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  5. Первый дивизион
Стадион:
Викинг
0:2
Конец матча
Олесунн
0'
29' Желтая карточка
Трипич Златко
0:1
38' Гол
Фридьонссон Хольмберт
40' Желтая карточка
Leo Oestigard
42' Желтая карточка
Adam Oern Arnarson
0:2
64' Гол
Фет Сондре
74' Желтая карточка
Pape Habib Gueye
90' Желтая карточка
Ли Андреас
90' Желтая карточка
Рюэрсон Юлиан
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Рюэрсон Юлиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Ли Андреас получил желтую карточку от судьи
81'
Викинг делает замену. Бютюки Зюмер уходит с поля, а Stian Rokaas Michalsen выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Pape Habib Gueye получил желтую карточку от судьи
72'
Викинг делает замену. Kristian Thorstvedt уходит с поля, а Tord Johnsen Salte выходит на его замену.

66'
Викинг делает замену. Эрнеманн Стеффен уходит с поля, а Aniekpeno Udoh выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Фет Сондре бьет в цель!
60'
Олесунн делает замену. Трандарсон Арон-Элис уходит с поля, а Санднес Роберт выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Олесунн делает замену. Фридьонссон Хольмберт уходит с поля, а Pape Habib Gueye выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Adam Oern Arnarson получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Leo Oestigard получил желтую карточку от судьи
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Фридьонссон Хольмберт бьет в цель!
Желтая карточка
29'
Трипич Златко получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Viking Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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