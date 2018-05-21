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Стадион: Зрители: 3380
Стабек
2:1
Конец матча
Одд
0'
31' Желтая карточка
Tobias Borchgrevink Boerkeeiet
35' Желтая карточка
Броберг Мартин
0:1
53' Гол
Борвен Торгейр
1:1
70' Гол
Квоеме Охи
75' Желтая карточка
Рашани Эльбасан
84' Желтая карточка
Берган Вегар
2:1
85' Пенальти
Tonny Brochmann
90' Желтая карточка
Моэ Йеппе
90' Желтая карточка
Bilal Njie
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Bilal Njie получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Моэ Йеппе получил желтую карточку от судьи
89'
Стабек делает замену. Тонни Брохманн уходит с поля, а Ханше-Ольсен Андреас выходит на его замену.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Тонни Брохманн из команды Стабек забивает с точки!
Желтая карточка
84'
Берган Вегар получил желтую карточку от судьи

79'
Одд Гренланд делает замену. Рашани Эльбасан уходит с поля, а Bilal Njie выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Рашани Эльбасан получил желтую карточку от судьи
70'
Одд Гренланд делает замену. Markus Andre Kaasa уходит с поля, а Нордквелле Фредрик выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Квоеме Охи бьет в цель!
63'
Стабек делает замену. Боли Франк уходит с поля, а Oscar Aga выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Борвен Торгейр бьет в цель!
46'
Одд Гренланд делает замену. Броберг Мартин уходит с поля, а Самуэльсен Йоне выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Броберг Мартин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Tobias Borchgrevink Boerkeeiet получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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