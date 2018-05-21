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Стадион: Myrdal Gress Зрители: 567
3:1
Конец матча
0:1
19' ГолИбрагим Шуайбу
65' Желтая карточкаTomas Kristoffersen
83' Желтая карточкаFredrik Sjoelstad
1:1
85' ГолTomas Kristoffersen
87' Желтая карточкаЭбю Олав
2:1
90' ГолMagnus Nybakken Bruun-Hansen
3:1
90' ГолHaakon Lorentzen
|
19'
0:1
85'
1:1
87'
90'
2:1
90'
3:1
Состав команд
12
Боргер
Томас
Осане 3-4-1-2
- Основной состав
- 12 Боргер Томас Вратарь
- 25 Солли Александр Защитник
- 27 Magnus Nybakken Bruun-Hansen Защитник
- 2 Martin Ueland Защитник
- 11 Joachim Hammersland Полузащитник
- 30 Michael Ogungbaro Полузащитник
- 7 Tomas Kristoffersen Полузащитник
- 17 Nikolai Harris Полузащитник
- 8 Jonas Hestetun Полузащитник
- 33 Dennis Agyare Antwi Нападающий
- 18 Хусеклепп Эрик Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Биркеланн Вильяр Полузащитник
- 4 Sondre Bjoershol Полузащитник
- 21 Haakon Lorentzen Нападающий
- 20 Stian Nygaard I
- 14 Ole Kolskogen
- 6 Andreas Fantoft
- 99 Andreas Soereide
- Главный тренер: Монс Ивар Мджелде
Конгсвингер 4-4-2
- Основной состав
- 27 Tobias Trautner Вратарь
- 2 Fredrik Mani Paalerud Защитник
- 3 Скагестад Эдвард Защитник
- 19 Люндал Мартин Защитник
- 18 Iman Mafi Защитник
- 11 Эбю Олав Полузащитник
- 16 Harald Holter Полузащитник
- 23 Fredrik Sjoelstad Полузащитник
- 15 Marlinho Полузащитник
- 7 Niklas Fernando Nygaard Castro Нападающий
- 26 Ибрагим Шуайбу Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Ridouan Boulahuane Essaeh Защитник
- 14 Markus Skjellum Nyambwogi Защитник
- 5 Christian Roeer Защитник
- 20 Even Bydal Полузащитник
- 17 Кольстад Йёрген Полузащитник
- 13 Markus Aanesland Полузащитник
- 25 Simon Thomas I
- Главный тренер: Hans Erik Eriksen
Предыдущие игры
Осане (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 16.05.2018 Согндаль 1:4 Осане ПД
- 13.05.2018 Осане 2:3 Олесунн ПД
- 06.05.2018 Ерв 1:1 Осане ПД
- 02.05.2018 Нест-Сотра 3:3 Осане К
- 29.04.2018 Осане 3:1 Флурё ПД
- 22.04.2018 Викинг 4:0 Осане ПД
- 18.04.2018 Ус 1:6 Осане К
- 15.04.2018 Осане 1:1 Хам-Кам ПД
- 08.04.2018 Стрёммен 3:0 Осане ПД
- 02.04.2018 Осане 3:1 Нест-Сотра ПД
- 04.03.2018 Хёугесунн 2:2 Осане ТМК
- 24.02.2018 Осане 0:2 Бранн ТМК
- 05.11.2017 Осане 3:2 Старт ПД
- 29.10.2017 Будё-Глимт 6:0 Осане ПД
- 22.10.2017 Осане 2:2 Тромсдален ПД
- 15.10.2017 Флурё 1:1 Осане ПД
- 01.10.2017 Осане 1:0 Эльверум ПД
- 24.09.2017 Мьёндален 3:0 Осане ПД
- 17.09.2017 Стрёммен 2:2 Осане ПД
- 10.09.2017 Осане 1:1 Ерв ПД
Конгсвингер (последние 20 матчей: +8 =1 -11)
- 16.05.2018 Конгсвингер 2:1 Хам-Кам ПД
- 13.05.2018 Конгсвингер 0:1 Мьёндален ПД
- 09.05.2018 Улленсакер/Киса 3:2 Конгсвингер К
- 06.05.2018 Тромсдален 3:3 Конгсвингер ПД
- 01.05.2018 Конгсвингер 4:2 Рёуфосс К
- 28.04.2018 Конгсвингер 1:3 Олесунн ПД
- 22.04.2018 Согндаль 4:1 Конгсвингер ПД
- 18.04.2018 Оппсал 0:4 Конгсвингер К
- 15.04.2018 Конгсвингер 2:0 Ерв ПД
- 08.04.2018 Флурё 1:0 Конгсвингер ПД
- 02.04.2018 Конгсвингер 0:2 Викинг ПД
- 26.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Конгсвингер ТМК
- 06.02.2018 Волеренга 4:0 Конгсвингер ТМК
- 19.01.2018 Стабек 7:1 Конгсвингер ТМК
- 05.11.2017 Конгсвингер 0:1 Тромсдален ПД
- 29.10.2017 Саннес Ульф 0:3 Конгсвингер ПД
- 22.10.2017 Конгсвингер 3:2 Мьёндален ПД
- 15.10.2017 Эльверум 1:2 Конгсвингер ПД
- 01.10.2017 Арендал 3:0 Конгсвингер ПД
- 24.09.2017 Конгсвингер 3:2 Фредрикстад ПД
Последние игры между собой
Осане: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Конгсвингер: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
- 16.08.2017 Осане 2:3 Конгсвингер Первый дивизион
- 02.07.2017 Конгсвингер 2:0 Осане Первый дивизион
- 10.07.2016 Конгсвингер 2:0 Осане Первый дивизион
- 03.04.2016 Осане 3:0 Конгсвингер Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|8
|6
|2
|0
|20 - 7
|20
|2.
|Викинг
|8
|6
|1
|1
|21 - 9
|19
|3.
|Саннес Ульф
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|4.
|Улленсакер/Киса
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|5.
|Осане
|9
|4
|2
|3
|17 - 16
|14
|6.
|Ерв
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|7.
|Нутодден
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|8.
|Согндаль
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|9.
|Мьёндален
|9
|3
|4
|2
|6 - 5
|13
|10.
|Нест-Сотра
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|11.
|Хам-Кам
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|12.
|Левангер
|9
|2
|2
|5
|11 - 18
|8
|13.
|Стрёммен
|9
|2
|1
|6
|15 - 15
|7
|14.
|Конгсвингер
|9
|2
|1
|6
|10 - 18
|7
|15.
|Тромсдален
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|16.
|Флурё
|9
|1
|2
|6
|5 - 22
|5
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Haakon Lorentzen бьет в цель!
90'
Конгсвингер делает замену. Marlinho уходит с поля, а Christian Roeer выходит на его замену.
90'
Конгсвингер делает замену. Fredrik Sjoelstad уходит с поля, а Markus Aanesland выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Magnus Nybakken Bruun-Hanssen бьет в цель!
87'
Эбю Олав получил желтую карточку от судьи
85'
Г О О О О Л - Tomas Kristoffersen бьет в цель!
83'
Fredrik Sjoelstad получил желтую карточку от судьи
83'
Конгсвингер делает замену. Niklas Castro уходит с поля, а Кольстад Йёрген выходит на его замену.
79'
Асан делает замену. Jonas Hestetun уходит с поля, а Stian Nygaard выходит на его замену.
79'
Асан делает замену. Joachim Hammersland уходит с поля, а Sondre Bjoershol выходит на его замену.
65'
Tomas Kristoffersen получил желтую карточку от судьи
46'
Асан делает замену. Солли Александр уходит с поля, а Haakon Lorentzen выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
19'
Г О О О О Л - Ибрагим Шуайбу бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Myrdal Gress. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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