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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Комплетт.но Арена Зрители: 2850
0:1
Конец матча
0:1
44' ПенальтиХальворсен Оле-Йорген
|
44'
0:1
Состав команд
10
Pau
Morer
Саннефьёрд 3-4-3
- Основной состав
- 12 Йохансен Эрик Вратарь
- 2 Lars Grorud Защитник
- 4 Хансен Кристер Защитник
- 16 Гана Кане Эль-Хаджи Защитник
- 34 Herman Solberg Nilsen Полузащитник
- 5 Вальес Энрик Полузащитник
- 7 Пальссон Эмиль Полузащитник
- 17 Joachim Solberg Olsen Полузащитник
- 10 Pau Morer Нападающий
- 15 Энгблом Понтус Нападающий
- 11 Кастрати Фламур Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Йонссон Ингвар Вратарь
- 19 Демба Виктор Полузащитник
- 22 Сёдлунн Андре Полузащитник
- 13 Элефтериу Эндрю Полузащитник
- 8 Мьельде Эрик Полузащитник
- 6 Mohamed Ofkir Полузащитник
- 25 Sabawon Wahid Shamohammad
- Главный тренер: Geir Fevang
Сарпсборг-08 4-4-2
- Основной состав
- 31 Aslak Falch Вратарь
- 22 Твейта Йон-Хельге Защитник
- 6 Тамм Йоонас Защитник
- 11 Joackim Joergensen Защитник
- 16 Joachim Thomassen Защитник
- 7 Хальворсен Оле-Йорген Полузащитник
- 8 Matti Lund Nielsen I Полузащитник
- 17 Kristoffer Zachariassen Полузащитник
- 77 Амин Аскар Полузащитник
- 69 Патрик Мортенсен Нападающий
- 27 Rashad Muhammed Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ткалчич Никола Защитник
- 23 Сингх Хармет Полузащитник
- 10 Tobias Heintz Полузащитник
- 4 Bjoern Inge Utvik Полузащитник
- 29 Шварц Ронни Нападающий
- 18 Mikkel Agger Нападающий
- 21 Anders Kristiansen II
- Главный тренер: Бакке Гейр
Предыдущие игры
Саннефьёрд (последние 20 матчей: +4 =2 -14)
- 16.05.2018 Одд 5:0 Саннефьёрд Т
- 12.05.2018 Саннефьёрд 0:1 Волеренга Т
- 06.05.2018 Лиллестрём 1:0 Саннефьёрд Т
- 02.05.2018 Скейд 3:0 Саннефьёрд К
- 29.04.2018 Саннефьёрд 0:1 Бранн Т
- 22.04.2018 Тромсё 4:1 Саннефьёрд Т
- 18.04.2018 Эик-Тёнсберг 1:6 Саннефьёрд К
- 15.04.2018 Саннефьёрд 3:3 Кристиансунд Т
- 11.04.2018 Саннефьёрд 1:2 Ранхейм Т
- 08.04.2018 Саннефьёрд 1:1 Стабек Т
- 02.04.2018 Старт 1:4 Саннефьёрд Т
- 18.03.2018 Стрёммен 3:1 Саннефьёрд ТМК
- 11.03.2018 Мольде 5:0 Саннефьёрд Т
- 04.03.2018 Одд 3:0 Саннефьёрд ТМК
- 21.02.2018 Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд ТМК
- 15.02.2018 Стрёмсгодсет 6:0 Саннефьёрд ТМК
- 09.02.2018 Старт 1:2 Саннефьёрд ТМК
- 02.02.2018 Стабек 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 25.01.2018 Мьёндален 6:1 Саннефьёрд ТМК
- 19.01.2018 Нутодден 1:2 Саннефьёрд ТМК
Сарпсборг-08 (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 16.05.2018 Сарпсборг-08 4:0 Старт Т
- 13.05.2018 Стрёмсгодсет 1:2 Сарпсборг-08 Т
- 10.05.2018 Хам-Кам 1:0 Сарпсборг-08 К
- 07.05.2018 Сарпсборг-08 2:2 Мольде Т
- 02.05.2018 Эрн-Хортен 0:6 Сарпсборг-08 К
- 29.04.2018 Сарпсборг-08 0:0 Будё-Глимт Т
- 23.04.2018 Одд 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 18.04.2018 Эстсиден 2:9 Сарпсборг-08 К
- 15.04.2018 Сарпсборг-08 1:2 Бранн Т
- 08.04.2018 Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 02.04.2018 Сарпсборг-08 3:0 Волеренга Т
- 26.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Конгсвингер ТМК
- 23.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Стрёммен ТМК
- 17.03.2018 Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 11.03.2018 Сарпсборг-08 1:0 Русенборг Т
- 04.03.2018 Сарпсборг-08 3:2 Стабек ТМК
- 26.02.2018 Сарпсборг-08 0:1 Скейд ТМК
- 25.02.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 ТМК
- 16.02.2018 Сарпсборг-08 2:3 Бранн ТМК
- 15.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Рубин ТМК
Последние игры между собой
Саннефьёрд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Сарпсборг-08: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
- 29.10.2017 Сарпсборг-08 5:0 Саннефьёрд Типпелиген
- 18.06.2017 Саннефьёрд 1:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 10.02.2017 Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Клубы
- 08.11.2015 Сарпсборг-08 2:1 Саннефьёрд Типпелиген
- 19.04.2015 Саннефьёрд 1:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 20.02.2015 Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи. Клубы
- 20.02.2015 Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи. Сборные
- 24.02.2014 Сарпсборг-08 3:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Сборные
- 07.10.2012 Сарпсборг-08 0:3 Саннефьёрд Первый дивизион
- 15.04.2012 Саннефьёрд 1:2 Сарпсборг-08 Адекколига
Саннефьёрд
Сарпсборг-08
-
1 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|11
|8
|3
|0
|18 - 4
|27
|2.
|Русенборг
|11
|7
|3
|1
|18 - 6
|24
|3.
|Ранхейм
|11
|7
|2
|2
|23 - 16
|23
|4.
|Сарпсборг-08
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|5.
|Хёугесунн
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|6.
|Волеренга
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|7.
|Тромсё
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|8.
|Мольде
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|9.
|Одд
|11
|5
|1
|5
|18 - 14
|16
|10.
|Кристиансунд
|11
|3
|4
|4
|16 - 15
|13
|11.
|Лиллестрём
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|12.
|Стабек
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|13.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|14 - 19
|9
|14.
|Будё-Глимт
|11
|2
|3
|6
|8 - 14
|9
|15.
|Старт
|11
|2
|1
|8
|8 - 24
|7
|16.
|Саннефьёрд
|11
|1
|2
|8
|10 - 25
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Сарпсборг-08 делает замену. Матти Лунд Нильсен уходит с поля, а Tobias Heintz выходит на его замену.
77'
Сарпсборг-08 делает замену. Хальворсен Оле-Йорген уходит с поля, а Сингх Хармет выходит на его замену.
74'
Сарпсборг-08 делает замену. Rashad Muhammed уходит с поля, а Mikkel Agger выходит на его замену.
71'
Саннефьёрд делает замену. Вальес Энрик уходит с поля, а Sabawon Wahid Shamohammad выходит на его замену.
64'
Саннефьёрд делает замену. Пальссон Эмиль уходит с поля, а Сёдлунн Андре выходит на его замену.
49'
Саннефьёрд делает замену. Ларс Гроруд уходит с поля, а Демба Виктор выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Хальворсен Оле-Йорген из команды Сарпсборг-08 забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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