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Стадион:
ХИК
3:0
Конец матча
Интер Турку
0'
1:0
47' Гол
Joao Klauss
2:0
58' Гол
Joao Klauss
68' Желтая карточка
Пеннинкангас Теему
69' Желтая карточка
Патронен Ханну
3:0
76' Гол
Валенчич Филип
81' Желтая карточка
Kenny Mansally
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Интер Турку делает замену. Arttu Hoskonen уходит с поля, а Мянтюля Теро выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Кенни Мансалли получил желтую карточку от судьи
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Валенчич Филип бьет в цель!
69'
ХИК делает замену. Ягуби Моштаг уходит с поля, а Пиринен Юха выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Патронен Ханну получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
68'
Пеннинкангас Теему получил желтую карточку от судьи
68'
ХИК делает замену. Менса Эванс уходит с поля, а Алхо Николай выходит на его замену.
62'
Интер Турку делает замену. Tatu Varmanen уходит с поля, а Кенни Мансалли выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Joao Klauss бьет в цель!
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Joao Klauss бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
ХИК делает замену. Amr Gamal уходит с поля, а Joao Klauss выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Интер Турку делает замену. Мякитало Мика уходит с поля, а Albion Ademi выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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