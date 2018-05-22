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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Telia 5G-areena
3:0
Конец матча
1:0
47' ГолJoao Klauss
2:0
58' ГолJoao Klauss
68' Желтая карточкаПеннинкангас Теему
69' Желтая карточкаПатронен Ханну
3:0
76' ГолВаленчич Филип
81' Желтая карточкаKenny Mansally
|
46'
47'
1:0
58'
2:0
69'
76'
3:0
81'
Состав команд
ХИК
- Основной состав
- 88 Рудаков Максим Вратарь
- 8 Рафинья Защитник
- 5 О`Шоунесси Даниэль Защитник
- 32 Обилор Файтх Защитник
- 4 Патронен Ханну Защитник
- 77 Менса Эванс Полузащитник
- 14 Дальстрем Себастьян Полузащитник
- 10 Ягуби Моштаг Полузащитник
- 22 Аннан Энтони Полузащитник
- 74 Amr Gamal Нападающий
- 27 Валенчич Филип
- Запасные игроки
- 1 Ууситало Маркус Вратарь
- 6 Пиринен Юха Защитник
- 17 Алхо Николай Полузащитник
- 36 Eetu Vertainen
- 7 Joao Klauss
- 25 Valtteri Vesiaho
- Главный тренер: Лехкосуо Мика
Интер Турку
- Основной состав
- 12 Мойсандер Хенрик Вратарь
- 28 Мякитало Мика Защитник
- 33 Варманен Тату Защитник
- 27 Пеннинкангас Теему Защитник
- 8 Сесар Иван Полузащитник
- 25 Кунингас Микко Полузащитник
- 17 Ояла Мика Полузащитник
- 15 Фурухольм Тимо Нападающий
- 22 Arttu Hoskonen
- 7 Ari Nyman
- 9 Benjamin Kaellman
- Запасные игроки
- 1 Копонен Ере Вратарь
- 5 Мянтюля Теро Защитник
- 24 Joona Jaervistoe
- 18 Lassi Viholainen
- 6 Kenny Mansally
- 3 Daniel Kamy
- 11 Albion Ademi
- Главный тренер: Fabrizio Piccareta
Предыдущие игры
ХИК (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 18.05.2018 ТПС 0:1 ХИК В
- 12.05.2018 ХИК 0:1 Интер Турку К
- 07.05.2018 Кеми Кингс 1:2 ХИК В
- 03.05.2018 ХИК 1:2 Лахти В
- 29.04.2018 ВПС 1:2 ХИК В
- 25.04.2018 Интер Турку 0:0 ХИК В
- 21.04.2018 ХИК 1:2 КуПС В
- 18.04.2018 СИК 0:1 ХИК В
- 14.04.2018 Мариехамн 0:1 ХИК В
- 08.04.2018 ХИК 3:1 Ильвес В
- 02.04.2018 ХИК 2:1 Хонка К
- 29.03.2018 ХИК 2:0 КуПС К
- 18.03.2018 ХИК 4:1 ВПС К
- 10.03.2018 Хонка 2:1 ХИК К
- 24.02.2018 ХИК 1:0 ХИФК К
- 17.02.2018 ХИК 5:1 КТП К
- 03.02.2018 Юргорден 2:1 ХИК ТМК
- 26.01.2018 Гнистан 0:8 ХИК К
- 20.01.2018 ХИК 4:1 Пепо Лаппеэнранта К
- 13.01.2018 ХИК 3:4 Хаммарбю ТМК
Интер Турку (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 18.05.2018 СИК 0:1 Интер Турку В
- 12.05.2018 ХИК 0:1 Интер Турку К
- 07.05.2018 КуПС 5:1 Интер Турку В
- 03.05.2018 Интер Турку 0:1 Ильвес В
- 28.04.2018 Хонка 2:2 Интер Турку В
- 25.04.2018 Интер Турку 0:0 ХИК В
- 21.04.2018 Интер Турку 1:2 ТПС В
- 15.04.2018 Кеми Кингс 2:4 Интер Турку В
- 07.04.2018 ВПС 2:0 Интер Турку В
- 03.04.2018 Экенес ИФ 0:5 Интер Турку К
- 29.03.2018 Интер Турку 2:0 Ильвес К
- 10.03.2018 Хонка (мол.) 0:7 Интер Турку К
- 04.03.2018 Интер Турку 4:0 Клуби-04 К
- 18.02.2018 Мариехамн 2:4 Интер Турку К
- 09.02.2018 Интер Турку 0:0 ТПС К
- 27.01.2018 АИК 3:0 Интер Турку ТМК
- 19.01.2018 Интер Турку 3:0 Экенес ИФ К
- 28.10.2017 СИК 5:0 Интер Турку В
- 20.10.2017 Интер Турку 1:3 ХИК В
- 16.10.2017 Интер Турку 4:1 ХИФК В
Последние игры между собой
ХИК: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Интер Турку: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
- 12.05.2018 ХИК 0:1 Интер Турку Кубок
- 25.04.2018 Интер Турку 0:0 ХИК Вейккауслига
- 20.10.2017 Интер Турку 1:3 ХИК Вейккауслига
- 02.07.2017 Интер Турку 1:1 ХИК Вейккауслига
- 29.04.2017 ХИК 1:1 Интер Турку Вейккауслига
- 16.09.2016 Интер Турку 3:2 ХИК Вейккауслига
- 31.07.2016 Интер Турку 0:0 ХИК Вейккауслига
- 16.05.2016 ХИК 3:1 Интер Турку Вейккауслига
- 18.02.2016 Интер Турку 2:2 ХИК Кубок лиги
- 10.09.2015 ХИК 0:2 Интер Турку Вейккауслига
- 29.06.2015 Интер Турку 3:0 ХИК Вейккауслига
- 21.05.2015 ХИК 2:0 Интер Турку Вейккауслига
- 01.11.2014 ХИК 0:0 Интер Турку Кубок Суоми
- 13.08.2014 ХИК 2:0 Интер Турку Вейккауслига
- 26.07.2014 Интер Турку 3:3 ХИК Вейккауслига
- 04.06.2014 Интер Турку 0:2 ХИК Вейккауслига
- 08.03.2014 Интер Турку 1:3 ХИК Кубок лиги
- 11.08.2013 Интер Турку 1:1 ХИК Вейккауслига
- 13.06.2013 ХИК 6:0 Интер Турку Вейккауслига
- 02.05.2013 Интер Турку 2:2 ХИК Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|10
|7
|1
|2
|15 - 7
|22
|2.
|РоПС
|10
|6
|2
|2
|12 - 3
|20
|3.
|КуПС
|11
|6
|2
|3
|21 - 12
|20
|4.
|Лахти
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|5.
|Ильвес
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|6.
|ВПС
|10
|3
|4
|3
|11 - 10
|13
|7.
|Хонка
|9
|2
|6
|1
|9 - 9
|12
|8.
|Мариехамн
|10
|3
|2
|5
|14 - 18
|11
|9.
|Интер Турку
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|10.
|СИК
|8
|2
|1
|5
|6 - 8
|7
|11.
|ТПС
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|12.
|Кеми Кингс
|9
|1
|1
|7
|10 - 21
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Интер Турку делает замену. Arttu Hoskonen уходит с поля, а Мянтюля Теро выходит на его замену.
81'
Кенни Мансалли получил желтую карточку от судьи
76'
Г О О О О Л - Валенчич Филип бьет в цель!
69'
ХИК делает замену. Ягуби Моштаг уходит с поля, а Пиринен Юха выходит на его замену.
69'
Патронен Ханну получил желтую карточку от судьи
68'
Пеннинкангас Теему получил желтую карточку от судьи
68'
ХИК делает замену. Менса Эванс уходит с поля, а Алхо Николай выходит на его замену.
62'
Интер Турку делает замену. Tatu Varmanen уходит с поля, а Кенни Мансалли выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Joao Klauss бьет в цель!
47'
Г О О О О Л - Joao Klauss бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Интер Турку делает замену. Мякитало Мика уходит с поля, а Albion Ademi выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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