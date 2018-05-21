Стадион: Брондбю Зрители: 25730
0:1
45' ГолРисгор Каспер
51' Желтая карточкаFrederik Boersting
73' Желтая карточкаЮнг Антони
83' Желтая карточкаАльманн Якоб
1:1
88' ГолРёкер Бенедикт
Второй тайм
97'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
97'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
96'
96'
96'
96'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
95'
95'
ШАНС! Ларссон Юхан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
94'
Ларссон Юхан нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
93'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает неудачный навес.
93'
Опасность предотвращена - Араюури Паулус из команды Брённбю вступил в отбор удачно
93'
Роллим Янн из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
93'
92'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Pavol Safranko выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Юнг Антони из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
92'
92'
91'
Pavol Safranko из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
91'
Отличные скиллы показывает Andreas Bruus, обводя своих соперников
91'
Удар от ворот произведет Брённбю
91'
ШАНС! Kristoffer Pallesen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
Ларссон Юхан делает подножку сопернику.
90'
90'
Ларссон Юхан из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
90'
90'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
90'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг разыграл угловой с левого угла.
90'
Юнг Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Роллим Янн из команды Ольборг делает пас партнеру.
89'
88'
Головой пробил Вильчек Камиль, но голкипер отбил его в поле!
88'
88'
88'
Халими Бесар из команды Брённбю разыграл угловой с левого угла.
88'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
88'
Халими Бесар из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Г О О О О Л - Рёкер Бенедикт из команды Брённбю забил гол! Легко это для такого игрока, как Рёкер Бенедикт
88'
87'
Рёкер Бенедикт возвращается на поле, всё в порядке.
87'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
86'
86'
Тактическая замена. Rasmus Thellufsen уходит с поля и его заменяет Роллим Янн
86'
Мукхтар Хани не смог попасть в створ ударом издали
86'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Рёкер Бенедикт получил травму и медбригада забирает его с поля.
84'
Рёкер Бенедикт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 25730 болельщиков
84'
84'
Andreas Bruus из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
83'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Альманн Якоб получил желтую карточку от судьи
83'
Судья свистит. Альманн Якоб атаковал сзади соперника. Это Халими Бесар заработал своей команде штрафной
82'
82'
Andreas Bruus из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
82'
Rasmus Thellufsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Халими Бесар из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
82'
Альманн Якоб из команды Ольборг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
81'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
81'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
81'
81'
81'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
81'
81'
Куск Каспер из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
81'
80'
Юнг Антони из команды Брённбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
Расмус Вюрц из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Тибблинг Симон пострадал.
79'
79'
79'
79'
78'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Расмус Вюрц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
77'
Вильчек Камиль из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
77'
Халими Бесар из команды Брённбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
77'
76'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
76'
76'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает пас партнеру.
76'
76'
76'
75'
Удар от ворот произведет Брённбю
75'
Как он промахнулся? Pavol Safranko имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
75'
Jannik Pohl из команды Ольборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
75'
74'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
74'
Халими Бесар из команды Брённбю делает пас партнеру.
73'
Юнг Антони получил желтую карточку от судьи
73'
Юнг Антони наказан за толчок Куск Каспер
73'
73'
72'
72'
Шанс! Вильчек Камиль из команды Брённбю пробил головой, но мимо
72'
72'
71'
Судья сигнализирует, что Kristoffer Pallesen из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
71'
71'
Халими Бесар из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
70'
Мукхтар Хани бьет со штрафного в створ, но Ринне Якоб держит все под контролем
70'
Тактическая замена. Рисгор Каспер уходит с поля и его заменяет Pavol Safranko
69'
Расмус Вюрц из команды Ольборг играет слишком грубо. Мукхтар Хани оказался на газоне.
69'
Халими Бесар из команды Брённбю делает пас партнеру.
69'
Нергор Кристиан из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
Куск Каспер из команды Ольборг играет слишком грубо. Рёкер Бенедикт оказался на газоне.
68'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
67'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Jannik Pohl из команды Ольборг сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
66'
66'
Вильчек Камиль не смог попасть в створ ударом издали
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
65'
Судья сигнализирует, что Окоре Жорес из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Вильчек Камиль
64'
Судья сигнализирует, что Нергор Кристиан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Рисгор Каспер
63'
Судья сигнализирует, что Мукхтар Хани из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Лесняк Филип
63'
Лесняк Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Andreas Bruus из команды Брённбю делает пас партнеру.
63'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
62'
62'
Халими Бесар из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
61'
Frederik Boersting получил травму и заменен. Kristoffer Pallesen выходит на поле.
61'
Удар от ворот произведет Брённбю
61'
Frederik Boersting возвращается на поле, всё в порядке.
60'
60'
60'
60'
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Ох, нехорошо это выглядит. Frederik Boersting получил травму и медбригада забирает его с поля.
57'
Frederik Boersting на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Лесняк Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Вильчек Камиль не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
56'
56'
Отличный пас сделал Халими Бесар из команды Брённбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
56'
Нергор Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
56'
Andreas Bruus из команды Брённбю делает пас партнеру.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Менса Кевин получил травму и заменен. Andreas Bruus выходит на поле.
55'
Менса Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
53'
Халими Бесар из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Судья сигнализирует, что Расмус Вюрц из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Халими Бесар
52'
Нергор Кристиан из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
52'
Frederik Boersting выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
Тактическая замена. Пукки Теэму уходит с поля и его заменяет Менса Кевин
51'
Frederik Boersting получил желтую карточку от судьи
51'
Судья сигнализирует, что Frederik Boersting из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
51'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
50'
Куск Каспер мяч отрикошетил от ворот
50'
Хорошие навыки показал Куск Каспер из команды Ольборг, красиво сыграв в пас с одноклубником.
49'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Ларссон Юхан делает подножку сопернику.
48'
48'
48'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
47'
Альманн Якоб бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
47'
47'
Frederik Boersting из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
47'
47'
47'
46'
46'
Брённбю делает атакующую замену. Фискер Каспер ушел с поля, а Халими Бесар вышел в подмогу атаке.
46'
Тактическая замена. Фискер Каспер уходит с поля и его заменяет Халими Бесар
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Реннов Фредерик ошибается в защите.
45'
Удар от ворот произведет Брённбю
45'
Г О О О О Л - Отличный удар Рисгор Каспер из команды Ольборг. Классный гол!
45'
ШАНС! Блобьерг Якоб нанес удар с лета, но не попал по воротам!
44'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
44'
Frederik Boersting из команды Ольборг навешивает в штрафную с рикошетом.
43'
43'
42'
Ларссон Юхан из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
42'
42'
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
41'
Удар от ворот произведет Брённбю
41'
Jannik Pohl из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
40'
40'
Шанс! Пукки Теэму из команды Брённбю пробил головой, но мимо
40'
40'
39'
Игра в одни ворота сейчас. Брённбю доминирует и владеет мячом
39'
Судья сигнализирует, что Нергор Кристиан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Jannik Pohl
39'
39'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
39'
39'
Мукхтар Хани из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
38'
Нергор Кристиан из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
38'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Опасность предотвращена - Альманн Якоб из команды Ольборг вступил в отбор удачно
38'
37'
37'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает пас партнеру.
36'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
36'
Мукхтар Хани из команды Брённбю увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
36'
35'
Удар от ворот произведет Брённбю
35'
Куск Каспер из команды Ольборг делает неудачный навес.
35'
Куск Каспер из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Куск Каспер из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
34'
Фу! Фискер Каспер из команды Брённбю очень опасно играет против соперника.
34'
33'
Реннов Фредерик из команды Брённбю сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
33'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг тянет соперника за майку.
32'
Тибблинг Симон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
32'
32'
Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Удар от ворот произведет Брённбю
31'
Какой промах! Rasmus Thellufsen имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
31'
31'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает пас партнеру.
31'
Рисгор Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
31'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Рисгор Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
30'
Ларссон Юхан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает пас партнеру.
29'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает пас партнеру.
29'
29'
29'
Frederik Boersting выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
28'
Судья сигнализирует, что Рисгор Каспер из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
28'
28'
Расмус Вюрц из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Рисгор Каспер нарушил правила.
27'
27'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
26'
25'
Нергор Кристиан из команды Брённбю сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
24'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает пас партнеру.
24'
24'
Удар от ворот произведет Брённбю
24'
Рисгор Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
23'
Альманн Якоб из команды Ольборг навешивает в штрафную с рикошетом.
23'
23'
Отличные скиллы показывает Куск Каспер, обводя своих соперников
22'
21'
21'
Ларссон Юхан из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
20'
Rasmus Thellufsen коснулся мяча рукой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
20'
20'
Судья сигнализирует, что Окоре Жорес из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Фискер Каспер
19'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
19'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
19'
19'
19'
19'
Судья сигнализирует, что Фискер Каспер из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Jannik Pohl
18'
Куск Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
18'
Нергор Кристиан из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
17'
17'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
17'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
17'
17'
Удар от ворот произведет Брённбю
17'
Опасность предотвращена - Араюури Паулус из команды Брённбю вступил в отбор удачно
17'
Jannik Pohl из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
16'
Вильчек Камиль нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
16'
Фискер Каспер из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
16'
16'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
15'
15'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Юнг Антони из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
14'
Юнг Антони из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
13'
Удар от ворот произведет Брённбю
13'
Frederik Boersting из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
12'
Судья сигнализирует, что Ларссон Юхан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Rasmus Thellufsen
12'
12'
Тибблинг Симон из команды Брённбю плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Мукхтар Хани из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
11'
Блобьерг Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
11'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Опасность предотвращена - Альманн Якоб из команды Ольборг вступил в отбор удачно
11'
Пукки Теэму из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
11'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
10'
10'
Удар от ворот произведет Брённбю
10'
ШАНС! Куск Каспер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает пас партнеру.
10'
10'
10'
9'
Ларссон Юхан пробил со штрафного прямо в стенку
8'
Frederik Boersting коснулся мяча рукой.
8'
7'
Тибблинг Симон из команды Брённбю сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
7'
Удар от ворот произведет Брённбю
7'
Как он промахнулся? Рисгор Каспер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
6'
Плохо сыграл Араюури Паулус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
6'
6'
6'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
6'
ШТАНГА! Пробил головой Рёкер Бенедикт прямо в каркас ворот!
6'
Фискер Каспер из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
6'
Мукхтар Хани из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
5'
Тибблинг Симон нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
5'
5'
5'
5'
5'
4'
Отличный пас сделал Мукхтар Хани из команды Брённбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
4'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
4'
Фискер Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Frederik Boersting из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Вильчек Камиль
3'
Вильчек Камиль из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
3'
Удар от ворот произведет Брённбю
3'
Отличный пас сделал Расмус Вюрц из команды Ольборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
3'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает пас партнеру.
3'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает пас партнеру.
2'
2'
2'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
2'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает пас партнеру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брённбю". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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