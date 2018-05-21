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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Аараасен Зрители: 6078
1:1
Конец матча
1:0
35' ГолIfeanyi Mathew
1:1
83' ГолМаренго Людсинио
89' Желтая карточкаКиппе Фроде
89' Желтая карточкаКарадас Азар
|
35'
1:0
83'
1:1
89'
89'
Состав команд
13
Киппе
Фроде
10
Ольсен
Томас
Лиллестрём 4-4-2
- Основной состав
- 1 Марко Марич II Вратарь
- 2 Mats Haakenstad Защитник
- 4 Амундсен Мариус Защитник
- 13 Киппе Фроде Защитник
- 3 Микальсен Симен Защитник
- 5 Simen Rafn Полузащитник
- 14 Крогстад Фредрик Полузащитник
- 6 Ifeanyi Mathew Полузащитник
- 33 Aleksander Melgalvis Полузащитник
- 10 Ольсен Томас Нападающий
- 9 Мартин Гэри Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Игонен Матвей Вратарь
- 22 Stefan Antonijevic Защитник
- 24 Erik Sandberg Защитник
- 15 Erik Naesbak Brenden Полузащитник
- 17 Kristoffer Oedemarksbakken Полузащитник
- 7 Moses Ebiye
- 8 Charles Ezeh
- Главный тренер: Арне Эрландсен
Бранн 4-3-3
- Основной состав
- 1 Радлингер Самуэль Вратарь
- 25 Браатен Даниэль Защитник
- 3 Вормгор Вито Защитник
- 15 Акоста Бисмарк Защитник
- 17 Соренсен Гилли Защитник
- 8 Хауген Фредрик Полузащитник
- 10 Ордагич Амер Полузащитник
- 29 Бармен Кристоффер Полузащитник
- 22 Кумсан Джилберт Нападающий
- 11 Сколевик Стеффен Нападающий
- 14 Маренго Людсинио Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Markus Pettersen Вратарь
- 21 Кристиансен Рубен Защитник
- 18 Карадас Азар Защитник
- 27 Хельсруд-Юхансен Хенрик Нападающий
- 19 Вега Дейвер Нападающий
- 35 Nicholas Marthinussen
- 5 Гроннер Йонас
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Предыдущие игры
Лиллестрём (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 16.05.2018 Русенборг 3:0 Лиллестрём Т
- 13.05.2018 Тромсё 1:2 Лиллестрём Т
- 09.05.2018 КФУМ 1:3 Лиллестрём К
- 06.05.2018 Лиллестрём 1:0 Саннефьёрд Т
- 03.05.2018 Лёренскуг 1:5 Лиллестрём К
- 30.04.2018 Стабек 3:2 Лиллестрём Т
- 26.04.2018 Лиллестрём 0:1 Русенборг С
- 22.04.2018 Лиллестрём 0:1 Ранхейм Т
- 18.04.2018 Kloefta 0:3 Лиллестрём К
- 15.04.2018 Мольде 2:1 Лиллестрём Т
- 09.04.2018 Лиллестрём 1:0 Старт Т
- 02.04.2018 Кристиансунд 2:1 Лиллестрём Т
- 23.03.2018 Мьёндален 2:0 Лиллестрём ТМК
- 17.03.2018 Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 11.03.2018 Будё-Глимт 3:1 Лиллестрём Т
- 21.02.2018 Рубин 1:1 Лиллестрём ТМК
- 09.02.2018 Лиллестрём 2:1 Мольде ТМК
- 03.02.2018 Лиллестрём 0:3 Сарпсборг-08 ТМК
- 27.01.2018 Согндаль 1:4 Лиллестрём ТМК
- 19.01.2018 Лиллестрём 4:0 Стрёммен ТМК
Бранн (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 16.05.2018 Бранн 1:1 Хёугесунн Т
- 12.05.2018 Старт 0:1 Бранн Т
- 09.05.2018 Фюллингсдален 0:1 Бранн К
- 06.05.2018 Бранн 3:0 Тромсё Т
- 02.05.2018 Сутра 0:4 Бранн К
- 29.04.2018 Саннефьёрд 0:1 Бранн Т
- 25.04.2018 Ранхейм 0:2 Бранн Т
- 21.04.2018 Бранн 3:0 Стабек Т
- 18.04.2018 Сандвикен 1:6 Бранн К
- 15.04.2018 Сарпсборг-08 1:2 Бранн Т
- 08.04.2018 Бранн 1:0 Кристиансунд Т
- 02.04.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Т
- 23.03.2018 Бранн 1:1 Саннес Ульф ТМК
- 18.03.2018 Бранн 2:0 Будё-Глимт Т
- 03.03.2018 Согндаль 0:1 Бранн ТМК
- 24.02.2018 Осане 0:2 Бранн ТМК
- 16.02.2018 Сарпсборг-08 2:3 Бранн ТМК
- 13.02.2018 Бранн 1:0 Пушкаш-Академия ТМК
- 08.02.2018 Бранн 3:2 Викинг ТМК
- 29.01.2018 Эльфсборг 2:0 Бранн ТМК
Последние игры между собой
Лиллестрём: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 9
Бранн: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 6
- 05.11.2017 Бранн 2:0 Лиллестрём Типпелиген
- 23.04.2017 Лиллестрём 0:2 Бранн Типпелиген
- 16.10.2016 Бранн 1:2 Лиллестрём Типпелиген
- 11.05.2016 Лиллестрём 1:0 Бранн Типпелиген
- 01.08.2014 Лиллестрём 4:3 Бранн Типпелиген
- 21.04.2014 Бранн 2:0 Лиллестрём Типпелиген
- 09.08.2013 Бранн 1:1 Лиллестрём Типпелиген
- 14.04.2013 Лиллестрём 2:0 Бранн Типпелиген
- 13.05.2012 Лиллестрём 3:4 Бранн Типпелиген
- 23.02.2012 Бранн 5:1 Лиллестрём Товарищеские матчи. Сборные
- 20.11.2011 Бранн 2:0 Лиллестрём Типпелиген
- 04.04.2011 Лиллестрём 1:4 Бранн Типпелиген
- 17.10.2010 Лиллестрём 3:2 Бранн Типпелиген
- 16.05.2010 Бранн 1:1 Лиллестрём Типпелиген
- 25.10.2009 Лиллестрём 3:1 Бранн Типпелиген
- 30.04.2009 Бранн 3:1 Лиллестрём Типпелиген
- 22.09.2008 Лиллестрём 1:1 Бранн Типпелиген
- 27.04.2008 Бранн 2:1 Лиллестрём Типпелиген
Лиллестрём
Бранн
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|11
|8
|3
|0
|18 - 4
|27
|2.
|Русенборг
|11
|7
|3
|1
|18 - 6
|24
|3.
|Ранхейм
|11
|7
|2
|2
|23 - 16
|23
|4.
|Сарпсборг-08
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|5.
|Хёугесунн
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|6.
|Волеренга
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|7.
|Тромсё
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|8.
|Мольде
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|9.
|Одд
|11
|5
|1
|5
|18 - 14
|16
|10.
|Кристиансунд
|11
|3
|4
|4
|16 - 15
|13
|11.
|Лиллестрём
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|12.
|Стабек
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|13.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|14 - 19
|9
|14.
|Будё-Глимт
|11
|2
|3
|6
|8 - 14
|9
|15.
|Старт
|11
|2
|1
|8
|8 - 24
|7
|16.
|Саннефьёрд
|11
|1
|2
|8
|10 - 25
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Лиллестрём делает замену. Крогстад Фредрик уходит с поля, а Stefan Antonijevic выходит на его замену.
89'
Карадас Азар получил желтую карточку от судьи
89'
Киппе Фроде получил желтую карточку от судьи
83'
Г О О О О Л - Маренго Людсинио бьет в цель!
81'
Бранн делает замену. Браатен Даниэль уходит с поля, а Вега Дейвер выходит на его замену.
78'
Бранн делает замену. Сколевик Стеффен уходит с поля, а Хельсруд-Юхансен Хенрик выходит на его замену.
78'
Лиллестрём делает замену. Aleksander Melgalvis уходит с поля, а Эрик Нэсбак Бренден выходит на его замену.
71'
Бранн делает замену. Ордагич Амер уходит с поля, а Карадас Азар выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Г О О О О Л - Ifeanyi Matthew бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aaraasen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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