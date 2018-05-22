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Стадион:
ТПС
0:0
Конец матча
Хонка
0'
24' Желтая карточка
Ben McKendry
77' Желтая карточка
Rasmus Holma
85' Желтая карточка
Konsta Rasimus
90' Желтая карточка
Riku Sjoeroos
90' Желтая карточка
Ahmed El-Amrani
90' Желтая карточка
Эрвас Хавьер
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Эрвас Хавьер получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Ahmed El-Amrani получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Riku Sjoeroos получил желтую карточку от судьи
85'
Хонка делает замену. Обрадович Неманья уходит с поля, а Джони Корхонен выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Конста Расимус получил желтую карточку от судьи

78'
Хонка делает замену. Lucas Paz Kaufmann уходит с поля, а Антти Макижарви выходит на его замену.
77'
ТПС делает замену. Ахде Элиас уходит с поля, а Drago Milovic выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Rasmus Holma получил желтую карточку от судьи
68'
ТПС делает замену. Ben McKendry уходит с поля, а Niklas Blomqvist выходит на его замену.
64'
ТПС делает замену. Эритало Мика уходит с поля, а Riku Sjoeroos выходит на его замену.
60'
Хонка делает замену. Рахими Юнесс уходит с поля, а Канджи Макумба выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
24'
Ben McKendry получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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