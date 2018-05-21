  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Норвегия
  5. Типпелиген
Стадион: Зрители: 3886
Кристиансунд
4:0
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
1:0
10' Гол в свои ворота
Парр Джонатан
2:0
23' Гол
Каллудра Лиридон
3:0
45' Гол в свои ворота
Токстад Кристоффер
63' Желтая карточка
Баранов Никита
4:0
82' Гол
Dan Peter Ulvestad
82' Желтая карточка
Леписту Брент
83' Желтая карточка
Нгуэн Токмак
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
83'
Нгуэн Токмак получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
82'
Леписту Брент получил желтую карточку от судьи
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Дан-Петер Ульвестад бьет в цель!
78'
Кристиансунд делает замену. Torgil Oewre Gjertsen уходит с поля, а Бенджамин Стокке выходит на его замену.
75'
Стрёмсгодсет делает замену. Жради Бассель уходит с поля, а Стенгель Херман выходит на его замену.

66'
Стрёмсгодсет делает замену. Эйрик Улланд Андерсен уходит с поля, а Пеллегрино Амаль выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Баранов Никита получил желтую карточку от судьи
58'
Кристиансунд делает замену. Каллудра Лиридон уходит с поля, а Леписту Брент выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Стрёмсгодсет делает замену. Токстад Кристоффер уходит с поля, а Нгуэн Токмак выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Токстад Кристоффер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Каллудра Лиридон бьет в цель!
20'
Кристиансунд делает замену. Andreas Hopmark уходит с поля, а Баранов Никита выходит на его замену.
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Парр Джонатан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация