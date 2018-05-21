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Стадион: Boraas Arena Зрители: 11735
15' Желтая карточкаХолмен Самуэль
0:1
63' ГолХараишвили Георгий
76' Желтая карточкаНордстрём Билли
90' Желтая карточкаСаломонссон Эмиль
90' Желтая карточкаJoakim Nilsson II
90' Желтая карточкаЭнгвалль Густав
1:1
90' ГолФрик Пер
|
15'
63'
0:1
76'
90'
90'
1:1
Состав команд
13
Кайб
Рами
23
Alex
Dyer
11
Issam
Jebali
Эльфсборг 4-5-1
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 7 Густавссон Даниэль Защитник
- 14 Дрешевич Ибрахим Защитник
- 12 Joakim Nilsson II Защитник
- 13 Кайб Рами Защитник
- 24 Ишизаки Стефан Полузащитник
- 8 Холмен Самуэль Полузащитник
- 23 Alex Dyer Полузащитник
- 18 Ольссон Симон Полузащитник
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 11 Issam Jebali Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ольссон Давид Вратарь
- 6 Йонссон Юн Защитник
- 21 Маквей Кристофер Защитник
- 5 Joergen Horn Защитник
- 22 Проделль Виктор Нападающий
- 17 Фрик Пер Нападающий
- 19 Jesper Karlsson
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Гётеборг 3-4-3
- Основной состав
- 12 Дальберг Понтус Вратарь
- 4 Carl Starfelt Защитник
- 26 Andre Calisir Защитник
- 6 Эрикссон Себастьян I Защитник
- 2 Саломонссон Эмиль Полузащитник
- 19 August Erlingmark Полузащитник
- 42 Дискеруд Миккел Полузащитник
- 20 Victor Wernersson Полузащитник
- 24 Sebastian Ohlsson I Нападающий
- 16 Энгвалль Густав Нападающий
- 22 Хараишвили Георгий Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Erik Dahlin Вратарь
- 23 Викландер Давид Защитник
- 3 Нордстрём Билли Полузащитник
- 8 Vajeba Sakor Полузащитник
- 11 Аффан Амин Полузащитник
- 9 Омарссон Элиас Нападающий
- 7 Хюсен Тобиас Нападающий
- Главный тренер: Poya Asbaghi
Предыдущие игры
Эльфсборг (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 14.05.2018 Хеккен 5:0 Эльфсборг А
- 06.05.2018 Эльфсборг 0:0 АИК А
- 29.04.2018 Сундсвалль 2:1 Эльфсборг А
- 23.04.2018 Эльфсборг 2:2 Юргорден А
- 19.04.2018 Броммапойкарна 0:2 Эльфсборг А
- 14.04.2018 Эльфсборг 0:1 Сириус А
- 08.04.2018 Кальмар 1:0 Эльфсборг А
- 02.04.2018 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 24.03.2018 Эльфсборг 3:0 Хальмстад ТМК
- 16.03.2018 Эльфсборг 2:0 Ландскруна ТМК
- 04.03.2018 Эльфсборг 2:1 Хаммарбю К
- 25.02.2018 Васалунд 0:4 Эльфсборг К
- 19.02.2018 Эльфсборг 2:3 ГАИС К
- 13.02.2018 Эльфсборг 2:0 Шёвде АИК ТМК
- 10.02.2018 Эльфсборг 1:0 Эргрюте ТМК
- 29.01.2018 Эльфсборг 2:0 Бранн ТМК
- 20.01.2018 Эльфсборг 1:1 Сарпсборг-08 ТМК
- 05.11.2017 Эльфсборг 3:3 Норрчёпинг А
- 28.10.2017 Эстерсунд 4:1 Эльфсборг А
- 21.10.2017 АФК Эскильстуна 2:3 Эльфсборг А
Гётеборг (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 13.05.2018 Гётеборг 0:2 Норрчёпинг А
- 07.05.2018 Мальмё 1:2 Гётеборг А
- 28.04.2018 Гётеборг 2:1 Хеккен А
- 22.04.2018 АИК 2:0 Гётеборг А
- 19.04.2018 Гётеборг 1:0 Далкурд А
- 15.04.2018 Эстерсунд 2:1 Гётеборг А
- 10.04.2018 Гётеборг 1:2 Хаммарбю А
- 01.04.2018 Треллеборг 1:3 Гётеборг А
- 24.03.2018 Гётеборг 1:0 Эргрюте ТМК
- 16.03.2018 Гётеборг 3:0 Броммапойкарна ТМК
- 10.03.2018 Мальмё 1:0 Гётеборг К
- 04.03.2018 Сириус 2:2 Гётеборг К
- 24.02.2018 Гётеборг 1:1 Эстер К
- 17.02.2018 Гётеборг 1:0 Варбергс Боис К
- 09.02.2018 Гётеборг 3:1 Мэйчжу Мэйсянь ТМК
- 03.02.2018 Гётеборг 2:1 Оденсе ТМК
- 27.01.2018 Гётеборг 3:2 Стабек ТМК
- 20.01.2018 Гётеборг 1:3 Ольборг ТМК
- 05.11.2017 Гётеборг 0:3 Сундсвалль А
- 30.10.2017 АИК 2:1 Гётеборг А
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Гётеборг: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
- 14.08.2017 Эльфсборг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 28.05.2017 Гётеборг 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 31.10.2016 Гётеборг 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 17.07.2016 Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 24.09.2015 Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 04.06.2015 Гётеборг 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 14.09.2014 Эльфсборг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 04.05.2014 Гётеборг 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 17.08.2013 Гётеборг 3:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 15.04.2013 Эльфсборг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 16.09.2012 Гётеборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 07.05.2012 Эльфсборг 1:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 15.08.2011 Эльфсборг 3:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 22.06.2011 Гётеборг 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 22.09.2010 Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 18.04.2010 Гётеборг 5:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 30.08.2009 Гётеборг 4:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 04.05.2009 Эльфсборг 2:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 26.10.2008 Гётеборг 5:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 12.05.2008 Эльфсборг 3:0 Гётеборг Аллсвенскан
Эльфсборг
Гётеборг
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|10
|8
|1
|1
|24 - 13
|25
|2.
|АИК
|10
|6
|4
|0
|15 - 5
|22
|3.
|Норрчёпинг
|9
|6
|1
|2
|17 - 9
|19
|4.
|Кальмар
|9
|5
|1
|3
|11 - 8
|16
|5.
|Эребру
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|6.
|Хеккен
|9
|4
|2
|3
|15 - 8
|14
|7.
|Юргорден
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|8.
|Мальмё
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|9.
|Гётеборг
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|10.
|Сундсвалль
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|11.
|Эстерсунд
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|12.
|Броммапойкарна
|9
|3
|0
|6
|7 - 19
|9
|13.
|Треллеборг
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|14.
|Эльфсборг
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|15.
|Сириус
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|16.
|Далкурд
|9
|1
|1
|7
|10 - 18
|4
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Фрик Пер бьет в цель!
90'
Энгвалль Густав получил желтую карточку от судьи
90'
Joakim Nilsson получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Саломонссон Эмиль получил желтую карточку от судьи
87'
Гетеборг делает замену. Эрикссон Себастьян I уходит с поля, а Викландер Давид выходит на его замену.
80'
Эльфсборг делает замену. Холмен Самуэль уходит с поля, а Проделль Виктор выходит на его замену.
79'
Гетеборг делает замену. Хараишвили Георгий уходит с поля, а Vajeba Sakor выходит на его замену.
76'
Нордстрём Билли получил желтую карточку от судьи
72'
Эльфсборг делает замену. Ишизаки Стефан уходит с поля, а Jesper Karlsson выходит на его замену.
72'
Эльфсборг делает замену. Алекс Диер уходит с поля, а Фрик Пер выходит на его замену.
70'
Гетеборг делает замену. Victor Wernersson уходит с поля, а Нордстрём Билли выходит на его замену.
63'
Г О О О О Л - Хараишвили Георгий бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
15'
Холмен Самуэль получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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