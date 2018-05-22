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Стадион:
Мариехамн
1:2
Конец матча
Лахти
0'
15' Желтая карточка
Хассан Сисей
35' Желтая карточка
Маттссон Йоэль
0:1
36' Гол
Дмитриев Артём
44' Желтая карточка
Santeri Hostikka
1:1
48' Пенальти
Кангасколкка Алексей
1:2
64' Гол
Стениу Сантуш
73' Желтая карточка
Dylan Murnane
74' Желтая карточка
Дмитриев Артём
80' Желтая карточка
Стениу Сантуш
86' Желтая карточка
Niklas Maripuu
86' Желтая карточка
Кангасколкка Алексей
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
86'
Кангасколкка Алексей получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
86'
Никлас Марипуу получил желтую карточку от судьи
82'
Лахти делает замену. Stenio уходит с поля, а Paavo Voutilainen выходит на его замену.
81'
Мариехамн делает замену. Simon Silverholt уходит с поля, а Эхалие Амос выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Stenio получил желтую карточку от судьи

74'
Мариехамн делает замену. Julio Cesar уходит с поля, а Aapo Maeenpaeae выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Дмитриев Артём получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
73'
Dylan Murnane получил желтую карточку от судьи
68'
Мариехамн делает замену. Мякинен Томас уходит с поля, а Назари Амин выходит на его замену.
65'
Лахти делает замену. Kalle Taimi уходит с поля, а Хертси Лооренц выходит на его замену.
65'
Лахти делает замену. Santeri Hostikka уходит с поля, а Гела Чевдет выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Stenio бьет в цель!
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Кангасколкка Алексей из команды Мариехамн забивает с точки!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Santeri Hostikka получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Дмитриев Артём бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Маттссон Йоэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Хассан Сисей получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wiklof Holding Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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