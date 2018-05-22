- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Веритас
24' Желтая карточкаBen McKendry
77' Желтая карточкаRasmus Holma
85' Желтая карточкаKonsta Rasimus
90' Желтая карточкаRiku Sjoeroos
90' Желтая карточкаAhmed El-Amrani
90' Желтая карточкаЭрвас Хавьер
|
24'
77'
85'
90'
90'
90'
Состав команд
ТПС
- Основной состав
- 1 Jon Viscosi Вратарь
- 25 Ben McKendry Полузащитник
- 18 Ахде Элиас Нападающий
- 11 Эритало Мика Нападающий
- 2 Niklas Friberg
- 15 Miro Tenho
- 23 Joakim Latonen
- 4 Rasmus Holma
- 6 Jonni Peraeaho
- 17 Onni Valakari
- 7 Sami Raehmoenen
- Запасные игроки
- 30 Муюнен Мийкка Вратарь
- 9 Ристола Алекси Нападающий
- 10 Виртанен Яни Тапани Нападающий
- 32 Милович Драго Нападающий
- 20 Riku Sjoeroos
- 3 Juri Kinnunen
- 22 Niklas Blomqvist
- Главный тренер: Mika Laurikainen
Хонка
- Основной состав
- 13 Тим Маррей Вратарь
- 8 Эрвас Хавьер Полузащитник
- 17 Ahmed El-Amrani Полузащитник
- 7 Левянен Йонас Полузащитник
- 21 Перовуо Йоэл Полузащитник
- 19 Рахими Юнесс Нападающий
- 89 Обрадович Неманья Нападающий
- 23 Kasperi Liikonen
- 10 Lucas Paz Kaufmann
- 4 Robert Ivanov
- 16 Konsta Rasimus
- Запасные игроки
- 5 Савич Желько Защитник
- 99 Канджи Макумба Нападающий
- 31 Joni Korhonen
- 28 Tommi Saarinen
- 20 Antti Makijaervi
- 15 Jatuli Laevuo
- 95 Davor Taleski
- Главный тренер: Vesa Vesara
Предыдущие игры
ТПС (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 18.05.2018 ТПС 0:1 ХИК В
- 13.05.2018 Кеми Кингс 2:2 ТПС В
- 07.05.2018 ТПС 0:1 ВПС В
- 03.05.2018 Мариехамн 3:2 ТПС В
- 28.04.2018 ТПС 0:0 РоПС В
- 21.04.2018 Интер Турку 1:2 ТПС В
- 15.04.2018 ТПС 0:2 СИК В
- 08.04.2018 Лахти 3:2 ТПС В
- 10.03.2018 ТПС 0:0 Экенес ИФ К
- 03.03.2018 Хонка (мол.) 0:1 ТПС К
- 09.02.2018 Интер Турку 0:0 ТПС К
- 02.02.2018 ТПС 1:1 Мариехамн К
- 20.01.2018 ТПС 1:1 Клуби-04 К
- 21.10.2017 Хонка 1:1 ТПС И
- 14.10.2017 ТПС 3:1 Гнистан И
- 30.09.2017 ОПС 1:2 ТПС И
- 22.09.2017 ТПС 3:0 Яро И
- 14.09.2017 Хака 0:2 ТПС И
- 10.09.2017 ГрИФК 1:3 ТПС И
- 01.09.2017 ТПС 2:0 Оулу И
Хонка (последние 20 матчей: +10 =8 -2)
- 18.05.2018 Хонка 2:1 Кеми Кингс В
- 14.05.2018 ВПС 1:1 Хонка В
- 07.05.2018 Хонка 1:1 Мариехамн В
- 03.05.2018 РоПС 1:2 Хонка В
- 28.04.2018 Хонка 2:2 Интер Турку В
- 21.04.2018 СИК 2:0 Хонка В
- 15.04.2018 Хонка 0:0 Лахти В
- 08.04.2018 КуПС 1:1 Хонка В
- 02.04.2018 ХИК 2:1 Хонка К
- 29.03.2018 СИК 1:2 Хонка К
- 10.03.2018 Хонка 2:1 ХИК К
- 06.03.2018 Хонка 6:0 Гнистан К
- 03.03.2018 Пепо Лаппеэнранта 0:3 Хонка К
- 16.02.2018 ХИФК 2:3 Хонка К
- 27.01.2018 Хонка 1:0 КТП К
- 04.11.2017 ХИФК 1:1 Хонка В(М
- 01.11.2017 Хонка 0:0 ХИФК В(М
- 21.10.2017 Хонка 1:1 ТПС И
- 14.10.2017 ОПС 0:10 Хонка И
- 30.09.2017 Хонка 4:1 Оулу И
Последние игры между собой
ТПС: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Хонка: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
- 21.10.2017 Хонка 1:1 ТПС Икконен
- 11.08.2017 ТПС 1:0 Хонка Икконен
- 17.06.2017 Хонка 1:1 ТПС Икконен
- 13.08.2014 ТПС 2:1 Хонка Вейккауслига
- 27.07.2014 Хонка 1:1 ТПС Вейккауслига
- 12.04.2014 ТПС 0:1 Хонка Вейккауслига
- 11.08.2013 Хонка 2:1 ТПС Вейккауслига
- 13.06.2013 ТПС 2:0 Хонка Вейккауслига
- 13.04.2013 ТПС 2:0 Хонка Вейккауслига
- 22.09.2012 Хонка 0:1 ТПС Вейккауслига
- 09.07.2012 ТПС 2:1 Хонка Вейккауслига
- 05.05.2012 Хонка 0:2 ТПС Вейккауслига
- 02.10.2011 Хонка 1:1 ТПС Вейккауслига
- 31.07.2011 ТПС 2:4 Хонка Вейккауслига
- 23.05.2011 Хонка 1:2 ТПС Вейккауслига
- 28.01.2011 ТПС 2:3 Хонка Кубок лиги
- 25.07.2010 Хонка 1:0 ТПС Вейккауслига
- 26.04.2010 ТПС 1:0 Хонка Вейккауслига
- 22.01.2010 Хонка 2:1 ТПС Кубок лиги
- 17.10.2009 ТПС 0:0 Хонка Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|10
|7
|1
|2
|15 - 7
|22
|2.
|РоПС
|10
|6
|2
|2
|12 - 3
|20
|3.
|КуПС
|11
|6
|2
|3
|21 - 12
|20
|4.
|Лахти
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|5.
|Ильвес
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|6.
|ВПС
|10
|3
|4
|3
|11 - 10
|13
|7.
|Хонка
|9
|2
|6
|1
|9 - 9
|12
|8.
|Мариехамн
|10
|3
|2
|5
|14 - 18
|11
|9.
|Интер Турку
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|10.
|СИК
|8
|2
|1
|5
|6 - 8
|7
|11.
|ТПС
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|12.
|Кеми Кингс
|9
|1
|1
|7
|10 - 21
|4
Второй тайм
90'
Эрвас Хавьер получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ahmed El-Amrani получил желтую карточку от судьи
90'
Riku Sjoeroos получил желтую карточку от судьи
85'
Хонка делает замену. Обрадович Неманья уходит с поля, а Джони Корхонен выходит на его замену.
85'
Конста Расимус получил желтую карточку от судьи
78'
Хонка делает замену. Lucas Paz Kaufmann уходит с поля, а Антти Макижарви выходит на его замену.
77'
ТПС делает замену. Ахде Элиас уходит с поля, а Drago Milovic выходит на его замену.
77'
Rasmus Holma получил желтую карточку от судьи
68'
ТПС делает замену. Ben McKendry уходит с поля, а Niklas Blomqvist выходит на его замену.
64'
ТПС делает замену. Эритало Мика уходит с поля, а Riku Sjoeroos выходит на его замену.
60'
Хонка делает замену. Рахими Юнесс уходит с поля, а Канджи Макумба выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Ben McKendry получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация