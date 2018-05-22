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Стадион: Саувосаарен Урхейлупуисто
0:2
Конец матча
0:1
15' ГолMarius Noubissi
37' Желтая карточкаJustus Lehto
58' Желтая карточкаАбубакар Алию
62' Желтая карточкаJulian Guevara
0:2
71' ГолLauri Ala-Myllymaeki
74' Желтая карточкаLauri Ala-Myllymaeki
|
15'
0:1
37'
58'
62'
71'
0:2
Состав команд
Кеми Кингс
- Основной состав
- 12 Oskari Forsman Вратарь
- 6 Абубакар Алию Защитник
- 26 Кальюмяэ Марек Защитник
- 18 Мякеля Юхо Нападающий
- 10 Justus Lehto
- 14 Kevin Mombilo
- 8 Julian Guevara
- 5 Kosta Manev
- 30 Jacob Esposito
- 29 Victor Shevcenco
- 31 Keaton Isaksson
- Запасные игроки
- 35 Mikko Vilmunen Вратарь
- 7 Видескуг Адам Полузащитник
- 11 Тано Кевин Нападающий
- 9 Араба Хаким Нападающий
- 19 Iiro Vanha
- 21 Ville Moilanen
- 3 Kristian Heinolainen
- Главный тренер: Jari Aahman
Ильвес
- Основной состав
- 1 Mika Hilander Вратарь
- 6 Ойяла Матиас Полузащитник
- 19 Toumas Rannankari
- 29 Santeri Haarala
- 45 Marius Noubissi
- 14 Tuure Siira
- 8 Iiro Jaervinen
- 3 Diogo Tomas
- 4 Аспегрен Фелипе
- 5 Jani Tanska
- 10 Lauri Ala-Myllymaeki
- Запасные игроки
- 16 Миеттунен Тату Защитник
- 20 Тамминен Ээро Полузащитник
- 21 Niklas Jokelainen
- 7 Eero Hyoekyvirta
- 2 Alim Moundi
- 25 Mame Thiaw
- 12 Johannes Luukkanen
- Главный тренер: Jarkko Wiss
Предыдущие игры
Кеми Кингс (последние 20 матчей: +2 =4 -14)
- 18.05.2018 Хонка 2:1 Кеми Кингс В
- 13.05.2018 Кеми Кингс 2:2 ТПС В
- 07.05.2018 Кеми Кингс 1:2 ХИК В
- 03.05.2018 ВПС 3:1 Кеми Кингс В
- 29.04.2018 Кеми Кингс 2:3 Мариехамн В
- 22.04.2018 РоПС 3:0 Кеми Кингс В
- 15.04.2018 Кеми Кингс 2:4 Интер Турку В
- 07.04.2018 СИК 0:1 Кеми Кингс В
- 10.03.2018 Кеми Кингс 1:2 Оулу К
- 11.02.2018 МуСа 2:2 Кеми Кингс К
- 02.02.2018 РоПС 1:2 Кеми Кингс К
- 28.01.2018 Кеми Кингс 1:3 КуПС К
- 20.01.2018 Кеми Кингс 0:2 Каяани К
- 28.10.2017 Кеми Кингс 1:3 КуПС В
- 20.10.2017 Ильвес 1:0 Кеми Кингс В
- 15.10.2017 Кеми Кингс 3:3 СИК В
- 12.10.2017 ХИФК 4:0 Кеми Кингс В
- 30.09.2017 ХИК 4:0 Кеми Кингс В
- 24.09.2017 Кеми Кингс 1:1 ВПС В
- 17.09.2017 Мариехамн 3:2 Кеми Кингс В
Ильвес (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 18.05.2018 Ильвес 0:0 ВПС В
- 13.05.2018 Мариехамн 2:0 Ильвес В
- 07.05.2018 Ильвес 1:0 РоПС В
- 03.05.2018 Интер Турку 0:1 Ильвес В
- 29.04.2018 Ильвес 1:1 СИК В
- 25.04.2018 ВПС 1:1 Ильвес В
- 21.04.2018 Лахти 2:0 Ильвес В
- 15.04.2018 Ильвес 2:1 КуПС В
- 08.04.2018 ХИК 3:1 Ильвес В
- 29.03.2018 Интер Турку 2:0 Ильвес К
- 24.02.2018 Хака 0:0 Ильвес К
- 17.02.2018 Ильвес 2:2 Лахти К
- 10.02.2018 Ильвес 3:1 ГрИФК К
- 03.02.2018 Ювяскюля 0:3 Ильвес К
- 27.01.2018 Ильвес 3:0 Виикингит К
- 28.10.2017 Мариехамн 0:1 Ильвес В
- 20.10.2017 Ильвес 1:0 Кеми Кингс В
- 15.10.2017 Ильвес 1:0 КуПС В
- 12.10.2017 Ювяскюля 0:0 Ильвес В
- 30.09.2017 Ильвес 2:1 Лахти В
Последние игры между собой
Кеми Кингс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Ильвес: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
- 20.10.2017 Ильвес 1:0 Кеми Кингс Вейккауслига
- 09.08.2017 Кеми Кингс 0:0 Ильвес Вейккауслига
- 31.05.2017 Ильвес 2:4 Кеми Кингс Вейккауслига
- 25.09.2016 Ильвес 2:0 Кеми Кингс Вейккауслига
- 24.07.2016 Ильвес 1:1 Кеми Кингс Вейккауслига
- 07.05.2016 Кеми Кингс 1:0 Ильвес Вейккауслига
- 30.01.2016 Кеми Кингс 3:1 Ильвес Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|10
|7
|1
|2
|15 - 7
|22
|2.
|РоПС
|10
|6
|2
|2
|12 - 3
|20
|3.
|КуПС
|11
|6
|2
|3
|21 - 12
|20
|4.
|Лахти
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|5.
|Ильвес
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|6.
|ВПС
|10
|3
|4
|3
|11 - 10
|13
|7.
|Хонка
|9
|2
|6
|1
|9 - 9
|12
|8.
|Мариехамн
|10
|3
|2
|5
|14 - 18
|11
|9.
|Интер Турку
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|10.
|СИК
|8
|2
|1
|5
|6 - 8
|7
|11.
|ТПС
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|12.
|Кеми Кингс
|9
|1
|1
|7
|10 - 21
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Ильвес делает замену. Tuomas Rannankari уходит с поля, а Миеттунен Тату выходит на его замену.
82'
Ильвес делает замену. Lauri Ala-Myllymaeki уходит с поля, а Mame Thiaw выходит на его замену.
78'
Ильвес делает замену. Santeri Haarala уходит с поля, а Тамминен Ээро выходит на его замену.
74'
Lauri Ala-Myllymaeki получил желтую карточку от судьи
73'
Кеми Кингс делает замену. Keaton Isaksson уходит с поля, а Араба Хаким выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Lauri Ala-Myllymaeki бьет в цель!
65'
Кеми Кингс делает замену. Justus Lehto уходит с поля, а Ville Moilanen выходит на его замену.
62'
Julian Guevara получил желтую карточку от судьи
58'
Абубакар Алию получил желтую карточку от судьи
56'
Кеми Кингс делает замену. Kevin Mombilo уходит с поля, а Тано Кевин выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Justus Lehto получил желтую карточку от судьи
15'
Г О О О О Л - Marius Noubissi бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sauvosaaren Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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