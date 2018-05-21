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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 1392
Саннес Ульф
2:1
Конец матча
Тромсдален
0'
1:0
6' Гол
Vegard Oestraat Erlien
11' Желтая карточка
Mehdi Dioury
14' Желтая карточка
Mathias Dahl Abelsen
31' Желтая карточка
Akinsola Akinyemi
55' Желтая карточка
Матланд Йо-Нимо
2:0
56' Гол
Дансо Эриксон
64' Желтая карточка
Хейккиля Тапио
2:1
71' Гол
Anders Jenssen
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Тромсдален делает замену. Mathias Dahl Abelsen уходит с поля, а Ларс Хенрик Андреассен выходит на его замену.
82'
Саннес Ульф делает замену. Дансо Эриксон уходит с поля, а Vegard Aasen выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Anders Jenssen бьет в цель!
70'
Саннес Ульф делает замену. Kent Haavard Eriksen уходит с поля, а Йохансен Реми выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Хейккиля Тапио получил желтую карточку от судьи

59'
Тромсдален делает замену. Mehdi Dioury уходит с поля, а Хокон Кьяве выходит на его замену.
59'
Тромсдален делает замену. Tor Martin Mienna уходит с поля, а Andreas Loevland выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Дансо Эриксон бьет в цель!
Желтая карточка
55'
Матланд Йо-Нимо получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
31'
Akinsola Akinyemi получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
14'
Mathias Dahl Abelsen получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
11'
Mehdi Dioury получил желтую карточку от судьи
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Vegard Oestraat Erlien бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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