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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 567
Осане
3:1
Конец матча
Конгсвингер
0'
0:1
19' Гол
Ибрагим Шуайбу
65' Желтая карточка
Tomas Kristoffersen
83' Желтая карточка
Fredrik Sjoelstad
1:1
85' Гол
Tomas Kristoffersen
87' Желтая карточка
Эбю Олав
2:1
90' Гол
Magnus Nybakken Bruun-Hansen
3:1
90' Гол
Haakon Lorentzen
90'+5
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Haakon Lorentzen бьет в цель!
90'
Конгсвингер делает замену. Marlinho уходит с поля, а Christian Roeer выходит на его замену.
90'
Конгсвингер делает замену. Fredrik Sjoelstad уходит с поля, а Markus Aanesland выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Magnus Nybakken Bruun-Hanssen бьет в цель!
Желтая карточка
87'
Эбю Олав получил желтую карточку от судьи

Описание гола
85'
Г О О О О Л - Tomas Kristoffersen бьет в цель!
Желтая карточка
83'
Fredrik Sjoelstad получил желтую карточку от судьи
83'
Конгсвингер делает замену. Niklas Castro уходит с поля, а Кольстад Йёрген выходит на его замену.
79'
Асан делает замену. Jonas Hestetun уходит с поля, а Stian Nygaard выходит на его замену.
79'
Асан делает замену. Joachim Hammersland уходит с поля, а Sondre Bjoershol выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Tomas Kristoffersen получил желтую карточку от судьи
46'
Асан делает замену. Солли Александр уходит с поля, а Haakon Lorentzen выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Ибрагим Шуайбу бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Myrdal Gress. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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