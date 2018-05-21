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Стадион: Зрители: 2850
Саннефьёрд
0:1
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
0:1
44' Пенальти
Хальворсен Оле-Йорген
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Сарпсборг-08 делает замену. Матти Лунд Нильсен уходит с поля, а Tobias Heintz выходит на его замену.
77'
Сарпсборг-08 делает замену. Хальворсен Оле-Йорген уходит с поля, а Сингх Хармет выходит на его замену.
74'
Сарпсборг-08 делает замену. Rashad Muhammed уходит с поля, а Mikkel Agger выходит на его замену.
71'
Саннефьёрд делает замену. Вальес Энрик уходит с поля, а Sabawon Wahid Shamohammad выходит на его замену.
64'
Саннефьёрд делает замену. Пальссон Эмиль уходит с поля, а Сёдлунн Андре выходит на его замену.

49'
Саннефьёрд делает замену. Ларс Гроруд уходит с поля, а Демба Виктор выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Хальворсен Оле-Йорген из команды Сарпсборг-08 забивает с точки!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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