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Стадион:
ВПС
0:2
Конец матча
КуПС
0'
33' Желтая карточка
Saku Savolainen
0:1
43' Гол
Ilmari Niskanen
0:2
56' Пенальти
Rasmus Karjalainen
89' Желтая карточка
Mika Toeyraes
90'+5
Второй тайм
90'
КуПС делает замену. Саксман Вилле уходит с поля, а Jere Hiltunen выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
КуПС делает замену. Urho Nissila уходит с поля, а Матулявичюс Дейвидас выходит на его замену.
Желтая карточка
89'
Mika Toeyraes получил желтую карточку от судьи
82'
ВПС делает замену. Omar Jama уходит с поля, а Fabrice Ngarura выходит на его замену.
76'
КуПС делает замену. Пурье Атс уходит с поля, а Габриэль Рубен выходит на его замену.

75'
ВПС делает замену. Страндваль Себастьян уходит с поля, а Marco Privitera выходит на его замену.
60'
ВПС делает замену. Воутилайнен Джерри уходит с поля, а Ibrahima Gueye выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Rasmus Karjalainen из команды КуПС забивает с точки!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Ilmari Niskanen бьет в цель!
Желтая карточка
33'
Saku Savolainen получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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