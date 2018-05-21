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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 11735
Эльфсборг
1:1
Конец матча
Гётеборг
0'
15' Желтая карточка
Холмен Самуэль
0:1
63' Гол
Хараишвили Георгий
76' Желтая карточка
Нордстрём Билли
90' Желтая карточка
Саломонссон Эмиль
90' Желтая карточка
Joakim Nilsson II
90' Желтая карточка
Энгвалль Густав
1:1
90' Гол
Фрик Пер
90'+6
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Фрик Пер бьет в цель!
Желтая карточка
90'
Энгвалль Густав получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Joakim Nilsson получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Саломонссон Эмиль получил желтую карточку от судьи
87'
Гетеборг делает замену. Эрикссон Себастьян I уходит с поля, а Викландер Давид выходит на его замену.

80'
Эльфсборг делает замену. Холмен Самуэль уходит с поля, а Проделль Виктор выходит на его замену.
79'
Гетеборг делает замену. Хараишвили Георгий уходит с поля, а Vajeba Sakor выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Нордстрём Билли получил желтую карточку от судьи
72'
Эльфсборг делает замену. Ишизаки Стефан уходит с поля, а Jesper Karlsson выходит на его замену.
72'
Эльфсборг делает замену. Алекс Диер уходит с поля, а Фрик Пер выходит на его замену.
70'
Гетеборг делает замену. Victor Wernersson уходит с поля, а Нордстрём Билли выходит на его замену.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Хараишвили Георгий бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
15'
Холмен Самуэль получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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