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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Ааготнес Зрители: 593
0:1
Конец матча
39' Желтая карточкаAndreas Roedsand
0:1
43' ГолЛатифу Аким
61' Желтая карточкаВелер Кьетил
73' Желтая карточкаЛатифу Аким
90' Желтая карточкаEirik Schulze
|
39'
43'
0:1
61'
73'
90'
Состав команд
Нест-Сотра 3-5-1-1
- Основной состав
- 1 Egil Selvik Вратарь
- 5 Bjarte Haugsdal Защитник
- 4 Staale Steen Saethre Защитник
- 3 Kristoffer Bidne Защитник
- 2 Erlend Hellevik Larsen Полузащитник
- 86 Andreas Roedsand Полузащитник
- 8 Haris Cirak Полузащитник
- 29 Kristoffer Nesse Stephensen Полузащитник
- 7 Morten Bjoerlo Полузащитник
- 15 Johnny Furdal Полузащитник
- 9 Sondre Liseth Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Petter Martinsen Защитник
- 11 Joachim Edvardsen Полузащитник
- 6 Peter Soerensen Nergaard Полузащитник
- 10 Alexander Dang Нападающий
- 23 Bendik Torset
- 14 Joachim Westrheim
- 21 Yann-Alexandre Fillion
- Главный тренер: Steffen Landro
Согндаль 4-3-3
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 2 Латифу Аким Защитник
- 3 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 4 Велер Кьетил Защитник
- 14 Риндарёй Уле Защитник
- 7 Eirik Schulze Полузащитник
- 8 Eirik Birkelund Полузащитник
- 24 Sixten Jensen Полузащитник
- 10 Мандич Станиша Нападающий
- 18 Хеуген Сигурд Нападающий
- 22 Lars Christian Kjemhus Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Kjetil Haug Вратарь
- 29 Tomas Totland Защитник
- 30 Joachim Soltvedt Полузащитник
- 28 Johan Hove Полузащитник
- 9 Ульрик Фло Нападающий
- 31 Ulrik Fredriksen
- 17 Dide Fofana
- Главный тренер: Eirik Bakke
Предыдущие игры
Нест-Сотра (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 16.05.2018 Флурё 0:2 Нест-Сотра ПД
- 13.05.2018 Хам-Кам 1:1 Нест-Сотра ПД
- 09.05.2018 Нест-Сотра 1:2 Хёугесунн К
- 06.05.2018 Нест-Сотра 4:1 Левангер ПД
- 02.05.2018 Нест-Сотра 3:3 Осане К
- 29.04.2018 Стрёммен 1:2 Нест-Сотра ПД
- 22.04.2018 Нест-Сотра 0:3 Улленсакер/Киса ПД
- 18.04.2018 Фана 0:1 Нест-Сотра К
- 15.04.2018 Нутодден 2:1 Нест-Сотра ПД
- 08.04.2018 Нест-Сотра 2:3 Саннес Ульф ПД
- 02.04.2018 Осане 3:1 Нест-Сотра ПД
- 21.10.2017 Хёнефосс 0:3 Нест-Сотра ВД
- 14.10.2017 Нест-Сотра 3:0 Бюосен ВД
- 08.10.2017 Виндбьярт 1:1 Нест-Сотра ВД
- 01.10.2017 Нест-Сотра 4:2 Видар ВД
- 24.09.2017 Нутодден 2:1 Нест-Сотра ВД
- 17.09.2017 Нардо 1:1 Нест-Сотра ВД
- 10.09.2017 Нест-Сотра 2:2 Хёдд ВД
- 02.09.2017 Фана 1:1 Нест-Сотра ВД
- 28.08.2017 Нест-Сотра 4:1 Оддс Баллклубб-2 ВД
Согндаль (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 16.05.2018 Согндаль 1:4 Осане ПД
- 13.05.2018 Улленсакер/Киса 2:0 Согндаль ПД
- 06.05.2018 Согндаль 2:2 Саннес Ульф ПД
- 02.05.2018 Фюллингсдален 2:1 Согндаль К
- 29.04.2018 Нутодден 0:2 Согндаль ПД
- 22.04.2018 Согндаль 4:1 Конгсвингер ПД
- 18.04.2018 Ойстесе 1:4 Согндаль К
- 14.04.2018 Мьёндален 0:0 Согндаль ПД
- 08.04.2018 Согндаль 1:1 Тромсдален ПД
- 03.04.2018 Олесунн 0:0 Согндаль ПД
- 03.03.2018 Согндаль 0:1 Бранн ТМК
- 27.01.2018 Согндаль 1:4 Лиллестрём ТМК
- 02.12.2017 Ранхейм 1:0 Согндаль ТПМ
- 29.11.2017 Согндаль 1:0 Ранхейм ТПМ
- 26.11.2017 Согндаль 5:2 Волеренга Т
- 19.11.2017 Стабек 1:1 Согндаль Т
- 05.11.2017 Согндаль 0:2 Тромсё Т
- 29.10.2017 Стрёмсгодсет 4:1 Согндаль Т
- 22.10.2017 Согндаль 3:3 Сарпсборг-08 Т
- 15.10.2017 Лиллестрём 1:0 Согндаль Т
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|8
|6
|2
|0
|20 - 7
|20
|2.
|Викинг
|8
|6
|1
|1
|21 - 9
|19
|3.
|Саннес Ульф
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|4.
|Улленсакер/Киса
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|5.
|Осане
|9
|4
|2
|3
|17 - 16
|14
|6.
|Ерв
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|7.
|Нутодден
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|8.
|Согндаль
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|9.
|Мьёндален
|9
|3
|4
|2
|6 - 5
|13
|10.
|Нест-Сотра
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|11.
|Хам-Кам
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|12.
|Левангер
|9
|2
|2
|5
|11 - 18
|8
|13.
|Стрёммен
|9
|2
|1
|6
|15 - 15
|7
|14.
|Конгсвингер
|9
|2
|1
|6
|10 - 18
|7
|15.
|Тромсдален
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|16.
|Флурё
|9
|1
|2
|6
|5 - 22
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Eirik Schulze получил желтую карточку от судьи
86'
Согндаль делает замену. Хеуген Сигурд уходит с поля, а Ульрик Фло выходит на его замену.
86'
Нест-Сотра делает замену. Morten Bjoerlo уходит с поля, а Joachim Edvardsen выходит на его замену.
83'
Согндаль делает замену. Мандич Станиша уходит с поля, а Ulrik Fredriksen выходит на его замену.
73'
Латифу Аким получил желтую карточку от судьи
69'
Нест-Сотра делает замену. Андреас Родсанд уходит с поля, а Петтер Мартинсен выходит на его замену.
69'
Нест-Сотра делает замену. Sondre Liseth уходит с поля, а Alexander Dang выходит на его замену.
61'
Велер Кьетил получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Латифу Аким бьет в цель!
39'
Андреас Родсанд получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aagotnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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