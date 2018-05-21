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Стадион: Зрители: 6078
Лиллестрём
1:1
Конец матча
Бранн
0'
1:0
35' Гол
Ifeanyi Mathew
1:1
83' Гол
Маренго Людсинио
89' Желтая карточка
Киппе Фроде
89' Желтая карточка
Карадас Азар
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Лиллестрём делает замену. Крогстад Фредрик уходит с поля, а Stefan Antonijevic выходит на его замену.
Желтая карточка
89'
Карадас Азар получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Киппе Фроде получил желтую карточку от судьи
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Маренго Людсинио бьет в цель!
81'
Бранн делает замену. Браатен Даниэль уходит с поля, а Вега Дейвер выходит на его замену.

78'
Бранн делает замену. Сколевик Стеффен уходит с поля, а Хельсруд-Юхансен Хенрик выходит на его замену.
78'
Лиллестрём делает замену. Aleksander Melgalvis уходит с поля, а Эрик Нэсбак Бренден выходит на его замену.
71'
Бранн делает замену. Ордагич Амер уходит с поля, а Карадас Азар выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Ifeanyi Matthew бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aaraasen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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