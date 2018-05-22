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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 5209
Эребру
2:1
Конец матча
Кальмар
0'
0:1
31' Пенальти
Ромариньо Перейра
0:1
38' Не забитый пенальти
Бесара Нахир
1:1
39' Гол
Filip Rogic
80' Желтая карточка
Герзич Нордин
2:1
87' Гол
Filip Rogic
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эребру делает замену. Michael Omoh уходит с поля, а Скольд Виктор выходит на его замену.
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Filip Rogic бьет в цель!
85'
Кальмар делает замену. Зефёйк Генеро уходит с поля, а Нишон Дарланио выходит на его замену.
85'
Кальмар делает замену. Хальберг Мелькер уходит с поля, а Adrian Edquist выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Герзич Нордин получил желтую карточку от судьи

74'
Кальмар делает замену. Hiago уходит с поля, а Isak Magnusson выходит на его замену.
61'
Эребру делает замену. Микаэль Альмебек уходит с поля, а Гранлунд Альбин выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Filip Rogic бьет в цель!
Описание гола
38'
ОН ПРОМАЗАЛ - Бесара Нахир пробил пенальти, но не смог забить!
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Ромариньо Перейра из команды Кальмар забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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