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Стадион:
Кеми Кингс
0:2
Конец матча
Ильвес
0'
0:1
15' Гол
Marius Noubissi
37' Желтая карточка
Justus Lehto
58' Желтая карточка
Абубакар Алию
62' Желтая карточка
Julian Guevara
0:2
71' Гол
Lauri Ala-Myllymaeki
74' Желтая карточка
Lauri Ala-Myllymaeki
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Ильвес делает замену. Tuomas Rannankari уходит с поля, а Миеттунен Тату выходит на его замену.
82'
Ильвес делает замену. Lauri Ala-Myllymaeki уходит с поля, а Mame Thiaw выходит на его замену.
78'
Ильвес делает замену. Santeri Haarala уходит с поля, а Тамминен Ээро выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Lauri Ala-Myllymaeki получил желтую карточку от судьи
73'
Кеми Кингс делает замену. Keaton Isaksson уходит с поля, а Араба Хаким выходит на его замену.

Описание гола
71'
Г О О О О Л - Lauri Ala-Myllymaeki бьет в цель!
65'
Кеми Кингс делает замену. Justus Lehto уходит с поля, а Ville Moilanen выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Julian Guevara получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
58'
Абубакар Алию получил желтую карточку от судьи
56'
Кеми Кингс делает замену. Kevin Mombilo уходит с поля, а Тано Кевин выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Justus Lehto получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Marius Noubissi бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sauvosaaren Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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