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
62'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн в офсайде
62'
Хансен Беньямин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
62'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Тактическая замена. Рюгаард-Йенсен Миккел уходит с поля и его заменяет Mikkel Damsgaard
60'
Удар от ворот произведет Норшеланн
59'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Mathias Jensen из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.
59'
Зека Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Mads Pedersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
58'
Зека Родригес из команды Копенгаген толкнул локтем оппонента. Это Рюгаард-Йенсен Миккел заработал фол
57'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
Офсайд
57'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн в офсайде
57'
Сантандер Федерико имел все шансы забить, но Рунарссон Рунар Алекс сделал отличный сейв!
57'
Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
56'
Mathias Jensen получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Mathias Jensen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
56'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
55'
Удар от ворот произведет Норшеланн
55'
Шанс! Сотириу Пиерос из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
55'
Рунарссон Рунар Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Офсайд
53'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн в офсайде
52'
Mads Pedersen нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Mads Pedersen из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
52'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Удар от ворот произведет Норшеланн
51'
Сков Роберт не смог попасть в створ ударом издали
51'
Андерсен Стефан взял и забрал мяч на выходе
51'
Mads Pedersen выбил мяч подальше от ворот.
Угловой
50'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой слева.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
49'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Опасность! Mads Pedersen из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Сотириу Пиерос делает скидку к воротам
48'
Фальк Расмус из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
48'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
46'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн в офсайде
46'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Удар от ворот произведет Копенгаген
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
Травма, повреждение
44'
Зека Родригес возвращается на поле, всё в порядке.
44'
Матч возобновится спорным мячом
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Зека Родригес получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
44'
Зека Родригес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Удар от ворот произведет Норшеланн
42'
Шанс! Йоханссон Эрик из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
Угловой
42'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
42'
Сантандер Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
41'
Удар от ворот произведет Норшеланн
41'
Сков Роберт не смог попасть в створ ударом издали
40'
Удар от ворот произведет Копенгаген
40'
Отличный пас сделал Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
40'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
38'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Рунарссон Рунар Алекс взял и забрал мяч на выходе
35'
Анкерсен Петер выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Бойлесен Николай
Офсайд
33'
Сков Роберт из команды Копенгаген в офсайде
33'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Копенгаген
32'
ШАНС! Godsway Donyoh нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
Mads Pedersen из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
32'
Удар от ворот произведет Норшеланн
31'
Фишер Виктор не смог попасть в створ ударом издали
31'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
31'
Mathias Jensen из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
31'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
Фальк Расмус выбил мяч подальше от ворот.
30'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Опасность! Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Офсайд
30'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
30'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
29'
Игра в одни ворота сейчас. Копенгаген доминирует и владеет мячом
28'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Хансен Беньямин из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.
27'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
26'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Йоханссон Эрик выбил мяч подальше от ворот.
26'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
23'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
23'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой слева.
22'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Зека Родригес
21'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Mathias Jensen
20'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
19'
Анкерсен Петер не смог попасть в створ ударом издали
19'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отдал передачу, которая была заблокирована.
18'
Отличные скиллы показывает Фишер Виктор, обводя своих соперников
18'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Magnus Kofod Andersen выбил мяч подальше от ворот.
17'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Норшеланн
16'
Шанс! Сотириу Пиерос из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
Угловой
16'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
16'
Почти гол! Люфтнер Михаэль пробил головой по воротам, но Рунарссон Рунар Алекс спас!
Угловой
16'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
15'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Зека Родригес
14'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
14'
Отличные скиллы показывает Godsway Donyoh, обводя своих соперников
13'
Удар от ворот произведет Норшеланн
Угловой
12'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
12'
Бартолец Карло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
11'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Mathias Jensen выбил мяч подальше от ворот.
10'
Игра в одни ворота сейчас. Копенгаген доминирует и владеет мячом
9'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Сков Роберт из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
8'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Асанте Эрнест выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
6'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
5'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
5'
Анкерсен Петер выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Mathias Jensen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
4'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
2'
ШАНС! Анкерсен Петер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Офсайд
1'
Mads Pedersen из команды Норшеланн в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
Фол, нарушение
1'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген толкнул локтем оппонента. Это Нельссон Виктор заработал фол
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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