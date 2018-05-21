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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 593
Нест-Сотра
0:1
Конец матча
Согндаль
0'
39' Желтая карточка
Andreas Roedsand
0:1
43' Гол
Латифу Аким
61' Желтая карточка
Велер Кьетил
73' Желтая карточка
Латифу Аким
90' Желтая карточка
Eirik Schulze
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Eirik Schulze получил желтую карточку от судьи
86'
Согндаль делает замену. Хеуген Сигурд уходит с поля, а Ульрик Фло выходит на его замену.
86'
Нест-Сотра делает замену. Morten Bjoerlo уходит с поля, а Joachim Edvardsen выходит на его замену.
83'
Согндаль делает замену. Мандич Станиша уходит с поля, а Ulrik Fredriksen выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Латифу Аким получил желтую карточку от судьи

69'
Нест-Сотра делает замену. Андреас Родсанд уходит с поля, а Петтер Мартинсен выходит на его замену.
69'
Нест-Сотра делает замену. Sondre Liseth уходит с поля, а Alexander Dang выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Велер Кьетил получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Латифу Аким бьет в цель!
Желтая карточка
39'
Андреас Родсанд получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aagotnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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