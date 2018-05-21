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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Кристиансунд Зрители: 3886
4:0
Конец матча
1:0
10' Гол в свои воротаПарр Джонатан
2:0
23' ГолКаллудра Лиридон
3:0
45' Гол в свои воротаТокстад Кристоффер
63' Желтая карточкаБаранов Никита
4:0
82' ГолDan Peter Ulvestad
82' Желтая карточкаЛеписту Брент
83' Желтая карточкаНгуэн Токмак
|
10'
1:0
23'
2:0
45'
3:0
63'
82'
4:0
82'
83'
Состав команд
22
Bent
Soermo
13
Bendik
Bye
11
Daouda
Bamba
Кристиансунд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Sean McDermott Вратарь
- 22 Bent Soermo Защитник
- 19 Andreas Hopmark Защитник
- 5 Dan Peter Ulvestad Защитник
- 3 Christoffer Aasbak Защитник
- 18 Stian Semb Aasmundsen Полузащитник
- 8 Paal Erik Ulvestad Полузащитник
- 9 Каллудра Лиридон Полузащитник
- 13 Bendik Bye Нападающий
- 11 Daouda Bamba Нападающий
- 7 Torgil Oewre Gjertsen Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Вайкла Андреас Вратарь
- 27 Баранов Никита Защитник
- 15 Erlend Sivertsen Защитник
- 24 Sondre Soerli Полузащитник
- 21 Диоп Амиду Полузащитник
- 6 Леписту Брент Полузащитник
- 20 Benjamin Stokke Нападающий
- Главный тренер: Christian Michelsen
Стрёмсгодсет 4-5-1
- Основной состав
- 1 Бугге-Петтерсен Эспен Вратарь
- 26 Вильсвик Ларс-Кристофер Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 28 Хейбротен Мариус Защитник
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 11 Токстад Кристоффер Полузащитник
- 6 Хаугер Хеннинг Полузащитник
- 19 Франсишку Жуниор Полузащитник
- 8 Жради Бассель Полузащитник
- 23 Eirik Ulland Andersen Полузащитник
- 10 Педерсен Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Paal Vestly Heigre Вратарь
- 17 Christopher Lindquist Защитник
- 4 Мадсен Ким Защитник
- 93 Нгуэн Токмак Полузащитник
- 7 Стенгель Херман Полузащитник
- 90 Пеллегрино Амаль Нападающий
- 39 Саетра Ларс
- Главный тренер: Скуллеруд Тор-Оле
Предыдущие игры
Кристиансунд (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 16.05.2018 Кристиансунд 1:3 Ранхейм Т
- 13.05.2018 Хёугесунн 3:2 Кристиансунд Т
- 10.05.2018 Хёдд 2:0 Кристиансунд К
- 06.05.2018 Кристиансунд 1:0 Стабек Т
- 02.05.2018 Бергсёй 0:6 Кристиансунд К
- 29.04.2018 Тромсё 0:0 Кристиансунд Т
- 22.04.2018 Кристиансунд 1:1 Будё-Глимт Т
- 18.04.2018 Сунндал 0:4 Кристиансунд К
- 15.04.2018 Саннефьёрд 3:3 Кристиансунд Т
- 08.04.2018 Бранн 1:0 Кристиансунд Т
- 02.04.2018 Кристиансунд 2:1 Лиллестрём Т
- 24.03.2018 Кристиансунд 1:0 Левангер ТМК
- 17.03.2018 Русенборг 2:2 Кристиансунд Т
- 12.03.2018 Кристиансунд 0:1 Волеренга Т
- 04.03.2018 Кристиансунд 2:3 Ранхейм ТМК
- 25.02.2018 Хёугесунн 1:0 Кристиансунд ТМК
- 20.02.2018 Кристиансунд 3:0 Краснодар ТМК
- 14.02.2018 Мольде 1:0 Кристиансунд ТМК
- 09.02.2018 Кристиансунд 1:1 Олесунн ТМК
- 02.02.2018 Волеренга 2:1 Кристиансунд ТМК
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 16.05.2018 Мольде 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 13.05.2018 Стрёмсгодсет 1:2 Сарпсборг-08 Т
- 09.05.2018 Берум 0:3 Стрёмсгодсет К
- 06.05.2018 Будё-Глимт 2:2 Стрёмсгодсет Т
- 02.05.2018 Валдрес 1:3 Стрёмсгодсет К
- 29.04.2018 Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг Т
- 22.04.2018 Хёугесунн 1:0 Стрёмсгодсет Т
- 18.04.2018 Вестфоссен 1:4 Стрёмсгодсет К
- 15.04.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Одд Т
- 11.04.2018 Тромсё 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 07.04.2018 Волеренга 1:4 Стрёмсгодсет Т
- 02.04.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Т
- 22.03.2018 Стрёмсгодсет 3:2 Нутодден ТМК
- 11.03.2018 Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Т
- 03.03.2018 Стрёмсгодсет 5:0 Мьёндален ТМК
- 25.02.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 ТМК
- 15.02.2018 Стрёмсгодсет 6:0 Саннефьёрд ТМК
- 09.02.2018 Локомотив Москва 2:2 Стрёмсгодсет ТМК
- 06.02.2018 Краснодар 2:1 Стрёмсгодсет ТМК
- 26.01.2018 Стрёмсгодсет 2:1 Будё-Глимт ТМК
Последние игры между собой
Кристиансунд
Стрёмсгодсет
-
2 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|11
|8
|3
|0
|18 - 4
|27
|2.
|Русенборг
|11
|7
|3
|1
|18 - 6
|24
|3.
|Ранхейм
|11
|7
|2
|2
|23 - 16
|23
|4.
|Сарпсборг-08
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|5.
|Хёугесунн
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|6.
|Волеренга
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|7.
|Тромсё
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|8.
|Мольде
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|9.
|Одд
|11
|5
|1
|5
|18 - 14
|16
|10.
|Кристиансунд
|11
|3
|4
|4
|16 - 15
|13
|11.
|Лиллестрём
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|12.
|Стабек
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|13.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|14 - 19
|9
|14.
|Будё-Глимт
|11
|2
|3
|6
|8 - 14
|9
|15.
|Старт
|11
|2
|1
|8
|8 - 24
|7
|16.
|Саннефьёрд
|11
|1
|2
|8
|10 - 25
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Нгуэн Токмак получил желтую карточку от судьи
82'
Леписту Брент получил желтую карточку от судьи
82'
Г О О О О Л - Дан-Петер Ульвестад бьет в цель!
78'
Кристиансунд делает замену. Torgil Oewre Gjertsen уходит с поля, а Бенджамин Стокке выходит на его замену.
75'
Стрёмсгодсет делает замену. Жради Бассель уходит с поля, а Стенгель Херман выходит на его замену.
66'
Стрёмсгодсет делает замену. Эйрик Улланд Андерсен уходит с поля, а Пеллегрино Амаль выходит на его замену.
63'
Баранов Никита получил желтую карточку от судьи
58'
Кристиансунд делает замену. Каллудра Лиридон уходит с поля, а Леписту Брент выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Стрёмсгодсет делает замену. Токстад Кристоффер уходит с поля, а Нгуэн Токмак выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Токстад Кристоффер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
23'
Г О О О О Л - Каллудра Лиридон бьет в цель!
20'
Кристиансунд делает замену. Andreas Hopmark уходит с поля, а Баранов Никита выходит на его замену.
10'
Г О О О О Л - Парр Джонатан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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