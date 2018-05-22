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Стадион: Виклоф Холдинг Арена
15' Желтая карточкаХассан Сисей
35' Желтая карточкаМаттссон Йоэль
0:1
36' ГолДмитриев Артём
44' Желтая карточкаSanteri Hostikka
1:1
48' ПенальтиКангасколкка Алексей
1:2
64' ГолСтениу Сантуш
73' Желтая карточкаDylan Murnane
74' Желтая карточкаДмитриев Артём
80' Желтая карточкаСтениу Сантуш
86' Желтая карточкаNiklas Maripuu
86' Желтая карточкаКангасколкка Алексей
|
15'
35'
36'
0:1
44'
48'
1:1
64'
1:2
73'
74'
80'
86'
Состав команд
Мариехамн
- Основной состав
- 11 Сезар Жулио Вратарь
- 1 Нордквист Марк Вратарь
- 5 Татомирович Иван Защитник
- 23 Dylan Murnane Защитник
- 3 Койола Кристиан Защитник
- 8 Pontus Aasbrink Полузащитник
- 18 Мякинен Томас Полузащитник
- 26 Маттссон Йоэль Полузащитник
- 9 Simon Silverholt Нападающий
- 33 Кангасколкка Алексей Нападающий
- 7 Niklas Maripuu
- Запасные игроки
- 16 Aapo Maeenpaeae Защитник
- 22 Назари Амин Полузащитник
- 15 Эхалие Амос Полузащитник
- 19 Joel Karlstroem
- 6 Petter Hemming
- 27 Anton Lepola
- Главный тренер: Peter Lundberg
Лахти
- Основной состав
- 1 Шишковски Дамьян Вратарь
- 3 Хаухиа Микко Защитник
- 5 Вяткин Артём Защитник
- 15 Хассан Сисей Полузащитник
- 9 Стениу Сантуш Полузащитник
- 19 Паананен Алекси Полузащитник
- 80 Дмитриев Артём Полузащитник
- 14 Аниер Хенри Нападающий
- 23 Kalle Taimi
- 16 Santeri Hostikka
- 6 Igor Jovanovic
- Запасные игроки
- 78 Васютин Александр Вратарь
- 22 Хертси Лооренц Полузащитник
- 8 Гела Чевдет Полузащитник
- 20 Irfan Sadik
- 24 Paavo Voutilainen
- Главный тренер: Toni Korkeakunnas
Предыдущие игры
Мариехамн (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 18.05.2018 КуПС 2:1 Мариехамн В
- 13.05.2018 Мариехамн 2:0 Ильвес В
- 07.05.2018 Хонка 1:1 Мариехамн В
- 03.05.2018 Мариехамн 3:2 ТПС В
- 29.04.2018 Кеми Кингс 2:3 Мариехамн В
- 25.04.2018 Мариехамн 1:4 КуПС В
- 22.04.2018 Мариехамн 2:2 ВПС В
- 14.04.2018 Мариехамн 0:1 ХИК В
- 08.04.2018 РоПС 2:0 Мариехамн В
- 18.03.2018 Хаммарбю 3:0 Мариехамн ТМК
- 02.03.2018 Экенес ИФ 1:0 Мариехамн К
- 18.02.2018 Мариехамн 2:4 Интер Турку К
- 02.02.2018 ТПС 1:1 Мариехамн К
- 28.01.2018 Мариехамн 4:2 Клуби-04 К
- 21.01.2018 Мариехамн 4:0 Хонка (мол.) К
- 28.10.2017 Мариехамн 0:1 Ильвес В
- 20.10.2017 РоПС 0:3 Мариехамн В
- 16.10.2017 Ювяскюля 1:0 Мариехамн В
- 12.10.2017 Лахти 0:1 Мариехамн В
- 01.10.2017 Мариехамн 2:1 СИК В
Лахти (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 18.05.2018 Лахти 0:0 РоПС В
- 07.05.2018 Лахти 1:0 СИК В
- 03.05.2018 ХИК 1:2 Лахти В
- 29.04.2018 КуПС 1:1 Лахти В
- 25.04.2018 РоПС 2:0 Лахти В
- 21.04.2018 Лахти 2:0 Ильвес В
- 15.04.2018 Хонка 0:0 Лахти В
- 08.04.2018 Лахти 3:2 ТПС В
- 18.03.2018 Хака 3:1 Лахти К
- 24.02.2018 Лахти 2:1 ГрИФК К
- 17.02.2018 Ильвес 2:2 Лахти К
- 10.02.2018 Лахти 4:2 Ювяскюля К
- 03.02.2018 Виикингит 2:2 Лахти К
- 27.01.2018 Лахти 2:1 Хака К
- 28.10.2017 Лахти 2:1 ХИФК В
- 20.10.2017 ВПС 2:1 Лахти В
- 16.10.2017 ХИК 3:0 Лахти В
- 12.10.2017 Лахти 0:1 Мариехамн В
- 30.09.2017 Ильвес 2:1 Лахти В
- 24.09.2017 Лахти 1:1 РоПС В
Последние игры между собой
Мариехамн: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Лахти: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
- 12.10.2017 Лахти 0:1 Мариехамн Вейккауслига
- 29.07.2017 Лахти 6:2 Мариехамн Вейккауслига
- 23.05.2017 Мариехамн 0:2 Лахти Вейккауслига
- 17.10.2016 Лахти 0:2 Мариехамн Вейккауслига
- 31.07.2016 Лахти 1:1 Мариехамн Вейккауслига
- 15.05.2016 Мариехамн 3:0 Лахти Вейккауслига
- 21.04.2016 Мариехамн 1:2 Лахти Кубок
- 12.02.2016 Лахти 2:2 Мариехамн Кубок лиги
- 23.08.2015 Мариехамн 0:2 Лахти Вейккауслига
- 22.06.2015 Лахти 0:0 Мариехамн Вейккауслига
- 23.04.2015 Лахти 0:1 Мариехамн Вейккауслига
- 05.10.2014 Лахти 1:1 Мариехамн Вейккауслига
- 18.06.2014 Мариехамн 0:1 Лахти Вейккауслига
- 26.05.2014 Мариехамн 0:0 Лахти Вейккауслига
- 05.10.2013 Лахти 5:1 Мариехамн Вейккауслига
- 21.07.2013 Лахти 2:1 Мариехамн Вейккауслига
- 26.05.2013 Мариехамн 2:2 Лахти Вейккауслига
- 26.09.2012 Мариехамн 2:2 Лахти Вейккауслига
- 16.07.2012 Лахти 2:0 Мариехамн Вейккауслига
- 13.05.2012 Мариехамн 2:0 Лахти Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|10
|7
|1
|2
|15 - 7
|22
|2.
|РоПС
|10
|6
|2
|2
|12 - 3
|20
|3.
|КуПС
|11
|6
|2
|3
|21 - 12
|20
|4.
|Лахти
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|5.
|Ильвес
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|6.
|ВПС
|10
|3
|4
|3
|11 - 10
|13
|7.
|Хонка
|9
|2
|6
|1
|9 - 9
|12
|8.
|Мариехамн
|10
|3
|2
|5
|14 - 18
|11
|9.
|Интер Турку
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|10.
|СИК
|8
|2
|1
|5
|6 - 8
|7
|11.
|ТПС
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|12.
|Кеми Кингс
|9
|1
|1
|7
|10 - 21
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Кангасколкка Алексей получил желтую карточку от судьи
86'
Никлас Марипуу получил желтую карточку от судьи
82'
Лахти делает замену. Stenio уходит с поля, а Paavo Voutilainen выходит на его замену.
81'
Мариехамн делает замену. Simon Silverholt уходит с поля, а Эхалие Амос выходит на его замену.
80'
Stenio получил желтую карточку от судьи
74'
Мариехамн делает замену. Julio Cesar уходит с поля, а Aapo Maeenpaeae выходит на его замену.
74'
Дмитриев Артём получил желтую карточку от судьи
73'
Dylan Murnane получил желтую карточку от судьи
68'
Мариехамн делает замену. Мякинен Томас уходит с поля, а Назари Амин выходит на его замену.
65'
Лахти делает замену. Kalle Taimi уходит с поля, а Хертси Лооренц выходит на его замену.
65'
Лахти делает замену. Santeri Hostikka уходит с поля, а Гела Чевдет выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Stenio бьет в цель!
48'
Г О О О О Л - Кангасколкка Алексей из команды Мариехамн забивает с точки!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Santeri Hostikka получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Дмитриев Артём бьет в цель!
35'
Маттссон Йоэль получил желтую карточку от судьи
15'
Хассан Сисей получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wiklof Holding Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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