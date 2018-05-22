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Стадион: Берн Арена Зрители: 5209
0:1
31' ПенальтиРомариньо Перейра
0:1
38' Не забитый пенальтиБесара Нахир
1:1
39' ГолFilip Rogic
80' Желтая карточкаГерзич Нордин
2:1
87' ГолFilip Rogic
|
31'
0:1
38'
0:1
39'
1:1
80'
87'
2:1
Состав команд
20
Filip
Rogic
29
Michael
Omoh
10
Бесара
Нахир
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
12
Чима
Акас
91
Hiago
II
Эребру 3-4-3
- Основной состав
- 1 Янссон Оскар Вратарь
- 4 Arvid Brorsson Защитник
- 14 Michael Almebaeck Защитник
- 3 Brendan Hines-Ike Защитник
- 2 Бьёрнквист Даниэль Полузащитник
- 25 Герзич Нордин Полузащитник
- 20 Filip Rogic Полузащитник
- 19 Ринг Себастьян Полузащитник
- 29 Michael Omoh Нападающий
- 77 Игбоананике Кеннеди Нападающий
- 10 Бесара Нахир Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Гранлунд Альбин Защитник
- 9 Скольд Виктор Нападающий
- 30 Mathias Karlsson
- 11 Alfred Ajdarevic
- 18 Isaac Edegware
- 21 Simon Amin
- 45 Rodin Deprem
- Главный тренер: Axel Kjaell
Кальмар 4-4-2
- Основной состав
- 32 Хёгг Лукас Вратарь
- 4 Дюрестам Микаэль Защитник
- 23 Эльм Виктор Защитник
- 5 Агардиус Виктор Защитник
- 12 Чима Акас Защитник
- 91 Hiago II Полузащитник
- 34 Халльберг Херман Полузащитник
- 29 Ромариньо Перейра Полузащитник
- 22 Хальберг Мелькер Полузащитник
- 27 Диуф Папе Алиун Нападающий
- 44 Зефёйк Генеро Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ole Soederberg Вратарь
- 2 Торбьорнссон Маркус Защитник
- 17 Арокойо Гбенга Защитник
- 11 Нишон Дарланио Нападающий
- 38 Adam Hellborg
- 33 Adrian Edquist
- 39 Isak Magnusson
- Главный тренер: Nanne Bergstrand
Предыдущие игры
Эребру (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 17.05.2018 Юргорден 2:0 Эребру А
- 13.05.2018 Эребру 1:2 Хаммарбю А
- 07.05.2018 Сириус 2:4 Эребру А
- 30.04.2018 Эребру 3:2 Далкурд А
- 21.04.2018 Эстерсунд 0:2 Эребру А
- 18.04.2018 Эребру 1:1 АИК А
- 13.04.2018 Треллеборг 1:2 Эребру А
- 07.04.2018 Эребру 1:1 Норрчёпинг А
- 02.04.2018 Сундсвалль 0:0 Эребру А
- 24.03.2018 Эребру 0:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 13.03.2018 АИК 2:0 Эребру К
- 03.03.2018 Норрчёпинг 2:2 Эребру К
- 24.02.2018 Эребру 1:1 Хельсинборг К
- 18.02.2018 Твоокер 0:3 Эребру К
- 11.02.2018 Эребру 1:0 Дегерфорс ТМК
- 05.02.2018 Эребру 0:1 Сеул ТМК
- 01.02.2018 Эребру 0:0 Дюделанж ТМК
- 24.01.2018 Эребру 0:1 Риннинге ТМК
- 23.01.2018 Эребру 4:1 Карлшлунд ТМК
- 19.01.2018 Эребру 6:2 Линчёпинг Сити ТМК
Кальмар (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 18.05.2018 Броммапойкарна 2:1 Кальмар А
- 14.05.2018 Кальмар 1:0 Сириус А
- 06.05.2018 Далкурд 1:2 Кальмар А
- 29.04.2018 Кальмар 3:0 Мальмё А
- 22.04.2018 Треллеборг 0:1 Кальмар А
- 18.04.2018 Кальмар 1:1 Эстерсунд А
- 15.04.2018 Норрчёпинг 3:1 Кальмар А
- 08.04.2018 Кальмар 1:0 Эльфсборг А
- 01.04.2018 Хеккен 1:0 Кальмар А
- 25.03.2018 Кальмар 3:2 Эстер ТМК
- 17.03.2018 Кальмар 1:1 Норрчёпинг ТМК
- 10.03.2018 Кальмар 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 03.03.2018 Эстерсунд 3:0 Кальмар К
- 25.02.2018 Кальмар 2:1 Треллеборг К
- 17.02.2018 Кальмар 0:0 Отвидаберг К
- 08.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Кальмар ТМК
- 05.02.2018 Кальмар 1:1 Локомотив Москва ТМК
- 05.11.2017 Кальмар 0:2 Юргорден А
- 29.10.2017 Хеккен 2:0 Кальмар А
- 23.10.2017 Йёнчёпинг 2:0 Кальмар А
Последние игры между собой
Эребру: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 8
Кальмар: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 10
- 01.10.2017 Эребру 1:0 Кальмар Аллсвенскан
- 03.06.2017 Кальмар 0:1 Эребру Аллсвенскан
- 16.10.2016 Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан
- 02.05.2016 Кальмар 3:2 Эребру Аллсвенскан
- 31.01.2016 Кальмар 0:1 Эребру Кубок Атлантики
- 28.09.2015 Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан
- 04.05.2015 Кальмар 3:0 Эребру Аллсвенскан
- 15.09.2014 Эребру 2:0 Кальмар Аллсвенскан
- 04.05.2014 Кальмар 2:0 Эребру Аллсвенскан
- 17.09.2012 Кальмар 1:2 Эребру Аллсвенскан
- 07.05.2012 Эребру 0:1 Кальмар Аллсвенскан
- 15.10.2011 Кальмар 4:1 Эребру Аллсвенскан
- 06.05.2011 Эребру 1:2 Кальмар Аллсвенскан
- 28.09.2010 Эребру 1:0 Кальмар Аллсвенскан
- 28.04.2010 Кальмар 4:1 Эребру Аллсвенскан
- 20.09.2009 Кальмар 1:3 Эребру Аллсвенскан
- 23.04.2009 Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан
- 17.08.2008 Кальмар 2:2 Эребру Аллсвенскан
- 10.04.2008 Эребру 0:1 Кальмар Аллсвенскан
Эребру
Кальмар
-
4 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|10
|8
|1
|1
|24 - 13
|25
|2.
|АИК
|10
|6
|4
|0
|15 - 5
|22
|3.
|Норрчёпинг
|9
|6
|1
|2
|17 - 9
|19
|4.
|Эребру
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|5.
|Кальмар
|10
|5
|1
|4
|12 - 10
|16
|6.
|Хеккен
|9
|4
|2
|3
|15 - 8
|14
|7.
|Юргорден
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|8.
|Мальмё
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|9.
|Гётеборг
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|10.
|Сундсвалль
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|11.
|Эстерсунд
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|12.
|Броммапойкарна
|9
|3
|0
|6
|7 - 19
|9
|13.
|Треллеборг
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|14.
|Эльфсборг
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|15.
|Сириус
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|16.
|Далкурд
|9
|1
|1
|7
|10 - 18
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эребру делает замену. Michael Omoh уходит с поля, а Скольд Виктор выходит на его замену.
87'
Г О О О О Л - Filip Rogic бьет в цель!
85'
Кальмар делает замену. Зефёйк Генеро уходит с поля, а Нишон Дарланио выходит на его замену.
85'
Кальмар делает замену. Хальберг Мелькер уходит с поля, а Adrian Edquist выходит на его замену.
80'
Герзич Нордин получил желтую карточку от судьи
61'
Эребру делает замену. Микаэль Альмебек уходит с поля, а Гранлунд Альбин выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Filip Rogic бьет в цель!
38'
ОН ПРОМАЗАЛ - Бесара Нахир пробил пенальти, но не смог забить!
31'
Г О О О О Л - Ромариньо Перейра из команды Кальмар забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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