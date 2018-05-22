- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Викинг
29' Желтая карточкаТрипич Златко
0:1
38' ГолФридьонссон Хольмберт
40' Желтая карточкаLeo Oestigard
42' Желтая карточкаAdam Oern Arnarson
0:2
64' ГолФет Сондре
74' Желтая карточкаPape Habib Gueye
90' Желтая карточкаЛи Андреас
90' Желтая карточкаРюэрсон Юлиан
|
29'
38'
0:1
40'
64'
0:2
74'
90'
90'
Состав команд
Викинг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Эустбё Ивен Вратарь
- 22 Кронберг Клаес Защитник
- 5 Накким Маркус Защитник
- 6 Leo Oestigard Защитник
- 3 Viljar Vevatne Защитник
- 28 Kristian Thorstvedt Полузащитник
- 18 Рюэрсон Юлиан Полузащитник
- 17 Эрнеманн Стеффен Полузащитник
- 7 Бютюки Зюмер Нападающий
- 10 Хёйланд Томми Нападающий
- 11 Трипич Златко Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Amund Wichne Вратарь
- 2 Rasmus Martinsen Защитник
- 4 Tord Johnsen Salte Защитник
- 25 Usmani Sale Полузащитник
- 30 Stian Rokaas Michalsen Полузащитник
- 8 Aniekpeno Udoh Нападающий
- 14 Даниэльсен Андре Нападающий
- Главный тренер: Бярне Бернтсен
Олесунн 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ли Андреас Вратарь
- 6 Рамстейн Кай Защитник
- 5 Oddbjoern Lie Защитник
- 4 Наттестад Рагнар Защитник
- 22 Adam Oern Arnarson Полузащитник
- 17 Фет Сондре Полузащитник
- 8 Карлсен Фредрик Полузащитник
- 7 Erikson Lima Полузащитник
- 16 Joergen Hatlehol Полузащитник
- 11 Трандарсон Арон-Элис Нападающий
- 10 Фридьонссон Хольмберт Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Tarjei Aase Omenaas Вратарь
- 20 Санднес Роберт Полузащитник
- 14 Pape Habib Gueye
- 28 Haavard Breivik
- 36 Emil Solnoerdal
- 34 Tobias Aarseth Heggem
- Главный тренер: Lars Bohinen
Предыдущие игры
Викинг (последние 20 матчей: +11 =1 -8)
- 16.05.2018 Викинг 5:2 Саннес Ульф ПД
- 13.05.2018 Левангер 0:0 Викинг ПД
- 06.05.2018 Викинг 3:1 Нутодден ПД
- 02.05.2018 Брюне 1:0 Викинг К
- 29.04.2018 Улленсакер/Киса 4:5 Викинг ПД
- 22.04.2018 Викинг 4:0 Осане ПД
- 18.04.2018 Мадла 0:2 Викинг К
- 15.04.2018 Тромсдален 0:2 Викинг ПД
- 10.04.2018 Викинг 0:2 Мьёндален ПД
- 02.04.2018 Конгсвингер 0:2 Викинг ПД
- 24.03.2018 Старт 3:1 Викинг ТМК
- 16.02.2018 Хёугесунн 1:2 Викинг ТМК
- 08.02.2018 Бранн 3:2 Викинг ТМК
- 26.11.2017 Викинг 2:0 Стабек Т
- 19.11.2017 Русенборг 2:0 Викинг Т
- 05.11.2017 Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Т
- 29.10.2017 Тромсё 3:0 Викинг Т
- 22.10.2017 Викинг 1:7 Волеренга Т
- 15.10.2017 Кристиансунд 0:2 Викинг Т
- 01.10.2017 Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Т
Олесунн (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 16.05.2018 Олесунн 2:2 Стрёммен ПД
- 13.05.2018 Осане 2:3 Олесунн ПД
- 06.05.2018 Олесунн 2:1 Мьёндален ПД
- 28.04.2018 Конгсвингер 1:3 Олесунн ПД
- 22.04.2018 Олесунн 4:0 Тромсдален ПД
- 18.04.2018 Бергсёй 2:1 Олесунн К
- 15.04.2018 Олесунн 4:0 Флурё ПД
- 08.04.2018 Левангер 1:2 Олесунн ПД
- 03.04.2018 Олесунн 0:0 Согндаль ПД
- 23.03.2018 Будё-Глимт 3:0 Олесунн ТМК
- 03.03.2018 Мольде 1:0 Олесунн ТМК
- 21.02.2018 Олесунн 0:0 Старт ТМК
- 17.02.2018 Ростов 2:1 Олесунн ТМК
- 09.02.2018 Кристиансунд 1:1 Олесунн ТМК
- 26.11.2017 Олесунн 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 19.11.2017 Сарпсборг-08 1:0 Олесунн Т
- 05.11.2017 Олесунн 2:1 Русенборг Т
- 30.10.2017 Лиллестрём 4:0 Олесунн Т
- 21.10.2017 Олесунн 1:1 Кристиансунд Т
- 15.10.2017 Волеренга 5:1 Олесунн Т
Последние игры между собой
Викинг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Олесунн: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
- 13.08.2017 Олесунн 1:1 Викинг Типпелиген
- 16.05.2017 Викинг 1:2 Олесунн Типпелиген
- 21.10.2016 Викинг 2:3 Олесунн Типпелиген
- 17.04.2016 Олесунн 1:2 Викинг Типпелиген
- 11.07.2015 Викинг 4:1 Олесунн Типпелиген
- 25.05.2015 Олесунн 0:4 Викинг Типпелиген
- 26.10.2014 Викинг 1:2 Олесунн Типпелиген
- 01.05.2014 Олесунн 1:2 Викинг Типпелиген
- 25.10.2013 Викинг 1:3 Олесунн Типпелиген
- 23.06.2013 Олесунн 2:1 Викинг Типпелиген
- 06.10.2012 Викинг 1:1 Олесунн Типпелиген
- 08.07.2012 Олесунн 1:1 Викинг Типпелиген
- 04.03.2012 Викинг 2:2 Олесунн Товарищеские матчи. Сборные
- 17.07.2011 Викинг 1:0 Олесунн Типпелиген
- 29.05.2011 Олесунн 2:0 Викинг Типпелиген
- 24.10.2010 Викинг 1:3 Олесунн Типпелиген
- 11.04.2010 Олесунн 3:1 Викинг Типпелиген
- 27.09.2009 Викинг 1:1 Олесунн Типпелиген
- 14.06.2009 Олесунн 0:1 Викинг Типпелиген
- 27.07.2008 Олесунн 1:2 Викинг Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|9
|7
|2
|0
|22 - 7
|23
|2.
|Викинг
|9
|6
|1
|2
|21 - 11
|19
|3.
|Саннес Ульф
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|4.
|Улленсакер/Киса
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|5.
|Осане
|9
|4
|2
|3
|17 - 16
|14
|6.
|Ерв
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|7.
|Нутодден
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|8.
|Согндаль
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|9.
|Мьёндален
|9
|3
|4
|2
|6 - 5
|13
|10.
|Нест-Сотра
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|11.
|Хам-Кам
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|12.
|Левангер
|9
|2
|2
|5
|11 - 18
|8
|13.
|Стрёммен
|9
|2
|1
|6
|15 - 15
|7
|14.
|Конгсвингер
|9
|2
|1
|6
|10 - 18
|7
|15.
|Тромсдален
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|16.
|Флурё
|9
|1
|2
|6
|5 - 22
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Рюэрсон Юлиан получил желтую карточку от судьи
90'
Ли Андреас получил желтую карточку от судьи
81'
Викинг делает замену. Бютюки Зюмер уходит с поля, а Stian Rokaas Michalsen выходит на его замену.
74'
Pape Habib Gueye получил желтую карточку от судьи
72'
Викинг делает замену. Kristian Thorstvedt уходит с поля, а Tord Johnsen Salte выходит на его замену.
66'
Викинг делает замену. Эрнеманн Стеффен уходит с поля, а Aniekpeno Udoh выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Фет Сондре бьет в цель!
60'
Олесунн делает замену. Трандарсон Арон-Элис уходит с поля, а Санднес Роберт выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Олесунн делает замену. Фридьонссон Хольмберт уходит с поля, а Pape Habib Gueye выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Adam Oern Arnarson получил желтую карточку от судьи
40'
Leo Oestigard получил желтую карточку от судьи
38'
Г О О О О Л - Фридьонссон Хольмберт бьет в цель!
29'
Трипич Златко получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Viking Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация