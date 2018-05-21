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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Наддеруд Зрители: 3380
31' Желтая карточкаTobias Borchgrevink Boerkeeiet
35' Желтая карточкаБроберг Мартин
0:1
53' ГолБорвен Торгейр
1:1
70' ГолКвоеме Охи
75' Желтая карточкаРашани Эльбасан
84' Желтая карточкаБерган Вегар
2:1
85' ПенальтиTonny Brochmann
90' Желтая карточкаМоэ Йеппе
90' Желтая карточкаBilal Njie
|
35'
53'
0:1
63'
70'
1:1
75'
84'
85'
2:1
90'
90'
Состав команд
30
Манде
Саюба
18
Моэ
Йеппе
99
Квоеме
Охи
10
Боли
Франк
Стабек 4-3-3
- Основной состав
- 30 Манде Саюба Вратарь
- 2 Эрнандес Рональд Защитник
- 4 Демидов Вадим Защитник
- 21 Гранли Даниэль Защитник
- 18 Моэ Йеппе Защитник
- 25 Hugo Vetlesen Полузащитник
- 42 Tobias Borchgrevink Boerkeeiet Полузащитник
- 89 Tonny Brochmann Полузащитник
- 20 Ola Brynhildsen Нападающий
- 99 Квоеме Охи Нападающий
- 10 Боли Франк Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Simen Lillevik Kjellevold Вратарь
- 16 Ханше-Ольсен Андреас Защитник
- 5 Steinar Stroemnes Защитник
- 8 Сетер Йон-Хоу Полузащитник
- 23 Бохинен Эмиль Полузащитник
- 98 Xin Zhou
- 50 Oscar Aga
- Главный тренер: Antoni Ordinas
Одд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Россбах Сондре Вратарь
- 2 Рууд Эспен Защитник
- 21 Хаген Стеффен Защитник
- 4 Берган Вегар Защитник
- 5 Грогор Томас Защитник
- 7 Броберг Мартин Полузащитник
- 6 Хофф Вебьёрн Полузащитник
- 17 Markus Andre Kaasa Полузащитник
- 9 Риса Бирк Нападающий
- 22 Борвен Торгейр Нападающий
- 11 Рашани Эльбасан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ресхольт-Мюра Вильяр Вратарь
- 25 Кителано Джон Защитник
- 14 Нордквелле Фредрик Полузащитник
- 8 Самуэльсен Йоне Полузащитник
- 20 Леуритсен Тобиас Полузащитник
- 16 Joshua Kitolano
- 19 Bilal Njie
- Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Предыдущие игры
Стабек (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 16.05.2018 Волеренга 1:0 Стабек Т
- 13.05.2018 Стабек 0:1 Русенборг Т
- 09.05.2018 Мьёндален 2:0 Стабек К
- 06.05.2018 Кристиансунд 1:0 Стабек Т
- 03.05.2018 Мосс 0:1 Стабек К
- 30.04.2018 Стабек 3:2 Лиллестрём Т
- 25.04.2018 Стабек 1:1 Старт Т
- 21.04.2018 Бранн 3:0 Стабек Т
- 18.04.2018 Уллерн 3:5 Стабек К
- 15.04.2018 Стабек 1:1 Тромсё Т
- 08.04.2018 Саннефьёрд 1:1 Стабек Т
- 02.04.2018 Ранхейм 4:1 Стабек Т
- 19.03.2018 Стабек 1:2 Скейд ТМК
- 18.03.2018 Улленсакер/Киса 4:3 Стабек ТМК
- 11.03.2018 Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Т
- 04.03.2018 Сарпсборг-08 3:2 Стабек ТМК
- 23.02.2018 Стабек 0:1 Ростов ТМК
- 16.02.2018 Одд 4:0 Стабек ТМК
- 09.02.2018 Волеренга 4:2 Стабек ТМК
- 02.02.2018 Стабек 1:0 Саннефьёрд ТМК
Одд (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 16.05.2018 Одд 5:0 Саннефьёрд Т
- 13.05.2018 Ранхейм 3:1 Одд Т
- 09.05.2018 Нутодден 1:1 Одд К
- 06.05.2018 Одд 3:0 Старт Т
- 02.05.2018 Фредрикстад 1:3 Одд К
- 29.04.2018 Мольде 0:1 Одд Т
- 23.04.2018 Одд 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 18.04.2018 Скарпхедин 0:9 Одд К
- 15.04.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Одд Т
- 08.04.2018 Одд 1:0 Будё-Глимт Т
- 02.04.2018 Одд 1:1 Русенборг Т
- 26.03.2018 Одд 5:2 Нутодден ТМК
- 22.03.2018 Одд 1:1 Ерв ТМК
- 19.03.2018 Одд 3:2 Фрам Ларвик ТМК
- 18.03.2018 Волеренга 2:1 Одд Т
- 11.03.2018 Одд 1:2 Хёугесунн Т
- 04.03.2018 Одд 3:0 Саннефьёрд ТМК
- 21.02.2018 Одд 2:0 Ерв ТМК
- 16.02.2018 Одд 4:0 Стабек ТМК
- 09.02.2018 Хёугесунн 0:0 Одд ТМК
Последние игры между собой
Стабек: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Одд: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
Стабек
Одд
-
3 Офсайды 7
-
15 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|11
|8
|3
|0
|18 - 4
|27
|2.
|Русенборг
|11
|7
|3
|1
|18 - 6
|24
|3.
|Ранхейм
|11
|7
|2
|2
|23 - 16
|23
|4.
|Сарпсборг-08
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|5.
|Хёугесунн
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|6.
|Волеренга
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|7.
|Тромсё
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|8.
|Мольде
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|9.
|Одд
|11
|5
|1
|5
|18 - 14
|16
|10.
|Кристиансунд
|11
|3
|4
|4
|16 - 15
|13
|11.
|Лиллестрём
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|12.
|Стабек
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|13.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|14 - 19
|9
|14.
|Будё-Глимт
|11
|2
|3
|6
|8 - 14
|9
|15.
|Старт
|11
|2
|1
|8
|8 - 24
|7
|16.
|Саннефьёрд
|11
|1
|2
|8
|10 - 25
|5
Второй тайм
90'
Bilal Njie получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Моэ Йеппе получил желтую карточку от судьи
89'
Стабек делает замену. Тонни Брохманн уходит с поля, а Ханше-Ольсен Андреас выходит на его замену.
85'
Г О О О О Л - Тонни Брохманн из команды Стабек забивает с точки!
84'
Берган Вегар получил желтую карточку от судьи
79'
Одд Гренланд делает замену. Рашани Эльбасан уходит с поля, а Bilal Njie выходит на его замену.
75'
Рашани Эльбасан получил желтую карточку от судьи
70'
Одд Гренланд делает замену. Markus Andre Kaasa уходит с поля, а Нордквелле Фредрик выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Квоеме Охи бьет в цель!
63'
Стабек делает замену. Боли Франк уходит с поля, а Oscar Aga выходит на его замену.
53'
Г О О О О Л - Борвен Торгейр бьет в цель!
46'
Одд Гренланд делает замену. Броберг Мартин уходит с поля, а Самуэльсен Йоне выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Броберг Мартин получил желтую карточку от судьи
31'
Tobias Borchgrevink Boerkeeiet получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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