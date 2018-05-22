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Стадион: Хиеталахти
33' Желтая карточкаSaku Savolainen
0:1
43' ГолIlmari Niskanen
0:2
56' ПенальтиRasmus Karjalainen
89' Желтая карточкаMika Toeyraes
|
33'
43'
0:1
56'
0:2
89'
Состав команд
ВПС
- Основной состав
- 1 Меэритс Марко Вратарь
- 2 Лахти Тими Защитник
- 6 Воутилайнен Джерри Полузащитник
- 14 Яма Омар Полузащитник
- 8 Страндваль Себастьян Полузащитник
- 4 Энгстрем Йеспер Полузащитник
- 30 Маккуин Александр
- 22 Berkant Guner
- 3 Eero-Matti Auvinen
- 11 Douglas Cae
- 16 Aatu Laatikainen
- Запасные игроки
- 12 Волотинен Саму Вратарь
- 15 Оямаа Хиндрек Защитник
- 5 Обри Давид Защитник
- 23 Ibrahima Gueye III
- 20 Marco Privitera
- 21 Fabrice Ngarura
- Главный тренер: Petri Vuorinen
КуПС
- Основной состав
- 16 Mika Toeyraes Вратарь
- 22 Тойвомяки Ханри Защитник
- 20 Саксман Вилле Защитник
- 10 Пурье Атс Нападающий
- 3 Hamed Coulibaly
- 8 Petteri Pennanen
- 6 Saku Savolainen
- 25 Urho Nissila
- 7 Rasmus Karjalainen
- 11 Ilmari Niskanen
- 13 Luis Murillo
- Запасные игроки
- 1 Виртанен Отсо Вратарь
- 2 Реджепи Лум Защитник
- 15 Габриэль Рубен Полузащитник
- 9 Матулявичюс Дейвидас Полузащитник
- 19 Johannes Kytilae
- 24 Jere Hiltunen
- 23 Joni Maekelae
- Главный тренер: Jani Honkavaara
Предыдущие игры
ВПС (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 18.05.2018 Ильвес 0:0 ВПС В
- 14.05.2018 ВПС 1:1 Хонка В
- 07.05.2018 ТПС 0:1 ВПС В
- 03.05.2018 ВПС 3:1 Кеми Кингс В
- 29.04.2018 ВПС 1:2 ХИК В
- 25.04.2018 ВПС 1:1 Ильвес В
- 22.04.2018 Мариехамн 2:2 ВПС В
- 14.04.2018 ВПС 0:1 РоПС В
- 07.04.2018 ВПС 2:0 Интер Турку В
- 18.03.2018 ХИК 4:1 ВПС К
- 02.03.2018 СИК 1:0 ВПС К
- 17.02.2018 ВПС 6:0 ТПВ К
- 10.02.2018 ВПС 3:3 КПВ К
- 03.02.2018 Кески-Уусимаа 0:5 ВПС К
- 26.01.2018 ВПС 2:0 Яро К
- 28.10.2017 Ювяскюля 2:0 ВПС В
- 20.10.2017 ВПС 2:1 Лахти В
- 15.10.2017 РоПС 3:0 ВПС В
- 12.10.2017 ВПС 2:2 Интер Турку В
- 29.09.2017 ВПС 1:2 ХИФК В
КуПС (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 18.05.2018 КуПС 2:1 Мариехамн В
- 13.05.2018 РоПС 2:0 КуПС В
- 07.05.2018 КуПС 5:1 Интер Турку В
- 03.05.2018 СИК 1:3 КуПС В
- 29.04.2018 КуПС 1:1 Лахти В
- 25.04.2018 Мариехамн 1:4 КуПС В
- 21.04.2018 ХИК 1:2 КуПС В
- 18.04.2018 КуПС 0:1 РоПС В
- 15.04.2018 Ильвес 2:1 КуПС В
- 08.04.2018 КуПС 1:1 Хонка В
- 29.03.2018 ХИК 2:0 КуПС К
- 10.03.2018 КуПС 2:0 РоПС К
- 17.02.2018 Оулу 2:6 КуПС К
- 02.02.2018 КуПС 6:1 Каяани К
- 28.01.2018 Кеми Кингс 1:3 КуПС К
- 19.01.2018 КуПС 5:2 МуСа К
- 28.10.2017 Кеми Кингс 1:3 КуПС В
- 20.10.2017 КуПС 2:1 Ювяскюля В
- 15.10.2017 Ильвес 1:0 КуПС В
- 12.10.2017 КуПС 1:1 РоПС В
Последние игры между собой
ВПС: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
КуПС: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
- 16.09.2017 ВПС 1:3 КуПС Вейккауслига
- 14.06.2017 КуПС 2:2 ВПС Вейккауслига
- 22.04.2017 ВПС 2:2 КуПС Вейккауслига
- 12.09.2016 ВПС 1:1 КуПС Вейккауслига
- 25.07.2016 ВПС 3:0 КуПС Вейккауслига
- 07.05.2016 КуПС 1:0 ВПС Вейккауслига
- 13.02.2016 ВПС 0:2 КуПС Кубок лиги
- 12.08.2015 ВПС 2:2 КуПС Вейккауслига
- 07.06.2015 КуПС 0:0 ВПС Вейккауслига
- 23.04.2015 КуПС 1:0 ВПС Вейккауслига
- 25.10.2014 КуПС 0:1 ВПС Вейккауслига
- 11.06.2014 ВПС 0:3 КуПС Вейккауслига
- 12.05.2014 ВПС 1:1 КуПС Вейккауслига
- 16.09.2013 ВПС 2:1 КуПС Вейккауслига
- 30.06.2013 КуПС 1:0 ВПС Вейккауслига
- 12.05.2013 ВПС 1:2 КуПС Вейккауслига
- 20.02.2013 ВПС 1:4 КуПС Кубок финской Лиги (группа 3)
- 25.01.2013 КуПС 4:1 ВПС Кубок финской Лиги (группа 3)
- 22.10.2012 КуПС 2:1 ВПС Вейккауслига
- 12.08.2012 ВПС 0:1 КуПС Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|10
|7
|1
|2
|15 - 7
|22
|2.
|РоПС
|10
|6
|2
|2
|12 - 3
|20
|3.
|КуПС
|11
|6
|2
|3
|21 - 12
|20
|4.
|Лахти
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|5.
|Ильвес
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|6.
|ВПС
|10
|3
|4
|3
|11 - 10
|13
|7.
|Хонка
|9
|2
|6
|1
|9 - 9
|12
|8.
|Мариехамн
|10
|3
|2
|5
|14 - 18
|11
|9.
|Интер Турку
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|10.
|СИК
|8
|2
|1
|5
|6 - 8
|7
|11.
|ТПС
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|12.
|Кеми Кингс
|9
|1
|1
|7
|10 - 21
|4
Второй тайм
90'
КуПС делает замену. Саксман Вилле уходит с поля, а Jere Hiltunen выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
КуПС делает замену. Urho Nissila уходит с поля, а Матулявичюс Дейвидас выходит на его замену.
89'
Mika Toeyraes получил желтую карточку от судьи
82'
ВПС делает замену. Omar Jama уходит с поля, а Fabrice Ngarura выходит на его замену.
76'
КуПС делает замену. Пурье Атс уходит с поля, а Габриэль Рубен выходит на его замену.
75'
ВПС делает замену. Страндваль Себастьян уходит с поля, а Marco Privitera выходит на его замену.
60'
ВПС делает замену. Воутилайнен Джерри уходит с поля, а Ibrahima Gueye выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Rasmus Karjalainen из команды КуПС забивает с точки!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Ilmari Niskanen бьет в цель!
33'
Saku Savolainen получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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