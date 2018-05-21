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Стадион: Санднес Зрители: 1392
2:1
Конец матча
1:0
6' ГолVegard Oestraat Erlien
11' Желтая карточкаMehdi Dioury
14' Желтая карточкаMathias Dahl Abelsen
31' Желтая карточкаAkinsola Akinyemi
55' Желтая карточкаМатланд Йо-Нимо
2:0
56' ГолДансо Эриксон
64' Желтая карточкаХейккиля Тапио
2:1
71' ГолAnders Jenssen
|
6'
1:0
11'
55'
56'
2:0
64'
71'
2:1
Состав команд
Саннес Ульф 4-2-3-1
- Основной состав
- 77 Ориджи Арнольд Вратарь
- 21 Herman Kleppa Защитник
- 16 Хейккиля Тапио Защитник
- 14 Akinsola Akinyemi Защитник
- 3 Йонссон Видар Защитник
- 6 Ворторен Нилс Полузащитник
- 4 Axel Kryger Полузащитник
- 30 Kent Haavard Eriksen Полузащитник
- 15 Vegard Oestraat Erlien Полузащитник
- 11 Дансо Эриксон Полузащитник
- 9 Угвуаду Оньекачи Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Deniss Korneiciks Вратарь
- 5 Daniel Edvardsen Защитник
- 22 Богданович Ясмин Защитник
- 27 Vegard Aasen Полузащитник
- 8 Йохансен Реми Полузащитник
- 20 Andreas Dybevik Полузащитник
- Главный тренер: Bengt Saeternes
Тромсдален 4-4-2
- Основной состав
- 30 Marius Berntzen Вратарь
- 22 Mehdi Dioury Защитник
- 5 Tobias Nygaard Vibe Защитник
- 3 Anders Jenssen Защитник
- 13 Матланд Йо-Нимо Защитник
- 11 Haavard Lysvoll Полузащитник
- 4 Йонсен Ларс-Гуннар Полузащитник
- 19 Карлсен Андерс Полузащитник
- 21 Mathias Dahl Abelsen Полузащитник
- 8 Tor Martin Mienna Нападающий
- 10 Люсволл Вегард Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Kristoffer Hey Защитник
- 71 Lars Henrik Andreassen Полузащитник
- 66 Andreas Loevland Полузащитник
- 7 Haakon Kjaeve Полузащитник
- Главный тренер: Gaute Helstrup
Предыдущие игры
Саннес Ульф (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 16.05.2018 Викинг 5:2 Саннес Ульф ПД
- 13.05.2018 Саннес Ульф 4:0 Флурё ПД
- 09.05.2018 Брюне 1:0 Саннес Ульф К
- 06.05.2018 Согндаль 2:2 Саннес Ульф ПД
- 02.05.2018 Саннес Ульф 1:0 Видар К
- 29.04.2018 Саннес Ульф 0:0 Ерв ПД
- 24.04.2018 Хам-Кам 0:0 Саннес Ульф ПД
- 18.04.2018 Сула 2:3 Саннес Ульф К
- 15.04.2018 Саннес Ульф 1:0 Левангер ПД
- 08.04.2018 Нест-Сотра 2:3 Саннес Ульф ПД
- 02.04.2018 Саннес Ульф 2:1 Стрёммен ПД
- 23.03.2018 Бранн 1:1 Саннес Ульф ТМК
- 12.11.2017 Ранхейм 1:0 Саннес Ульф ТПМ
- 05.11.2017 Фредрикстад 3:0 Саннес Ульф ПД
- 29.10.2017 Саннес Ульф 0:3 Конгсвингер ПД
- 22.10.2017 Эльверум 0:1 Саннес Ульф ПД
- 15.10.2017 Саннес Ульф 2:2 Арендал ПД
- 01.10.2017 Ранхейм 0:1 Саннес Ульф ПД
- 24.09.2017 Саннес Ульф 2:0 Стрёммен ПД
- 17.09.2017 Ерв 2:0 Саннес Ульф ПД
Тромсдален (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 16.05.2018 Тромсдален 1:2 Левангер ПД
- 13.05.2018 Нутодден 2:3 Тромсдален ПД
- 06.05.2018 Тромсдален 3:3 Конгсвингер ПД
- 02.05.2018 Альта 3:1 Тромсдален К
- 29.04.2018 Мьёндален 0:0 Тромсдален ПД
- 22.04.2018 Олесунн 4:0 Тромсдален ПД
- 18.04.2018 Флёя 1:3 Тромсдален К
- 15.04.2018 Тромсдален 0:2 Викинг ПД
- 08.04.2018 Согндаль 1:1 Тромсдален ПД
- 09.02.2018 Тромсё 4:0 Тромсдален ТМК
- 05.11.2017 Конгсвингер 0:1 Тромсдален ПД
- 29.10.2017 Тромсдален 5:0 Фредрикстад ПД
- 22.10.2017 Осане 2:2 Тромсдален ПД
- 15.10.2017 Тромсдален 1:1 Стрёммен ПД
- 01.10.2017 Левангер 0:3 Тромсдален ПД
- 24.09.2017 Тромсдален 1:4 Ерв ПД
- 19.09.2017 Будё-Глимт 1:0 Тромсдален ПД
- 10.09.2017 Тромсдален 2:3 Улленсакер/Киса ПД
- 03.09.2017 Флурё 1:1 Тромсдален ПД
- 20.08.2017 Старт 2:2 Тромсдален ПД
Последние игры между собой
Саннес Ульф: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Тромсдален: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
- 16.08.2017 Тромсдален 1:2 Саннес Ульф Первый дивизион
- 30.04.2017 Саннес Ульф 2:0 Тромсдален Первый дивизион
- 05.09.2010 Тромсдален 0:1 Саннес Ульф Адекколига
- 30.05.2010 Саннес Ульф 2:1 Тромсдален Адекколига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|8
|6
|2
|0
|20 - 7
|20
|2.
|Викинг
|8
|6
|1
|1
|21 - 9
|19
|3.
|Саннес Ульф
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|4.
|Улленсакер/Киса
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|5.
|Осане
|9
|4
|2
|3
|17 - 16
|14
|6.
|Ерв
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|7.
|Нутодден
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|8.
|Согндаль
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|9.
|Мьёндален
|9
|3
|4
|2
|6 - 5
|13
|10.
|Нест-Сотра
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|11.
|Хам-Кам
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|12.
|Левангер
|9
|2
|2
|5
|11 - 18
|8
|13.
|Стрёммен
|9
|2
|1
|6
|15 - 15
|7
|14.
|Конгсвингер
|9
|2
|1
|6
|10 - 18
|7
|15.
|Тромсдален
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|16.
|Флурё
|9
|1
|2
|6
|5 - 22
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Тромсдален делает замену. Mathias Dahl Abelsen уходит с поля, а Ларс Хенрик Андреассен выходит на его замену.
82'
Саннес Ульф делает замену. Дансо Эриксон уходит с поля, а Vegard Aasen выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Anders Jenssen бьет в цель!
70'
Саннес Ульф делает замену. Kent Haavard Eriksen уходит с поля, а Йохансен Реми выходит на его замену.
64'
Хейккиля Тапио получил желтую карточку от судьи
59'
Тромсдален делает замену. Mehdi Dioury уходит с поля, а Хокон Кьяве выходит на его замену.
59'
Тромсдален делает замену. Tor Martin Mienna уходит с поля, а Andreas Loevland выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Дансо Эриксон бьет в цель!
55'
Матланд Йо-Нимо получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Akinsola Akinyemi получил желтую карточку от судьи
14'
Mathias Dahl Abelsen получил желтую карточку от судьи
11'
Mehdi Dioury получил желтую карточку от судьи
6'
Г О О О О Л - Vegard Oestraat Erlien бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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